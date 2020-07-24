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В соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет проходит пятничная молитва

В соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет проходит пятничная молитва

В здании собора Айя-София в Стамбуле, превращенного в мечеть по решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начался первый за последние 86 лет намаз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Собор открыли для мусульман в 10 утра. Накануне власти перекрыли 11 улиц и переулков Стамбула, ведущих в район расположения храма. Для участия в молитве к собору прибыл президент Эрдоган.

Служение началось с чтения Корана. Имам прочитал один из джуз Корана, после чего перешел к чтению сур.

Читайте на Цензор.НЕТ: По решению турецких властей собор Святой Софии в Стамбуле из музея превращен в мечеть

Для того, чтобы предотвратить образование большой толпы, двор собора разделили на специальные молитвенные зоны, а вокруг здания установили 11 контрольных пунктов, где участники намаза проходят проверку.

Также рядом с собором дежурят более ста карет "скорой" и санитарный вертолет.

Как подчеркнул губернатор Стамбула Али Ерликая, те, кто хочет принять участие в пятничной молитве, должны иметь с собой "маски для лица, молитвенный коврик, терпение и понимание".

Также на Цензор.НЕТ: Превращение св. Софии в мечеть повлечет исключение этого объекта из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, что позволит вновь использовать это место как мечеть.

Это решение турецких властей уже раскритиковали ЕС, США, Германия, Всемирный совет церквей и Папа Римский. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на решение об изменении статуса собора.

Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.

Автор: 

ислам (143) мечеть (81) музей (723) Стамбул (247) Турция (3483) Эрдоган Реджеп Тайип (915)


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Топ комментарии
+4
У всьому мусить бути міра. Культурний атеїст чи християнин викликають симпатію. А відморожений штунда чи радянський антитеїст з піною в роті - відразу.
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24.07.2020 13:52
+4
Кто бывал - подтвердит. Мечети у них - ТОЛЬКО в бедных кварталах - где бетонные скворечники лепятся друг к дружке , как сельди в бочке. Среди коттеджей на первых линиях у моря , утопающх в зелени, их НЕТ НИ ОДНОЙ. Их обитатели не позводяют орать у себя над ухом уже в 5 утра. Вкалывают, зарабатывают бабло - кто на что способен, бухают, курят, не молятся, не постятся, посещают нелегальные бордели, мордобои весьма часты и пр. - ведут обычный среднеевропейский образ жизни , только без вот этой вот ********* бродячей тусовки профессиональных дармоедов BLM и прочих толерастных клоунов. Религиозность оставлена там для лузеров , деревенщины и для упоротых мудаков
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24.07.2020 14:17
+3
Наступ на християнство відновлюється по всьому світу і це початок кінця.
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24.07.2020 13:44
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Критикують, ті хто церкви перетворює на зали для настільного тенісу. Вже б не лицемірили.
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24.07.2020 13:40 Ответить
Наступ на християнство відновлюється по всьому світу і це початок кінця.
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24.07.2020 13:44 Ответить
Я не за те, а за лицемірство.
А щодо "наступу", то просто релігії дуже мало кого зі ******** людей цікавлять, вони і відмирають.
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24.07.2020 13:49 Ответить
нострадмус так пророкував - амінь християнству.
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24.07.2020 15:01 Ответить
Наступ на християнство ведуть глобалісти (забороняють символи, уроки в школах і т.п.), а мусліки у них на підхваті. Судячи з того, що влада в старій європі підігрує муслікам, глобалісти збираються зробити іслам релігією нового світового порядку.
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25.07.2020 07:59 Ответить
тем более вера в Бога единственное что осталось у человечества
коммунизмы , глобализмы, социализмы и другие измы разрушились, или разрушаются прямо сейчас на наших глазах..
а вера в прогресс, то есть в марку последнего смартфона - так себе вера..
а без веры челы превращаются в людоедов без морали..
Аминь..
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24.07.2020 13:46 Ответить
У всьому мусить бути міра. Культурний атеїст чи християнин викликають симпатію. А відморожений штунда чи радянський антитеїст з піною в роті - відразу.
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24.07.2020 13:52 Ответить
Людоеды тоже верующие, нет человеческих сообществ без какого либо культа
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24.07.2020 13:53 Ответить
Мусульмане у христиан святыню отжали....Интересно,крестовые походы возобновятся или ограничатся битвой в интернете???
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24.07.2020 13:45 Ответить
600 років як віджали.
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24.07.2020 15:07 Ответить
В соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет проходит пятничная молитва - Цензор.НЕТ 624
На вершині мінарету в Кам"янці ляхи встановили статую Божої матері поруч з їхнім півмісяцем, на що турки дуже ображались.
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24.07.2020 13:48 Ответить
А шо турки робили в Кам'янці? Приїздили з културтрегерською місією?
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25.07.2020 08:00 Ответить
Це коли Кам"янець був під турками. Вони збудували мінарет впритул до католицького храму. Там було 7 релігій свого часу. Погугли історію Кам"янця.
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25.07.2020 08:06 Ответить
Тюркекономіка з'явилася в 90х на українських грошах(((
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24.07.2020 13:49 Ответить
Ердоган використав останній козир цим вчинком. Згідно опитування його рейтинг зріс аж на 1%. Все, більше електорату запропонувати нічого. Тому це все лише до закінчення його каденції.
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24.07.2020 13:55 Ответить
А він сидітиме й далі. Як пупкін. Запровадить зміни до конституції.
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25.07.2020 08:09 Ответить
Мне это всеравно.
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24.07.2020 13:58 Ответить
вот зачем ему это нужно... сейчас начнётся
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24.07.2020 14:03 Ответить
Кто бывал - подтвердит. Мечети у них - ТОЛЬКО в бедных кварталах - где бетонные скворечники лепятся друг к дружке , как сельди в бочке. Среди коттеджей на первых линиях у моря , утопающх в зелени, их НЕТ НИ ОДНОЙ. Их обитатели не позводяют орать у себя над ухом уже в 5 утра. Вкалывают, зарабатывают бабло - кто на что способен, бухают, курят, не молятся, не постятся, посещают нелегальные бордели, мордобои весьма часты и пр. - ведут обычный среднеевропейский образ жизни , только без вот этой вот ********* бродячей тусовки профессиональных дармоедов BLM и прочих толерастных клоунов. Религиозность оставлена там для лузеров , деревенщины и для упоротых мудаков
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24.07.2020 14:17 Ответить
Ну все - другого Риму вже нема, скоро не буде і "третього"
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24.07.2020 14:19 Ответить
Так,а шо завоеватель Стамбула Мехмед дал добро?Он же сказал,що типа все вероисповедания притесняться не будут.И сказал это в самой Аве Софии.То по логике из Аве Софии нельзя делать Мечеть.Или тогда дать возможность молиться и проводить обряды христианам в том числе.Эрдоган абсурдную вещь сотворил походу
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24.07.2020 14:20 Ответить
Интересно, что Коран говорит о воровстве? Подскажите.
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24.07.2020 14:32 Ответить
"Кто первый рейдернул-того и тапки"(сула первая основная)
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24.07.2020 14:55 Ответить
Фрески христианские перфоратором снимали?
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24.07.2020 15:25 Ответить
Не плутайте з лаврой, там культурньіє люді.
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24.07.2020 15:51 Ответить
превращенного в мечеть по решению президента Турции Реджепа ****** Эрдогана

Источник: https://censor.net/n3209972
Минареты вокруг собора тоже Эрдоган поставил?
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24.07.2020 16:04 Ответить
Все религии говорят об одном - о вере в Бога и служении Ему. И те, кто глубоко разбирается в истинной духовности, понимают, что разницы между традициями нет. Не важно, https://life-teacher.com.ua/kakuju-religiju-vybrat/ какую религию выбрать - главное следовать ее заповедям и иметь квалифицированных наставников, которые помогут прийти к Богу.
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25.07.2020 23:08 Ответить
 
 