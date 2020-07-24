Замдиректора Государственного геммологического центра попался на взятке 3 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки заместителя директора Государственного геммологического центра Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник, используя свое служебное положение, требовал и получил от предприятия 3 тыс долларов взятки. За "вознаграждение" он должен был предоставить выписку из реестра Государственного геммологического центра Украины о регистрации собственных и торговых названий драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней из месторождений Украины.

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Злоумышленник задержан после получения второй части взятки - 1,5 тыс долларов.

Проводятся неотложные следственные действия, задержанному готовится сообщение о подозрении и избрание меры пресечения.

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