Качество морской воды на Одесчине улучшилось, лишь на трех пляжах вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормам

Качество морской воды у побережья Одесской области по санитарно-микробиологическим показателям улучшилось - на трех пляжах области оно не соответствует нормативным требованиям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

"Специалисты областного лабораторного центра Минздрава Украины провели лабораторные исследования 93 проб морской воды в определенных контрольных точках Одесской области, в частности около 22 пляжей Одессы. По результатам исследований, морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям возле трех пляжей, а именно - 16-й станции Большого Фонтана в Одессе и в рекреационных зонах рядом с селами Курортное и Балабановка Белгород-Днестровского района", - рассказал санитарный врач.

По словам Гончарова, также морская вода в контрольных точках была исследована на санитарно-химические показатели - все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

Санврач отметил, что направил письма трем руководителям органов местного самоуправления и облуправления Госпродпотребслужбы для принятия соответствующих мер реагирования.

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