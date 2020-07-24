В связи с большим количеством ДТП в Украине стартовала профилактическая отработка автодорог "Безопасное шоссе", - Нацполиция. ВИДЕО
В Украине стартовала профилактическая отработка автодорог государства "Безопасное шоссе". Отработка продлится до конца лета. К ее проведению будут привлечены подразделения блока превентивной деятельности. Цель - повышение безопасности участников дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины, об этом этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил сегодня, 24 июля.
По словам Клименко, в течение июля этого года на украинских дорогах произошло чуть более тысячи ДТП, в которых пострадали люди. В частности, в результате дорожно-транспортных происшествий 1218 человек получили травмы, еще 168 граждан - погибли. Только за четыре последних дня в Украине зафиксировано 216 ДТП с пострадавшими, где погиб 31 человек и 241 участник дорожного движения получил травмы.
Поэтому учитывая обострение ситуации на автомобильных дорогах руководством Национальной полиции было принято решение о проведении профилактической отработки.
"Мы назвали эту отработку "безопасное шоссе". Цель наших действий - повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. Сейчас "горячая" пора на дорогах: люди едут на отдых, возвращаются домой. Поток транспорта существенно увеличился, а с ним - и количество ДТП. Эта статистика заставляет нас действовать решительно. Поэтому для безопасности каждого водителя, пассажира и пешехода на автодорогах государства несут службу около 400 нарядов патрульной полиции", - отметил глава ведомства.
Клименко также сообщил, что в рамках отработки перед каждым задействованным подразделением полиции определены конкретные задачи. Среди этих задач - анализ аварийности, определение оптимальных мест расположения патрульных нарядов, увеличение их количества на наиболее аварийно опасных участках дорог, а также приближение нарядов к местам отдыха людей в южных регионах страны.
Особое внимание полицейские будут уделять профилактике правонарушений, которые могут привести к ДТП. Наряды полиции будут ориентированы на выявление серьезных нарушений Правил дорожного движения как водителями транспортных средств, так и пешеходами и велосипедистами.
В частности, речь идет о выявлении фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, выезда на полосу встречного движения, нарушение водителями скоростного режима. Также правоохранители будут обращать внимание на соблюдение участниками дорожного движения правил обгона, проезда перекрестков и пешеходных переходов, пользование ремнями безопасности или шлемами, перевозку пассажиров, в частности - детей.
"Уверяю: экипажи полиции будут работать исключительно ради безопасности людей - в режиме патрулирования или на специальных видимых и хорошо освещенных постах. Продлятся эти профилактические меры до завершения лета. И я очень надеюсь на то, что нам вместе с вами удастся уменьшить количество аварий и смертность на дорогах Украины", - отметил Клименко.
Глава Нацполиции призвал граждан безусловно соблюдать Правила дорожного движения и с пониманием относиться к работе полицейских.
Напомним, 12 июля в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла семья, а один ребенок попал в больницу. Впоследствии Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения виновнику дорожно-транспортного происшествия.
Также вчера на Днепропетровщине в результате дорожно-транспортного происшествия с маршрутным автобусом 15 пассажиров были доставлены в больницу.
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Только я вернулся в Украину - под каждым кустом сидит сраный мусор и хочет проверить мои документы
ж/д уже давно, а автодороги комплексно - щаз
пока не нашел знакомого, который через какую-то незначительную мзду тут же эту справку организовал
В правила внесли изменения, согласно которым полиция может остановить авто без видимой причины, если на сайте Нацполиции такая причина обозначена!
Вот вам и месячник!
Полицаям не так много платят, месячники теперь будут бонусом.
местамкустам!
Вот такую:
Приклад. Півроку на трасі Київ-Чоп в Солонці під Львовом робили розворот з розгонною полосою. І що ви думаєте? Рагульня виїжджає на ту розгонну полосу і... зупиняється.
Другий приклад. Перетин рівнозначних доріг між будинками. Статистично 50% водіїв поняття ЗЕленого не мають, хто кого пропускає. Причому так зупиняєш часом такого дебіла жестами, вікно опускаєш і питаєш, чи знате ви шановний, що в правилах написано пріоритет машини, яка їде справа? - Ні один не перепрошує чи не визнає свою провину - все бидло починає щось ліпити: один про водійську солідарність ( я таке найчастіше чую), другий - про якийсь поворот кудись там... Коротше, жах.
Третій приклад. Вузька дорога між будинками, вздовж якої припарковані машини. Бидло виїжджає на зустрічну і ***здує як бик в лобову атаку. Зупиняюся, питаю, шановний, чому їдете по зустрічній, з вашого боку перешкода, ви прекрасно бачите мене ще ДО ТОГО, як виїжджаєте мені в лоб. На**** таке робити? - Почуєте все, що завгодно, тільки не вибачення. І найголовніше, що це все бидло і далі буде так їздити, бо йому пох.
Ага, привіт всім ботофермам! Чи будете ви надалі стверджувати, що я ольгінський бот, який користується гугл-транслейтом?
Добре. Четвертий приклад. Траса. Купа поворотів наліво прямо з траси. За моїми спостереженнями приблизно 95% НЕ ВМІЄ виконати таку елементарну дію, як поворот з траси наліво у свою другорядну дорогу. Як вони це роблять. За 500 метрів до повороту (не менше) знижують швидкість і плетуться вдвічі-втричі повільніше, ніж основний темп руху. Перед самим поворотом зупиняються прямо на шосе, включають поворот і над чимось як мінімум пару секунд думають. Потім нарешті починається поворот, але не швидше, ніж це зробили би на фірі з двома конями. Хочеться зупинитися і набити **ало. Але тоді доведеться бити **ало всім підряд. Ну і що зробиш - такий нарід...
А ці ****** з поліції будуть стояти десь хз де і хз чим займатися. Та їдете по шосе, дивитеся, якийсь урод не вміє повертати наліво. Зупинили, виписали штраф за створення аварійної ситуації - на другий раз буде влітати в поворот, не знижуючи швидкості, урода кусок...
П'ятий приклад. Рушання з-під світлофора... Ну то ясно. Тут треба поставити поліцая і тиждень-другий всіх уродів, хто не вміє їздити і з чиєї вини затори утворюються, штрафувати за створення перешкод руху. Будуть, с*ка, на жовте стартувати, придурки другий раз.