Украина будет предлагать лидерам "нормандской четверки" модернизировать минские соглашения, если в 2020 не удастся их реализовать, - Резников
Вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников отмечает, что Украина будет предлагать лидерам Нормандского формата поддержать модернизацию Минских соглашений, если в 2020 году не удастся выйти на их реализацию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в интервью "Фокус".
"Президент называл срок - один год, в 2020-м он истекает. Думаю, в любом случае минская площадка как логистический центр для решения экономических и гуманитарных вопросов должна остаться. По условиям, которые нереалистично выполнить, будем просить лидеров "Нормандии" поддержать их модернизацию", - отметил вице-премьер.
По мнению Резникова, европейские партнеры сегодня сожалеют о том, что в свое время проявили мягкость и дали руководству России "так далеко зайти, в том числе с текстом "Минска", с жесткими обязательствами, которые Украине было предложено взять на себя".
"Я имею в виду правовые аспекты. Это вмешательство в наш суверенитет", - подчеркнул он.
Резников также считает, что Россия "мечтает сесть за стол переговоров" с США, но американцы не хотят этого и не считают РФ для себя равной, при этом он указал на важность политической, военно-технической и дипломатической поддержке Украины со стороны США.
Вице-премьер указал, что после смены политического руководства Украины, прихода к власти президента Владимира Зеленского "Минск" перезапустился, и украинская сторона попыталась "вдохнуть жизнь в пребывающее в коме тело" и таким образом постараться остановить войну.
"Запад это видит, понимает. И если Минск снова не окончится тем, о чем записано в "минских соглашениях" – проведением выборов под украинским флагом, по украинским законам, восстановлением суверенитета, территориальной целостности, взятием контроля над границей, выведением иностранных войск, - тогда придется честно сказать: "Мы сделали все, что могли, но нет политической воли РФ окончить эту войну", - объяснил он.
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Черновой текст Минских соглашений 2015 года писала канцлер ФРГ Ангела Меркель, в то время как президент Украины Петр Порошенко повышал голос на главу Кремля Владимира Путина, а тот обещал раздавить украинские войска. Так описывает ход переговоров в своих мемуарах бывший президент Франции Франсуа Олланд.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/merkel-ledyanym-tonom-poobeshchala-putinu-dlitelnuyu-izolyaciyu-olland-rasskazal-v-memuarah-o-peregovorah-v-minske-328891.html
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych4 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1286646406112071680 2 ч
будь-яка домовленість про припинення вогню,перемир'я в рази збільшує ймовірність широкомаштабного наступу.
перевдягнена в правосєків русня розстріляє на КПП мирняк і буде причина до агресії.
цього не можуть не розуміти https://twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba i https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa , значить працюють на ворога.
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І без цього відомо, що росія не хоче закінчення цієї війни.
Бо ЗЕ шакал побачив "світло" в очах КА путіна...
Модернізувати??? Яким то чином???
Може відвести війська на будь яку відстань, навіть за Карпати...
Можливо пересаджає у "яму" усіх війсковослужбових які відкрили вогонь у сторону... мля "У ту сторону"...
Мляяяя... ЗЕдебіли... Як можливо модернізувати те чого немає та і не може бути???
А пукін один із лідерів формату? Це зрозуміло! Вава, модернізуй свій світогляд!
Минские соглашения - вынужденная мера под давлением расийских войск.
Их подписание - тактический шаг.
Их выполнение в написанном виде - капитуляция на условиях врага.
Порох их выполнять не собирался и Зеле нужно противиться.
Я сам обманываться рад!"
"Резников также считает, что Россия "мечтает сесть за стол переговоров" с США, но американцы не хотят этого.."
Це брехня.
Оказывается, Зеленский доказал всему миру, что просто перестать стрелять не работает, что это Россия виновата в том, что до сих пор стреляют, просто предыдущая власть не могла это доказать...
За год преЗедентства Зеленский также доказал:
- что доллар не может быть по 8 или по 15, более того, Зеленский уже сейчас активно доказывает, что и по 28 губительно для экономики, нужно хотя бы по 30;
- что "Роттердам+" выгоден для энергетики;
- что борщевой набор может стоить дороже, хотя чего там обращать внимание на него;
- что зарплата 6000 грн - это не бедность;
- что олигархам можно и нужно помогать;
- что рост ВВП на 3.4% в год - это совсем не мало, точнее сказать, это очень хорошо, а ещё точнее, это почти несбыточная мечта;
- что для освобождения территорий недостаточно иметь хорошо вооруженную армию и желание волонтеров, нужно ещё толкового главнокомандующего, в противном случае "граница будет передвигаться";
- что друзья и партнёры по бизнесу могут и должны быть на ключевых должностях в правительстве и государственных компаниях;
- что законы про снятие депутатской неприкосновенности и импичмент президенту можно просто распечатать на красивой, белой, глянцевой бумаге, скрутить в трубочку и засунуть избирателю в задницу;
- что президенту можно и даже нужно отдыхать как можно больше, ибо высокоутомляемая это должность;
- что можно нах послать красивые слова про "нах кортежи";
- что вернуть заробитчан из Польши можно, но тут в Украине они будут без работы;
- что у этих безработных дети будут низкого качества;
- что на государственных дачах действительно могут жить дети, хорошие, качественные дети, у которых фамилия начинается на "Зеленск" и заканчивается на "ий";
- что тарифы на коммуналку нельзя понизить, но если у вас нет денег, то можно продать собаку…
Пусть Зюзя для начала лично -особисто хублу предложит и услышит от него ответ
Як би "випадково" знову переплутана послідовність ЩО ВАЖЛИВО.
Спочатку виведення іноземних війск та припинення вогню, потім контроль над кордоном Україною та розброєння НВФ а вже тільки потім вибори.
Але ху#ло й р@шисти на це ніколи, від слова ЗОВСІМ, не погодяться!!! Це зрозуміти хіба так важко?!
Пмінські угоди підписані Порохом будуть здаватися зразковими домовленостями.
Не виконує фєдєрашка безпекову частину - тре домогатися посилення санкцій, до повного розвалу цього совка довбаного, а не мінські домовленості чіпати...
=З тих хто налаштований на зняття санкцій.