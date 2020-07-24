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Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська

Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как придумал продавать подарочные сертификаты на пребывание в платных камерах СИЗО и кто может ими воспользоваться.

Идея возникла во время празднования дня рождения одного бывшего чиновника, рассказал Малюська в комментарии Цензор.НЕТ.

"Произносил пожелание. Потом пошутил, что, поскольку он уже бывший чиновник, наверное, надо какой-то сертификат на пользование адвокатом подарить было. А потом подумал уже сам в голове, что у меня же еще лучше есть идея. Вот так и родилось", - рассказал он.

По словам Малюськи, за первые 2 часа продажи сертификатов удалось заработать 25 тыс. грн.

"Два дорогих месячных пребывания в Киеве по 12 тысяч купили, и за тысячу кто-то в Харькове купил. Это самые первые данные. Наверное, мы в понедельник будем знать, что сегодня до конца дня произошло. 25 тысяч точно есть в первое время после запуска", - поделился Малюська.

Читайте на Цензор.НЕТ: Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воспользоваться сертификатом сможет только тот, кого в СИЗО отправил суд, пояснил министр юстиции. Попасть в платную камеру ради острых ощущений нельзя. Если сертификатом не воспользовались в течение полугода с продажи, вырученные за него деньги пойдут на ремонты в бесплатных камерах СИЗО.

Малюська считает идею удачной, потому что пенитенциарной службе она ничего не стоит, а доход принести может. В министерстве даже не стали подсчитывать, сколько можно заработать на таких сертификатах.

Также на Цензор.НЕТ: За поступления от платных камер отремонтирована большая бесплатная камера в киевском СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

"Нам не было смысла это считать, потому что мы же не вкладывали фактически ничего в эту историю. Поэтому сколько бы она не принесла, это всегда нам в плюс. У нас нету затратной части, которую нам необходимо точно компенсировать", - пояснил Малюська.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Минюст запустил в продажу подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО.

Автор: 

подарок (128) сертификат (227) СИЗО (1364) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+48
Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 3135
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24.07.2020 19:33
+42
И это министр юстиции, какое днище. Зебилушки, как вам ваш выбор?
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24.07.2020 19:33
+42
Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 1632
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24.07.2020 19:37
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Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 3135
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24.07.2020 19:33 Ответить
ЗЕбуину сертификат № 1 подарили уже?
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24.07.2020 19:54 Ответить
У друга с пожизненным в камере? А сертификаты на условно-досрочное когда на аукционах разыгрывать будете?
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24.07.2020 19:33 Ответить
И это министр юстиции, какое днище. Зебилушки, как вам ваш выбор?
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24.07.2020 19:33 Ответить
Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 4444
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24.07.2020 19:34 Ответить
Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 9133

...
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24.07.2020 19:40 Ответить
Тупая абізяна, с копытами на столе!
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24.07.2020 20:19 Ответить
Тобі більше
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24.07.2020 21:44 Ответить
Тобі більше подобається Лукаш або Лавринович. А не чел, що хоче допомогти
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24.07.2020 21:45 Ответить
а чего они мне должны подобаться??? триждыЛавринович и черноротаяЛукаш????
просто должна быть какая-то профессиональная этика а не цирк (кабинет министра разве это для смеха? разве кривляние и дурачливость помогают ему в его серьезной и ответственной работе?)
молодец, что хочет помочь - пусть помогает, если может...
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24.07.2020 21:57 Ответить
Совочок, вибір - куди кращий ніж ваші корупційні морди.
Молоде - навчиться. Ліпше потерпіти 5 років помилок, ніж бескінечний саботаж совкових мутантів, які жити інакше як годуватись з бюджету - не вміють.
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25.07.2020 12:45 Ответить
Работает министр в поте лица

Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 8686
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24.07.2020 19:35 Ответить
Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 1632
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24.07.2020 19:37 Ответить
Дибл, що тобі не подобається?!
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24.07.2020 21:46 Ответить
Якось текст по дебільному написаний, напевне за парєбріком верстали?
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25.07.2020 00:26 Ответить
Эти дэбилы проголосовали за близкого им по душку чепушилу, а дальше трава не расти...
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25.07.2020 07:47 Ответить
Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 2082
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24.07.2020 19:39 Ответить
зе-дебіли правлять країною.
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24.07.2020 19:40 Ответить
Он даже не понимает насколько он тупой . Кажется еще и гордится.
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24.07.2020 19:41 Ответить
Надо Малюське меньше на голове стоять.)
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24.07.2020 19:42 Ответить
Где таких дебилов находит гнусавый клоун? Украине и это надо пройти.
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24.07.2020 19:43 Ответить
Пипец оно дурное.......☹️
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24.07.2020 19:45 Ответить
Серпентарий....
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24.07.2020 19:49 Ответить
Скоро в судах станут индульгенциями торговать.
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24.07.2020 19:51 Ответить
а что они сейчас делают ?
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24.07.2020 20:27 Ответить
Сейчас тайно и по факту совершенного преступления. А станут в открытую и на будущие пресиупления.
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24.07.2020 21:01 Ответить
Капец дебилизм!!! Этих тварей надо гандошить днями и ночами, а эти дебилы им люксы подгоняют.....
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24.07.2020 19:52 Ответить
Эта идея нам пришла в голову когда вовчик поменял диллера
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24.07.2020 19:55 Ответить
Дикари. Вы еще жертву на день рождения чиновника притащите пускай горло перережет в честь праздника
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24.07.2020 20:03 Ответить
Дно уже пробито. Что дальше?
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24.07.2020 20:08 Ответить
После его фразы на дне, предложение по считалось законченным у меня....
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25.07.2020 00:18 Ответить
Малюська, а сертифікати на судові рішення коли почнете продавать? Чи ви вже цим займаєтесь, але нелегально? Так пора вже легалізуваться... Он, Єрмакам торгівлю сертифікатами на державні посади вже "простили"...
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24.07.2020 20:11 Ответить
Хто б сумнівався. На тверезу таке не придумаєш
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24.07.2020 20:15 Ответить
Хай ЗЕ подарят сертификат на тюремную камеру. Он поймет и оценит.
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24.07.2020 20:15 Ответить
Спочатку Петру Олексійовичу сертифікат подарувати треба, як не як людина похилого віку, в загальній камері йому буде не комфортно.
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25.07.2020 00:30 Ответить
Не будет. Потому, что вы тупые.
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25.07.2020 01:53 Ответить
неадекват в кубе
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24.07.2020 20:18 Ответить
Невменяемые идиоты. Зеленые, это о вас.
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24.07.2020 20:19 Ответить
вот че кокс с людьми на вечеринках делает)
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24.07.2020 20:22 Ответить
Ідея подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО виникла на дні народження колишнього чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 479
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24.07.2020 20:38 Ответить
Ідея подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО виникла

Полагаю после того как человек под клетчатым одеялом отслюнявил 300 млн...
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24.07.2020 20:40 Ответить
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24.07.2020 20:41 Ответить
жесть
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24.07.2020 20:41 Ответить
Строить бункеры с автоматической подачей еды, из забетонировать наглухо этих чиновников- взяточников
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24.07.2020 20:47 Ответить
Даааа... Это конечно очень весело.. настолько весело и радостно, что сидишь и локти грызешь - накуя мы по Майдану в пятилетку устраиваем, чтобы о дне мы могли только мечтать??? Друзья, надо что-то делать с этим идиотизмом, сил нету больше терпеть..
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24.07.2020 20:48 Ответить
Де то опять обгадилась бубочка, и седни малюськина очередь корчить дурачка - трофимова с верещук отдихают
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24.07.2020 20:50 Ответить
ви з камаза додирова смієтесь, а у нас своїх наглухо упопотих вистачає
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24.07.2020 20:52 Ответить
Откровенный дебил. А подарочный ГРОБ НЕТ ИДЕИ?? Когда то ж понадобиться каждому....можно заранее дарить! Точно, наркоманы...без "дури" такое не придет в голову...даже бывшему
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24.07.2020 20:53 Ответить
Скидка на гробы и транспортировку и бесплатное вскрытие по промокоду "Зе!"
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24.07.2020 20:58 Ответить
Откровенний дбл твій батько, тому що аборт не зробив
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24.07.2020 21:48 Ответить
Петух+
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24.07.2020 20:56 Ответить
VIP-пакет
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25.07.2020 07:50 Ответить
Это же теперь чиновники могут требовать взятки такими сертификатами.
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24.07.2020 21:03 Ответить
Могу подарить Малюське сертификат на лечение в психлечебнице. Бессрочно. Уколы серы входят в меню и оплачены...
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24.07.2020 21:18 Ответить
А я думав, що за свій вік бачив все...
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24.07.2020 21:21 Ответить
Кожному зебілу по сертифікату в сізо.
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24.07.2020 21:26 Ответить
Молодець парень
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24.07.2020 21:47 Ответить
Где воспитываются такие дурачки? Малюська, одна фамилия чего стоит. Не хочешь жену на панель послать? Тебе это ничего не будет стоить, а она заработает. Абсурд понятен твоего словоблудия?
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24.07.2020 21:59 Ответить
Интересно, что скажут физиономисты!? Можно ли данный типаж брать на госслужбу или там потолок в игре в КВН?Ідея подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО виникла на дні народження колишнього чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 6591
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24.07.2020 22:19 Ответить
Пацієнт Павлівки.
Клінічний ідіот.
Це точно міністерство юстиції ???
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24.07.2020 23:34 Ответить
Креативно, важно что бабло в бесплатные камеры. На мазоль этим начальникам он наступил конкретно. Тюрьма не должна быть рассадником туберкулёза и ненависти. Как говорится не зарекайтесь
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25.07.2020 05:10 Ответить
Власть клинических идиотов.
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25.07.2020 10:01 Ответить
Дебил, ***..
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25.07.2020 12:45 Ответить
Малюська! Да ты просто креативщик тот еще! Не хуже Зеленского. В общем, вы друг друга удачно дополняете!
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25.07.2020 15:04 Ответить
Так пусть не мелочатся и начнут индульгенции продавать , ну там за воровство в особо крупных , сто лямов баксов , за убийство 10 лямов и т д .
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25.07.2020 16:01 Ответить
Да, чувак странный, но это лучше чем с виду правильные, а внутри алчные п***расы!
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25.07.2020 16:07 Ответить
Ну нормально по пьяне. Только потом нормальным людям стыдно, когда протрезвятся. А здесь я думаю клиника.
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25.07.2020 17:23 Ответить
А можно еще акцию запустить: " Сядь три раза в платную камеру , а четвертый раз сиди бесплатно!
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25.07.2020 18:28 Ответить
Та ладно вам. Він ще той клоун і упоротий но нехай працює. Шкоди такими речами він не наносить.
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25.07.2020 18:48 Ответить
Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как придумал продавать подарочные сертификаты на пребывание в платных камерах СИЗО и кто может ими воспользоваться. Источник: https://censor.net/n3210068

А Зе і його ЗеКоманді хто подарує ці сертификати ?
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25.07.2020 21:48 Ответить
А в чем проблема? Деньги идут? Идут. Налоги с них уплачены? Уплачены. И взял не из бюджета. По большому счету, в Украине давно назрела необходимость создания частных тюрем, поскольку бюддет просто не в состоянии обеспечить достойные условия содержания заключенным и достойную оплату персоналу.
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25.07.2020 22:32 Ответить
Он признается что решения принимает по пьяни.
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25.07.2020 22:35 Ответить
Идея возникла во время празднования дня рождения одного бывшего чиновника, Источник: https://censor.net/n3210068 тот случай, когда!! без слов!!и добавить нечего!!славно ПОГУДЕЛИ!!
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25.07.2020 22:41 Ответить
виновнику торжества презентовали одну из этих камер на будущее.
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28.07.2020 09:32 Ответить
 
 