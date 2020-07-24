Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии, - Резников

Вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников считает, что для вывода российских войск с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей все равно необходимо будет прибегнуть к миротворческой миссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Резников рассказал в интервью изданию "Фокус".

"Первое - принятие политического решения. Но и после этого они вряд ли позволят зайти Нацгвардии и полиции. Поэтому мы придем все равно к институту миротворцев. Есть такое понятие, как "сохранение мира" и "создание мира". "Создание" - это силовая акция, на которую никто не пойдет, в первую очередь Совет безопасности ООН, потому что мандат очень жесткий, сложный, рискованный и дорогой. А вот "сохранение мира" - более вероятная история", - отметил вице-премьер.

Резников указал, что в таком случае миротворцы заходят на эту территорию и разделяют стороны конфликта.

"Думаю, мало, кто верит, что это возможно, но теоретически – да. Есть еще миротворческий мандат у ОБСЕ, который никогда не применяли. Мало того, есть один интересный момент: решение в ОБСЕ должно быть в режиме консенсуса, никто не имеет права вето. Однако если конфликт между странами-участниками ОБСЕ, Украиной и РФ, тогда их голоса не считают. Может быть, Швеция займет активную позицию - в следующем году страна будет председательствовать. Россия может согласиться, если речь пойдет о режиме сохранения лица", - подчеркнул Резников.

Вице-премьер объяснил, что после захода миротворцев начинается погашение горячей фазы конфликта, далее – переходный период с присутствием международных наблюдательных администраций или комиссий, которые смогут осуществлять даже какие-то элементы переходного правосудия.

"Это реализуемые вещи", - считает Резников.

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