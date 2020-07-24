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Замдиректора Государственного геммологического центра попался на взятке 3 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки заместителя директора Государственного геммологического центра Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Замдиректора Государственного геммологического центра попался на взятке 3 тыс. долл., - прокуратура 01

По данным следствия, чиновник, используя свое служебное положение, требовал и получил от предприятия 3 тыс долларов взятки. За "вознаграждение" он должен был предоставить выписку из реестра Государственного геммологического центра Украины о регистрации собственных и торговых названий драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней из месторождений Украины.

Замдиректора Государственного геммологического центра попался на взятке 3 тыс. долл., - прокуратура 02

Читайте: На Харьковщине чиновник Госгеокадастра попался на взятке 12 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Замдиректора Государственного геммологического центра попался на взятке 3 тыс. долл., - прокуратура 03

Злоумышленник задержан после получения второй части взятки - 1,5 тыс долларов.

Замдиректора Государственного геммологического центра попался на взятке 3 тыс. долл., - прокуратура 04

Проводятся неотложные следственные действия, задержанному готовится сообщение о подозрении и избрание меры пресечения.

Также смотрите: За 2 суток на взятках поймали 9 чиновников, - полиция. ФОТО

Автор: 

взятка (6179) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) чиновник (1560) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+6
Сидит вот такое г конторское, ничего не производит, ни за что не отвечает, за какую-то выписку требует три тысячи долларов. Поэтому они и против 'государства в смартфоне'. Чт* они тогда будут делать? За что взятки брать?
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24.07.2020 18:44
+4
Чим тільки в нас не торгують, що тільки не продають. Лишилося тільки матір з батьком продати і все. Чи вже таке теж було?
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24.07.2020 18:25
+1
В детстве ходил со школьной экскурсией в совковый провинциальны минералогический музей. Вроде пара комнат со стеллажами камней, ничего особенного, но помню до сих пор. Очень красиво и интересно.
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24.07.2020 18:39
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Чим тільки в нас не торгують, що тільки не продають. Лишилося тільки матір з батьком продати і все. Чи вже таке теж було?
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24.07.2020 18:25 Ответить
Интересно, кому это понадобилось?
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24.07.2020 19:20 Ответить
тем кто колбасит минералы на экспорт наверное...
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24.07.2020 19:24 Ответить
За матір з батьком хабарі не дають. А за ЗЕмлю, на якій стоїть рідна хата ? ....
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24.07.2020 21:23 Ответить
В детстве ходил со школьной экскурсией в совковый провинциальны минералогический музей. Вроде пара комнат со стеллажами камней, ничего особенного, но помню до сих пор. Очень красиво и интересно.
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24.07.2020 18:39 Ответить
Сидит вот такое г конторское, ничего не производит, ни за что не отвечает, за какую-то выписку требует три тысячи долларов. Поэтому они и против 'государства в смартфоне'. Чт* они тогда будут делать? За что взятки брать?
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24.07.2020 18:44 Ответить
Расстрелять!
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24.07.2020 18:47 Ответить
Это каким же надо быть мерзким подонком, что бы наживаться таким образом на людях!
Развёл президент коррупцию! ЗЕлёным цветом расцвела.
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24.07.2020 19:18 Ответить
Я не удивлюсь если СМИ завтра скажут чтосантехник из ЖЕКа попался на взятке в бутылку водки и 100грнЗаступник директора Державного гемологічного центру попався на хабарі 3 тис. дол., - прокуратура - Цензор.НЕТ 6324.

Вот и ответ почему коррупция. Это не власть вороватая, а весь народ вороватый.
Никто из нас не упустит момент если можно будет что то спи**ить под шумок.
И не надо бить себя пяткой в грудь что не все такие.
Не верю. Или нечего спи**ить или врёт.

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24.07.2020 19:39 Ответить
или не умеет
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24.07.2020 21:28 Ответить
Или не умеет или сцыт.
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25.07.2020 14:03 Ответить
 
 