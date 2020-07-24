На Киевщине начальник квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ растратил 300 тыс. грн на отоплении военкомата, - СБУ
Служба безопасности Украины уличила начальника одного из квартирно-эксплуатационных отделов ВСУ, дислоцированных на территории Киевской области, в растрате бюджетных средств на теплоснабжение военкомата.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, чиновник оформил с представителями местной частной компании договор о предоставлении коммунальных услуг для военного комиссариата, согласно которому предприятие должно было поставлять тепло в здание военного объекта в отопительный период. Воспользовавшись отсутствием в помещении военкомата датчика использованной тепловой энергии, фигурант искусственно завысил объемы полученных услуг.
Противоправная деятельность должностного лица привела к потерям бюджета более чем 300 тыс. гривен.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупном размере) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
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