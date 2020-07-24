Расстрелянный на Киевщине бизнесмен Плекан в 2017 году организовал взрыв под Кабмином, - волонтер Кашчук

Волонтер Павел Кашчук утверждает, что расстрелянный неизвестными на Киевщине на глазах у семилетнего сына предприниматель три года назад организовал покушение на фронтовиков в Мариинском парке.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"3 года назад на День Независимости под ноги моим друзьям-фронтовикам из Мариинского парка вылетела граната, я должен был быть с ними, отъехал домой забрать 4-х летнего сына, не успел на 15 минут... Исполнителей нашли, посредника-исполнителя (подозреваемого) отмазывали, даже в сизо не зашел. Вчера был расстрелян около Борисполя", - написал Кашчук.

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Этим обвинениям вторит активист Сергей Бондар.

"Под Киевом расстреляли пророссийского киллера. По заказу россиян группировка Игоря Плекана организовывало преступления, покушения и диверсии по всей Украине. Самое известное:

- покушение на Сергея Мазура, когда ему бросили гранату в квартиру и покалечили его отца.

- покушение в День Независимости 2017 на семью Героя Украины Валерия Чибинеева в Киеве. Тогда им также закатили гранату под ноги прямо под Кабмином, несмотря на наличие 100 500 силовиков вокруг. И еще куча резонансных преступлений", - написал Бондар.

Напомним, Игоря Плекана расстреляли на глазах у семилетнего сына в Бориспольском районе Киевской области.

Сергей Мазур - координатор организации "С14". В ночь на 10 октября 2018 года неизвестные бросили гранату в квартиру семьи Мазура в Борисполе. Там находились мать, отец и старший брат активиста. Отец Мазура госпитализирован. Самого координатора праворадикальной организации С14 дома не было. Полиция квалифицировала взрыв в квартире как покушение на убийство.

К 3 ноября 2018 года полиция Киевской области задержала пятерых подозреваемых.

Валерий Чибинеев - герой Украины, командир роты снайперов 79-й аэромобильной бригады. В четверг, 24 августа 2017 года, после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.

Пострадали 3 человека - жена, теща и друг Чибинеева. Следователи квалифицировали взрыв как "покушение на убийство". Чибинеев погиб в бою с российскими наемниками на Приазовье в апреле 2019 года.





