Кличко освободил летние площадки ресторанов и кафе от уплаты паевого участия

Город освободил от уплаты паевого участия летние и сезонные площадки кафе и ресторанов.

Об этом сегодня заявил на брифинге Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Киевсовет вчера принял важное решение для поддержки бизнеса. О такой инициативе мы говорили ранее. Летние и

сезонные площадки кафе, ресторанов и также бизнес, работающий в средствах передвижной торговли, торговых сетей и объектов сезонной торговли, город освободил от уплаты паевого участия ", - заявил Виталий Кличко.

По словам главы города, предпринимателям, которые уже оплатили долевое участие, зачислят эти средства на следующий год.

"Мы и дальше будем поддерживать бизнес, работающий в нашем городе", - отметил Виталий Кличко.

Как отметил вчера Виталий Кличко на своей странице в Facebook, такие шаги помогут преодолеть кризис, вызванный пандемией.

"Несколько месяцев заведения и предприятия не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. Потому малый и средний бизнес - это основа экономики города. И, убежден, совместными усилиями и эффективным сотрудничеством мы этот кризис преодолеем", - добавил мэр Киева.