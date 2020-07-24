В соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет проходит пятничная молитва
В здании собора Айя-София в Стамбуле, превращенного в мечеть по решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начался первый за последние 86 лет намаз.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Собор открыли для мусульман в 10 утра. Накануне власти перекрыли 11 улиц и переулков Стамбула, ведущих в район расположения храма. Для участия в молитве к собору прибыл президент Эрдоган.
Служение началось с чтения Корана. Имам прочитал один из джуз Корана, после чего перешел к чтению сур.
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Для того, чтобы предотвратить образование большой толпы, двор собора разделили на специальные молитвенные зоны, а вокруг здания установили 11 контрольных пунктов, где участники намаза проходят проверку.
Также рядом с собором дежурят более ста карет "скорой" и санитарный вертолет.
Как подчеркнул губернатор Стамбула Али Ерликая, те, кто хочет принять участие в пятничной молитве, должны иметь с собой "маски для лица, молитвенный коврик, терпение и понимание".
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Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, что позволит вновь использовать это место как мечеть.
Это решение турецких властей уже раскритиковали ЕС, США, Германия, Всемирный совет церквей и Папа Римский. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на решение об изменении статуса собора.
Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.
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А щодо "наступу", то просто релігії дуже мало кого зі ******** людей цікавлять, вони і відмирають.
коммунизмы , глобализмы, социализмы и другие измы разрушились, или разрушаются прямо сейчас на наших глазах..
а вера в прогресс, то есть в марку последнего смартфона - так себе вера..
а без веры челы превращаются в людоедов без морали..
Аминь..
На вершині мінарету в Кам"янці ляхи встановили статую Божої матері поруч з їхнім півмісяцем, на що турки дуже ображались.
Источник: https://censor.net/n3209972
Минареты вокруг собора тоже Эрдоган поставил?