ВНО по украинскому языку не сдал каждый двенадцатый участник, а по истории Украины - каждый восьмой, - Центр оценивания качества образования

В этом году внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе не сдали 8,32% участников (или примерно каждый 12 участника), а тестирование по истории Украины - 13,19% (или примерно каждый восьмой).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Отметим, что ВНО по украинскому языку и литературе является обязательным для абитуриентов при поступлении в вузы на любую специальность.

В общем ВНО по украинскому языку и литературе сдавали 275 000 человек. Таким образом примерно 23 000 участников не набрали 22 пороговых балла для того, чтобы сдать экзамен. Эти абитуриенты не смогут принимать участие во вступительной кампании в вузы.

По истории Украины пороговый балл был 25. Его не смогли достичь 22 000 человек из 178 000 участников этого тестирования.

По английскому языку тестирование не сдали 7,35% участников, испанского - 11,3%, немецкого - 11,4%, французского языка - 7,8%, по биологии - 5,51%.

Напомним, 24 июля обнародовали результаты ВНО по семи предметам: украинскому языку и литературе, иностранным языкам, истории Украины и биологии.

А 17 июля объявили результаты ВНО по физике и математике.

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