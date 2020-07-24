Черниговщина увеличила количество тестов на коронавирус, что позволяет ослабить в области карантинные органичения, - ОГА

Черниговщине наконец удалось аттестовать вторую ПЦР-лабораторию, увеличить количество исследований на коронавирус и выйти среди неблагополучных по состоянию заболеваемости этой инфекцией областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Черниговской ОГА.

"На днях Черниговская городская больница № 2 уже прошла аттестацию и получила право проводить исследования на COVID-19. Теперь все проведенные здесь ИФА-тесты учитываются в общую статистику ежедневного мониторинга количества тестов", - говорится в сообщении.

Благодаря увеличению числа официально протестированных область наконец превысила нормативный показатель МЗ по количеству тестов на 100 тыс. населения (не менее 24%), и достигла 26,3%. Ранее Черниговщина имела менее 24%, из-за чего и была включена в список регионов, которые не могут претендовать на ослабление противоэпидемических мероприятий.

В Черниговской ОГА объясняли, что для аттестации ПЦР-лабораторий, работающих в больницах (а их в области уже 13), нужно привезти туда 10 положительных и 10 отрицательных проб. А за низкого уровня заболеваемости COVID-19 в области сделать это достаточно проблематично. Долгое время результаты для официальной статистики выдавала только лаборатория Черниговского областного лабораторного центра МЗ, хотя на самом деле исследований проводилось значительно больше.

По состоянию на 24 июля на Черниговщине зафиксировано 8 новых случаев COVID-19. Общее количество заражений - 686. Из них 525 пациентов - выздоровели, 121 - лечатся амбулаторно, 20 - госпитализированы. Активных случаев - 144, летальных - 12.

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