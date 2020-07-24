Наемники РФ обстреляли из 120 и 82-мм минометов позиции ВСУ возле Старогнатовки, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток 24 июля незаконные вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг трижды открывал огонь по опорным пунктам ВСУ возле Старогнатовки. На этом участке фронта захватчики открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы.

За текущие сутки, в результате обстрелов противника, потерь среди украинских защитников нет.

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Итоги за прошлые сутки

23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществлял обстрелы по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражемкая огневая активность была зафиксирована возле 5 населенных пунктов: Старогнатовка, Причепиловка, Орехово, Новотошковское и Гнутово.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

23 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 25 преступлений, среди которых 1 умышленное убийство, 5 краж, 2 мошенничества и 15 фактов незаконного обращения с наркотиками. Кроме того, выявлены 75 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 785 транспортных средств и 4 568 человек. Также были задержаны 6 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 720 человек. В обратном направлении - 634 человека. КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" по вине оккупантов не функционировали.