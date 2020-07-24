Зеленский наградил 31 украинского воина орденами и медалями, из них шестерых - посмертно, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский наградил 31 украинского воина за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, из них шестерых - посмертно.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента, соответствующий указ №290/2020 глава государства подписал 24 июля.
Орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно награжден Александр Маланчук.
Орденом "За мужество" III степени награждены посмертно пятеро воинов в звании от солдата до прапорщика: Леонид Добрянский, Евгений Сафонов, Николай Сорочук, Михаил Ткачишин, Евгений Черных.
Также орденом "За мужество" III степени награжден Александр Максимчук.
17 воинов награждены медалью "За воинскую службу Украине", а семь награждены медалью "Защитнику Отечества".
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Смущает то, что награды берутся из грязных и липких ручонок поца, который 4 раза накладывал себе в штаны при одном упоминании о повесток и всеми силами уклонялся от призыва. тогда, а сейчас грабит и продаёт страну.
Коротка ілюстрація того, як Зеленський насправді "поважає" захисників Україні.
Друг Мауглі (Андрій Жук) - командир 3-го батальйону 72-ї ОМБр - героїчно загинув 27 травня 2016 року. Посмертно він нагороджений званням Героя України окремим Указом ПУ 880/2019 від 04.12.2019 р. Проте за сім місяців ані головнокомандувач, ані будь-хто з його оточення не знайшов часу віддати нагороду вдові загиблого.
Аналогічна ситуація з родиною В'ячеслава Кубрака, яка має отримати нагороду за загиблого Героя згідно Указу № 220/441 від 23.01.2020 р. Командир взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти помер від отриманих поранень 11 жовтня 2019 року.
Якщо розбиратись детально з ситуацією, то картина ще гірша. З 2015 року в Офісі Президента знаходятся подання на 186 військовослужбовців. Це не просто якась цифра, адже за кожним - окрема героїчна історія ******** війни. Подання підписані ще попереднім Міністром оборони, проте нікого з чиновників президентської вертикалі не цікавить їх реалізація.
https://t.me/LastBP/338 ******* медалі учасникам АТО/ООС, затверджені Зеленським. Їх виготовляють з пластику.