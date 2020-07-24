РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9374 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 217 5

Черниговщина увеличила количество тестов на коронавирус, что позволяет ослабить в области карантинные органичения, - ОГА

Черниговщина увеличила количество тестов на коронавирус, что позволяет ослабить в области карантинные органичения, - ОГА

Черниговщине наконец удалось аттестовать вторую ПЦР-лабораторию, увеличить количество исследований на коронавирус и выйти среди неблагополучных по состоянию заболеваемости этой инфекцией областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Черниговской ОГА.

"На днях Черниговская городская больница № 2 уже прошла аттестацию и получила право проводить исследования на COVID-19. Теперь все проведенные здесь ИФА-тесты учитываются в общую статистику ежедневного мониторинга количества тестов", - говорится в сообщении.

Благодаря увеличению числа официально протестированных область наконец превысила нормативный показатель МЗ по количеству тестов на 100 тыс. населения (не менее 24%), и достигла 26,3%. Ранее Черниговщина имела менее 24%, из-за чего и была включена в список регионов, которые не могут претендовать на ослабление противоэпидемических мероприятий.

В Черниговской ОГА объясняли, что для аттестации ПЦР-лабораторий, работающих в больницах (а их в области уже 13), нужно привезти туда 10 положительных и 10 отрицательных проб. А за низкого уровня заболеваемости COVID-19 в области сделать это достаточно проблематично. Долгое время результаты для официальной статистики выдавала только лаборатория Черниговского областного лабораторного центра МЗ, хотя на самом деле исследований проводилось значительно больше.

По состоянию на 24 июля на Черниговщине зафиксировано 8 новых случаев COVID-19. Общее количество заражений - 686. Из них 525 пациентов - выздоровели, 121 - лечатся амбулаторно, 20 - госпитализированы. Активных случаев - 144, летальных - 12.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19 случилась на Черниговщине: 16 новых случаев за сутки

Автор: 

карантин (16729) Черниговщина (1485) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
" карантинные органичения"
Альо, гараж.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:50 Ответить
Раніше на Чернігівщині були незадоволені Порошенком, бо мало заробляли. Цікаво ,як їм тепер, коли на зелений туризм до них не приїздять?
показать весь комментарий
24.07.2020 18:50 Ответить
Главное, шо у эфипа на родине на 110 млн народа всего 11 933 заражений и 197 смертей.
показать весь комментарий
24.07.2020 19:16 Ответить
Думати про послаблення карантінних огранічєній можна тільки після зниження коефіцієнта репродукції вірусу (поширення інфекції) нижxе R1, а не збільшення кількості тестувань, яке за чесного проведення та необов'язковості дотримання отих самих огранічєній неодмінно повинно призвести до зростання виявлених випадків коронавірусу.
показать весь комментарий
24.07.2020 22:56 Ответить
Чернігівщина збільшила кількість тестів на коронавірус, що дає змогу послабити в області карантинні обмеження, - ОДА - Цензор.НЕТ 7919
показать весь комментарий
24.07.2020 22:57 Ответить
 
 