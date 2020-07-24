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Новости Силовики
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У киевлянина отобрали 30 тыс. долл. под видом обмена валюты, преступник задержан, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве оперативники Нацполиции задержали мужчину, который ограбил киевлянина, устроив фиктивный пункт обмена валют на Вознесенском спуске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

У киевлянина отобрали 30 тыс. долл. под видом обмена валюты, преступник задержан, - Нацполиция 01

Как рассказали в полиции, киевлянин нашел в Интернете объявления об обмене валют по выгодному курсу и договорился о встрече. Когда он достал 30 тыс. долларов псевдокассир вырвал из рук деньги и через тайный выход вышел во двор здания. После этого злоумышленник пытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан правоохраителями.

Задержанным оказался ранее судимый 26-летний житель Запорожской области. С места происшествия изъяты деньги, мобильный телефон, резиновые перчатки, счетный аппарат, монитор и инкассаторские сумки. Начато уголовное производство по части 5 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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У киевлянина отобрали 30 тыс. долл. под видом обмена валюты, преступник задержан, - Нацполиция 02

Фигуранту объявили о подозрении в совершении преступления, ему грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Киев (25663) ограбление (1369) Нацполиция (16550) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) обмен валюты (54)


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Топ комментарии
+4
Доллары тоже задержаны. Потерпевший свободен.
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24.07.2020 20:02
+4
$1 = $1 в штатах.
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24.07.2020 20:17
+1
27,65-27,85 Киев
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24.07.2020 20:04
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Доллары тоже задержаны. Потерпевший свободен.
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24.07.2020 20:02 Ответить
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25.07.2020 02:39 Ответить
27,65-27,85 Киев
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24.07.2020 20:04 Ответить
$1 = $1 в штатах.
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24.07.2020 20:17 Ответить
не ну если нравится лоху по Киеву с 30 тыс. долларов в кармане гулять, то зачем ему мешать?
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24.07.2020 20:13 Ответить
А постраждалого дятла допитають,де він взяв 30 тис.доларів?
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24.07.2020 20:20 Ответить
Ушки зеленые спрячьте, уважаемый - а то в собственном дерьме испачкаете...
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24.07.2020 23:02 Ответить
да у нево ани не зеленые, а красные..= от стыда за савок...)))
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25.07.2020 02:36 Ответить
Козломолець, швиденько назви розміри пачки 30000 баксів.
Скоріш за все ти ніколи не бачив такої пачки. І навряд чи колись побачиш.
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24.07.2020 23:12 Ответить
...оте чудо й жодного юсд не бачило й не чуло ниххх...)))
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25.07.2020 02:37 Ответить
Жадность фраера сгубила.
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24.07.2020 22:04 Ответить
правило)
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24.07.2020 23:03 Ответить
откуда легавые взялись так, как бы, сразу))
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25.07.2020 08:33 Ответить
 
 