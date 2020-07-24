Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как придумал продавать подарочные сертификаты на пребывание в платных камерах СИЗО и кто может ими воспользоваться.
Идея возникла во время празднования дня рождения одного бывшего чиновника, рассказал Малюська в комментарии Цензор.НЕТ.
"Произносил пожелание. Потом пошутил, что, поскольку он уже бывший чиновник, наверное, надо какой-то сертификат на пользование адвокатом подарить было. А потом подумал уже сам в голове, что у меня же еще лучше есть идея. Вот так и родилось", - рассказал он.
По словам Малюськи, за первые 2 часа продажи сертификатов удалось заработать 25 тыс. грн.
"Два дорогих месячных пребывания в Киеве по 12 тысяч купили, и за тысячу кто-то в Харькове купил. Это самые первые данные. Наверное, мы в понедельник будем знать, что сегодня до конца дня произошло. 25 тысяч точно есть в первое время после запуска", - поделился Малюська.
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Воспользоваться сертификатом сможет только тот, кого в СИЗО отправил суд, пояснил министр юстиции. Попасть в платную камеру ради острых ощущений нельзя. Если сертификатом не воспользовались в течение полугода с продажи, вырученные за него деньги пойдут на ремонты в бесплатных камерах СИЗО.
Малюська считает идею удачной, потому что пенитенциарной службе она ничего не стоит, а доход принести может. В министерстве даже не стали подсчитывать, сколько можно заработать на таких сертификатах.
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"Нам не было смысла это считать, потому что мы же не вкладывали фактически ничего в эту историю. Поэтому сколько бы она не принесла, это всегда нам в плюс. У нас нету затратной части, которую нам необходимо точно компенсировать", - пояснил Малюська.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Минюст запустил в продажу подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО.
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просто должна быть какая-то профессиональная этика а не цирк (кабинет министра разве это для смеха? разве кривляние и дурачливость помогают ему в его серьезной и ответственной работе?)
молодец, что хочет помочь - пусть помогает, если может...
Молоде - навчиться. Ліпше потерпіти 5 років помилок, ніж бескінечний саботаж совкових мутантів, які жити інакше як годуватись з бюджету - не вміють.
Полагаю после того как человек под клетчатым одеялом отслюнявил 300 млн...
Клінічний ідіот.
Це точно міністерство юстиції ???
А Зе і його ЗеКоманді хто подарує ці сертификати ?