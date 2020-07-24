РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10316 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 860 56

Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии, - Резников

Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии, - Резников

Вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников считает, что для вывода российских войск с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей все равно необходимо будет прибегнуть к миротворческой миссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Резников рассказал в интервью изданию "Фокус".

"Первое - принятие политического решения. Но и после этого они вряд ли позволят зайти Нацгвардии и полиции. Поэтому мы придем все равно к институту миротворцев. Есть такое понятие, как "сохранение мира" и "создание мира". "Создание" - это силовая акция, на которую никто не пойдет, в первую очередь Совет безопасности ООН, потому что мандат очень жесткий, сложный, рискованный и дорогой. А вот "сохранение мира" - более вероятная история", - отметил вице-премьер.

Резников указал, что в таком случае миротворцы заходят на эту территорию и разделяют стороны конфликта.

"Думаю, мало, кто верит, что это возможно, но теоретически – да. Есть еще миротворческий мандат у ОБСЕ, который никогда не применяли. Мало того, есть один интересный момент: решение в ОБСЕ должно быть в режиме консенсуса, никто не имеет права вето. Однако если конфликт между странами-участниками ОБСЕ, Украиной и РФ, тогда их голоса не считают. Может быть, Швеция займет активную позицию - в следующем году страна будет председательствовать. Россия может согласиться, если речь пойдет о режиме сохранения лица", - подчеркнул Резников.

Вице-премьер объяснил, что после захода миротворцев начинается погашение горячей фазы конфликта, далее – переходный период с присутствием международных наблюдательных администраций или комиссий, которые смогут осуществлять даже какие-то элементы переходного правосудия.

"Это реализуемые вещи", - считает Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет предлагать лидерам "нормандской четверки" модернизировать минские соглашения, если в 2020 не удастся их реализовать, - Резников

Автор: 

миротворцы (1183) ОБСЕ (4883) россия (96074) Донбасс (26956) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Несколько дней умирал в "серой зоне": в Днепропетровской области попрощались с Ярославом Журавлем ....Что сделал Зеленский для эвакуации нашего воина - героя? Где результаты расследования ? Кто наказан?
показать весь комментарий
24.07.2020 17:58
+18
То есть, когда обвиняли политику Порошенко о необходимости вооруженного миротворческого контингента, то было не нужно. Взошли во власть - теперь выдают за собственное ноухау.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:03
+15
Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии, - Резников - Цензор.НЕТ 2818
показать весь комментарий
24.07.2020 18:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наемники РФ обстреляли из 120 и 82-мм минометов позиции ВСУ возле Старогнатовки..

Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии ???

ну не ідіотизм?
показать весь комментарий
24.07.2020 17:56 Ответить
Несколько дней умирал в "серой зоне": в Днепропетровской области попрощались с Ярославом Журавлем ....Что сделал Зеленский для эвакуации нашего воина - героя? Где результаты расследования ? Кто наказан?
показать весь комментарий
24.07.2020 17:58 Ответить
Министра обороны В ОТСТАВКУ
показать весь комментарий
24.07.2020 18:02 Ответить
Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии, - Резников - Цензор.НЕТ 2818
показать весь комментарий
24.07.2020 18:18 Ответить
На передке и без МО генералов выше крыши.У семи нянек солдат без глазу.
показать весь комментарий
24.07.2020 20:09 Ответить
На тебе еще одного "порохобота"

Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии, - Резников - Цензор.НЕТ 5016
показать весь комментарий
24.07.2020 18:15 Ответить
Ты, больное на всю голову, хотя-бы Вики открой и удосужься почитать кто это такая, может хоть чуток поумнеешь. ,А потом срать тут будешь. Ты не стоишь и кусочка ногтя этого человека, одноклеточное. И мы хорошо помним, что в случае гибели медика в белом шлеме, арта от орков на этом участке не оставила бы живого места. И разрешения у "величайшего" никто бы не спрашивал. И уж тем более президент не делал бы в этот момент селфи, как он жрет креветки с шашлыком и попивает вино с довольной рожей. Гнида.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:28 Ответить
Согласен с Вами, главнокомандующий цинично, бездушно, бесчеловечно наблюдающий за мучительной смертью своего бойца в течение ЧЕТЫРЁХ ДНЕЙ - это не человек, это не глава государства, не главнокомандующий.... Нет слов, чтобы цензурно и литературно назвать ЭТО существо.....Армия его после такого дикого случая ещё больше презирает и ненавидит.... Позор зелёным маордёрам, убийцам , предателям....Вы ответите за всё. И сидеть будете не в платных камерах, а в грязных бесплатных туберкулёзных бараках...
показать весь комментарий
24.07.2020 18:22 Ответить
Он жрал креветки с шашлыками и пил вино, держа все под личным контролем.

Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии, - Резников - Цензор.НЕТ 7417
показать весь комментарий
24.07.2020 18:14 Ответить
Вот только заходят они с согласия обеих сторон.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:00 Ответить
https://censor.net/news/3209856/taran_o_peremirii_nikto_ne_sobiraetsya_jdat_poka_nas_budut_ubivat
https://censor.net/news/3209856/taran_o_peremirii_nikto_ne_sobiraetsya_jdat_poka_nas_budut_ubivat
Уже отменили "режим прекращения огня" или 2-3 обстрела со стороны кацапов, это не повод?
показать весь комментарий
24.07.2020 18:00 Ответить
Они ждут 27 числа. До этого замечать в упор не будут.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:35 Ответить
Я сильно сомневаюсь что после 27 что то измениться.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:40 Ответить
Дай им еще три дня порасказывать, насладится типа "имиджем победителей войны". За год такое было уже не раз. И в глаза смотрел и в Париже договаривались и зуб давал.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:44 Ответить
Имидж это есть общественное мнение.
В данном конкретном случае, общественное мнение считает их не победителями, а коллаборантами идущими на поводу у кацапов...
показать весь комментарий
24.07.2020 18:48 Ответить
Це вже порохоботство
показать весь комментарий
24.07.2020 18:01 Ответить
Плагиат чистой воды
показать весь комментарий
24.07.2020 18:05 Ответить
Гыглик казав, шо нема никаких порохоботов
показать весь комментарий
24.07.2020 18:05 Ответить
А что, были?
показать весь комментарий
24.07.2020 18:58 Ответить
Таки да. А как они критиковали за это Пороха "Да это идея фикс .... , да такого не может быть в принципе .... , просто нужно перестать стрелять и зарабатывать на войне....."
показать весь комментарий
24.07.2020 18:39 Ответить
Сначала надо поменять Главкома !
показать весь комментарий
24.07.2020 18:01 Ответить
Повернути.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:22 Ответить
опять на главбуха?
показать весь комментарий
24.07.2020 18:25 Ответить
Тебе четырежды сбегавший уклонист сильно нравится?
показать весь комментарий
24.07.2020 18:37 Ответить
То есть, когда обвиняли политику Порошенко о необходимости вооруженного миротворческого контингента, то было не нужно. Взошли во власть - теперь выдают за собственное ноухау.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:03 Ответить
Та ні-мені достатньо однієї схеми,аби зрозуміти,як Ахмет з Порохом через сепаратистський ПМР путлерові башляють.(https://biz.censor.net/news/3117842/poroshenko_snyal_sanktsii_s_metallurgicheskogo_zavoda_v_nepriznannom_pridnestrove.)
показать весь комментарий
24.07.2020 18:37 Ответить
ВТОРНИК, 26 МАРТА 2019, 00:30

https://prm.ua/pro-borotbu-z-bidnistyu-plan-zvilnennya-okupovanih-teritoriy-ta-ruh-do-nato-ta-yes-poroshenko-u-velikomu-interv-yu-pryamomu/ .

"Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН. Миротворцы, которые выдавят оккупационные войска России с оккупированной территории, которые разоружат незаконные вооруженные формирования, которые обеспечат вывод тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории, которые обеспечат установление кондиций безопасности для начала политического процесса, которые вернут украинский контроль над неконтролированным участком украинско-российской границы.
Все эти пункты есть в подписанных Путиным Минских договоренностях. И сегодня миротворцы будут гарантами выполнения этих положений , - подчеркнул Порошенко.
По его словам, в Украине есть план по деоккупации не только Донбасса, но и Крыма.
"У нас есть план, у нас есть график, мы имеем силы, мы имеем международную поддержку. И это абсолютно реалистичный план.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:04 Ответить
Резніков чудово знає, що справжніх миротворців там не буде.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:05 Ответить
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1286646407345078272 2 ч

а взагалі заборонити розвідку і політи БПЛА напередодні свинособачих навчань Кавказ 2020 - чудова ідея.
ми дізнаємося, що ругулярна армія ре фе перейшла кордон,коли почнуть зносити наші опорники.
нічого не видавало в Зеленському зрадника - ні заборона стріляти у відповідь, ні бабло в Омані
показать весь комментарий
24.07.2020 18:09 Ответить
як там рюкзакян казав?
сначала подчиняйся а потом жалуйся?
показать весь комментарий
24.07.2020 18:10 Ответить
Титгля.
Розум ломиться у міжушні ганглії зєбілів, прямо у турборежимі.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:11 Ответить
Неужели? Достаточно же просто перестать стрелять ! Или все-таки не достаточно?
показать весь комментарий
24.07.2020 18:12 Ответить
Как в Югославии и Руанде?
показать весь комментарий
24.07.2020 18:13 Ответить
мало, кто верит, что это возможно, но теоретически - да ./ Кандидат в президенты Владимир Зеленский обещает в случае победы закончить войну. - Укринформ./ Обещание оказалось туфтой. Резников переводит стрелки с пианиста на Запад: Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум, чтобы остановить Путина, - Резников
показать весь комментарий
24.07.2020 18:26 Ответить
Когда Россия отдуда уйдёт, никакой миссии не будет нужно. А пока Россия там, она никакую миссию, кроме своей не пустит.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:36 Ответить
Миротворцы нормальная тема, чтобы закончить войну. Но нужно понимать, что Донецк/Луганск они нам не вернут.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:51 Ответить
вторгнення до Грузії відбулося під прикриттям навчань "Кавказ-2008
показать весь комментарий
25.07.2020 05:52 Ответить
А в роли "миротворцев" выступят РФ, Беларусь, Казахстан, Сербия, Таджикистан, Киргистан, Армения. Ну ну...
показать весь комментарий
24.07.2020 18:48 Ответить
Как в Абхазии=- голубые каски , российского исполнения.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:56 Ответить
Вы лучше бы объяснили что за Акт Капитуляции (расшифровали (с)) подписали с Роssией, которая и сегодня продолжает стрелять.
показать весь комментарий
24.07.2020 19:26 Ответить
Напомните мне ОБСЕ, это та контора, члены которой гуляли на свадьбе у сепаров?
показать весь комментарий
24.07.2020 19:27 Ответить
Пустая говорильня.Пока рашка не начнет сыпаться экономически как СССР в 1980-х до тех пор и ОРДЛО и Крым будут под оккупацией и никаких миротворцев там не будет.
показать весь комментарий
24.07.2020 19:42 Ответить
Кремлёвская орда в агонии.От них даже узбеки бегут..
показать весь комментарий
24.07.2020 20:11 Ответить
Это правда.Даже в москве нет денег.Мой друг рассказывал как его заказчики,которым он делал квартиру,помогали мешать шпаклевку и убирать на объекте,ради небольшой скидки!
показать весь комментарий
24.07.2020 20:23 Ответить
...помогали мешать шпаклевку и убирать на объекте...
Так был ли "бокал лишь на половину полон или уже на половину пуст" ?
показать весь комментарий
25.07.2020 10:16 Ответить
Про миротворцев Порошенко говорил Путину , на фрагменте "пленок Деркача", что , мол, давайте пообсуждаем тему. Все равно Германия "прохладно" относится к данной идее. А зачем обсуждать - да потому , что єта тема пользуется популярностью у украинцев . Имхо
показать весь комментарий
24.07.2020 20:13 Ответить
 
 