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Новости Вступительная кампания
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ВНО по украинскому языку не сдал каждый двенадцатый участник, а по истории Украины - каждый восьмой, - Центр оценивания качества образования

ВНО по украинскому языку не сдал каждый двенадцатый участник, а по истории Украины - каждый восьмой, - Центр оценивания качества образования

В этом году внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе не сдали 8,32% участников (или примерно каждый 12 участника), а тестирование по истории Украины - 13,19% (или примерно каждый восьмой).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Отметим, что ВНО по украинскому языку и литературе является обязательным для абитуриентов при поступлении в вузы на любую специальность.

В общем ВНО по украинскому языку и литературе сдавали 275 000 человек. Таким образом примерно 23 000 участников не набрали 22 пороговых балла для того, чтобы сдать экзамен. Эти абитуриенты не смогут принимать участие во вступительной кампании в вузы.

По истории Украины пороговый балл был 25. Его не смогли достичь 22 000 человек из 178 000 участников этого тестирования.

По английскому языку тестирование не сдали 7,35% участников, испанского - 11,3%, немецкого - 11,4%, французского языка - 7,8%, по биологии - 5,51%.

Напомним, 24 июля обнародовали результаты ВНО по семи предметам: украинскому языку и литературе, иностранным языкам, истории Украины и биологии.

А 17 июля объявили результаты ВНО по физике и математике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине завершилось ВНО, - Минобразования

Автор: 

вступительная кампания (288) история (2017) тестирование (496) украинский язык (1192) ВНО (417) Центр оценивания качества образования (103)


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Топ комментарии
+22
Бо нічого не читають.
Пишуть на слух, отак і знають мову.
Про історію взагалі мовчу. Незабаром не знатимуть, що Крим до 2014 року був під українським прапором.
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24.07.2020 20:22
+19
Чему удивляемся?
Контент ТВ и радио Украины состоит из одебильнивающих передач типа бадоевы, леськи, подворотни 95, поплавков, ревизоров-коныков, дизельвамнавстречу, битв жуликов и аферистов, передач о криминале, шоу шустеров и прочего го..на от таких моральных уродов, как Сашка Ткаченко. Олигархи не заинтересованы в том, что бы дети, а так же их родители, смотрели передачи развивающие и познавательные. Им нужно стадо баранов. Тупое и работящее стадо баранов. И они его практически вырастили. Результаты выборов президента и в ВР, в 2019 году, тому подтверждение. Посмотрите даже на форум Цензора. Сплошная безграмотность. А многие форумчане считают, что правила граматики и правописания в интернете не обязательны. Так же, как синтаксис и пунктуация. И даже этим тут гордятся.
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24.07.2020 20:27
+15
Щоб було чесно, додам: батьки мусять теж відігравати свою роль.
А багатьом на це наплювати.
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24.07.2020 20:45
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Ахтунг мінен, русіш швайн, арбайтен, цурюк, ком цу мір...
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24.07.2020 22:00 Ответить
и ще ето на додаток - нихт шиcсен, комрад, a mozhe i shissen..
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24.07.2020 22:06 Ответить
Тигру все Ирландкой считают. Ну, и опасаются соответственно...и вполне обоснованно. А я за 30 лет был от Египтянина до Колумбийца
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24.07.2020 21:48 Ответить
we are amerikans now i украинцы!
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24.07.2020 21:56 Ответить
Кажи "Черкас" - не промажеш... Це у вас буде "екзотикою"...А для нас з тобою - точнішої ідентифікації не буває... Саме так називали наших з тобою предків у 14-16 століттях...
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24.07.2020 22:16 Ответить
Алани? За версією https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 О. П. Знойка термін «черкаси» походить від тюркського «чири-киси» або «чири киши» - «люди армії» (тобто озброєний народ) і збереглася аж до XVII століття, ставши https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC синонімом до слова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 «козак» . Пізніше розповсюдження назви «черкаси», може бути пов'язане з містом https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8 Черкаси , поблизу якого було в той час чимало козацьких осельhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC)#cite_note-%D0%95%D0%A3-4 [4] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC)#cite_note-8 [8
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24.07.2020 22:27 Ответить
https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html Проблема походження черкасів остаточно не з'ясована й досі, однак із певною часткою припущення можна все ж віддати перевагу одній із трьох основних версій.
https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html Перша пов'язує походження черкасів із черкесами, котрі нібито прийшли у XIV ст. з Кавказьких гір на Дніпро, де й заснували місто Черкаси. Цю гіпотезу висунув історик І. Болтін, а пізніше її підтримали О. Шафонський, О. Рігельман та М. Антоновський.
https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html Другу точку зору запропонував М. Карамзін, обгрунтувавши походження черкасів від торків та берендеїв і ототожнивши їх з вільними людьми, які не підкорялися ні монголам, ні Литві,- козаками.
https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html Нарешті, третя версія грунтується на твердженні про те, що черкаси - це частина місцевого українського населення, яке перейняло даний етнонім від сусідніх тюркських народів, як переймало і багато інших назв, у тому числі слово «козак».
https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html Мовознавці доводять, що «черкаси» та «козаки» означають те ж саме - вольниця. До речі, черкасами колись називали не тільки українських козаків, а й донських; торків та берендеїв черкасами не називали ніколи. - https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html
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24.07.2020 22:32 Ответить
Мова, буває, такі "викрутаси" дає, що "очі на лоб лізуть...". Он, заради секретності при транспортуванні до поля бою, назвали бойову гусеничну машину "бочкою","резервуаром", і вже століття ці "бочки" є основною ударною силою сухопутних військ. Так могло буть і з "черкасами"... Частина населення окремої прикордонної території, що вимушена була їсти, спать, працювать зі зброєю в руках, могла отримать назву "чер-кас" - "войовничі люди" (між іншим, народи Північного Кавказу, що жили в подібних умовах, у сусідів - росіян, ногайців, турків, звались "черкесами". Це називається "конвергенція" - подібне народжує подібне. Коли ми говоримо "літаюча пошесть", то без прив"язки до конкретних умов, під цим можна розуміть і комарів з "гнусом", і сарану, і птахів, що знищують урожай, і кажанів-вампірів чи навпаки, бананоїдів, і бойові літаки... Але їх об"єднує лише одне - вміння літать... А "черкасів" з "черкасами" - уміння воювать... ).А зникнення цієї назви для цієї суспільної групи людей і найменування їх "козаками", може буть пояснене просто - якщо існують дві подібні речі, які грають однакову роль, але відрізняються за походженням, лінгвістичні правила стараються їх роздідить, щоб не виникало плутанини... Тому, з якихось причин назва "черкеси" збереглася, і стала найменуванням саме войовничих жителів Кавказу, а людей, що займалися тим самим, але жили північніше, стали іменувать "бродниками", "козаками". Може це було пов"язане з тим, що народи Кавказу були більш-менш однорідні у своєму укладі, і тому сприймалися, яе єдиний народ, а козаки, особливо в початковий період існування, складали "різношерсту компанію" - слов"яни(українці, поляки, московити, білорус), тюрки(половці, ногайці, хазари), болгари, волохи. Бували навіть "екзотичні" народи - венеціанці, генуєзці, англійці, шотландці, євреї... Тому, щоб відрізнить їх від південних народів, для них створили іншу назву...
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25.07.2020 05:44 Ответить
Ну, ми ж тоді були "фронтіром", на кордоні з Диким Полем... Тому орали з луком чи самопалом за плечима, а косили -з шаблею на поясі... Про "Смілу" чув? У Смілі легенда є - звідки назва міста взялася - в ранні козацькі часи на містечко орда напала. І молода дівчина, сотниківна, організувала оборону. Напад відбили, а містечко назвали "Смілою"...
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24.07.2020 22:35 Ответить
Не розувію,угорською -нем іртем ,незнаю-нем тудом !!!))
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24.07.2020 21:37 Ответить
Коли я, мимоволі, став "перекладачем з казахської для "русскаязичної" казашки, шок був "ще той"!!!
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24.07.2020 21:50 Ответить
Кацап в Штатах: - I am speak English, but )(уёво-)(уёво...
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24.07.2020 21:58 Ответить
не, то просто страна с непредсказуемой историей...
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25.07.2020 11:00 Ответить
Макс, а хочеш, Я тебе "у ступор вжену"? Ти, з твоїми американцями, знаєте, що "ВАШ герой національно-визвольної боротьби", на батьківщині карателем був і ПРИДУШУВАВ національно-визвольну боротьбу, і саме на наших рідних землях?... Про Коліївщину, різню в Умані, чув? Мій предок, гайдамака, йому протистояв, коли Костюшко захищав національне, релігійне поневолення українців поляками... Так що тут "палиця з двома кінцями"...
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24.07.2020 21:29 Ответить
Будь яка палиця має два кінці !! Національний герой, це герой однієї націі, а не всього світу !!))))
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24.07.2020 21:36 Ответить
Так я ж не проти... Це і Степана Бандери стосується, і Богдана Хмельницького, і Моше Даяна, і багатьох інших визначних людей...
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24.07.2020 21:45 Ответить
ОК, вженив. Зара маю про це десь почитати. Дякую Пану.
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24.07.2020 21:36 Ответить
"Хвалилися гайдамаки, на Умань ідучи:"Будем драти,пане-брате,З китайки онучі" !!!)))
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24.07.2020 21:43 Ответить
Спокойнее. От Умани до моего родового села - зажмурясь, доплюнуть можно. Вишнопиль.
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24.07.2020 21:50 Ответить
Я в курсах ,Мурзо, що ти з Тальнівщини !!)))
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24.07.2020 22:10 Ответить
Пошукай "Костюшко і Барська конфедерація"...
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24.07.2020 21:47 Ответить
Макс, вот наиболее полно показано в Гугле: "Тадеуш Костюшко - не герой Беларуси". Там хорошо расписано... Костюшко ведь, не поляк, а беларус... Поэтому он не только "каратель" в Украине, но и "предатель беларуского народа"
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24.07.2020 23:01 Ответить
Ну и добре. Раз он не тре ани Литвинам ани Полякам,най буде наш. Под его командой была одержана первая значимая победа Континентальной Армии над Бритами под Саратогой, ныне штат Нью-Йорк( вроде 1777 год, я с датами очень плох навскидку), а потом под его руководством возведены фортификации в форте Вест-Пойнт, том самом, где сейчас Академия. Так шо, если он никому не потрибен, най буде наш.
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24.07.2020 23:09 Ответить
а ты был в самой Академии?
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25.07.2020 06:57 Ответить
там действительно есть шо посмотреть - не казарма ни разу.
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25.07.2020 06:59 Ответить
я тока от ихней библиотеки в ступор впал - глаз не хватит ето все перечитать...
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25.07.2020 07:02 Ответить
О, курва, хай менi грець! Я ж живу в 5 минутах на авто от Католического Украинского кладбища, основанного как раз бойцами из бригады Костюшко, действующего до сих пор. https://www.localcemeteries.net/montgomery-county/2017/9/29/ss-peter-paul-ukrainian-catholic-cemetery
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24.07.2020 23:14 Ответить
Макс, не божеволій... В тому ж, і біда, що основна маса людей, які не здатні на "самовизначення" , бо не вміють критично мислить, аналізувать і робить висновки, схильна творить собі "ідолів" і їм поклоняться... І коли я бачу, що у них у голові цей "ідол" починає утверджуваться, я знімаю з "ідола" штани і показую їм його "засрану задницю". Не тому, що я такий "шкодний" і "злопакостний" - просто це змушує людей мислить критично і не ідеалізувать ті чи інші прояви людської натури... Я і на Шевченка маю "компромат", хоча і ціную його, як поета та духовного лідера українців всього світу... Саме оце "творіння ідолів" і протиставляє людей один одному... Згадай Свіфта, з його Ліліпутією... З-за чого точилася війна між двома угрупуваннями? З-за того, з якого кінця розбивать яйця... От я саме такий Свіфт, що насміхається над "ідолопоклонством" людей... А Костюшко, всього-навсього, "людина своєї епохи", який хоч і вважав, що народи мають "проаво на самовизначення", однак це право було для нього "вибірковим" - він не визнавав його для білорусів, українців, литовців, бо дивився на це "польськими очима". І, вважаю, що поліз він у війну за незалежність США лише тому, що провів переоцінку своїх поглядів, і саме тоді, коли його власна країна сама стала колонією і втратила "право на самовизначення". Програвши в Польщі, він запропонував свою шаблю американцям...
(Між іншим, тобі для інформації - Прообразом "капітана Немо" у романі Жюля Верна, в первинному варіанті, повинен був буть саме Костюшко, і бороться він повинен був, на морі, з росіянами, а не з британцями... Однак, на той час Франція "цілувалась в ясна" саме з Росією, а Британія була "конкурентом, і, в угоду "політиці, Верн змінив національну належність сторін... Не хотів "шкандалю" з двором Наполеона ІІІ...).
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25.07.2020 06:48 Ответить
це ще не критично, зважаючи, що в країні 73% малоросів
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24.07.2020 20:43 Ответить
Ну, зачем вы каждым двенадцатым обозвали лучшего министра Авакова!
П.С. Арсен -12 и Янелох-42....
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24.07.2020 20:46 Ответить
Ситуація катасторофічна, але що роблять зебіли?
Правильно, - відміняють навчання українською...
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24.07.2020 20:47 Ответить
у чому катастрофа? 22 000 ділимо на 16 900 (2017 рік) шкіл і отримуємо 1,3 учня на школу що не здав.
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24.07.2020 21:13 Ответить
Пиндец... История Украины и мова... Основополагающие для формирования украинской нации и такое...
PS. Интересно бы послушать одного ЗЕкондома из СН, вещавшего, что не надо учить историю Кераины с 5-го класса, ибо потом все одно повторять
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24.07.2020 20:48 Ответить
Саме так, це два наріжних каменя,з фундамента націі !!))
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24.07.2020 21:08 Ответить
це по одному учню на школу (22 000 поділити на 16 900 шкіл (2017р.) дорівнює 1,3) де тут *******?
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24.07.2020 21:14 Ответить
До речі, непоганий результат !!))
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24.07.2020 21:25 Ответить
не точний, бо не відома кількість шкіл на 2020, що випускають 11 клас. то я так навскидку. але навіть по 2 учня до 5 нехай, теж не паніковно, бо не всім же бути з дипломом.
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24.07.2020 21:30 Ответить
Боюсь предположить даже каков процент сдавших на минимальное количество баллов
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24.07.2020 22:42 Ответить
окрім того це результати на ВСТУП, а не на отримання атестату. на атестат вони здали.
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24.07.2020 21:15 Ответить
Вангую: найбільший відсоток з тих, хто не здав, це традиційно Закарпаття.
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24.07.2020 21:39 Ответить
вони ще дадуть інфографіку по областям. але не зараз.
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24.07.2020 21:46 Ответить
Упс, опечатался - история Украины.
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24.07.2020 22:41 Ответить
Результат тупой сельсконизации Украины от попэрэдныка.
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24.07.2020 20:49 Ответить
Так, від твого янука.
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24.07.2020 20:57 Ответить
У нього не "Янук"... У нього "сонцеликий"... Це ж наш "Добрий людь", двохаккаунтний...
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24.07.2020 22:09 Ответить
Що то є, "сельсконизация" ???))
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24.07.2020 21:10 Ответить
Він вважає, що українців треба ділити на сорти та принижує тих, хто родом із села і забуває своє походження.
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24.07.2020 21:18 Ответить
" Як жив на селі ,то казав як всі -гудзики, а як переїхав до міста почав говорити -пуголовіци""!! Десь так !!))
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24.07.2020 21:27 Ответить
ось не гони гівно по трубам, а візьми краще калькулятор і порахуй, скільки це на одну школу приходиться: 1,3 учня (22 000 на 16 900 (2017 рік)). окрім того це результат ВСТУПНОГО ІСПИТА, а не випускного. на атестат вони здали.
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24.07.2020 21:17 Ответить
Дарвін лошара, люди не прогресують, а деградують
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24.07.2020 20:53 Ответить
це у кометаторів явний регрес. побчили цифру, а у мштабах країни то побачити клепки не вистачає. 1,3 учня на школу не здало лише.
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24.07.2020 21:34 Ответить
Не чіпайте Дарвіна, він красава. Медузи, між іншим, доводять, що деградація - то ще не загибель.
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24.07.2020 21:59 Ответить
Зразком "деградації" вчені вважають не медуз, а морські анемони... Їх личинки ведуть рухомий спосіб життя, а потім прикріплюються до якоїсь поверхні і втрачають здатність рухаться...
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25.07.2020 07:52 Ответить
Показатель качества образования в школе
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24.07.2020 21:09 Ответить
показник якості це коли такий учень не один на школу, або у одній школі усі здали, а в іншій 10 не здали. ото показник.
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24.07.2020 21:19 Ответить
А он и не один) почти все с репетиторами готовятся)
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24.07.2020 21:49 Ответить
один: 22 000 : 16 900 (2017 р) шкіл - 1,3 учня.
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24.07.2020 21:54 Ответить
Государственный язык прежде всего. Спецыально пишу на московском диалекте для московитов--Украинский язык это месть древнеруский, а московский диалект он и есть диалект в Украине их много но государственный есть диалект центральной Украины. Московский диалект это всего лиш напыщенная амбицыя не более, почему не Псковской ляр или татарский, а может быть Финский.
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24.07.2020 21:18 Ответить
Пскапские скобари !!
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24.07.2020 21:30 Ответить
ну, то у ВПІ Київської політехніки можуть подаватися на "Журналістику" - видавнича справа та редагування, там прохідний бал 191,025 торік був

https://mobile.twitter.com/Verba98700017

https://mobile.twitter.com/Verba98700017 Verba @Verba98700017

https://mobile.twitter.com/Verba98700017 https://mobile.twitter.com/Verba98700017



Ділюся радістю: середній бал учнів, яких я готувала до ЗНО з української мови та літератури -192,7.
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24.07.2020 21:32 Ответить
А корпус Ваш так само трясеться, як і раніше?
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24.07.2020 21:41 Ответить
Деякі «шедеври» з учнівських творів на ЗНО 2020:
1)Дідух збирався емігрувати і його односельці влаштували йому проводи.
2)До прикладу можна взять Й.Сталіна,який правив СРСР,але за національністю був євреєм.
3)Причиною еміграції є високозаробітня платня.
4)За наші землі було пролито кров нашими предками,це аморально.
5)Його відправили в мальовничі края,які називаються «тайга».😱😂
6)По-друге,слід не цуратися своєї Батьківщини і бути залеглим прибічником своєї країни.
7)Українцям варто вдосконалювати свою національність.
8)Чи мучає патріотизм людину за межами своєї країни?
9)Тарас Шевченко був прекрасним мужчинкою.
10)Бути патріотом може будь-яка живуча людина.
11)Завершити хочу словами Тараса Шевченка:»Кохайтеся чорноброво!»
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24.07.2020 21:56 Ответить
я так розумію, це і всі перли? і колгоспники розносять це по всім сайтам. мєдалька вам.
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24.07.2020 22:01 Ответить
Веретено,це освітяни самі виставили у Facebook.І,я так розумію,що сам аристократ в сьомому поколінні,що «колгоспником»,як поганялом закидаєш?
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24.07.2020 22:25 Ответить
а освітяни не можуть бути колгоспниками, усі голубих кровєй.
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24.07.2020 22:39 Ответить
Веретено,та учнівський твір-то не таїнство сповіді.На нього «гриф секретності» ніхто не накладав.
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24.07.2020 22:52 Ответить
1. ви не попали у тему комента, на який відповіли. 2. це не таїнство сповіді допоки ви ім/я учня поряд не напишете. а без імені чи інших доказів, що воно із роботи учня - то просто понос.
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25.07.2020 01:12 Ответить
на освітянських сайтах кажуть, що результат кращий за минулорічний.
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24.07.2020 22:00 Ответить
Так они и не учились в этом году - то праздники, то каникулы, то здоровье поправляют на море. Когда же учиться? Вот и превращается страна в царство дебилов.
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24.07.2020 22:31 Ответить
навпаки, з ******** технологіями і інтернетом на карантині був час займатися лише підготовкою. Кажуть, результат кращий за минулий. можна грубо приписати саме карантину, коли можна було послати загальноосвтіні предмети і займатися цільово.
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24.07.2020 22:41 Ответить
чому? бо сьогоднішній владі не вигідні розумні люди! сьогоднішня влада виховує майбутніх рабів КАЦАПІЇ чи ЄВРЕопейського недосоюзу....
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25.07.2020 02:41 Ответить
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