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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский наградил 31 украинского воина орденами и медалями, из них шестерых - посмертно, - указ

Зеленский наградил 31 украинского воина орденами и медалями, из них шестерых - посмертно, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 31 украинского воина за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, из них шестерых - посмертно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента, соответствующий указ №290/2020 глава государства подписал 24 июля.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно награжден Александр Маланчук.

Орденом "За мужество" III степени награждены посмертно пятеро воинов в звании от солдата до прапорщика: Леонид Добрянский, Евгений Сафонов, Николай Сорочук, Михаил Ткачишин, Евгений Черных. 

Также орденом "За мужество" III степени награжден Александр Максимчук.

17 воинов награждены медалью "За воинскую службу Украине", а семь награждены медалью "Защитнику Отечества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Копая под меня, выкапывают уголовное дело против действующего президента

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) награда (1814) ВСУ (6675)


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Топ комментарии
+13
Зеленский наградил 31 украинского воина орденами и медалями, из них шестерых - посмертно, - указ - Цензор.НЕТ 241
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24.07.2020 14:23
+9
лицемерный *****...
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24.07.2020 14:24
+7
Наградил и запретил стрелять по противнику и вести разведку?
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24.07.2020 14:21
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Наградил и запретил стрелять по противнику и вести разведку?
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24.07.2020 14:21 Ответить
Срочно нужно любыми средствами сбить информационную волну после подлого убийства наших ребят на передке. Чтобы народ забыл и про "держу под контролем" и про креветок с шашлыками и вином на Бирючем.
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24.07.2020 14:40 Ответить
Бігун від призову нагороджує військових.
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24.07.2020 14:23 Ответить
Зеленский наградил 31 украинского воина орденами и медалями, из них шестерых - посмертно, - указ - Цензор.НЕТ 241
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24.07.2020 14:23 Ответить
лицемерный *****...
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24.07.2020 14:24 Ответить
Зеленський нагородив 31 українського воїна орденами і медалями, з них шістьох - посмертно, - указ - Цензор.НЕТ 9653
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24.07.2020 14:43 Ответить
ГЕРОИ И ЗАЩИТНИКИ УКРАИНЫ заслуживают высших наград какие только существуют в этом мире.
Смущает то, что награды берутся из грязных и липких ручонок поца, который 4 раза накладывал себе в штаны при одном упоминании о повесток и всеми силами уклонялся от призыва. тогда, а сейчас грабит и продаёт страну.
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24.07.2020 14:27 Ответить
Іноді не треба брати нагороди, бо зекерівники дискредитують нагороджених.
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24.07.2020 14:27 Ответить
Зеленський нагородив 31 українського воїна орденами і медалями, з них шістьох - посмертно, - указ - Цензор.НЕТ 7145
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24.07.2020 14:44 Ответить
В военно-цирковом училище Зеленского так научили - Если есть потери при разведвыходе, то разведку надо запретить полностью. Есть потери от стрельбы - запретить стрельбу. Все просто.
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24.07.2020 14:33 Ответить
Зеленський нагородив 31 українського воїна орденами і медалями, з них шістьох - посмертно, - указ - Цензор.НЕТ 7694
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24.07.2020 15:08 Ответить
Зеленський нагородив 31 українського воїна орденами і медалями, з них шістьох - посмертно, - указ - Цензор.НЕТ 8849
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24.07.2020 14:36 Ответить
Это он "держит под личным контролем", гнида.
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24.07.2020 14:41 Ответить
Армія та Україна нікому крім порохоботів не потрібні

Зеленський нагородив 31 українського воїна орденами і медалями, з них шістьох - посмертно, - указ - Цензор.НЕТ 2563
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24.07.2020 14:41 Ответить
Зеленський нагородив 31 українського воїна орденами і медалями, з них шістьох - посмертно, - указ - Цензор.НЕТ 2733
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24.07.2020 14:45 Ответить
У вас ошибка в названии государства Украина ☝️☝️☝️гость с *********
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24.07.2020 15:04 Ответить
Слов нет . Просто выродок ....
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24.07.2020 15:03 Ответить
Есть слово короче на 2 буквы-МРАЗЬ
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24.07.2020 15:10 Ответить
https://t.me/LastBP/337 Останній Блокпост
Коротка ілюстрація того, як Зеленський насправді "поважає" захисників Україні.
Друг Мауглі (Андрій Жук) - командир 3-го батальйону 72-ї ОМБр - героїчно загинув 27 травня 2016 року. Посмертно він нагороджений званням Героя України окремим Указом ПУ 880/2019 від 04.12.2019 р. Проте за сім місяців ані головнокомандувач, ані будь-хто з його оточення не знайшов часу віддати нагороду вдові загиблого.
Аналогічна ситуація з родиною В'ячеслава Кубрака, яка має отримати нагороду за загиблого Героя згідно Указу № 220/441 від 23.01.2020 р. Командир взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти помер від отриманих поранень 11 жовтня 2019 року.
Якщо розбиратись детально з ситуацією, то картина ще гірша. З 2015 року в Офісі Президента знаходятся подання на 186 військовослужбовців. Це не просто якась цифра, адже за кожним - окрема героїчна історія ******** війни. Подання підписані ще попереднім Міністром оборони, проте нікого з чиновників президентської вертикалі не цікавить їх реалізація.
https://t.me/LastBP/338 ******* медалі учасникам АТО/ООС, затверджені Зеленським. Їх виготовляють з пластику.
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24.07.2020 16:28 Ответить
З таким відношенням до військових, скоро буде сам в атаку Сивоху водити звільнювати ті теритторії, які тупо здав окупатнту, хотя какая разніца народу як його знищать.
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24.07.2020 16:44 Ответить
Переклад - гімно! В нас немає нагород з такими назвами, як от Рааа-Руссскої(((
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24.07.2020 16:45 Ответить
Надіюсь, що Гавно Зелене мало хоч стільки совісті, не вручати їх особисто.
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25.07.2020 07:51 Ответить
 
 