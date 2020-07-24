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Новости Агрессия России против Украины
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На Киевщине начальник квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ растратил 300 тыс. грн на отоплении военкомата, - СБУ

На Киевщине начальник квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ растратил 300 тыс. грн на отоплении военкомата, - СБУ

Служба безопасности Украины уличила начальника одного из квартирно-эксплуатационных отделов ВСУ, дислоцированных на территории Киевской области, в растрате бюджетных средств на теплоснабжение военкомата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, чиновник оформил с представителями местной частной компании договор о предоставлении коммунальных услуг для военного комиссариата, согласно которому предприятие должно было поставлять тепло в здание военного объекта в отопительный период. Воспользовавшись отсутствием в помещении военкомата датчика использованной тепловой энергии, фигурант искусственно завысил объемы полученных услуг.

Противоправная деятельность должностного лица привела к потерям бюджета более чем 300 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Виннитчине военнослужащему и работнику ВСУ сообщено о подозрении в присвоении 479 тыс. грн и нанесении ущерба на 1,7 млн грн, - ГБР

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупном размере) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

армия (8502) Киевская область (4190) правоохранительные органы (2970) СБУ (19990) силовики (2799) хищение (679)


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Красти, це суть інтендантської служби !!!)))
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24.07.2020 17:33 Ответить
повірив, що газ подешевшав
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24.07.2020 19:38 Ответить
Краде потвора,а в цей час, хлопці взимку,чи під дощем ,в сирих окопах!!)))
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24.07.2020 17:35 Ответить
Кеч - наслєдіє срср((( сіроти сімфєрополя, бл....
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24.07.2020 17:38 Ответить
.. чим би ще СБУ займалось, як не такими ділами!? Виявляти ворогів, звільняти заручників, захищати державу нема вигоди і це не їхне! А от рахувати гроші, засовувати своі носи туди, де можна розжитися.... от тут вони перші! Ви тільки подумайте...!!! СБУ займаеться розтратами на опалення військомату!!!! Державна зрада та загроза державності!!!! А сепари, розвідка, провокатори.... що там взяти? (((
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24.07.2020 18:22 Ответить
.. у Луцьку СБУ на БТР запізнилися на штурм, бо якесь кафе чи магазин перевіряли на факт державної зради...((((..
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24.07.2020 18:28 Ответить
На кол ссуку, без суда и следствия!
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24.07.2020 19:14 Ответить
 
 