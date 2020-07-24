Лукашенко заявил о возможном применении армии для "наведения порядка в стране"

Президент Беларуси Александр Лукашенко может привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране. Он не хотел бы этого делать, но "всякое может быть".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера в пятницу, 24 июля.

Лукашенко сегодня посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Во время выступления он сказал, что войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций.

"У нас в вооруженных силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения, – отметил Лукашенко. – И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях".

"Наверное, мало таких частей, где я бываю так часто. Это не случайно. Вы – особый отряд наших вооруженных сил. По крайней мере, я так думаю, и пока вы не разубедили меня в этих мыслях", – отметил глава государства.

"Когда мне пришлось определяться, какие вооруженные силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в вооруженных силах. На всякий случай, – сказал Александр Лукашенко. – Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооруженным силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США".

Белорусский лидер напомнил, что американскому президенту пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу.

"То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко", – считает он.

Говоря о воинских частях в Марьиной Горке и Уручье, Александр Лукашенко обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри Беларуси.

"Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании – ред.) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", – отметил Лукашенко.

Он добавил, что так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию.

"Стало только хуже. Это управляемый хаос", – констатировал Александр Лукашенко.

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