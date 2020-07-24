ЦИК изменил процедуру определения избирательного адреса избирателя - теперь нужно только его заявление

Центральная избирательная комиссия изменила процедуры определения органом ведения Государственного реестра избирателей избирательного адреса.

. Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании 24 июля.



Так, Комиссия внесла изменения в ряд своих постановлений, в частности, исключив требование о документальном подтверждении фактического проживания избирателя. В заявлении необходимо будет только указать адрес, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом. Ранее избирателю, в частности, необходимо было предоставить документы, подтверждающие аренду им жилья.





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