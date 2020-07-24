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Новости
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Качество морской воды на Одесчине улучшилось, лишь на трех пляжах вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормам

Качество морской воды на Одесчине улучшилось, лишь на трех пляжах вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормам

Качество морской воды у побережья Одесской области по санитарно-микробиологическим показателям улучшилось - на трех пляжах области оно не соответствует нормативным требованиям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

"Специалисты областного лабораторного центра Минздрава Украины провели лабораторные исследования 93 проб морской воды в определенных контрольных точках Одесской области, в частности около 22 пляжей Одессы. По результатам исследований, морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям возле трех пляжей, а именно - 16-й станции Большого Фонтана в Одессе и в рекреационных зонах рядом с селами Курортное и Балабановка Белгород-Днестровского района", - рассказал санитарный врач.

По словам Гончарова, также морская вода в контрольных точках была исследована на санитарно-химические показатели - все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

Санврач отметил, что направил письма трем руководителям органов местного самоуправления и облуправления Госпродпотребслужбы для принятия соответствующих мер реагирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На девяти пляжах Одессы вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормам, купаться не рекомендуют

Автор: 

море (376) Одесская область (3629) отдых (390) вода (919)


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Топ комментарии
+1
Неужели разлитая сегодня нефть помогла? 0_0
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24.07.2020 16:00
+1
лечебная
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24.07.2020 16:07
+1
Чорне море копали - Кавказ насипали

Якість морської води на Одещині покращилася, лише на трьох пляжах вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам - Цензор.НЕТ 7680
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24.07.2020 16:16
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Ха-ха-ха!
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24.07.2020 15:58 Ответить
Неужели разлитая сегодня нефть помогла? 0_0
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24.07.2020 16:00 Ответить
Почему море возле берега жёлтое , а на глубине синее ?
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24.07.2020 16:00 Ответить
переименовать надо в украинское море
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24.07.2020 16:02 Ответить
В Крыму тоже наше море . Мы его сделали и запомнили таким .
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24.07.2020 16:05 Ответить
Ніяк не можеш змиритися із санкціями , рашисте?
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24.07.2020 16:20 Ответить
природа после зеленского очистилась
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24.07.2020 16:02 Ответить
Для здоров'я трохи нафти не заважає.😁
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24.07.2020 16:02 Ответить
Это полезная нефть!)
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24.07.2020 16:05 Ответить
лечебная
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24.07.2020 16:07 Ответить
Чорне море копали - Кавказ насипали

Якість морської води на Одещині покращилася, лише на трьох пляжах вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам - Цензор.НЕТ 7680
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24.07.2020 16:16 Ответить
Це там де за пиво на пляже можна в кутузку загреміти?
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24.07.2020 16:38 Ответить
Важко зрозуміти: для кого ця новина? Невже хтось через неї відмінить поїздку до Одеси, або навпаки, вирішить привести відпочинок саме там? Не дуже віриться.
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24.07.2020 23:12 Ответить
Это получается у меня дома 4 крана . Из одного вода чистая а из остальных пить нельзя. Вот вам чистейшей воды откат. Кто заплатил у того на пляже чистое море Одесса
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25.07.2020 08:29 Ответить
Сейчас то уже ситуация исправилась же вроде, разве нет? Вроде как ездили и вода там чистая и нормально все
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09.02.2021 13:55 Ответить
 
 