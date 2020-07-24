Лукашенко заявил о возможном применении армии для "наведения порядка в стране"
Президент Беларуси Александр Лукашенко может привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране. Он не хотел бы этого делать, но "всякое может быть".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера в пятницу, 24 июля.
Лукашенко сегодня посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Во время выступления он сказал, что войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций.
"У нас в вооруженных силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения, – отметил Лукашенко. – И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях".
"Наверное, мало таких частей, где я бываю так часто. Это не случайно. Вы – особый отряд наших вооруженных сил. По крайней мере, я так думаю, и пока вы не разубедили меня в этих мыслях", – отметил глава государства.
"Когда мне пришлось определяться, какие вооруженные силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в вооруженных силах. На всякий случай, – сказал Александр Лукашенко. – Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооруженным силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США".
Белорусский лидер напомнил, что американскому президенту пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу.
"То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко", – считает он.
Говоря о воинских частях в Марьиной Горке и Уручье, Александр Лукашенко обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри Беларуси.
"Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании – ред.) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", – отметил Лукашенко.
Он добавил, что так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию.
"Стало только хуже. Это управляемый хаос", – констатировал Александр Лукашенко.
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с хорошо известным эндом
Хоча білоруси самі винні у тому що відбувається. І вони мають бути прикладом для українців, що буде у разі припинення боротьби за свої права і покладання сподівать на якогось вигаданого доброго царя, образ якого створив собі Лукашенко. І тут головне пригадати, що відповідно до опитування рейтинг Лукашенко як політика в Україні доволі високий і багато хто ввжає що і нам би незавадив такий **********.
Так спокійніше , а з"економлені гроші - можна потратити на щось приємніше ...
А таракани ? Ну ней живуть таракани ...
Если б там посмели фальсификацию выборов устроить,то вся Америка вышла б на улицы,многие представители власти загремели бы на долгий срок
В Белоруси выходят на улицы-за честные выборы,и это законное требование.
Сразу начинают Майданом пугать,сразу алтернативы Лукашу нет.
Слышали это уже..."Если не путин,то кто?"
Вот только Путин и Лукаш могут править,и после их смерти страны сразу погибнут,без них...
ніде
Жоден диктатор не йшов у відставку самостійно або в результаті виборів.
Б"ючим в каструльки щодня о 19 білорусам,учасникам "передвиборчих пікетів"Тіхановської і велопробігів протестів пора це усвідомити і розпочати активну роботу щодо переагітації мєнтів..
Ты "просрал" Беларусь и свой народ, придурок!!!
Лишнее напоминание всем - если в стране пропадают политики, диссиденты - такого упыря нужно гасить сразу. Не мастурбировать на "Бацька сохранил Совок!" потому что в Совке был и Гулаг, а не только "бесплатное" образование и медицина. Вам нравятся дороги и продукты в Беларуси?! Так у Гитлера они были еще лучше.
Я тоже могу прикинуться что не понимаю текста и спросить - зачем вы защищаете Лукашенка? Будем дальше продолжать?
Всё правильно сказал Бацька, только почему-то ОРДЛО не назвал!
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном.
В нього не помайданиш.
Кто-то знает, сколько получает в РБ офицер спецназа?
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме