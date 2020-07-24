Суд взял под стражу харьковского сообщника террориста Кривоша с альтернативой залога в 175 тыс. грн

Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Михайленко, который может быть сообщником Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с заложниками в Луцке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем следственный судья Виктор Черняк установил возможность внесения залога в в сумме 175 тыс. 760 грн.

Мера пресечения действует до 18 сентября. На определение следственного судьи может быть подана апелляция.

Отвечая на вопросы журналистов после оглашения определения, Михайленко заявил, что намерен внести залог.

Как сообщалось, следователь Дмитрий Дорошенко просил суд определить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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По данным следствия, Михайленко отправлял посылку Кривошу за несколько дней до того, как тот захватил заложников, а граната, изъятая у Кривоша была аналогична тем, что изъяли при обыске у Михайленко.

"Установлено, что Михайленко 17.07.2020 года в 9:39 через отделение "Новой почты" №38 в Харькове, отправил посылку в Луцк, а именно частному лицу Кривошу Максиму Степановичу... При задержании Кривоша, у него была обнаружена ручная граната наступательного действия РГД-5, аналогичная тем гранатам, которые были изъяты при обыске гражданина Михайленко", - сказал Дорошенко.

Адвокат Андрей Костяный в свою очередь утверждает, что в посылке, отправленной его подзащитным, были 3 старинные коллекционные монеты, а не оружие. Михайленко отрицает, что незаконно продавал оружие и боеприпасы, но признает себя виновным в незаконном хранении. Он также заявил, что не является пособником "луцкого террориста". Подозреваемый и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.

Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.

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