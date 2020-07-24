В связи с большим количеством ДТП в Украине стартовала профилактическая отработка автодорог "Безопасное шоссе", - Нацполиция. ВИДЕО

В Украине стартовала профилактическая отработка автодорог государства "Безопасное шоссе". Отработка продлится до конца лета. К ее проведению будут привлечены подразделения блока превентивной деятельности. Цель - повышение безопасности участников дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины, об этом этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил сегодня, 24 июля.

По словам Клименко, в течение июля этого года на украинских дорогах произошло чуть более тысячи ДТП, в которых пострадали люди. В частности, в результате дорожно-транспортных происшествий 1218 человек получили травмы, еще 168 граждан - погибли. Только за четыре последних дня в Украине зафиксировано 216 ДТП с пострадавшими, где погиб 31 человек и 241 участник дорожного движения получил травмы.

Поэтому учитывая обострение ситуации на автомобильных дорогах руководством Национальной полиции было принято решение о проведении профилактической отработки.

"Мы назвали эту отработку "безопасное шоссе". Цель наших действий - повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. Сейчас "горячая" пора на дорогах: люди едут на отдых, возвращаются домой. Поток транспорта существенно увеличился, а с ним - и количество ДТП. Эта статистика заставляет нас действовать решительно. Поэтому для безопасности каждого водителя, пассажира и пешехода на автодорогах государства несут службу около 400 нарядов патрульной полиции", - отметил глава ведомства.

Клименко также сообщил, что в рамках отработки перед каждым задействованным подразделением полиции определены конкретные задачи. Среди этих задач - анализ аварийности, определение оптимальных мест расположения патрульных нарядов, увеличение их количества на наиболее аварийно опасных участках дорог, а также приближение нарядов к местам отдыха людей в южных регионах страны.

Особое внимание полицейские будут уделять профилактике правонарушений, которые могут привести к ДТП. Наряды полиции будут ориентированы на выявление серьезных нарушений Правил дорожного движения как водителями транспортных средств, так и пешеходами и велосипедистами.

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В частности, речь идет о выявлении фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, выезда на полосу встречного движения, нарушение водителями скоростного режима. Также правоохранители будут обращать внимание на соблюдение участниками дорожного движения правил обгона, проезда перекрестков и пешеходных переходов, пользование ремнями безопасности или шлемами, перевозку пассажиров, в частности - детей.

"Уверяю: экипажи полиции будут работать исключительно ради безопасности людей - в режиме патрулирования или на специальных видимых и хорошо освещенных постах. Продлятся эти профилактические меры до завершения лета. И я очень надеюсь на то, что нам вместе с вами удастся уменьшить количество аварий и смертность на дорогах Украины", - отметил Клименко.

Глава Нацполиции призвал граждан безусловно соблюдать Правила дорожного движения и с пониманием относиться к работе полицейских.

Напомним, 12 июля в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла семья, а один ребенок попал в больницу. Впоследствии Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения виновнику дорожно-транспортного происшествия.

Также вчера на Днепропетровщине в результате дорожно-транспортного происшествия с маршрутным автобусом 15 пассажиров были доставлены в больницу.