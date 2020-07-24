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Новости
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Расстрелянный на Киевщине бизнесмен Плекан в 2017 году организовал взрыв под Кабмином, - волонтер Кашчук

Расстрелянный на Киевщине бизнесмен Плекан в 2017 году организовал взрыв под Кабмином, - волонтер Кашчук

Волонтер Павел Кашчук утверждает, что расстрелянный неизвестными на Киевщине на глазах у семилетнего сына предприниматель три года назад организовал покушение на фронтовиков в Мариинском парке.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"3 года назад на День Независимости под ноги моим друзьям-фронтовикам из Мариинского парка вылетела граната, я должен был быть с ними, отъехал домой забрать 4-х летнего сына, не успел на 15 минут... Исполнителей нашли, посредника-исполнителя (подозреваемого) отмазывали, даже в сизо не зашел. Вчера был расстрелян около Борисполя", - написал Кашчук.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Киллеры расстреляли бизнесмена Игоря Плекана на глазах у его 7-летнего сына на Киевщине, - СМИ. ВИДЕО (обновлено)

Этим обвинениям вторит активист Сергей Бондар.

"Под Киевом расстреляли пророссийского киллера. По заказу россиян группировка Игоря Плекана организовывало преступления, покушения и диверсии по всей Украине. Самое известное:

- покушение на Сергея Мазура, когда ему бросили гранату в квартиру и покалечили его отца.

- покушение в День Независимости 2017 на семью Героя Украины Валерия Чибинеева в Киеве. Тогда им также закатили гранату под ноги прямо под Кабмином, несмотря на наличие 100 500 силовиков вокруг. И еще куча резонансных преступлений", - написал Бондар.

Напомним, Игоря Плекана расстреляли на глазах у семилетнего сына в Бориспольском районе Киевской области.

Сергей Мазур - координатор организации "С14". В ночь на 10 октября 2018 года неизвестные бросили гранату в квартиру семьи Мазура в Борисполе. Там находились мать, отец и старший брат активиста. Отец Мазура госпитализирован. Самого координатора праворадикальной организации С14 дома не было. Полиция квалифицировала взрыв в квартире как покушение на убийство.

К 3 ноября 2018 года полиция Киевской области задержала пятерых подозреваемых.

Валерий Чибинеев - герой Украины, командир роты снайперов 79-й аэромобильной бригады. В четверг, 24 августа 2017 года, после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.

Пострадали 3 человека - жена, теща и друг Чибинеева. Следователи квалифицировали взрыв как "покушение на убийство". Чибинеев погиб в бою с российскими наемниками на Приазовье в апреле 2019 года.

Расстрелянный на Киевщине бизнесмен Плекан в 2017 году организовал взрыв под Кабмином, - волонтер Кашчук 01
Расстрелянный на Киевщине бизнесмен Плекан в 2017 году организовал взрыв под Кабмином, - волонтер Кашчук 02
Расстрелянный на Киевщине бизнесмен Плекан в 2017 году организовал взрыв под Кабмином, - волонтер Кашчук 03

Автор: 

Киевская область (4190) Мазур (14) убийство (6505) Кашчук Павел (11)


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Топ комментарии
+50
Прикольно, атошники самоорганізувались до створення власної СБ. Ну і правильно, а то скільки можна щоб нашого брата безкарно вбивали. Багатьом звісно це не сподобається, а дехто може навіть і в штані вже наклав.
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24.07.2020 17:48
+45
неожиданный поворот . пострадавший из "добропорядочного бизнесмена " превратился в криминального авторитета . уточню пророссийского криминального авторитета
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24.07.2020 17:46
+35
Тепер Аваков повинен відповісти що насправді робив Плекан.
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24.07.2020 17:45
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- покушение в День Независимости 2017 на семью Героя Украины Валерия Чибинеева в Киеве. Тогда им также закатили гранату под ноги прямо под Кабмином, несмотря на наличие 100 500 силовиков вокруг. И еще куча резонансных преступлений", - написал Бондар.Источник: https://censor.net/n3210037
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24.07.2020 20:00 Ответить
Бумеранг прилетів. От би суддям, завдяки яким, ця мерзота була на свободі.
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24.07.2020 18:02 Ответить
Ага, боженька наказал, плт.
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24.07.2020 18:06 Ответить
карме виднее...не все ****** должны умирать от диареи.
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24.07.2020 18:02 Ответить
Лайк.
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24.07.2020 18:05 Ответить
В ГО "Основа майбутнього" (наступниця "С14") заявили, що вбитий - організатор замаху на їхнього активіста Сергія Мазура.
"Шкода, що тепер не дізнаємося, хто був замовником замаху на координатора "С14″. Організатор замовк назавжди.
Карма для ідіотів, які відпрацювали десяток російських замовлень, теракти, псування пам'ятників, замахи", - ідеться в дописі в телеграм-каналі "ОМ".
"Питання інше. Чому це наскрізь кримінальне гниле створіння, відоме десятками злочинів, два роки гуляло на волі?.." - додали в організації.
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24.07.2020 18:05 Ответить
Весь криміналітет та корупціонери вищого рангу отримують підтримку та розпорядження з мацкви. Вони є одним з основних елементів гібридних війн, які веде кремль.
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24.07.2020 18:10 Ответить
Ты не свисти, баклан. У нас давно есть свой независимый ни от кого украинский криминалитет.
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24.07.2020 20:19 Ответить
Для Рюкзакова он был свой.
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24.07.2020 19:35 Ответить
Нарешті почали показувати зуби.
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24.07.2020 18:14 Ответить
Дуже правильно зробили.
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24.07.2020 18:21 Ответить
Плекав плани, та його вчасно зупинили!
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24.07.2020 18:24 Ответить
Могли и хазяева убрать, чтобы обрубить концы за собой...
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24.07.2020 18:49 Ответить
Скорее свои же и убили. премию от Рюкзакова не поделили.
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24.07.2020 19:33 Ответить
Звиздит как дышит выкормыш крыльев пениса. Собственно как всегда.
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24.07.2020 23:12 Ответить
Автор тексту просто майстер введення в оману. Розписував хто такий Герой України Чебенєєв, а потім доповнення - "Чебенєєв загинув у бою". Без уточнення, що загинув брат Героя.
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25.07.2020 06:31 Ответить
Я не маю жодних сумнівів, що саме так і є.
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25.07.2020 08:25 Ответить
А як там себе почуває мертвечук со товаріщі?
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25.07.2020 09:45 Ответить
Если это правда,. то поделом этому гаду!!
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25.07.2020 13:28 Ответить
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