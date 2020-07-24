В соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет проходит пятничная молитва

В здании собора Айя-София в Стамбуле, превращенного в мечеть по решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начался первый за последние 86 лет намаз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Собор открыли для мусульман в 10 утра. Накануне власти перекрыли 11 улиц и переулков Стамбула, ведущих в район расположения храма. Для участия в молитве к собору прибыл президент Эрдоган.

Служение началось с чтения Корана. Имам прочитал один из джуз Корана, после чего перешел к чтению сур.

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Для того, чтобы предотвратить образование большой толпы, двор собора разделили на специальные молитвенные зоны, а вокруг здания установили 11 контрольных пунктов, где участники намаза проходят проверку.

Также рядом с собором дежурят более ста карет "скорой" и санитарный вертолет.

Как подчеркнул губернатор Стамбула Али Ерликая, те, кто хочет принять участие в пятничной молитве, должны иметь с собой "маски для лица, молитвенный коврик, терпение и понимание".

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Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, что позволит вновь использовать это место как мечеть.

Это решение турецких властей уже раскритиковали ЕС, США, Германия, Всемирный совет церквей и Папа Римский. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на решение об изменении статуса собора.

Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.