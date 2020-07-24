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Новости Местные выборы-2020
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ЦИК изменил процедуру определения избирательного адреса избирателя - теперь нужно только его заявление

ЦИК изменил процедуру определения избирательного адреса избирателя - теперь нужно только его заявление

Центральная избирательная комиссия изменила процедуры определения органом ведения Государственного реестра избирателей избирательного адреса.

. Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании 24 июля.

Так, Комиссия внесла изменения в ряд своих постановлений, в частности, исключив требование о документальном подтверждении фактического проживания избирателя. В заявлении необходимо будет только указать адрес, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом. Ранее избирателю, в частности, необходимо было предоставить документы, подтверждающие аренду им жилья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы будут проходить в сложных условиях в связи с пандемией и изменением избирательного закона, - ЦИК

Автор: 

избирательный закон (230) местные выборы (2752) ЦИК (3644)


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Топ комментарии
+11
Это для упрощения фальсификации.
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24.07.2020 18:31
+11
Даже открепительные талоны не понадобятся!
Карусель с возвращением!
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24.07.2020 18:32
+8
І скільки заяв на одну особу можна писати? Відчувають шмарклі зелені що нічого їм не світить восени на виборах.
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24.07.2020 18:31
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24.07.2020 18:31 Ответить
Это для упрощения фальсификации.
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24.07.2020 18:31 Ответить
І скільки заяв на одну особу можна писати? Відчувають шмарклі зелені що нічого їм не світить восени на виборах.
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24.07.2020 18:31 Ответить
Даже открепительные талоны не понадобятся!
Карусель с возвращением!
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24.07.2020 18:32 Ответить
Давай, Верховний Уклонссімус, 125% намалюй для своєї партії "Союз дегенератів та циніних проросійських виродків"
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24.07.2020 18:34 Ответить
А подивіться хто є серед членів ЦВК - "нове обличчя" - представник Овоча у ВР - Юрій Мірошніченко...

ЦИК изменил процедуру определения избирательного адреса избирателя - теперь нужно только его заявление - Цензор.НЕТ 5444
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24.07.2020 18:38 Ответить
А зарплати у них маленькі. Хіба можна жити на такі гроші?
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24.07.2020 18:39 Ответить
Среди 17 кандидатур представленных президентом, 12 - представители, выдвинутые фракцией "Слуга народа", 2 выдвиженца "Оппозиционной платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батькивщины", "Евросолидарности" и "Голоса"
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24.07.2020 18:54 Ответить
Це так готують фальсифікації на виборах?
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24.07.2020 18:38 Ответить
Заява без паспорта прокатить?
Якщо зебілам дуже захочеться...
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24.07.2020 18:50 Ответить
Ну учитывая что прописка в Украине отменена с двухтисячных годов, последние возможности электронных систем вести учет всего, и правовая коллизия с анексией Крыма и Донбасса - то вполне правильное решение. Единственно это содержать реестр в чистоте и предоставить инструменты его проверки для оппозиции и т.д.
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24.07.2020 18:52 Ответить
прописка в Украине отменена с двухтисячных годов

можна більш детально?
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24.07.2020 19:02 Ответить
Источник ОБС точка ru
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24.07.2020 19:13 Ответить
Тебе навіть тролити не цікаво.
https://www.cvk.gov.ua/novini/komisiya-zminila-protseduri-viznachennya-organom-vedennya-drv-viborchoi-adresi-vibortsya.html
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24.07.2020 19:18 Ответить
в гугле забанили?
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24.07.2020 20:06 Ответить
може обов"язковість прописки?
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24.07.2020 20:34 Ответить
Прописку "изменили" на регистрацию. Вот только как следует не проработали это изменение в конкретный вид и не донесли до органов и граждан. Из того что говорилось, как я понял, место регистрации носит формальный декларативный характер но чисто по ней финансовых прав и т.д. не дает. Так а зачем? Права в реестре недвижимости и "вытяг" в бумаге, паспорт и идентификационный код. По сути сейчас печать в паспорте это будет дубляж этой выписки из реестра, причем односторонний так как всю недвижимость не перечисляет.
Просто раньше, когда в СССР был бумажный документооборот, было удобно привязать человека к месту жительства и от туда уже подтягивалось - место работы, обслуживание в службах, медицина, сберкасса, военкомат, вызов в органы или в суд, дети в садик, школу и т.д.
Электронные реестры теперь рулят.
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24.07.2020 21:09 Ответить
в Україні скасовано реєстрацію місця проживання (прописка по-твоєму) ти з якої, хлопче, країни пишеш?
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24.07.2020 22:39 Ответить
Не перекручивай. Специально для тебя - отменили прописку, а вместо должна быть регистрация, которая носит условно декларативный характер но не будет являться документом финансовых прав и т.д. По сути ты и так уже на основании одной лишь прописки ничего толком получить не можешь. Фактически для компьютера нужен будет твой паспорт, а лучше просто цифры - идентификационный код, все остальное подтянется из базы и туда же твои операции внесут.
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25.07.2020 00:56 Ответить
Не зря же зеля состав ЦВК менял. Именно ту ЦВК, которая позволила ему спокойно обойти на выборах страшного барыгу и мародёра.
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24.07.2020 19:06 Ответить
"Знаете, товарищи, - говорит Сталин, - что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса".
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24.07.2020 19:09 Ответить
Паспорт можна б/який, особливо в Берегівському районі.
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24.07.2020 19:18 Ответить
що уможливило се дійство? є вже єдина база виборців?
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24.07.2020 20:30 Ответить
а тепер колаборанти з окупованих територій поїдуть автобусами голосувати за опзж, шарія, слугу народу, перед тим просто надавши заяву, що нібито проживають в неокупованих містах.
вата на марші, попереду мєдвєдчук та сівохо.
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24.07.2020 22:43 Ответить
 
 