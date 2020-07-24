РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11318 посетителей онлайн
Новости Силовики
9 099 70

В связи с большим количеством ДТП в Украине стартовала профилактическая отработка автодорог "Безопасное шоссе", - Нацполиция. ВИДЕО

В Украине стартовала профилактическая отработка автодорог государства "Безопасное шоссе". Отработка продлится до конца лета. К ее проведению будут привлечены подразделения блока превентивной деятельности. Цель - повышение безопасности участников дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины, об этом этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил сегодня, 24 июля.

По словам Клименко, в течение июля этого года на украинских дорогах произошло чуть более тысячи ДТП, в которых пострадали люди. В частности, в результате дорожно-транспортных происшествий 1218 человек получили травмы, еще 168 граждан - погибли. Только за четыре последних дня в Украине зафиксировано 216 ДТП с пострадавшими, где погиб 31 человек и 241 участник дорожного движения получил травмы.

Поэтому учитывая обострение ситуации на автомобильных дорогах руководством Национальной полиции было принято решение о проведении профилактической отработки.

"Мы назвали эту отработку "безопасное шоссе". Цель наших действий - повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. Сейчас "горячая" пора на дорогах: люди едут на отдых, возвращаются домой. Поток транспорта существенно увеличился, а с ним - и количество ДТП. Эта статистика заставляет нас действовать решительно. Поэтому для безопасности каждого водителя, пассажира и пешехода на автодорогах государства несут службу около 400 нарядов патрульной полиции", - отметил глава ведомства.

В связи с большим количеством ДТП в Украине стартовала профилактическая отработка автодорог Безопасное шоссе, - Нацполиция 01

Клименко также сообщил, что в рамках отработки перед каждым задействованным подразделением полиции определены конкретные задачи. Среди этих задач - анализ аварийности, определение оптимальных мест расположения патрульных нарядов, увеличение их количества на наиболее аварийно опасных участках дорог, а также приближение нарядов к местам отдыха людей в южных регионах страны.

Особое внимание полицейские будут уделять профилактике правонарушений, которые могут привести к ДТП. Наряды полиции будут ориентированы на выявление серьезных нарушений Правил дорожного движения как водителями транспортных средств, так и пешеходами и велосипедистами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маршрутка улетела в кювет на Днепропетровщине, есть пострадавшие. ФОТО

В частности, речь идет о выявлении фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, выезда на полосу встречного движения, нарушение водителями скоростного режима. Также правоохранители будут обращать внимание на соблюдение участниками дорожного движения правил обгона, проезда перекрестков и пешеходных переходов, пользование ремнями безопасности или шлемами, перевозку пассажиров, в частности - детей.

"Уверяю: экипажи полиции будут работать исключительно ради безопасности людей - в режиме патрулирования или на специальных видимых и хорошо освещенных постах. Продлятся эти профилактические меры до завершения лета. И я очень надеюсь на то, что нам вместе с вами удастся уменьшить количество аварий и смертность на дорогах Украины", - отметил Клименко.

Глава Нацполиции призвал граждан безусловно соблюдать Правила дорожного движения и с пониманием относиться к работе полицейских.

Напомним, 12 июля в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла семья, а один ребенок попал в больницу. Впоследствии Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения виновнику дорожно-транспортного происшествия.

Также вчера на Днепропетровщине в результате дорожно-транспортного происшествия с маршрутным автобусом 15 пассажиров были доставлены в больницу.

ДТП (7684) ПДД (532) Нацполиция (16550) правоохранительные органы (2970) профилактика (17) силовики (2799) Клименко Игорь (402)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
С камер мало денег собираем, нужны дополнительные каналы сбора с автомобилистов
показать весь комментарий
24.07.2020 15:04
+15
В связи с большим количеством ДТП в Украине стартовала полицейская операция "Безопасное шоссе", которая продлится до конца лета - Цензор.НЕТ 9605
показать весь комментарий
24.07.2020 15:03
+10
Ну, здравствуй, родная ГАИ?!
В правила внесли изменения, согласно которым полиция может остановить авто без видимой причины, если на сайте Нацполиции такая причина обозначена!
Вот вам и месячник!
Полицаям не так много платят, месячники теперь будут бонусом.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В связи с большим количеством ДТП в Украине стартовала полицейская операция "Безопасное шоссе", которая продлится до конца лета - Цензор.НЕТ 9605
показать весь комментарий
24.07.2020 15:03 Ответить
Ну я так скажу. Дибілів на дорогах просто неймовірна кількість. Культура водіння відсутня повністю у народа. Тому, з одного боку, такі дії потрібні, щоб хоч якось приструнювати баранів за кермом. А то так, перестали просто так зупиняти, як при Янику, то значить можна їхати бухим. У мудрого наріда логіка саме така. З іншого боку, треба пиз&%ити патрульних за хабарництво і відверте вимагання грошей. Коротше, правда десь там, далеко...
показать весь комментарий
24.07.2020 15:49 Ответить
100%!
показать весь комментарий
24.07.2020 15:53 Ответить
Я до карантина ездил по маршруту Словакия-Венгрия-Словения-Италия-Франция-Испания-Португалия-Франция-Германия-Польша-Украина - за весь маршрут по территории ЕС я увидел полицейских один раз - где-то в Испании с фуры рассыпались продукты! Ни раз меня никто не остановил по территории ЕС, хотя я проезжал города-городки-столицы-сёла...
Только я вернулся в Украину - под каждым кустом сидит сраный мусор и хочет проверить мои документы
показать весь комментарий
24.07.2020 17:12 Ответить
Да, я бы тоже проверила ваши документы! Чего шляетесь по Европе? Наркотрафиком интересуетесь? Там вели себя как мышь, а здесь на законную власть рот открываете? Представляю, что вытворяете на дорогах, раз вас дома за каждым кустом уже пасут...Ничего, скоро проколетесь и сядете надолго!
показать весь комментарий
24.07.2020 17:57 Ответить
Незабаром мы о вас услышим, Борменталь...
показать весь комментарий
24.07.2020 17:59 Ответить
выпились, шизанутое
показать весь комментарий
24.07.2020 18:14 Ответить
шо даунбасское быдло, завидно?
показать весь комментарий
24.07.2020 18:14 Ответить
Проходил обыск ОГПУ ? Сотрудники обнаружили рукопись с адресами ваших подельников из Европы? Профессору Преображенскому и Шарику привет передайте незабаром.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:06 Ответить
Я за ГАИ! Патрульных больше на дороги! Зарплаты им высокие за опастность и вредность!!! Штрафы значительно выше, камер больше!!! Пора этот народ пугать законом. До жопа, извините, демократию, если люди гибнут и травмируются! Всех нарушителей беспощадно карать!!!! Отдельные залы в судах по ДТП.
показать весь комментарий
24.07.2020 17:52 Ответить
уволить всех! особо быдловатых - на общую зону!
показать весь комментарий
24.07.2020 18:21 Ответить
Нельзя штрафы делать дороже гранаты. А вообще нынешние маневры ментов не имеют никакого отношения к безопасности движения. Аваков решил набить себе карманы и своим псам.
показать весь комментарий
24.07.2020 20:11 Ответить
С камер мало денег собираем, нужны дополнительные каналы сбора с автомобилистов
показать весь комментарий
24.07.2020 15:04 Ответить
не, это тотальный контроль украины...не только области, где террористы, а и пути сообщений...
ж/д уже давно, а автодороги комплексно - щаз
показать весь комментарий
24.07.2020 15:14 Ответить
Приближается День независимости. пархатая мразь исходит на гамно от страха. "Колоны демонстрантов", среди которых военные, могут завернуть в гости.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:18 Ответить
и это тоже....в это время трудные дни ежегодно атомные лодки тонут, самолеты падают, хиросимы, нагасаки, скнилов...9 ава, по тобой предложенной зависимости
показать весь комментарий
24.07.2020 15:29 Ответить
Установка камер увеличило количества ДТП ?
показать весь комментарий
24.07.2020 15:05 Ответить
Увеличила количество "паровозиков" (въезд в зад)
показать весь комментарий
24.07.2020 15:07 Ответить
Да, сложнее уехать незамеченным!
показать весь комментарий
24.07.2020 17:44 Ответить
В першу чергу нехай навчаться їздить самі і статистика зразу впаде по всій країні.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:06 Ответить
Бесполезно, ибо как пелось у Шнура, ведь если в башне пое... нь..
показать весь комментарий
24.07.2020 15:07 Ответить
Как ни крути, а без человека на карман не заработаешь.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:08 Ответить
Как не крути, а на дорогах больше порядку будет хоть на месяц!!!
показать весь комментарий
24.07.2020 17:42 Ответить
порядок на дорогах будет, когда мусарню распустят! а особо быдловатых - посадят
показать весь комментарий
24.07.2020 18:16 Ответить
Треба побільше закупити приусів для виконання таких завдань.
В связи с большим количеством ДТП в Украине стартовала полицейская операция "Безопасное шоссе", которая продлится до конца лета - Цензор.НЕТ 9196
показать весь комментарий
24.07.2020 15:08 Ответить
Отправляют стадо пастись в поле))
показать весь комментарий
24.07.2020 15:09 Ответить
Началось,взяточки,покупка должностей и поток денег наверх большим боссам в золотых погонах.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:11 Ответить
Что вы «клевещите» на ЗепреЗидента. Он не такой, при нем коррупции нет, кумовства нет и на работу он на велосипеде ездит.
показать весь комментарий
24.07.2020 16:02 Ответить
Как нет коррупции,потроховская взяточница лазарева как работала при потрохе,так и продолжает работать и собирать взятки,я свидетель.
показать весь комментарий
24.07.2020 16:07 Ответить
А ты не гоняй! Береги свою копейку, собирай рубли....
показать весь комментарий
24.07.2020 17:41 Ответить
что ты несёшь? придурь? недавно регал машину, так у мусоров не было каких-то справок!
пока не нашел знакомого, который через какую-то незначительную мзду тут же эту справку организовал
показать весь комментарий
24.07.2020 18:17 Ответить
Рубли это у тебя в засрашке,гнида путинская.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:34 Ответить
Ну, здравствуй, родная ГАИ?!
В правила внесли изменения, согласно которым полиция может остановить авто без видимой причины, если на сайте Нацполиции такая причина обозначена!
Вот вам и месячник!
Полицаям не так много платят, месячники теперь будут бонусом.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:18 Ответить
вернем Украину назад - в 2013 год - а то шо будет квартал парадировать - не монику ведь
показать весь комментарий
24.07.2020 15:27 Ответить
У зв'язку з великою кількістю ДТП в Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів "Безпечне шосе", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8695
показать весь комментарий
24.07.2020 15:34 Ответить
Слава богу!!! Может это остановит идиотов на дорогах! Побольше таких месячников!!!!
показать весь комментарий
24.07.2020 17:39 Ответить
идиотка тут ты и чушь ты несешь, походу из-за месячных
показать весь комментарий
24.07.2020 18:18 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2020 15:19 Ответить
Карочи все по местам кустам!
показать весь комментарий
24.07.2020 15:23 Ответить
Коли я дивлюсь у це чесне обличчя Клименка, мені зразу хочеться віддати йому гроші.)))
показать весь комментарий
24.07.2020 15:27 Ответить
не у меня другое желание )) - но у нас же уже начали судит (даже женщин ) за написание постов в нете - сатрапы зеленые
показать весь комментарий
24.07.2020 15:29 Ответить
Дебіли!!!!! Від деградованої аваківської падалі у вигляді пратрульної полюції більше шкоди чим від пересічного водія..
показать весь комментарий
24.07.2020 15:41 Ответить
Водители джипов вообще оборзели,за одну неделю мне раз десять вылетали в лоб и приходилось тормозить что бы эти мажоры сделали обгон.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:45 Ответить
Свет ближний включай - так им будет страшнее.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:55 Ответить
купи себе БТР, обшей его кенгурятниками из 24 швеллера и ездий спокойно.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:55 Ответить
Бензина жрет много,лучше у вояк прикупить авиационный пулемет шестиствольный.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:57 Ответить
Бери семиствольную
Вот такую:

У зв'язку з великою кількістю ДТП в Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів "Безпечне шосе", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1554
показать весь комментарий
24.07.2020 16:05 Ответить
Вот этот карамультук будет в самый раз,а то это богатое быдло вылетает на встречку как будто оно бессмертное.
показать весь комментарий
24.07.2020 16:14 Ответить
Чистая правдушка!!! МАЖЕРОВ РАЗВЕЛОСЬ! И у всех, топа, водительский стаж, а элементарных правил не соблюдают.
показать весь комментарий
24.07.2020 17:36 Ответить
на газ переведёшь, будет в два раза дешевле.
показать весь комментарий
24.07.2020 16:26 Ответить
Чистая правдушка!!! МАЖЕРОВ РАЗВЕЛОСЬ! И у всех, топа, водительский стаж, а элементарных правил не соблюдают.
показать весь комментарий
24.07.2020 17:35 Ответить
дебилы, "безопасные дороги" начинаются не с рейдов, а со строительства автобанов с отбойниками в середине, соответствующих потоку автотранспорта! Накупили в европе хламья с засиженными сиденьями, а дороги уровня 18 века. В стране нет ни одного цельного автобана с запада на восток или с севера на юг.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:54 Ответить
...назва "мусор в кущах",краще підходить...
показать весь комментарий
24.07.2020 16:14 Ответить
каждый месяц можно проводить конкурс - у кого больше всего нарушений, кто быстрее и т.д. победителю - уголовную ответственность.
показать весь комментарий
24.07.2020 16:15 Ответить
Могу я рассказать про дороги. Их качество и наличие. Например в Карпатах. Яма на яме. Скорость 20 км в час. Безопасность!
показать весь комментарий
24.07.2020 16:18 Ответить
Так в Карпатах и нет, практически, смертельных ДТП или травмированных от ДТП)))) Статистику смотри. В больших городах самые большие показатели на замечательных трассах.
показать весь комментарий
24.07.2020 17:31 Ответить
Очередное дно МВД - дорог вообще нет последние 20 лет,корупция зашкаливает за все допустимые нормы на всех уровнях.А этим дебилам (как и раньше) кажется,что от закручивания гаек и репрессий обычных водителей сильно что то поможет.И такой бред уже 20 лет.А может дороги сначала сделать,осветить их,разметку нарисовать,разрешить покупать нормальные тачки без сумасшедших поборов,стрельнуть пару тысяч коррупционеров , а уже потом как то придалбываться к водителям?
показать весь комментарий
24.07.2020 16:59 Ответить
А ДТП происходят обычно на хороших дорогах, болван!
показать весь комментарий
24.07.2020 17:27 Ответить
А дороги не пробовали строить "в связи с большим количеством ДТП"?
показать весь комментарий
24.07.2020 17:06 Ответить
Причем здесь дороги? Неадекватные водители виляют из полосы в полосу на сумашедших скоростях. На пешеходных переходах сбивают людей!!! Забыли, что если стоит знак, то притормози и убедись, что малолетний школьник не собирается перейти дорогу или слепой старичек ковыляет со скоростью улитки...
показать весь комментарий
24.07.2020 17:24 Ответить
Притом, что в Украине нормальных дорог, исправных, на которых колёса не поотлетают и можно ехать в рамках правил, не выезжая на полосу встречного движения, для объезда ям, например, отсилы 10-15%. Неадекваты тоже есть, не спорю.
показать весь комментарий
24.07.2020 19:08 Ответить
Слава богу наконец-то решились на наведение порядка по всей Украине. Недавно что-то такое объявляли по Киеву и области, но стало еще хуже, как только полиции стало невмоготу стоять в жару на дорогах. Хватило где-то на две недели и сдулись. И пошло-поехало...
показать весь комментарий
24.07.2020 17:20 Ответить
А вот интересно - кто из здешних говнолеек ЛИЧНО был остановлен полицейским, который вымогал у него взятку БЕЗ НАРУШЕНИЯ?
показать весь комментарий
24.07.2020 18:06 Ответить
Игорь Клименко, не подведи доверие и не опозорься!!! Будем за вас болеть и переживать за результат! Ждем отчета. Честного.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:14 Ответить
У нас головна проблема - в корупції при видачі прав. Народ не вміє їздити, причому все життя їздить і все життя не вміє.

Приклад. Півроку на трасі Київ-Чоп в Солонці під Львовом робили розворот з розгонною полосою. І що ви думаєте? Рагульня виїжджає на ту розгонну полосу і... зупиняється.

Другий приклад. Перетин рівнозначних доріг між будинками. Статистично 50% водіїв поняття ЗЕленого не мають, хто кого пропускає. Причому так зупиняєш часом такого дебіла жестами, вікно опускаєш і питаєш, чи знате ви шановний, що в правилах написано пріоритет машини, яка їде справа? - Ні один не перепрошує чи не визнає свою провину - все бидло починає щось ліпити: один про водійську солідарність ( я таке найчастіше чую), другий - про якийсь поворот кудись там... Коротше, жах.

Третій приклад. Вузька дорога між будинками, вздовж якої припарковані машини. Бидло виїжджає на зустрічну і ***здує як бик в лобову атаку. Зупиняюся, питаю, шановний, чому їдете по зустрічній, з вашого боку перешкода, ви прекрасно бачите мене ще ДО ТОГО, як виїжджаєте мені в лоб. На**** таке робити? - Почуєте все, що завгодно, тільки не вибачення. І найголовніше, що це все бидло і далі буде так їздити, бо йому пох.

Ага, привіт всім ботофермам! Чи будете ви надалі стверджувати, що я ольгінський бот, який користується гугл-транслейтом?

Добре. Четвертий приклад. Траса. Купа поворотів наліво прямо з траси. За моїми спостереженнями приблизно 95% НЕ ВМІЄ виконати таку елементарну дію, як поворот з траси наліво у свою другорядну дорогу. Як вони це роблять. За 500 метрів до повороту (не менше) знижують швидкість і плетуться вдвічі-втричі повільніше, ніж основний темп руху. Перед самим поворотом зупиняються прямо на шосе, включають поворот і над чимось як мінімум пару секунд думають. Потім нарешті починається поворот, але не швидше, ніж це зробили би на фірі з двома конями. Хочеться зупинитися і набити **ало. Але тоді доведеться бити **ало всім підряд. Ну і що зробиш - такий нарід...

А ці ****** з поліції будуть стояти десь хз де і хз чим займатися. Та їдете по шосе, дивитеся, якийсь урод не вміє повертати наліво. Зупинили, виписали штраф за створення аварійної ситуації - на другий раз буде влітати в поворот, не знижуючи швидкості, урода кусок...

П'ятий приклад. Рушання з-під світлофора... Ну то ясно. Тут треба поставити поліцая і тиждень-другий всіх уродів, хто не вміє їздити і з чиєї вини затори утворюються, штрафувати за створення перешкод руху. Будуть, с*ка, на жовте стартувати, придурки другий раз.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:17 Ответить
Ну вот! Народ-быдло на дорогах и бедные патрульные каждый день рискуют своими жизнями и здоровьем пытаясь хоть как-то все это остановить.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:21 Ответить
Но если народ тормозит вспоминая правила дорожного движения, то это еще не худший, а хороший вариант, хуже когда оно лезет с вылуплеными глазами и думает что оно право.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:25 Ответить
Меня останавливали за незначительное превышение скорости. Честно оплатила и благодарна полицейским за работу. Взятку никто не просил, но я и не предлагала. Я вообще жадная и так просто с деньгами не расстаюсь, но здесь все честно. Заслужила.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:18 Ответить
Мені здається чи безпечні ділянки співпадають з ділянками відремонтованих доріг?
показать весь комментарий
24.07.2020 19:44 Ответить
с отбойными молотками ямы будут востонавливать
показать весь комментарий
25.07.2020 08:31 Ответить
 
 