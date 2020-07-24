Смертельный случай малярии зафиксирован на Одесчине: умер 27-летний моряк, заразившийся в ЮАР
В Измаильском районе Одесской области от малярии умер 27-летний моряк, недавно вернувшийся из Африки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.
"На прошлой неделе зарегистрирован летальный случай от тропической малярии у жителя Измаильского района. Это молодой моряк, заболевший на судне и снятый с него 16 июля из-за это заболевания", - заявил он.
По словам Гончарова, 27-летний моряк заразился малярией в ЮАР и не принимал противомалярийных препаратов.
Всего с начала года в Одесской области зафиксировано три завозных случая малярии.
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+4 Igor Lemke #390467
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+2 Alex Stone
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Прививки нет, иммунитета тоже... Единственное мера осушка болот...и вытравливание комаров...
Раньше ей болели почти все дети во время эвакуации в период 2мв...
Мать кошмарило ужасно...еле откачали...отца тоже...вылечила цыганка какой-тол отравой и гипнозом...
Ещё один доблестный борец с прививками получил естественный иммунитет!
И чтоб тебе в словарь не лезть:
Аллюзия - это отсылка, намек на известный факт, произведение, крылатую фразу. Например, библейские аллюзии или библеизмы - это отсылки к сюжетам и персонажам Священного Писания. Так, фраза «Я умываю руки» отсылает к реплике Понтия Пилата, отказавшегося спасти https://www.anews.com/p/107543995-chto-s-germionoj-******-filmy-i-goryachie-foto-ehmmy-uotson/%20https://www.anews.com/p/107519167-kem-byl-iisus-sushhestvoval-li-hristos-v-realnosti-i-kak-on-vyglyadel/ Иисуса от смерти.
Аллюзии могут быть серьезными, а могут быть https://www.anews.com/p/102531454-chto-takoe-ironiya-i-postironiya/ ироническими или сатирическими. Автор может использовать политические, исторические, общекультурные отсылки.