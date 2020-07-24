Смертельный случай малярии зафиксирован на Одесчине: умер 27-летний моряк, заразившийся в ЮАР

В Измаильском районе Одесской области от малярии умер 27-летний моряк, недавно вернувшийся из Африки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

"На прошлой неделе зарегистрирован летальный случай от тропической малярии у жителя Измаильского района. Это молодой моряк, заболевший на судне и снятый с него 16 июля из-за это заболевания", - заявил он.

По словам Гончарова, 27-летний моряк заразился малярией в ЮАР и не принимал противомалярийных препаратов.

Всего с начала года в Одесской области зафиксировано три завозных случая малярии.

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