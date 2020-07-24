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Экс-претендент на пост президента Беларуси оппозиционер Цепкало покинул страну вместе с детьми

Экс-претендент на пост президента Беларуси оппозиционер Цепкало покинул страну вместе с детьми

Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом TUT.BY рассказала его супруга Вероника Цепкало.

По ее словам, Валерия собирались задержать, а ее саму — лишить родительских прав. Сейчас Валерий с детьми находятся в России, Вероника остается в Беларуси.

По словам Вероники Цепкало, ее супруг с детьми уехал в Россию.

"Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность", — сказала Вероника Цепкало.

Супруга экс-претендента остается в Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко требует выдворять из Беларуси иностранные СМИ, которые "зовут людей на майданы"

"Я в Беларуси, я со своими боевыми подругами, моими соратницами Светланой и Марией", - заявила Вероника Цепкало.

Сегодня у представительниц объединенного штаба три встречи с избирателями: в Глубоком, Новополоцке и Витебске.

Ранее кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз.

Напомним, основанием для отказа в регистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты стало недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч достоверных подписей (экс-глава ПВТ передал в ЦИК почти 160 тысяч подписей, засчитали ему чуть более 78 тысяч подписей). Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. В ЦИК это назвали "существенным несоответствием" требованиям к документам кандидата.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске. ФОТОрепортаж

Валерий Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить без изменений.

Беларусь (7918) выборы (24756) оппозиция (5335)


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Топ комментарии
+27
"По словам Вероники Цепкало, ее супруг с детьми уехал в Россию."
совсем мозгов нет. сябры, нахрена вам президент без мозгов?
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24.07.2020 14:27
+17
вот такая вот оппозиция в Белорусь...
еще кандидатами бегут в РФ..
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24.07.2020 14:28
+14
https://censor.net/user/384224 - а нам уже многим похер на руський изык..

издеваемся над нам как хотим...
энто белорусы над ним трясутся как над своим...
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24.07.2020 14:51
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Непонятно, а что за выборы в Беларуси? Выборы без выбора? Кандидат один?
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24.07.2020 14:24 Ответить
Выбор есть. Или пророссийские кандидаты или лукшенка
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24.07.2020 14:31 Ответить
Чушь!
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24.07.2020 14:39 Ответить
Тебе из Германии виднее, кацап
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24.07.2020 14:42 Ответить
який народ, такі й вибори. В них - навіть більше, ніж 73% своїх зебілів...
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24.07.2020 14:57 Ответить
Тобто, все одно корзиненко, як не крути.
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25.07.2020 10:12 Ответить
Какие выборы? Там выборов уже более 20 лет нет.
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24.07.2020 14:33 Ответить
Как ето нету выбора. Выбор есть. Или выбрать Лукашенку или оставить действующего президента еще на один срок.
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24.07.2020 15:01 Ответить
Бутафорські вибори, приблизно як на росії. Чиста формальність - "у нас типа демократия".
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24.07.2020 16:48 Ответить
параша своих не выдаёт?
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24.07.2020 14:25 Ответить
"По словам Вероники Цепкало, ее супруг с детьми уехал в Россию."
совсем мозгов нет. сябры, нахрена вам президент без мозгов?
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24.07.2020 14:27 Ответить
им похер
им главное Луку скинуть...
а агент ФСБ от оппозиции или не агент им не важно уже..
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24.07.2020 14:31 Ответить
Тихановские опять себе плюсик поставили - в ЕС детей вьівезли.
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24.07.2020 15:05 Ответить
вот такая вот оппозиция в Белорусь...
еще кандидатами бегут в РФ..
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24.07.2020 14:28 Ответить
Вы бы вначале правила склонений имен существительных освоили - потом уже в политические эксперДы...
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24.07.2020 14:41 Ответить
https://censor.net/user/384224 - а нам уже многим похер на руський изык..

издеваемся над нам как хотим...
энто белорусы над ним трясутся как над своим...
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24.07.2020 14:51 Ответить
Тады можа перойдзем на мову - паглядзiм як табе похер. А я пагляжу што ты яшчэ ведаеш пра палiтычны разклад у Беларусi
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24.07.2020 14:58 Ответить
Какай там розклад? Бэзлад. Я ваш ПРОРОК. Хочеш знати майбутнього президента на Бєларусі?
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25.07.2020 10:15 Ответить
Я таксама крыху прарок - Беларусь апынiцца у адзiнай эурапейскай сям'i скарэй за Украiну.
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25.07.2020 10:24 Ответить
Ой, насилу з-під столу вибрався. Упав від сміху.
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25.07.2020 11:00 Ответить
))))) я взагалі часто на міжнародних ресурсах (ютуб, наприклад), коли ситуація потребує російської мови, заради русофобії починаю демонстративно писати ламаною кацапською, перемішаною з англійськими, німецькими та іншими словами, а також конструкціями англійського синтаксису
(особливо презирливий ефект, коли відповідаєш кільком коментаторам, серед яких є і співвітчизники - і в призначеній для них частині комента легко й невимушено переходиш з "моя нот вери мач понимайт есть руссиан говорить" на чисту й співучу солов'їну )
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24.07.2020 17:01 Ответить
ай какой ты маладец!
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24.07.2020 17:54 Ответить
А что не так он сказал? Или этот оппозиционер не в рашу сбежал? Или, что бы это констатировать нужно быть экспертом? И может ты бы, для начала, научился не коверкать слова? ЭксперД, бл...ть
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24.07.2020 15:31 Ответить
А то, что Цепкало никогда оппозиционером не был. Это многолетний лукашенковский чиновник (просто в репрессиях не запачканый), выпускник МГИМО, бывший посол в США, основатель парка высоких технологий. Он технократ - разве что про раскол элит речь.
Про "кремлевского агента" говорить преждевременно - при непосредственной угрозе ареста и необходимости мгновенного принятия решения - в РФ бежать легче. Путен не будет вмешиваться топорно - выдавая Луке беглеца по надуманным обвинениям. Луке тоже не вгодно нагнетать - Цепкало все равно не допущен к выборам.
А хаять агульно беларускую национальную оппозицию, отбывающую тюремные срока по лукашенковским казематам - могут только конченые деграданты.
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24.07.2020 15:53 Ответить
https://censor.net/user/384224 "Вы бы вначале правила склонений имен существительных освоили - потом уже в политические эксперДы"
Ну да, а это было просто в сокращенной форме.
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24.07.2020 15:57 Ответить
По вашему Ь сокращеннее И ?
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24.07.2020 16:00 Ответить
прыйшоў час змяніць лысую шыну, вырашылі ў Крамлі
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24.07.2020 15:12 Ответить
ага, "оппозиционный кандидат" уехал прятаться на расею
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24.07.2020 14:28 Ответить
В таракана кукуха поехала совсем
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24.07.2020 14:28 Ответить
Спалился чувак по полной. Почему не в Европу? Политическое убежище 100% дали бы.
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24.07.2020 14:31 Ответить
ну і нашо їм такий президент тоді. сваліл і хорошо.
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24.07.2020 15:23 Ответить
НУ И ЖОПОЗИЦИЯ В БЯЛОРУССИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чуть что и валят в Парашу---явный признак принадлежности так званой ЖОППОЗИЦИИ.
ПРИВЕТ ДВАЖДЫ ЛЕГИТИМНОМУ ПЕРЕДАЙТЕ И БОЙКО С МЕРТВЕЧУКОМ.
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24.07.2020 14:33 Ответить
Повторение--мать учения.
Экс-претендент в президенты Беларуси, оппозиционер Цепкало покинул страну вместе с детьми - Цензор.НЕТ 9218
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24.07.2020 14:35 Ответить
У них и Бабарико безал бы в рашку- гомняшку ))))) умеете вы впечатлить своей оппозицией 🤣🤣🤣🤣🤣
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24.07.2020 14:33 Ответить
Луку поставили перед выбором или ты ляжешь под нас (рашку) или мы раскрутим своих кандидатов.
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24.07.2020 14:46 Ответить
Хорошо место нашёл куда поехать, не ну если в Ростов тогда прокатит)))
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24.07.2020 14:33 Ответить
класика перформативного тоталітаризму, як його розуміє Енн Еплбаум:
"Ласкаво просимо у світ перформативного авторитаризму, форми політики, яка за останні десятиліття досягла нових висот витонченості в Росії і нині прибула до Сполучених Штатів. На відміну від авторитаризму XX століття, ця постмодерна кампанія впливу 21 століття не потребує створення тотальної поліцейської держави. Він також не вимагає повного контролю інформації або масових арештів. Натомість це може здійснюватися за допомогою кількох засобів масової інформації та кількох ретельно націлених арештів". - https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share
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24.07.2020 15:16 Ответить
Знайшов куди поїхати. Міг би в Туркменістан чи Узбекістан,різниці ніякої. Чи він надіється,що ***** його лукі не видасть? Так даремно.У них же тіпа саюзнає гасударство...
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24.07.2020 14:37 Ответить
Стерх не выдаст.Это его человек)
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24.07.2020 15:18 Ответить
Вам видніше. Тільки не стерх,а *****.
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24.07.2020 18:33 Ответить
Становится ясно, что кацапы скорее всего будут организовывать прокацапский Майдан после выборов в Беларуси. Скорее всего будут захватывать Беларусь военным путем
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24.07.2020 14:40 Ответить
нічого там захоплювати не будуть,вони всі вийдуть з кацапськими прапорами зустрічати першу тачанку с вастока
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24.07.2020 15:59 Ответить
Цепкало в гимнастерке поздравил белорусов с Днем независимости с «Линии Сталина»В https://www.facebook.com/tsepkalo/videos/3318626648187844/ видеообращении политик рассказал историю о создании танка Т-34, созданного, по его словам, без разрешения военно-технической комиссии. По словам Цепкало, этот пример показывает, что советская система управления была более свободной и эффективной, чем сегодняшняя белорусская.https://gazetaby.com/post/capkala0307-vybory-2020rsspulsdzen-cepkalo-v-gimna/165766/ Двое пророссийских кандидатов уже дают показания в СИЗО КГБ.Здесь не Украина,с белорусскими Медведчуками не церемонятся)
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24.07.2020 14:59 Ответить
Похоже, что Бацька на этих выборах самый пробеларусский кандидат, и наименее агрессивно настроенный к Украине. Насчет того, что оперативно вяжут кацапскую агентуру это хорошо, но главная опасность это потенциалный прокацапский Майдан, после разгона которого кацапы могут полезть защищать рузгеязычных
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24.07.2020 15:33 Ответить
Ну,Бабарико-бывший глава Белгазпромбанка,сидевший 20 лет на потоках в миллиарды баксов,связаный с ГазМясом по самое немогу..И не идиот,явно.КТО ему мог дать гарантии? Только одна страна)Но,в наших ****** гарантии РФ мало значат)
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24.07.2020 15:41 Ответить
О, яка прикра несподиванка!
Борец с режимом кровавого диктатора уехал в Россию!
И нонешние "борцуны" туда ж уроют.
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24.07.2020 15:01 Ответить
Некоторые не успели.
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24.07.2020 15:19 Ответить
Странно,почему это проевропейский кандидат в президенты сбегает в Рашку? Газпромовский выкормыш Бабарико и белорусский Шарий Тихановский не успели)))
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24.07.2020 15:03 Ответить
Идет " игра " -- политический " Покер". А все раскрыли рты.
Если ФСБ само вывозило украинца из Белоруссии, то о чём можно говорить.
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24.07.2020 15:05 Ответить
Цимес в том,что кандитаты в президенты РБ Цепкало,Бабарико и Тихановский обещали Луке минимум-Ростов,а максимум-судьбу Чаушеску.Но вот ведь как бывает-двое в СИЗО,один в РФ сбежал.. Спецоперация,,преемник,,на гране провала
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24.07.2020 15:12 Ответить
Не хвались раньше времени, кацапы могут войной пойти на вас.
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24.07.2020 15:34 Ответить
Войны не будет.Программа максимум у РФ-свалить Луку и поставить президентом своего человека,а потом превратить Беларусь в Пуэрто-Рико,зависимую территорию.Минимум-добится белорусского Майдана,чтобы АГЛ жестко разогнал и поссорился с Западом.Санкции там..Тогда уже ему на карачках придется в Кремль ползти,договариваться.Москва,в любом случае ничего не теряет.
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24.07.2020 15:45 Ответить
А лука що - не свій? Дуже голосно сказано. Лука із шкури вилазить, щоб стати президентом. А методи його не зупиняють. Нам потрібно так з кацапською шушарою робити. мертвечуки всякі, добкіни, кернеси повинні дрижати в стійлі.
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25.07.2020 10:21 Ответить
По мне если уж все оппоненты Лукашенки потенциальные беглецы в Россию, то пусть уж лучше Бацька правит. Он хоть иногда встает в позу против Ф уйла.
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24.07.2020 15:13 Ответить
А что скажет каждой дьірке затьічка Тьішкевич? Он в своем институте майбутнєго ето предсказьівал?
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24.07.2020 15:34 Ответить
На Цензоре к Лукашенко необьективны.Ни одна страна в мире,не сделала больше чем РБ для Украины в плане военной помощи и сотрудничества)Даже США,выделевшие несколько списанных корыт и ПТРК,запертых на полигоне,в львовской области.https://lb.ua/economics/2018/08/23/405719_dohodnaya_voyna_sotrudnichestve.html Доходная война. О сотрудничестве Беларуси и Украины в военной сфере
История белорусско-украинского торгового https://lb.ua/news/2014/06/17/269998****************************.html сотрудничества в военной сфере с 2014 года и по сегодняшний день - богата и поучительна. Белорусские предприятия неплохо заработали на вооруженном конфликте в Украине - это факт. Но факт и то, что без белорусских поставок украинским военным пришлось бы намного тяжелее, особенно в критический период войны.
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24.07.2020 15:53 Ответить
Надо полагать, если рассматривать в этом ключе, то Беларусь и более заинтерессована в продолжении войны. Чисто по экономическим показателям.
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24.07.2020 16:02 Ответить
Ну,это не так.Трактора,комбайны и грузовики продавать все таки легче,чем военную технику и снаряжение.Тем более-с таким гемором)Для РБ-лучше было бы,чтобы эта война закончилась.
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24.07.2020 16:04 Ответить
А кого там вони судили за те, що воював на стороні України? Чи я щось переплутав?
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25.07.2020 10:23 Ответить
Господа, ну Растов же не резиновый))
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24.07.2020 16:06 Ответить
Та ещё оппозиция. Прятаться на нарассее , искать там защиты могут только те, кто угоден кремлю. То есть рашка расставила силки- кого не выберешь- опять в лапы к путлеру? Не знаю, кто там и как, но этот факт очень красноречивый. Порядочные люди на нарассее не прячутся.
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24.07.2020 16:08 Ответить
Беларусы, объясните нормально , что происходит у вас
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24.07.2020 16:09 Ответить
Грубо говоря-есть Лукашенко,авторитарный лидер(все таки назвать диктатором его нельзя)Специфика выборов 9 августа в том,что совпало по времени мировой кризис,пандемия и ссора с РФ(полное прекращение российских нефтегазовых субсидий).Народ недоволен.Путину,недавно-вместо того,чтобы стать главой Союзного государства РФ и РБ пришлось обнулятся-Лука не захотел сдавать независимость.И теперь в Беларуси,соперники действующего президента-сплошь пророссийские кандидаты.Один сбег в Рашку,двое не успели и сидят в СИЗО КГБ.Это так,если вкратце.
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24.07.2020 16:23 Ответить
Да. По причинам вы прошлись конкретно. Мы их приблизительно знаем в Украине, а также хорошо знакомы с алчной сущностью нарассеи. Интересно другое, получается сейчас Лука- лучший вариант, а оппозиция все больше подставные кремлем куклы?
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24.07.2020 17:49 Ответить
Для вас,украинцев и Украины-Лукашенко,точно лучший вариант.Беларусь вас никогда не предавала и помогала всегда чем могла.....Лукашенко оказывает Украине неоценимую помощь.За минувшие четыре года украинско-белорусское сотрудничество только набирало обороты. Беларусь помогла Украине тяжёлыми грузовиками, нефтепродуктами, модернизацией авиатехники, приборами ночного видения и т.д. Также Беларусь продает оружие Болгарии, через которую оно, по некоторым данным, может идти к боевикам в Сирию.

"В 2014 году Лукашенко пообещал Турчинову (в то время - исполняющий обязанности президента Украины, - прим.ред.), что с территории Беларуси русские не будут атаковать, - https://t.me/russica2 сообщает телеграм-канал Незыгарь . - На прощание сказал: "Но в крайнем случае я предупрежу за сутки…" и передал Турчинову карту дислокации российских войск.https://newizv.ru/news/politics/17-08-2018/lukashenko-okazyvaet-ukraine-neotsenimuyu-pomosch
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24.07.2020 18:32 Ответить
Да, Таня - немного вами удивлен. Незнакомый человек вам лапшу вешает, а вы ведетесь. Лукашенко 26 лет работает на "союзное государство" - уничтожает все беларуское. Ведь не может путен огнем и мечом оккупировать Беларусь - россияне не примут и санкции нужно не получить. Для этого и есть Лукашенко. Игра сегодня такова - шантаж Лукашенко революцией и поддавливание под интеграцию.
Но путен не учитывает 21 век - неприятие беларусов совка2.0, клептократов, выживших из ума попов, тухлых скреп. Беларусы разбудят даже народы РФ на бархатную революцию.
Посылайте этого Макса нах...
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24.07.2020 20:48 Ответить
Я просто хочу разобраться. Спасибо
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24.07.2020 21:00 Ответить
На це й розраховано. Лука - бац-і на матрац! Бо всі інші кандидати - "прокацапські". А потім виясниться, що ніяке ***** з лукою і не полаялося. Така собі багатоходовочка. Може ж таке бути?
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25.07.2020 10:26 Ответить
Конечно, может.
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25.07.2020 10:28 Ответить
"Народ недоволен".

Тобто, народу пофіг на принципи, порядність та ін. Головне "дешева нєфть та газ"?
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25.07.2020 10:28 Ответить
Да оппозиция три года выбирала(сопли жевала) "единого". А получилась, трехголовая тетка хочет стать президентом.
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24.07.2020 17:01 Ответить
Ты сам,всю жизнь жуешь сопли гэбухи,-и еще на людей гавкаешь? Сгинь,дерьмо!
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24.07.2020 17:05 Ответить
А ты молдаванин, не лезь в чужие дела. Сиди со своим Додоном.
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24.07.2020 17:10 Ответить
Сгинь,мразь гэбистская!
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24.07.2020 20:14 Ответить
"По словам Вероники Цепкало, ее супруг с детьми уехал в Россию",- видно там его хозяева раз не захотел в Европу где бы он автоматом получил вид на жительство вместе с семьей.
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24.07.2020 16:34 Ответить
Я, например, читала, что Лука попытается сфальсифицировать выборы , это вызовет негодование людей, возможен Майдан, и, как следствие, возвращение блудного Луки на поклон к путлеру и поглощение свободной Беларуси мордором.
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24.07.2020 17:57 Ответить
Танечка,у нас выборы всегда фальсифицируют.Это правда-Лукашенко дописывают 15-20% голосов.Но правда и в том,что он может победить в первом туре,без особых манипуляций.Просто сейчас-положение особое.Майдан в Беларуси готовит не Запад,а РФ,поэтому рисковать никто не будет.
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24.07.2020 19:12 Ответить
https://censor.net/user/228276,-У Вас прямо такая любовь проявилась к этому белорусскому ватнику,что ставите ему лайки?
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24.07.2020 20:16 Ответить
оппозіціонер!!!! утік в росію!!!! в росію, Карл!!!!!
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24.07.2020 18:25 Ответить
Да ничего не будет после девятого, будем как обычно картошку копать, уродила знатно в этом годе. А Бабарико выберем, 15 лет быстро пролетит.
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24.07.2020 21:30 Ответить
Питання у іншому. Де ви там "вітаєтє", якщо вам кіздец сниться? На городі бульбу за гичку тягаєте? Чи кота за бульби? Кому я повинен співчувати? Давай - вперед на барикади, тільки не в Києві устроюйте їх, як ви робите останнім часом, а у себе.
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25.07.2020 10:35 Ответить
 
 