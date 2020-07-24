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Печерский суд закрыл производство против Зеленского за неподачу им сообщения об изменении имущественного состояния, в связи с его иммунитетом

Печерский суд закрыл производство против Зеленского за неподачу им сообщения об изменении имущественного состояния, в связи с его иммунитетом

Печерский районный суд Киева постановил закрыть административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского, открытое по составленному 7 июля главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александром Новиковым протоколу в связи с неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"Производство по делу об административном правонарушении… закрыть на основании п.1 ч.1 ст.247 КУоАП (Кодекса Украины об административных правонарушениях – ИФ) в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - говорится в тексте постановления по делу №757/28800/20-п, опубликованном в Едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что глава государства не сообщил об изменениях в имущественном состоянии после того, как 10 июля 2019 года получил доход в виде возврата номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа.

В суде отмечают, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона "О предотвращении коррупции", однако по ст.105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, против него не может быть возбуждено уголовное дело.

Суд также ссылается на прецедентную практику ЕСПЧ, согласно которой лицу, привлекаемому к административной ответственности, предъявляется "уголовное обвинение" в его автономном понимании ЕСПЧ, которое должно толковаться в свете трех критериев: с учетом квалификации рассмотрения с точки зрения внутригосударственного законодательства, его сущности и характера, строгости потенциального наказания.

"При указанных обстоятельствах, учитывая стандарты, которые устанавливает Конвенция для уголовного производства, на производство по делам об административных правонарушениях суд приходит к выводу, что при составлении протокола об административном правонарушении по ч.2 ст.172-6 КУоАП имеет место выдвижения "уголовного обвинения". Поэтому, учитывая положения ст.105 Конституции Украины… указанной выше прецедентной практики ЕСПЧ, суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины на время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении… и он не может быть привлечен к административной ответственности", - говорится в постановлении.

С учетом этих обстоятельств суд приходит к выводу, что составленный в отношении президента Украины протокол не согласуется с положениями ст.105 Конституции Украины, а потому не может быть признан допустимым доказательством события административного правонарушения. В соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.247 КУоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае отсутствия события и состава административного правонарушения.

Как сообщалось, 7 июля Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства – неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Он подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, и что он готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости ОВГЗ на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - сообщает Офис президента Украины.

7 июля глава НАПК Новиков составил и вручил Зеленскому два административных протокола в связи с административными нарушениями. При этом в НАПК отметили, что президент лично известил их о фактах нарушения.

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) электронное декларирование (1025) НАПК (1224)


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Топ комментарии
+56
Печерский суд закрыл производство против Зеленского за неподачу им сообщения об изменении имущественного состояния, в связи с его иммунитетом - Цензор.НЕТ 1336
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24.07.2020 19:47
+51
Печерский суд закрыл производство против Зеленского за неподачу сообщения об изменении имущественного состояния, в связи с его иммунитетом - Цензор.НЕТ 7121
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24.07.2020 19:44
+47
Браво! Оце і є зелена справедливість, яку розвісили на вуха 73% громадян😊
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24.07.2020 19:47
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Страница 2 из 2
Дважды не сидевший данецкий пацан начинал почти также,в марте 2011 года списал 24 миллиарда долгов ДТЭК,в бюджет постурила 1 гривня от Ринат Леонидыча... Сейчас Витя живет припеваючи в Подмосковье
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24.07.2020 20:15 Ответить
И попэрэднык почему-то за это молчал. Украина сама в себе бьёт мировые рекорды по афёрам века. Грабят Нэньку всё примитивнее и примитивнее - не оглядываясь ни на СБУ, МВД, ГПУ, НАБУ, ГБР, НАПК, САП, **** и другие антикоррупционные органы Украины на которые тратятся сотни миллиардов народных денег. Но новый президент взяток не берёт - объявили саакашвили и гордон.
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24.07.2020 20:27 Ответить
Печерський суд закрив провадження проти Зеленського за неподання ним повідомлення про зміну майнового стану, в зв'язку з його імунітетом - Цензор.НЕТ 7102

...
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24.07.2020 20:16 Ответить
Печерський суд закрив провадження проти Зеленського за неподання ним повідомлення про зміну майнового стану, в зв'язку з його імунітетом - Цензор.НЕТ 5398
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24.07.2020 20:17 Ответить
а все подумали, что его только за маску в тошниловке не хотят штрафовать )))))
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24.07.2020 20:18 Ответить
Хочу быть президентом. Юпитер.
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24.07.2020 20:18 Ответить
Хабаровский Майдан может дойти и до Киева и до Львова
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24.07.2020 20:19 Ответить
До Урала бы дошел.
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24.07.2020 21:14 Ответить
Сейчас закрыли административное производство , а откроют позже , когда уже не будет иммунитета ...
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24.07.2020 20:23 Ответить
Петиція на сайті президента України https://petition.president.gov.ua/petition/100754 про відставку Володимира Зеленського в разі порушення ним закону , як він свого часу й обіцяв, 17 липня набрала необхідні для її розгляду голоси - понад 25 тисяч. На https://www.radiosvoboda.org/a/news-petycija-pro-vidstavku-zelenskoho/30733924.html цей час їх уже понад 26,5 тисяч, повідомляє Радіо Свобода

https://prm.ua/zelenskiy-ne-pide-zi-svoyeyi-posadi-oskilki-ne-vikonuye-svoyi-obitsyanki-ukolov-pro-petitsiyu-shhodo-vidstavki-prezidenta/ Президент України Володимир Зеленський не піде у відставку через порушення ним закону, оскільки ніколи не дотримує свого слова. Про це в ефірі "Прямого" заявив політолог Віктор Уколов .
"Зеленському треба виконувати свої обіцянки. Ця петиція (про відставку президента - ред.) виховна. Я не чекаю, що він подасть у відставку, тому що він не дотримує свого слова. Обіцяв, що роздасть державні дачі та віддасть дітям - переїхав на державну дачу. Сказав, що проти кортежів - їздить у велетенському кортежі.
Я не чіпаю таких глобальних обіцянок встановити мир. Я розумію, що це залежить від Путіна, а не від Зеленського. Але, послухайте, він не дотримає слова. Я в цьому на сто відсотків упевнений. І він у відставку не піде. Але це петиція не для нього. Це петиція для 73% виборців, які за нього проголосували", - сказав політолог.
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24.07.2020 20:25 Ответить
ptuelrb зегудки скинуться та заплатять за нього збори... для держави *нєт разніцьі
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24.07.2020 20:29 Ответить
А вы что думали, что суд будет катить бочку на зелёного, ему даже штраф не выписали, за нарушения карантина, как можно царя-клоуна наказать??? Вот вам и "закон один для всех".
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24.07.2020 20:29 Ответить
Иммунитет у президента, - (кстати иммунитет бубочка обещал отменить вместе с депутатским, но видно забыл), против уголовного преследования. Т.е. суд признал нарушение уголовным.
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24.07.2020 20:30 Ответить
ЗЕ!шибісь! Тепер він може ґвалтувати на Майдані, вбивати в прямому ефірі, а справа буде закрите через його недоторканність! А монобільшість фіга з два порушить проти найвеличнішого процедуру імпічменту... Навіть овоч собі такого не дозволяв! Курви зелені!
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24.07.2020 20:31 Ответить
После распада ссср в руки французских сперцслужб попалди очень интерересные Архивные документы времен 1920-91 гг.
Постепенно буду вас знакомить с ними....
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24.07.2020 20:33 Ответить
Печерський суд закрив провадження проти Зеленського за неподання ним повідомлення про зміну майнового стану, в зв'язку з його імунітетом - Цензор.НЕТ 1117
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24.07.2020 22:11 Ответить
это уже просто порнохаб какой то
оно же верещало про снятие неприкосновенности с депутатов и президента. где? где бл снятие? в жопе зеленое снятие. уроды моральные!
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24.07.2020 20:38 Ответить
Кричи гучніше! Тебе погано чути
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24.07.2020 20:44 Ответить
Любишь Зе?
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24.07.2020 20:47 Ответить
а я к тебе что ли обращался? тебя учить - только портить. тебе поможет лоботомия. ты же всегда "из большинства"
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24.07.2020 21:29 Ответить
Снятие было в квартале.
Снятие штанов.
На большее его не хватает.
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24.07.2020 21:03 Ответить
А як же обіцянка, що одразу піду з посади, коли порушу Закон???
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24.07.2020 20:47 Ответить
Так тож он в образе Голобородьки обещал.
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24.07.2020 22:06 Ответить
Печерський суд закрив провадження проти Зеленського за неподання ним повідомлення про зміну майнового стану, в зв'язку з його імунітетом - Цензор.НЕТ 3438
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24.07.2020 20:51 Ответить
Відпочинок президента Володимира Зеленського в резиденції на Азовському морі і візит президента Росії Володимира Путіна в окуповану Керч в той самий час - виглядають підозріло.
Про це в ефірі "Прямого" заявив політолог Віктор Уколов.
"Претензій нема, є лише цікавість. Вже одного разу було так, що Зеленський відпочивав у Карпатах, в державній резиденції Гута, а потім раптом опинився в Омані. І пресслужба сказала, що це був робочий візит. А пізніше на пресконференції Зеленський сказав, що це була робоча поїздка. Тим не менше, там він зустрічався з якоюсь особою з місцевих чиновників для того, щоб зробити вигляд, що це робочий візит. Тому точно так само й сьогодні, коли він відпочиває за 20 км від Криму, у мене виникає питання. Можливо він приховує якусь зустріч від громадськості? Бо громадськість має право знати, що робить президент України", - сказав Уколов.
Він зауважив, що від 20 липня у Керчі перебуватиме президент Російської Федерації Володимир Путін.
"Він мав там бути 16 липня, але переніс свій візит на 20 число. Нібито для того, щоб побувати на закладці військових кораблів на захопленому в України заводі "Океан". Від Керчі до Бірючого острову по прямій 135 км. Це менш як годину льоту на вертольоті. Якщо така зустріч відбудеться, то це надзвичайно цікаво. Хай би Володимир Олександрович похвалився, що він зустрічається з російським президентом на окупованій території. Або навпаки президент Росії прилетить до Бірючого. Це припущення, я не знаю точної інформації", - додав Уколов.
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24.07.2020 20:54 Ответить
От этого лживого и продажного ничтожества и жлоба чего - то другого ожидали только умственно ограниченные избиратели. Оно их стОит.... Продавать антиукраинские сериалы врагу, уклоняться от налогов, прятать преступно нажитое имущество - позор Украине, позор всем нам, что не отогнали эту крысу от президентского кресла....
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24.07.2020 21:01 Ответить
То что президента-прецедента трогать в таких вопросах нельзя - базару нет, Конституция именно так и гласит, но когда этот экземпляр становится невменяем и совсем от земли оторван, судом становимся Мы - народ УКРАИНЫ и пусть вовочка не сомневается - он этого не переживет...
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24.07.2020 21:03 Ответить
Гандон зеленый
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24.07.2020 21:33 Ответить
Таки, да.
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24.07.2020 22:07 Ответить
То есть НАЗК незаконно составил протокол ?
УВОЛИТЬ НЕКОМПЕТЕНТНОГО ))))
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24.07.2020 21:46 Ответить
Нет, ну формально по закону суд прав - ст. 105 Конституции Украины звучит однозначно :

Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

Это не означает безнаказанность, это значит, что привлекать его надо после ухода с поста. Правда по админправонарушениям сроки привлечения к ответственности короткие . . . Надо менять закон и предусмотреть остановку судебного производства на время полномочий. Типа ушёл с поста и ответил за всё, без сроков.
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24.07.2020 21:51 Ответить
Бутусов ты что дурак ты дешовка опустился до бабуль у подъезда.
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24.07.2020 21:46 Ответить
И это прошел только год...
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24.07.2020 21:57 Ответить
"всякое дело Бог приведет на суд" (с)
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24.07.2020 22:25 Ответить
но ведь это НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩЕЕ основание.
клоуну пора на выход по собственным АБИЦЯНКАМ...
или ничтожный ВРУНИШКА ?? ))))
дурачки выбрали....
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24.07.2020 22:42 Ответить
///
Президента Украины Владимира Зеленского попросили присвоить звание «Герой Украины» войнам, погибшим в бою с российскими оккупантами возле поселка Зайцево. Соответствующая https://petition.president.gov.ua/petition/102380 петиция появилась 24.07.2020 на сайте президента (№22/102380-еп).
«Прошу наградить (посмертно) званием «Герой Украины» лейтенанта, разведчика 35 бригады морской пехоты Дмитрия Красногрудя, военного медика Николая Ильина и сержанта, разведчика 137 омпб 35 бригады морской пехоты Ярослава Журавля, погибших в бою с российскими оккупационными войсками в районе Зайцево», - написала автор петиции Марина Данилюк.
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24.07.2020 22:51 Ответить
коррупционер под крышей президентства...
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24.07.2020 22:52 Ответить
І тут Петро Олексійович лоханувся, гальмував реформу судів бо думав, що керуватиме вічно. Нині приватизовані ним суди показують гетьману дулі.
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24.07.2020 22:54 Ответить
"...против него не может быть возбуждено уголовное дело. "
Готовься клоун, это уже не первое дело, по которому тебя привлекут. До Ростова не успеешь доехать, когда с пъедестала сбросят!
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24.07.2020 22:55 Ответить
а зараз давайте згадаймо 3 березня 2019 відосік№10 Закон один для всіх?
https://www.facebook.com/ze2019official/videos/274618433433640/?__xts__%5B0%5D=68.ARAAU1ODRzK0CF2gLPUWVeC9AcsTQErxlWOM0rK6UzarAUfgRziq-hkXd7pQKlAWlAlatXa5N5Ui9LlqR7R4nGIA_Lg6a7xVNutWyHsslcDQxUQ0f4uMxU5AVhSDsWCOX5iemQKgDZU3FX5RbRIbRrxSEKOe8zcUyM8Sz_uRag-QFYdv3WbbLlCcBG8GjPbRF04-WSS0hK_2GpTexi1aYh3BMF6VhsHSxt0bEjXJH-34M7GzdSuw2CmAAmjDsoqID35dsJGJXwn2NFhfLJsh3-1ikKB5g7uYSljk7rG1b8jqehnXd_KH1WWxYDXrxnndbUf4MGFYynP-llXpgz-7BxgomDVlIi8te2s&__tn__=-R
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24.07.2020 23:46 Ответить
Все хто в команде "ЗЕ" со временем будут иметь бешеный антирейтинг.
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25.07.2020 00:56 Ответить
При Порохе такого не было...
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25.07.2020 03:40 Ответить
Оце суд ! тобто президент може накрасти хоч всю Україну а його не можна чіпати бо у нього імунітет. Тобто створили ідеальну систему для розвалу України і розцвіту корупції.
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25.07.2020 06:15 Ответить
я тоже хочу купить опппз по 30 проц годовых..такой же конченый барыга..ну ничё мы терпилы потерпим
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25.07.2020 06:32 Ответить
Подхалимаж и жополизы высшего сорта!!
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25.07.2020 18:04 Ответить
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