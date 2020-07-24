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Смертельный случай малярии зафиксирован на Одесчине: умер 27-летний моряк, заразившийся в ЮАР

Смертельный случай малярии зафиксирован на Одесчине: умер 27-летний моряк, заразившийся в ЮАР

В Измаильском районе Одесской области от малярии умер 27-летний моряк, недавно вернувшийся из Африки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

"На прошлой неделе зарегистрирован летальный случай от тропической малярии у жителя Измаильского района. Это молодой моряк, заболевший на судне и снятый с него 16 июля из-за это заболевания", - заявил он.

По словам Гончарова, 27-летний моряк заразился малярией в ЮАР и не принимал противомалярийных препаратов.

Всего с начала года в Одесской области зафиксировано три завозных случая малярии.

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Автор: 

моряки (1079) Одесская область (3629) смерть (9249) малярия (17)


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Топ комментарии
+5
..малярию в ЮАР можно подхватить только в Северо-Восточных районах страны, у границ с Зимбабве и Мозамбиком. Все порты ЮАР, где мог находится умерший безопасны на предмет малярии. Так что Ваше легко поверить, легко нивелируется! ))) Скорее всего подхватил в другом месте... а выяснили уже в ЮАР. Случай распространённый и очень знакомый!
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24.07.2020 16:34
+4
Дивно ...моряки що працюють в південних водах зобов,язані мати щеплення проти маляріі теж, воно на 10 років діє , бо його просто не випустять в рейс без цієі довідки
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24.07.2020 16:35
+2
Вот в это легко поверить.
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24.07.2020 16:25
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Вот в это легко поверить.
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24.07.2020 16:25 Ответить
..малярию в ЮАР можно подхватить только в Северо-Восточных районах страны, у границ с Зимбабве и Мозамбиком. Все порты ЮАР, где мог находится умерший безопасны на предмет малярии. Так что Ваше легко поверить, легко нивелируется! ))) Скорее всего подхватил в другом месте... а выяснили уже в ЮАР. Случай распространённый и очень знакомый!
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24.07.2020 16:34 Ответить
Вы неправильно используете слово "нивелировать". Это раз. Мой комментарий был связан совсем с другим. Это два. Прежде чем комментировать, попытайтесь понять суть прочитанного. Это три.
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24.07.2020 16:43 Ответить
..и четыре...я верю, что Вы космонавт!)))
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24.07.2020 17:32 Ответить
Странно, что молодой человек не принимал противомалярийных препаратов,зная, что у него малярия и это тяжелое заболевание. Что-то тут степановская хреномедицина не договаривает. Тут может быть много вариантов. Не принимал, потому что этих препаратов в аптеках нет. Не принимал, потому что ему не поставили вовремя диагноз. Не принимал, потому что денег на лекарства не было и т.д. Так почему умер человек от заболевания, которое излечивается, молодой человек и здоровый был, раз работал моряком, а Степанов, сатана ходячая?
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24.07.2020 17:16 Ответить
.. малярия разнообразная. Можно подхватить и загнуться в три-четыре дня, а можно и десяток..второй... дней думать, что это простуда и потом быстренько остыть. Если парень добрался до Украины , то очень сомнительно, что заболев в ЮАР (а моряки, лётный состав и все , кто знает, что такое Африка и что такое малярия) ему там не смогли оказать помощи. Абсолютно все медицинские организации в ЮАР знают, что такое малярия, как её распознавать и как лечить. НО!! Вы в Украине столкнётесь с полным коллапсом по выявлению, диагностированию и лечению малярии. Особенно на переферии. В Киеве только Александровская больница способна определить заболевание. В Одессе это более развито, что обусловлено портом и частыми случаями заболеваний. Но вот с ЛЕЧЕНИЕМ!!! полный зашквар. Все , кто сталкивался с малярией всегда, уезжая на Родину с африканского континента, везут с собой лекарства, ибо надеяться на скорую помощь в случае активной фазы заболевания абсолютно не стоит. Были случаи, когда лекарства доставляли из Франции , Британии эсктренным способом, ибо то, что используют у нас вылечить не способно. Такова реальность. ((((
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24.07.2020 17:46 Ответить
А вакцини хіба нема ?
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24.07.2020 20:47 Ответить
Дивно ...моряки що працюють в південних водах зобов,язані мати щеплення проти маляріі теж, воно на 10 років діє , бо його просто не випустять в рейс без цієі довідки
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24.07.2020 16:35 Ответить
немає такого щеплення)) воно начебто є, але малоефективне і її ніхто не застосовує. є - від жовтої лихоманки, і вже не на 10 років, а довічно.
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24.07.2020 16:52 Ответить
Я сам робив і проти лихоманкк і проти маляріі , без ціх щеплень не пускали в море, правда то було давненько і не в цій краіні
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24.07.2020 17:00 Ответить
Пан правий - немає , я тупо переплутав , були пігулки проти маляріі
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24.07.2020 17:08 Ответить
Жодних щеплень проти малярії на даний момент не існує. Мінімум за тиждень до убуття до району з високим ризиком приймаються протималярійні препарати (пігулки), які, нажаль, не дають 100% гарантії. Відомо із власного досвіду: хворіють люди, які не приймали препарати, а також особи, які вживали їх регулярно. У останньому випадку хвороба може протікати у більш-менш легкій формі, але при цьому постійне вживання таких пігулок дуже сильно б'є по печінці.
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24.07.2020 16:59 Ответить
Точно , я просто забув , від маляріі у дока були пігулки
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24.07.2020 17:06 Ответить
Ви трохи переплутали малярію з жовтою лихоманкою. Проти маляріі один варіант предостороги. Коли Ви їдете у малярійні місця, пити таблетки, які зменшують ризик захворюванності. Але це той же препарат, що й для лікування. Так ми в свій час робили , по рекомендаціі кубинських лікарів... Але Ви тупо садите печінку... А так проти маляріі превертивних ліків і щепелень не існує. А зараз і щеплення від жовтоі лихоманки роблять тільки ОДИН раз на все життя! Раніш було на 10 років.
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24.07.2020 17:52 Ответить
Дякую , все вірно
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24.07.2020 17:59 Ответить
Не зважайте на моє питання. Вже побачила відповідь.
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24.07.2020 20:48 Ответить
*********... малярия не бактерия и не вирус...малярия это нечто вроде амебы...
Прививки нет, иммунитета тоже... Единственное мера осушка болот...и вытравливание комаров...
Раньше ей болели почти все дети во время эвакуации в период 2мв...
Мать кошмарило ужасно...еле откачали...отца тоже...вылечила цыганка какой-тол отравой и гипнозом...
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24.07.2020 20:58 Ответить
" 27-летний моряк заразился малярией в ЮАР и не принимал противомалярийных препаратов."

Ещё один доблестный борец с прививками получил естественный иммунитет!
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24.07.2020 17:42 Ответить
Прививки от малярии НЕТ!!!!!!!
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24.07.2020 19:17 Ответить
Дорогая Светлана, это аллюзия.....
И чтоб тебе в словарь не лезть:

Аллюзия - это отсылка, намек на известный факт, произведение, крылатую фразу. Например, библейские аллюзии или библеизмы - это отсылки к сюжетам и персонажам Священного Писания. Так, фраза «Я умываю руки» отсылает к реплике Понтия Пилата, отказавшегося спасти https://www.anews.com/p/107543995-chto-s-germionoj-******-filmy-i-goryachie-foto-ehmmy-uotson/%20https://www.anews.com/p/107519167-kem-byl-iisus-sushhestvoval-li-hristos-v-realnosti-i-kak-on-vyglyadel/ Иисуса от смерти.
Аллюзии могут быть серьезными, а могут быть https://www.anews.com/p/102531454-chto-takoe-ironiya-i-postironiya/ ироническими или сатирическими. Автор может использовать политические, исторические, общекультурные отсылки.
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25.07.2020 09:58 Ответить
не коронавирус.
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24.07.2020 18:54 Ответить
В мене прадід помер від малярії в 1933 році повернувшись із заробітків з Кавказу.
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29.03.2021 19:01 Ответить
 
 