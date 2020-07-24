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Новости Захват заложников в Луцке
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Суд взял под стражу харьковского сообщника террориста Кривоша с альтернативой залога в 175 тыс. грн

Суд взял под стражу харьковского сообщника террориста Кривоша с альтернативой залога в 175 тыс. грн

Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Михайленко, который может быть сообщником Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с заложниками в Луцке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем следственный судья Виктор Черняк установил возможность внесения залога в в сумме 175 тыс. 760 грн.

Мера пресечения действует до 18 сентября. На определение следственного судьи может быть подана апелляция.

Отвечая на вопросы журналистов после оглашения определения, Михайленко заявил, что намерен внести залог.

Как сообщалось, следователь Дмитрий Дорошенко просил суд определить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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По данным следствия, Михайленко отправлял посылку Кривошу за несколько дней до того, как тот захватил заложников, а граната, изъятая у Кривоша была аналогична тем, что изъяли при обыске у Михайленко.

"Установлено, что Михайленко 17.07.2020 года в 9:39 через отделение "Новой почты" №38 в Харькове, отправил посылку в Луцк, а именно частному лицу Кривошу Максиму Степановичу... При задержании Кривоша, у него была обнаружена ручная граната наступательного действия РГД-5, аналогичная тем гранатам, которые были изъяты при обыске гражданина Михайленко", - сказал Дорошенко.

Адвокат Андрей Костяный в свою очередь утверждает, что в посылке, отправленной его подзащитным, были 3 старинные коллекционные монеты, а не оружие. Михайленко отрицает, что незаконно продавал оружие и боеприпасы, но признает себя виновным в незаконном хранении. Он также заявил, что не является пособником "луцкого террориста". Подозреваемый и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковский сообщник террориста Кривоша отправлял ему оружие, - следователь

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.

Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.

Также читайте: "Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко

Автор: 

оружие (10256) терроризм (18692) Харьков (7550) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+8
Это что за "терроризм", с возможностью залога? Кто же тогда - Антоненко, Дугарь и Кузменко?
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24.07.2020 15:32
+7
Какая власть, такой и "терроризм"
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24.07.2020 15:46
+7
аваков и цюцюронист остановится не могут - зебилы ждут видосики о "страшнам терАристе-убиванте "..
И это не смотря на откровенное высмеивание не только в Украине, но и в мире:
Суд узяв під варту харківського спільника терориста Кривоша з альтернативою застави в 175 тис. грн - Цензор.НЕТ 7806
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24.07.2020 15:56
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Щас еще до вечера возьмут на поруки.дебіли бл...
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24.07.2020 15:26 Ответить
аваков и цюцюронист остановится не могут - зебилы ждут видосики о "страшнам терАристе-убиванте "..
И это не смотря на откровенное высмеивание не только в Украине, но и в мире:
Суд узяв під варту харківського спільника терориста Кривоша з альтернативою застави в 175 тис. грн - Цензор.НЕТ 7806
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24.07.2020 15:56 Ответить
- Роза Моисеевна, что вы можете сказать про Зеленского?
- Могу сказать, Цилечка, что он так же отличается от своего кинообраза, как сантехник из ЖЭКа от сантехника из немецкого порно.
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24.07.2020 17:08 Ответить
Е...ся можно! 6 штук зелени и твори, что хочешь! Бин Ладен на дне морском угрем от зависти крутится!
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24.07.2020 15:26 Ответить
Это что за "терроризм", с возможностью залога? Кто же тогда - Антоненко, Дугарь и Кузменко?
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24.07.2020 15:32 Ответить
Какая власть, такой и "терроризм"
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24.07.2020 15:46 Ответить
Потомучто фантазия следаков уж очень больную напоминает.

ЗЫ: не забывайте - новапошта персональные данные ментам слила по всей видимости без всякого суда.
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24.07.2020 15:53 Ответить
А вы что хотели что бы этого "террориста" и его "сообщников" реально судили? Думаю что залог внесёт неизвестный индивид и с Михайленко на этом цирк закончиться,в самом пиковом случае получит условно а "террориста" луцкого объявят невменяемым хотя могут и судить для понта . Жертв нет да и быть не могло,все "заложники" прекрасно себя чувствуют,а "требования" это вообще прикол,шутка. Так что строго судить вроде бы как и не за что,дадут лет шесть семь и за примерное поведение освободят по УДО через пару лет а может быть всё это недоразумение вообще спустят на тормозах,через неделю-другую всё уляжется и забудется. Думаю что вряд ли эти "террористы" подписывались бы на этот спектакль что бы их упаковали по серьёзному и надолго..
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24.07.2020 16:02 Ответить
Подякуйте за це Портнову - це він так кримінально-процесуальний кодекс виписав!
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24.07.2020 16:16 Ответить
Далбоны, террористы на Банковой сидят, когда штурм?
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24.07.2020 15:36 Ответить
Такі да хєрово розіграли сценарій Авакова😂😂😂
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24.07.2020 15:59 Ответить
Де докази,що він повязан з "терористом" в Луцьку? Що за заголовок? Можливо повязан ,але з 95 кварталом.
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24.07.2020 16:02 Ответить
Їм видніше...Можливо через нього охмурили "терориста",дали йому зброю і твердо пообіцяли розмову з Зєлєю нащот животних...
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24.07.2020 17:07 Ответить
Какой нахрен терроризм? Даже если чел пять раз судимый, это не дает права его обвинять в херне. А второй мог и правда отправить что угодно, но не оружие. В США их бы всех отпустил суд присяжных. По факту, то и преступления нет, банальное хулиганство и хранение оружия. Меня поражает больше другое, все менты, олигархи, чиновники показали себя полными засранцами. Им на заложников и на народ наплевать и именно это показал Луцкий "террорист". Террористы не играют так и не дают звонить заложникам. Они реально требуют что-то в политическом направлении. И всем наплевать, что все тел слушаются и по голосу в базе данных уже есть фамилия каждого как отпечатки пальцев. Так определяют террориста и тел-х террористов. А тот который взял в заложники полковника, это вообще смех. Главный клоун во главе страны и вся система клоунада, но со слезами на глазах. Страшен не этот Кривоша, страшен президент с Аваковым и группой олигархов. А народу наплевать, но когда откроют глаза, то поймут, что платить за свет, за газ, за свою землю не смогут, иметь машину не смогут потому, что нужно будет платить по 20000 грн в год и когда начнут забирать дома и квартиры т.д., то все Кривошу скажут спасибо. Только я не знаю Кривошу, а то приедут скажут что я соучастник.
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24.07.2020 16:03 Ответить
Хочу добавить, а что, президент всралася и молчит что медику на Донбассе вспороли живот и зашили. Это вообще попадает под международный мировой трибунал. Что, все захлохли боятся Рашу? Какой гон-н президент что даже боится за наших погибших ребят слово вякнуть. Ну и мразота у нас президент! Ему и олигархам насрать на народ и людей. Все пи...р в кино играет дебил.
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24.07.2020 16:14 Ответить
Захоплення заручників і є тероризм. Усе інше не має значення.
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24.07.2020 17:49 Ответить
Хотел сказать, но прочитал Maks-66, согласен на 100%.
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24.07.2020 16:56 Ответить
полторы месячной "зарплаты" шабунина...
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24.07.2020 17:28 Ответить
Терорист з Луцька Кривош був озброэний, зокрема, гранатами РГД-5. Повна вага цієї гранати з запалом становить 310 г.
Михайленко відправлял посылку Кривошу з трьома монетами. Не знаю, що то за монети, але навряд, що вони можуть заважити 310 г. Посилки-то зважують, та відеоспостереження на новій пошті ведеться.
Так що факт пересилання гранати можна легко, чи підтвердити, чи спростувати данними пошти.
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24.07.2020 17:47 Ответить
У них там вроде есть услуга "независимо от веса". Типа вот коробка, пихай всё, что влезет.
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24.07.2020 18:17 Ответить
Як я зрозумів, ця послуга для масових відправлень https://novaposhta.ua/ru/biznes_klientam/redbox
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24.07.2020 19:49 Ответить
терориста під заставу?! щось нове
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24.07.2020 19:08 Ответить
МОЖЛИВОГО спільника, Цензор.
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26.07.2020 02:45 Ответить
 
 