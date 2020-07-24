РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12889 посетителей онлайн
Новости
2 546 3

Кличко освободил летние площадки ресторанов и кафе от уплаты паевого участия

Кличко освободил летние площадки ресторанов и кафе от уплаты паевого участия

Город освободил от уплаты паевого участия летние и сезонные площадки кафе и ресторанов.

Об этом сегодня заявил на брифинге Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Киевсовет вчера принял важное решение для поддержки бизнеса. О такой инициативе мы говорили ранее. Летние и
сезонные площадки кафе, ресторанов и также бизнес, работающий в средствах передвижной торговли, торговых сетей и объектов сезонной торговли, город освободил от уплаты паевого участия ", - заявил Виталий Кличко.

По словам главы города, предпринимателям, которые уже оплатили долевое участие, зачислят эти средства на следующий год.

"Мы и дальше будем поддерживать бизнес, работающий в нашем городе", - отметил Виталий Кличко.

Как отметил вчера Виталий Кличко на своей странице в Facebook, такие шаги помогут преодолеть кризис, вызванный пандемией.

"Несколько месяцев заведения и предприятия не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. Потому малый и средний бизнес - это основа экономики города. И, убежден, совместными усилиями и эффективным сотрудничеством мы этот кризис преодолеем", - добавил мэр Киева.

Автор: 

Киев (25663) Кличко Виталий (4650)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- Тарелки моются и сушатся при помощи электричества. Кривая желудочных заболеваний резко пошла вниз. Спешите выпить вашу долю спиртных напитков, съесть ваши двадцать тысяч котлет.
(с)
показать весь комментарий
24.07.2020 14:19 Ответить
Радуйся народ барин позволил ему не платить до выборов.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:22 Ответить
 
 