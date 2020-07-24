Украина будет предлагать лидерам "нормандской четверки" модернизировать минские соглашения, если в 2020 не удастся их реализовать, - Резников

Вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников отмечает, что Украина будет предлагать лидерам Нормандского формата поддержать модернизацию Минских соглашений, если в 2020 году не удастся выйти на их реализацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в интервью "Фокус".

"Президент называл срок - один год, в 2020-м он истекает. Думаю, в любом случае минская площадка как логистический центр для решения экономических и гуманитарных вопросов должна остаться. По условиям, которые нереалистично выполнить, будем просить лидеров "Нормандии" поддержать их модернизацию", - отметил вице-премьер.

По мнению Резникова, европейские партнеры сегодня сожалеют о том, что в свое время проявили мягкость и дали руководству России "так далеко зайти, в том числе с текстом "Минска", с жесткими обязательствами, которые Украине было предложено взять на себя".

"Я имею в виду правовые аспекты. Это вмешательство в наш суверенитет", - подчеркнул он.

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Резников также считает, что Россия "мечтает сесть за стол переговоров" с США, но американцы не хотят этого и не считают РФ для себя равной, при этом он указал на важность политической, военно-технической и дипломатической поддержке Украины со стороны США.

Вице-премьер указал, что после смены политического руководства Украины, прихода к власти президента Владимира Зеленского "Минск" перезапустился, и украинская сторона попыталась "вдохнуть жизнь в пребывающее в коме тело" и таким образом постараться остановить войну.

"Запад это видит, понимает. И если Минск снова не окончится тем, о чем записано в "минских соглашениях" – проведением выборов под украинским флагом, по украинским законам, восстановлением суверенитета, территориальной целостности, взятием контроля над границей, выведением иностранных войск, - тогда придется честно сказать: "Мы сделали все, что могли, но нет политической воли РФ окончить эту войну", - объяснил он.

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