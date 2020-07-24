Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии, - Резников
Вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников считает, что для вывода российских войск с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей все равно необходимо будет прибегнуть к миротворческой миссии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Резников рассказал в интервью изданию "Фокус".
"Первое - принятие политического решения. Но и после этого они вряд ли позволят зайти Нацгвардии и полиции. Поэтому мы придем все равно к институту миротворцев. Есть такое понятие, как "сохранение мира" и "создание мира". "Создание" - это силовая акция, на которую никто не пойдет, в первую очередь Совет безопасности ООН, потому что мандат очень жесткий, сложный, рискованный и дорогой. А вот "сохранение мира" - более вероятная история", - отметил вице-премьер.
Резников указал, что в таком случае миротворцы заходят на эту территорию и разделяют стороны конфликта.
"Думаю, мало, кто верит, что это возможно, но теоретически – да. Есть еще миротворческий мандат у ОБСЕ, который никогда не применяли. Мало того, есть один интересный момент: решение в ОБСЕ должно быть в режиме консенсуса, никто не имеет права вето. Однако если конфликт между странами-участниками ОБСЕ, Украиной и РФ, тогда их голоса не считают. Может быть, Швеция займет активную позицию - в следующем году страна будет председательствовать. Россия может согласиться, если речь пойдет о режиме сохранения лица", - подчеркнул Резников.
Вице-премьер объяснил, что после захода миротворцев начинается погашение горячей фазы конфликта, далее – переходный период с присутствием международных наблюдательных администраций или комиссий, которые смогут осуществлять даже какие-то элементы переходного правосудия.
"Это реализуемые вещи", - считает Резников.
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Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии ???
ну не ідіотизм?
https://censor.net/news/3209856/taran_o_peremirii_nikto_ne_sobiraetsya_jdat_poka_nas_budut_ubivat
Уже отменили "режим прекращения огня" или 2-3 обстрела со стороны кацапов, это не повод?
В данном конкретном случае, общественное мнение считает их не победителями, а коллаборантами идущими на поводу у кацапов...
https://prm.ua/pro-borotbu-z-bidnistyu-plan-zvilnennya-okupovanih-teritoriy-ta-ruh-do-nato-ta-yes-poroshenko-u-velikomu-interv-yu-pryamomu/ .
"Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН. Миротворцы, которые выдавят оккупационные войска России с оккупированной территории, которые разоружат незаконные вооруженные формирования, которые обеспечат вывод тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории, которые обеспечат установление кондиций безопасности для начала политического процесса, которые вернут украинский контроль над неконтролированным участком украинско-российской границы.
Все эти пункты есть в подписанных Путиным Минских договоренностях. И сегодня миротворцы будут гарантами выполнения этих положений , - подчеркнул Порошенко.
По его словам, в Украине есть план по деоккупации не только Донбасса, но и Крыма.
"У нас есть план, у нас есть график, мы имеем силы, мы имеем международную поддержку. И это абсолютно реалистичный план.
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а взагалі заборонити розвідку і політи БПЛА напередодні свинособачих навчань Кавказ 2020 - чудова ідея.
ми дізнаємося, що ругулярна армія ре фе перейшла кордон,коли почнуть зносити наші опорники.
нічого не видавало в Зеленському зрадника - ні заборона стріляти у відповідь, ні бабло в Омані
сначала подчиняйся а потом жалуйся?
Розум ломиться у міжушні ганглії зєбілів, прямо у турборежимі.
Так был ли "бокал лишь на половину полон или уже на половину пуст" ?