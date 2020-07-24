Печерский суд закрыл производство против Зеленского за неподачу им сообщения об изменении имущественного состояния, в связи с его иммунитетом
Печерский районный суд Киева постановил закрыть административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского, открытое по составленному 7 июля главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александром Новиковым протоколу в связи с неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.
"Производство по делу об административном правонарушении… закрыть на основании п.1 ч.1 ст.247 КУоАП (Кодекса Украины об административных правонарушениях – ИФ) в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - говорится в тексте постановления по делу №757/28800/20-п, опубликованном в Едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В документе отмечается, что глава государства не сообщил об изменениях в имущественном состоянии после того, как 10 июля 2019 года получил доход в виде возврата номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа.
В суде отмечают, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона "О предотвращении коррупции", однако по ст.105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, против него не может быть возбуждено уголовное дело.
Суд также ссылается на прецедентную практику ЕСПЧ, согласно которой лицу, привлекаемому к административной ответственности, предъявляется "уголовное обвинение" в его автономном понимании ЕСПЧ, которое должно толковаться в свете трех критериев: с учетом квалификации рассмотрения с точки зрения внутригосударственного законодательства, его сущности и характера, строгости потенциального наказания.
"При указанных обстоятельствах, учитывая стандарты, которые устанавливает Конвенция для уголовного производства, на производство по делам об административных правонарушениях суд приходит к выводу, что при составлении протокола об административном правонарушении по ч.2 ст.172-6 КУоАП имеет место выдвижения "уголовного обвинения". Поэтому, учитывая положения ст.105 Конституции Украины… указанной выше прецедентной практики ЕСПЧ, суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины на время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении… и он не может быть привлечен к административной ответственности", - говорится в постановлении.
С учетом этих обстоятельств суд приходит к выводу, что составленный в отношении президента Украины протокол не согласуется с положениями ст.105 Конституции Украины, а потому не может быть признан допустимым доказательством события административного правонарушения. В соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.247 КУоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае отсутствия события и состава административного правонарушения.
Как сообщалось, 7 июля Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства – неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Он подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, и что он готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.
"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости ОВГЗ на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - сообщает Офис президента Украины.
7 июля глава НАПК Новиков составил и вручил Зеленскому два административных протокола в связи с административными нарушениями. При этом в НАПК отметили, что президент лично известил их о фактах нарушения.
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https://prm.ua/zelenskiy-ne-pide-zi-svoyeyi-posadi-oskilki-ne-vikonuye-svoyi-obitsyanki-ukolov-pro-petitsiyu-shhodo-vidstavki-prezidenta/ Президент України Володимир Зеленський не піде у відставку через порушення ним закону, оскільки ніколи не дотримує свого слова. Про це в ефірі "Прямого" заявив політолог Віктор Уколов .
"Зеленському треба виконувати свої обіцянки. Ця петиція (про відставку президента - ред.) виховна. Я не чекаю, що він подасть у відставку, тому що він не дотримує свого слова. Обіцяв, що роздасть державні дачі та віддасть дітям - переїхав на державну дачу. Сказав, що проти кортежів - їздить у велетенському кортежі.
Я не чіпаю таких глобальних обіцянок встановити мир. Я розумію, що це залежить від Путіна, а не від Зеленського. Але, послухайте, він не дотримає слова. Я в цьому на сто відсотків упевнений. І він у відставку не піде. Але це петиція не для нього. Це петиція для 73% виборців, які за нього проголосували", - сказав політолог.
Постепенно буду вас знакомить с ними....
оно же верещало про снятие неприкосновенности с депутатов и президента. где? где бл снятие? в жопе зеленое снятие. уроды моральные!
Снятие штанов.
На большее его не хватает.
Про це в ефірі "Прямого" заявив політолог Віктор Уколов.
"Претензій нема, є лише цікавість. Вже одного разу було так, що Зеленський відпочивав у Карпатах, в державній резиденції Гута, а потім раптом опинився в Омані. І пресслужба сказала, що це був робочий візит. А пізніше на пресконференції Зеленський сказав, що це була робоча поїздка. Тим не менше, там він зустрічався з якоюсь особою з місцевих чиновників для того, щоб зробити вигляд, що це робочий візит. Тому точно так само й сьогодні, коли він відпочиває за 20 км від Криму, у мене виникає питання. Можливо він приховує якусь зустріч від громадськості? Бо громадськість має право знати, що робить президент України", - сказав Уколов.
Він зауважив, що від 20 липня у Керчі перебуватиме президент Російської Федерації Володимир Путін.
"Він мав там бути 16 липня, але переніс свій візит на 20 число. Нібито для того, щоб побувати на закладці військових кораблів на захопленому в України заводі "Океан". Від Керчі до Бірючого острову по прямій 135 км. Це менш як годину льоту на вертольоті. Якщо така зустріч відбудеться, то це надзвичайно цікаво. Хай би Володимир Олександрович похвалився, що він зустрічається з російським президентом на окупованій території. Або навпаки президент Росії прилетить до Бірючого. Це припущення, я не знаю точної інформації", - додав Уколов.
УВОЛИТЬ НЕКОМПЕТЕНТНОГО ))))
Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
Это не означает безнаказанность, это значит, что привлекать его надо после ухода с поста. Правда по админправонарушениям сроки привлечения к ответственности короткие . . . Надо менять закон и предусмотреть остановку судебного производства на время полномочий. Типа ушёл с поста и ответил за всё, без сроков.
клоуну пора на выход по собственным АБИЦЯНКАМ...
или ничтожный ВРУНИШКА ?? ))))
дурачки выбрали....
Президента Украины Владимира Зеленского попросили присвоить звание «Герой Украины» войнам, погибшим в бою с российскими оккупантами возле поселка Зайцево. Соответствующая https://petition.president.gov.ua/petition/102380 петиция появилась 24.07.2020 на сайте президента (№22/102380-еп).
«Прошу наградить (посмертно) званием «Герой Украины» лейтенанта, разведчика 35 бригады морской пехоты Дмитрия Красногрудя, военного медика Николая Ильина и сержанта, разведчика 137 омпб 35 бригады морской пехоты Ярослава Журавля, погибших в бою с российскими оккупационными войсками в районе Зайцево», - написала автор петиции Марина Данилюк.
Готовься клоун, это уже не первое дело, по которому тебя привлекут. До Ростова не успеешь доехать, когда с пъедестала сбросят!
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