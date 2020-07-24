Экс-претендент на пост президента Беларуси оппозиционер Цепкало покинул страну вместе с детьми
Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом TUT.BY рассказала его супруга Вероника Цепкало.
По ее словам, Валерия собирались задержать, а ее саму — лишить родительских прав. Сейчас Валерий с детьми находятся в России, Вероника остается в Беларуси.
По словам Вероники Цепкало, ее супруг с детьми уехал в Россию.
"Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность", — сказала Вероника Цепкало.
Супруга экс-претендента остается в Беларуси.
"Я в Беларуси, я со своими боевыми подругами, моими соратницами Светланой и Марией", - заявила Вероника Цепкало.
Сегодня у представительниц объединенного штаба три встречи с избирателями: в Глубоком, Новополоцке и Витебске.
Ранее кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз.
Напомним, основанием для отказа в регистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты стало недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч достоверных подписей (экс-глава ПВТ передал в ЦИК почти 160 тысяч подписей, засчитали ему чуть более 78 тысяч подписей). Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. В ЦИК это назвали "существенным несоответствием" требованиям к документам кандидата.
Валерий Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить без изменений.
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совсем мозгов нет. сябры, нахрена вам президент без мозгов?
им главное Луку скинуть...
а агент ФСБ от оппозиции или не агент им не важно уже..
еще кандидатами бегут в РФ..
издеваемся над нам как хотим...
энто белорусы над ним трясутся как над своим...
(особливо презирливий ефект, коли відповідаєш кільком коментаторам, серед яких є і співвітчизники - і в призначеній для них частині комента легко й невимушено переходиш з "моя нот вери мач понимайт есть руссиан говорить" на чисту й співучу солов'їну )
Про "кремлевского агента" говорить преждевременно - при непосредственной угрозе ареста и необходимости мгновенного принятия решения - в РФ бежать легче. Путен не будет вмешиваться топорно - выдавая Луке беглеца по надуманным обвинениям. Луке тоже не вгодно нагнетать - Цепкало все равно не допущен к выборам.
А хаять агульно беларускую национальную оппозицию, отбывающую тюремные срока по лукашенковским казематам - могут только конченые деграданты.
Ну да, а это было просто в сокращенной форме.
Чуть что и валят в Парашу---явный признак принадлежности так званой ЖОППОЗИЦИИ.
ПРИВЕТ ДВАЖДЫ ЛЕГИТИМНОМУ ПЕРЕДАЙТЕ И БОЙКО С МЕРТВЕЧУКОМ.
"Ласкаво просимо у світ перформативного авторитаризму, форми політики, яка за останні десятиліття досягла нових висот витонченості в Росії і нині прибула до Сполучених Штатів. На відміну від авторитаризму XX століття, ця постмодерна кампанія впливу 21 століття не потребує створення тотальної поліцейської держави. Він також не вимагає повного контролю інформації або масових арештів. Натомість це може здійснюватися за допомогою кількох засобів масової інформації та кількох ретельно націлених арештів". - https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share
Борец с режимом кровавого диктатора уехал в Россию!
И нонешние "борцуны" туда ж уроют.
Если ФСБ само вывозило украинца из Белоруссии, то о чём можно говорить.
История белорусско-украинского торгового https://lb.ua/news/2014/06/17/269998****************************.html сотрудничества в военной сфере с 2014 года и по сегодняшний день - богата и поучительна. Белорусские предприятия неплохо заработали на вооруженном конфликте в Украине - это факт. Но факт и то, что без белорусских поставок украинским военным пришлось бы намного тяжелее, особенно в критический период войны.
"В 2014 году Лукашенко пообещал Турчинову (в то время - исполняющий обязанности президента Украины, - прим.ред.), что с территории Беларуси русские не будут атаковать, - https://t.me/russica2 сообщает телеграм-канал Незыгарь . - На прощание сказал: "Но в крайнем случае я предупрежу за сутки…" и передал Турчинову карту дислокации российских войск.https://newizv.ru/news/politics/17-08-2018/lukashenko-okazyvaet-ukraine-neotsenimuyu-pomosch
Но путен не учитывает 21 век - неприятие беларусов совка2.0, клептократов, выживших из ума попов, тухлых скреп. Беларусы разбудят даже народы РФ на бархатную революцию.
Посылайте этого Макса нах...
Тобто, народу пофіг на принципи, порядність та ін. Головне "дешева нєфть та газ"?