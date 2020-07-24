ВНО по украинскому языку не сдал каждый двенадцатый участник, а по истории Украины - каждый восьмой, - Центр оценивания качества образования
В этом году внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе не сдали 8,32% участников (или примерно каждый 12 участника), а тестирование по истории Украины - 13,19% (или примерно каждый восьмой).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Отметим, что ВНО по украинскому языку и литературе является обязательным для абитуриентов при поступлении в вузы на любую специальность.
В общем ВНО по украинскому языку и литературе сдавали 275 000 человек. Таким образом примерно 23 000 участников не набрали 22 пороговых балла для того, чтобы сдать экзамен. Эти абитуриенты не смогут принимать участие во вступительной кампании в вузы.
По истории Украины пороговый балл был 25. Его не смогли достичь 22 000 человек из 178 000 участников этого тестирования.
По английскому языку тестирование не сдали 7,35% участников, испанского - 11,3%, немецкого - 11,4%, французского языка - 7,8%, по биологии - 5,51%.
Напомним, 24 июля обнародовали результаты ВНО по семи предметам: украинскому языку и литературе, иностранным языкам, истории Украины и биологии.
А 17 июля объявили результаты ВНО по физике и математике.
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https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html Перша пов'язує походження черкасів із черкесами, котрі нібито прийшли у XIV ст. з Кавказьких гір на Дніпро, де й заснували місто Черкаси. Цю гіпотезу висунув історик І. Болтін, а пізніше її підтримали О. Шафонський, О. Рігельман та М. Антоновський.
https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html Другу точку зору запропонував М. Карамзін, обгрунтувавши походження черкасів від торків та берендеїв і ототожнивши їх з вільними людьми, які не підкорялися ні монголам, ні Литві,- козаками.
https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html Нарешті, третя версія грунтується на твердженні про те, що черкаси - це частина місцевого українського населення, яке перейняло даний етнонім від сусідніх тюркських народів, як переймало і багато інших назв, у тому числі слово «козак».
https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html Мовознавці доводять, що «черкаси» та «козаки» означають те ж саме - вольниця. До речі, черкасами колись називали не тільки українських козаків, а й донських; торків та берендеїв черкасами не називали ніколи. - https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html
(Між іншим, тобі для інформації - Прообразом "капітана Немо" у романі Жюля Верна, в первинному варіанті, повинен був буть саме Костюшко, і бороться він повинен був, на морі, з росіянами, а не з британцями... Однак, на той час Франція "цілувалась в ясна" саме з Росією, а Британія була "конкурентом, і, в угоду "політиці, Верн змінив національну належність сторін... Не хотів "шкандалю" з двором Наполеона ІІІ...).
П.С. Арсен -12 и Янелох-42....
Правильно, - відміняють навчання українською...
PS. Интересно бы послушать одного ЗЕкондома из СН, вещавшего, что не надо учить историю Кераины с 5-го класса, ибо потом все одно повторять
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Ділюся радістю: середній бал учнів, яких я готувала до ЗНО з української мови та літератури -192,7.
1)Дідух збирався емігрувати і його односельці влаштували йому проводи.
2)До прикладу можна взять Й.Сталіна,який правив СРСР,але за національністю був євреєм.
3)Причиною еміграції є високозаробітня платня.
4)За наші землі було пролито кров нашими предками,це аморально.
5)Його відправили в мальовничі края,які називаються «тайга».😱😂
6)По-друге,слід не цуратися своєї Батьківщини і бути залеглим прибічником своєї країни.
7)Українцям варто вдосконалювати свою національність.
8)Чи мучає патріотизм людину за межами своєї країни?
9)Тарас Шевченко був прекрасним мужчинкою.
10)Бути патріотом може будь-яка живуча людина.
11)Завершити хочу словами Тараса Шевченка:»Кохайтеся чорноброво!»