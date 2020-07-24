Зеленский наградил 31 украинского воина орденами и медалями, из них шестерых - посмертно, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 31 украинского воина за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, из них шестерых - посмертно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента, соответствующий указ №290/2020 глава государства подписал 24 июля.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно награжден Александр Маланчук.

Орденом "За мужество" III степени награждены посмертно пятеро воинов в звании от солдата до прапорщика: Леонид Добрянский, Евгений Сафонов, Николай Сорочук, Михаил Ткачишин, Евгений Черных.

Также орденом "За мужество" III степени награжден Александр Максимчук.

17 воинов награждены медалью "За воинскую службу Украине", а семь награждены медалью "Защитнику Отечества".

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