Экс-нардеп Жвания 65 раз летал в Москву и обратно через Минск, - СМИ

Бывший народній депутат Давид Жвания регулярно летает в Москву через Беларусь.

Об этом сообщает "Україна молода", в распоряжении которой оказался список перелетов Жвании в Россию, информирует Цензор.НЕТ.

Авиационные перелеты экс-нардеп совершал между Киевом и Минском, после закрытия авиасообщения с Россией именно по такому маршруту добираются в Москву из Украины.

За менее чем за три года Жвания совершил в оба конца 65 перелетов.

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