Экс-претендент на пост президента Беларуси оппозиционер Цепкало покинул страну вместе с детьми

Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом TUT.BY рассказала его супруга Вероника Цепкало.

По ее словам, Валерия собирались задержать, а ее саму — лишить родительских прав. Сейчас Валерий с детьми находятся в России, Вероника остается в Беларуси.

По словам Вероники Цепкало, ее супруг с детьми уехал в Россию.

"Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность", — сказала Вероника Цепкало.

Супруга экс-претендента остается в Беларуси.

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"Я в Беларуси, я со своими боевыми подругами, моими соратницами Светланой и Марией", - заявила Вероника Цепкало.

Сегодня у представительниц объединенного штаба три встречи с избирателями: в Глубоком, Новополоцке и Витебске.

Ранее кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз.

Напомним, основанием для отказа в регистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты стало недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч достоверных подписей (экс-глава ПВТ передал в ЦИК почти 160 тысяч подписей, засчитали ему чуть более 78 тысяч подписей). Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. В ЦИК это назвали "существенным несоответствием" требованиям к документам кандидата.

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Валерий Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить без изменений.