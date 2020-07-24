Печерский суд закрыл производство против Зеленского за неподачу им сообщения об изменении имущественного состояния, в связи с его иммунитетом

Печерский районный суд Киева постановил закрыть административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского, открытое по составленному 7 июля главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александром Новиковым протоколу в связи с неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"Производство по делу об административном правонарушении… закрыть на основании п.1 ч.1 ст.247 КУоАП (Кодекса Украины об административных правонарушениях – ИФ) в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - говорится в тексте постановления по делу №757/28800/20-п, опубликованном в Едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что глава государства не сообщил об изменениях в имущественном состоянии после того, как 10 июля 2019 года получил доход в виде возврата номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа.

В суде отмечают, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона "О предотвращении коррупции", однако по ст.105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, против него не может быть возбуждено уголовное дело.

Суд также ссылается на прецедентную практику ЕСПЧ, согласно которой лицу, привлекаемому к административной ответственности, предъявляется "уголовное обвинение" в его автономном понимании ЕСПЧ, которое должно толковаться в свете трех критериев: с учетом квалификации рассмотрения с точки зрения внутригосударственного законодательства, его сущности и характера, строгости потенциального наказания.

"При указанных обстоятельствах, учитывая стандарты, которые устанавливает Конвенция для уголовного производства, на производство по делам об административных правонарушениях суд приходит к выводу, что при составлении протокола об административном правонарушении по ч.2 ст.172-6 КУоАП имеет место выдвижения "уголовного обвинения". Поэтому, учитывая положения ст.105 Конституции Украины… указанной выше прецедентной практики ЕСПЧ, суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины на время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении… и он не может быть привлечен к административной ответственности", - говорится в постановлении.

С учетом этих обстоятельств суд приходит к выводу, что составленный в отношении президента Украины протокол не согласуется с положениями ст.105 Конституции Украины, а потому не может быть признан допустимым доказательством события административного правонарушения. В соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.247 КУоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае отсутствия события и состава административного правонарушения.

Как сообщалось, 7 июля Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства – неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Он подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, и что он готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости ОВГЗ на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - сообщает Офис президента Украины.

7 июля глава НАПК Новиков составил и вручил Зеленскому два административных протокола в связи с административными нарушениями. При этом в НАПК отметили, что президент лично известил их о фактах нарушения.