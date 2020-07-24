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ЦИК изменил процедуру определения избирательного адреса избирателя - теперь нужно только его заявление
Центральная избирательная комиссия изменила процедуры определения органом ведения Государственного реестра избирателей избирательного адреса.
. Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании 24 июля.
Так, Комиссия внесла изменения в ряд своих постановлений, в частности, исключив требование о документальном подтверждении фактического проживания избирателя. В заявлении необходимо будет только указать адрес, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом. Ранее избирателю, в частности, необходимо было предоставить документы, подтверждающие аренду им жилья.
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+11 Gregory Mihelson
показать весь комментарий24.07.2020 18:31 Ссылка
+11 mrSmith
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+8 vitaliymkua
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можна більш детально?
https://www.cvk.gov.ua/novini/komisiya-zminila-protseduri-viznachennya-organom-vedennya-drv-viborchoi-adresi-vibortsya.html
Просто раньше, когда в СССР был бумажный документооборот, было удобно привязать человека к месту жительства и от туда уже подтягивалось - место работы, обслуживание в службах, медицина, сберкасса, военкомат, вызов в органы или в суд, дети в садик, школу и т.д.
Электронные реестры теперь рулят.
вата на марші, попереду мєдвєдчук та сівохо.