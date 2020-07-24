У киевлянина отобрали 30 тыс. долл. под видом обмена валюты, преступник задержан, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве оперативники Нацполиции задержали мужчину, который ограбил киевлянина, устроив фиктивный пункт обмена валют на Вознесенском спуске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как рассказали в полиции, киевлянин нашел в Интернете объявления об обмене валют по выгодному курсу и договорился о встрече. Когда он достал 30 тыс. долларов псевдокассир вырвал из рук деньги и через тайный выход вышел во двор здания. После этого злоумышленник пытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан правоохраителями.

Задержанным оказался ранее судимый 26-летний житель Запорожской области. С места происшествия изъяты деньги, мобильный телефон, резиновые перчатки, счетный аппарат, монитор и инкассаторские сумки. Начато уголовное производство по части 5 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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Фигуранту объявили о подозрении в совершении преступления, ему грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.