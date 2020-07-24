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Новости
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Лукашенко заявил о возможном применении армии для "наведения порядка в стране"

Лукашенко заявил о возможном применении армии для

Президент Беларуси Александр Лукашенко может привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране. Он не хотел бы этого делать, но "всякое может быть".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера в пятницу, 24 июля.

Лукашенко сегодня посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Во время выступления он сказал, что войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций.

"У нас в вооруженных силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения, – отметил Лукашенко. – И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях".

"Наверное, мало таких частей, где я бываю так часто. Это не случайно. Вы – особый отряд наших вооруженных сил. По крайней мере, я так думаю, и пока вы не разубедили меня в этих мыслях", – отметил глава государства.

"Когда мне пришлось определяться, какие вооруженные силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в вооруженных силах. На всякий случай, – сказал Александр Лукашенко. – Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооруженным силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США".

Белорусский лидер напомнил, что американскому президенту пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу.

"То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко", – считает он.

Говоря о воинских частях в Марьиной Горке и Уручье, Александр Лукашенко обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри Беларуси.

"Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании – ред.) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", – отметил Лукашенко.

Он добавил, что так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию.

"Стало только хуже. Это управляемый хаос", – констатировал Александр Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко требует выдворять из Беларуси иностранные СМИ, которые "зовут людей на майданы"

Автор: 

Беларусь (7918) Лукашенко Александр (3617) протест (5862)


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Топ комментарии
+27
Скорее всего, он знает, что путлер готовит аннексию.
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24.07.2020 21:52
+25
***** 2
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24.07.2020 21:49
+20
Путинская подстилка Лукашенка прав - армия наведёт порядок в Белоруси..... Путинская армия... Путинский порядок....
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24.07.2020 21:52
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Страница 3 из 3
Ильич косит под жителя ЕС..
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25.07.2020 00:13 Ответить
Ну не верю я. А как постолы приделали к ногам? Опытных литейщиков по бронзе в тех местах сроду не было. Может с гипса---бронзовистой краской крашеный!? Тогда таланты есть там---браво! Для смеху пойдёт. Болгары шутить умеют с подколом.
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25.07.2020 00:56 Ответить
Молодці.
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25.07.2020 09:18 Ответить
Саня фуй саси, саня фуй саси, са-ня фуй са-си..
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24.07.2020 23:11 Ответить
Дурной пример заразителен.

Лукашенко заявив про можливе застосування армії для "наведення порядку в країні" - Цензор.НЕТ 1133
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24.07.2020 23:13 Ответить
Лукашенко заявив про можливе застосування армії для "наведення порядку в країні" - Цензор.НЕТ 2674
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24.07.2020 23:19 Ответить
Ботва лахтинская в ассортименте...плохи дела, значится Или белорусы магазины громят Может быть, что в США Тромб власть узурпировал Вам не стыдно таким вот образом зарабатывать
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24.07.2020 23:31 Ответить
Украинские и российские СМИ показывают только "погромы и ограбления" потому что им нужно дискредитировать протесты в США. Потому что они сами очень боятся протестов.
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24.07.2020 23:35 Ответить
Какие протесты , тварь ? Там финансируемая Соросом толпа отморозков громит магазины , полицейские участки и сносит памятники основателям США . Причем все это с помощью местных демократов

..
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24.07.2020 23:56 Ответить
Это не только протесты в США, это противостояние всего консервативного мира с диктаторским менталитетом, к которому относятся и РФ и Украина, против либерального мира в широком смысле.
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25.07.2020 00:58 Ответить
И демократическая партия США не относится к либералам, они бы на месте Трампа вели бы себя так же, потому что власть по своей природе это диктатура.
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25.07.2020 01:02 Ответить
В применении к Трампу слово диктатура звучит по идиоцки . Трампа обзывают публично любыми словами , любая вонючая газетенка или телеканал и ни чего за это журнашлюхам и политпроститукам не бывает . Вот когда кто-то пытался покритиковать Обаму публично - улетал с рабочего места как муха . Трамп дробрый по натуре , настоящий американский парень . што бы там ни писали про него дермоговорящие либеральные сми . Дем партия США как раз использует леволиберальное движение и подавляет любой консервативный протест . Все коледжи и универы в США заполнены либеральными профессорами которые доходят до маразма о обьявляют математику расистской наукой . Не говоря уже о проповедях что белые это исчадия ада и должны целовать черных в зад .

..
...
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25.07.2020 01:33 Ответить
Таким ницим способом демократи рвуться до влади, така їхня політика. А весь світ знає, що для нормальної країни краще мати правлячою партією -- Народну або Республіканську партію. А від демократичної можна очікувати небажаних результатів, як і від лівої.
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25.07.2020 09:27 Ответить
цап, иди валежник собирай пока разрешили
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24.07.2020 23:32 Ответить
усатая жопа захотела в Гаагу
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24.07.2020 23:30 Ответить
кто-нибудь этому усатому дураку объяснит,сто погрнвойска КГБ СССР- это никак не армия
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24.07.2020 23:31 Ответить
А лука уже письмо ***** пАдгАтовил? Лукашенко заявив про можливе застосування армії для "наведення порядку в країні" - Цензор.НЕТ 8389
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24.07.2020 23:43 Ответить
Лука не клоун.
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26.07.2020 09:04 Ответить
Так клован же не пИсЯл, пИсЯл лЄгЄтимный , а лука как раз лєгєтимный...
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27.07.2020 18:24 Ответить
Так наинают все диктаторі, а кончают они все как Чаушеску.
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25.07.2020 00:14 Ответить
офигеть, но он даже не представляет возможность руководство страной, чтоб люди и не думали выити на улицу. совок в его чердаке устроил ралли.
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25.07.2020 00:49 Ответить
лукашенко ляжет раньше путина. недалекий.
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25.07.2020 00:55 Ответить
верным путем идет товарищ
с хорошо известным эндом
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25.07.2020 01:01 Ответить
Ситуація у білорусів жахлива, з одного боку узурпатор-диктатор, який при владі вже більше 20 років і який майже знищив національну ідентичність, політичну боротьбу і конкуренцію і має намір залишатись при владі пожиттєво. З іншого боку, ще більш хиже *****, яке також має на меті знищити та розчинити білоруський нарід у російській орді.
Хоча білоруси самі винні у тому що відбувається. І вони мають бути прикладом для українців, що буде у разі припинення боротьби за свої права і покладання сподівать на якогось вигаданого доброго царя, образ якого створив собі Лукашенко. І тут головне пригадати, що відповідно до опитування рейтинг Лукашенко як політика в Україні доволі високий і багато хто ввжає що і нам би незавадив такий **********.
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25.07.2020 01:07 Ответить
В Біларусі нема людей які б заслуговували щоб очолити боротьбу за права. Он уже "опозиціонер" Цепкало втік від "переслідувань" у московію. На чому б вони не піарились але то московські агенти.
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25.07.2020 22:29 Ответить
Один хряк с Донбасса тоже так думал, еле успел смыться. Ему повезло, а таракану фортуна может показать дупу. Чаушеску тоже думал, что армия мечтает умереть за него.
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25.07.2020 01:14 Ответить
Сложно выводить тараканов. Лучший способ - ремонт всей квартиры. Этими спреями-митингами ничего не добьетесь.
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25.07.2020 04:36 Ответить
У нас вже роблять "ремонт всей квартирьі". Хочете, щоб і там, бо краще за нас живуть.
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25.07.2020 09:39 Ответить
Ольга - ніколи , ніколи - не роби ремонту у власній квартирі !

Так спокійніше , а з"економлені гроші - можна потратити на щось приємніше ...
А таракани ? Ну ней живуть таракани ...
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25.07.2020 13:22 Ответить
брехня тупая
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25.07.2020 14:30 Ответить
чисто я вас сохранил, не ликвидировал, не распустил, теперь будь-те добры и благодарны
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25.07.2020 05:14 Ответить
Бойся Батюшка чорных негров, аки сапоги. Они баржу перевернуть хотют
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25.07.2020 05:43 Ответить
Оооо!!! Как руские убивали руских вы уже видели по телику, давайте теперь посмотрим как бульбаши убивают бульбашей. Устраивайтесь поудобнее, с нами всегда интересно.
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25.07.2020 06:09 Ответить
Не напружуйтесь. В РБ ніколи нічого не відбувається бо там немає права власності.
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25.07.2020 08:09 Ответить
О! Так це інша справа! Оце і є справжня причина протестів.
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26.07.2020 09:18 Ответить
Подмена понятий.Приводят в пример США,где применяли армию.Так там протесты зажравшихся и отупевших черных,решивших побыковать.
Если б там посмели фальсификацию выборов устроить,то вся Америка вышла б на улицы,многие представители власти загремели бы на долгий срок
В Белоруси выходят на улицы-за честные выборы,и это законное требование.
Сразу начинают Майданом пугать,сразу алтернативы Лукашу нет.
Слышали это уже..."Если не путин,то кто?"
Вот только Путин и Лукаш могут править,и после их смерти страны сразу погибнут,без них...
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25.07.2020 09:20 Ответить
ніколи.
ніде
Жоден диктатор не йшов у відставку самостійно або в результаті виборів.

Б"ючим в каструльки щодня о 19 білорусам,учасникам "передвиборчих пікетів"Тіхановської і велопробігів протестів пора це усвідомити і розпочати активну роботу щодо переагітації мєнтів..
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25.07.2020 09:29 Ответить
аще необхідно"взяти в оборот" найбільш залякану і рабську категорію населення "училок"-членів виборчих комісій.Пояснити -ЇМ ЩЕ ТУТ ЖИТИ.
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25.07.2020 09:30 Ответить
"Галава калгаса" неожиданно "спохватился" - уничтожил оппонентов, реальных лидеров, способных повести за собой народ, патриотов своей страны, а когда запахло "жареным", и готовится захват власти московскими ставленниками, заверещал про "майданы"?... Поздно, Лука, поздно... На твою защиту никто не встанет... И армия - тоже... Потому что "вставать" некому... А "рассеянам" срочно понадобились тягачи для "Тополей", твои "Полонезы" и "пушечное мясо", потому что своего не хватает... Да и "плацдарм" для угрозы соседям, не помешает... И, если, в случае чего, на территорию Беларуси прилетят "Томагавки", пусть беларусы винят тебя, а не Америку - ты сделал всё, чтобы Беларусь стала заложником. и мишенью... Ведь Томагавки" прилетят в ответ на старт российских ракет с беларуской территории...
Ты "просрал" Беларусь и свой народ, придурок!!!
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25.07.2020 09:42 Ответить
если выйдет лям никто ничего делать против не станет.
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25.07.2020 09:51 Ответить
В Білорусі якраз і бісяться з жиру, хочуть "перемен", але не скаржаться ні на що інше. Причина одна -- хочуть іншого президента. Завдяки правлінню Лукашенка країна впорядкована, люди одягнені краще за нас, забезпечені, медицина безплатна, корупції нема, зубожіння немає. По Бєлсату регулярно показують карикатури-мультики на Лукашенка, мирні мітинги по узгодженню з властями не розганяються. Та президент повернув курс на Захід, от і почалося, як при Кучмі та Порошенко. Бо тепер йде відродження білоруської мови (мова нанова), історії і культури. А бидлу хочеться свого клоуна.
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25.07.2020 10:05 Ответить
Откуда у тебя,Оленька, эта информация?По быдло тв(БТ) вещали?Всё в точности наоборот,патриоты сидят по тюрьмам или в эмиграции, зарплаты самые низкие, даже по сравнению с бывшими совковыми странами,арестовывают просто, по надуманным причинам, медицина такая же лживая, как и власть( лука Covid не признаёт), плюс бесконечные поборы, ну ка назови лукалюбительница страну где с безработного ещё и налог за неустроенность хотят содрать.Много тебе ещё мог поведать, да боюсь книга получится.
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25.07.2020 12:37 Ответить
Так, по ТБ показують всю Білорусь, і повсюди порядок, люди похилого віку одягнуті добротно, і ніхто не скаржиться на зубожіння. А зарплати завжди мало. Хіба в ЄС всі задоволені? Якщо беруть "побори", то значить, є з чого брати. А якщо з безработного хочуть брати податок за "неустроенность", то це означає, що робота у вас є. Недаром українці у вас її знаходять. Може вам треба "перемен" з повними вокзалами бомжів, а на вулицях демонстрації геїв, бандитизм і погроми? А Росія біситься, що Лукашенко тепер купляє нафту у США, та відмовився від дешевої російської. Бояться, що Білорусь і в НАТО вступить.
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26.07.2020 09:38 Ответить
Что за херню ты несешь? Откуда эта бредятина - из головы или из методички?
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25.07.2020 14:06 Ответить
Може, в Білорусі теж показували "Слуга народа"...
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25.07.2020 10:09 Ответить
Інфа з ящика. Пропоную перетерти тему про життя і роботу в райцентрах не сателітах Мінська.
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25.07.2020 12:40 Ответить
Скотина диктаторская!

Лишнее напоминание всем - если в стране пропадают политики, диссиденты - такого упыря нужно гасить сразу. Не мастурбировать на "Бацька сохранил Совок!" потому что в Совке был и Гулаг, а не только "бесплатное" образование и медицина. Вам нравятся дороги и продукты в Беларуси?! Так у Гитлера они были еще лучше.
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25.07.2020 10:18 Ответить
При чому тут Гітлер? Не рівняйте Германію з Білоруссю, а пеніс з пальцем. Міцна держава завжди з диктатором, якщо не існує під міжнародною "парасолькою." Бо народ, як вівці, для їхнього ж блага треба пильнувати з палкою і зграєю собак, щоб не втрапили в халепу, як в Україні, та не проголосували САМІ проти СЕБЕ.
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26.07.2020 09:55 Ответить
Это вы сравнили а не я.

Я тоже могу прикинуться что не понимаю текста и спросить - зачем вы защищаете Лукашенка? Будем дальше продолжать?
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26.07.2020 12:08 Ответить
Ага, кажется понял - вы тупое соевое, извините - принял за человека.
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26.07.2020 12:10 Ответить
это шо, будет вопить , мол, хутин введи?
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25.07.2020 10:22 Ответить
"войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании - ред.) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - отметил Лукашенко."


Всё правильно сказал Бацька, только почему-то ОРДЛО не назвал!
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25.07.2020 10:35 Ответить
Наверно потому что он имел в виду майдан в Киеве. Он неоднократно заявлял что майдан в Киеве привел к войне и потере Крыма.
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25.07.2020 10:48 Ответить
Після Майдана багато чого змінилося, і Білорусь, побачивши "русский оскал на Донбассе" повернула на Захід. Політика змінилася, і Лукашенко змінився, тому Росія і лютує, і покладається на проросійських кандидатів. Цих тараканів-агентів треба не лише саджати, а просто нищити, і різних провокаторів і підбурювачів.
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26.07.2020 10:04 Ответить
Армию какой страны?
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25.07.2020 11:24 Ответить
США. "Америка с нами!" (с)
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25.07.2020 11:49 Ответить
Кто то выше из украинцев написал "******", всё точно,только это ещё более совковоколхозное оно.
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25.07.2020 12:43 Ответить
Если в Беларуси к власти придут так звание либералы, которые представляют интересы мира сего, то есть, интересы лукавого, то те, кто представляет интересы другого, более совершенного, духовного мира, будут поставлены на грань вымирания. Ибо воспринимаются они либералами, как быдло, которое не достойное их внимания. Наглядным же примером, в настоящее время, может служить как Россия, так и Украина.

православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном.
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25.07.2020 14:08 Ответить
Продавец пирамидок Гордон намедни на эхо москвы рассказывал про "секту Порошенко". Лично я в Украине вижу "сектантов" Луки и Зели. Сторонники Пороха в большинстве своем - люди вменяемые и знают, что он неидеален, но лучше Зели и тем более Луки (Зеле до Луки еще топтапть и топтать, но он в нужном направлении движется)
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25.07.2020 14:55 Ответить
Красава,откуда правду для пигмев изрек?Это не сарказм .Это правда .
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25.07.2020 20:44 Ответить
Лука хитрожоп, деньги растыкал на три части - в рашку, в сша, и в азию. он же не знает, чья возьмёт) и не играет с высшими силами в русскую рулетку
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25.07.2020 15:07 Ответить
"Бацька" молодчина!
В нього не помайданиш.
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25.07.2020 16:25 Ответить
Вдруг электорат проголосует неправильно... Тогда можно будет использовать танки.
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25.07.2020 17:23 Ответить
новости на цензоре как то поздно выходят.эта уже вчерашняя.
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25.07.2020 18:24 Ответить
Расстов!
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25.07.2020 20:01 Ответить
Ростов зеленый занял.
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25.07.2020 20:45 Ответить
Да не надо гнать на папу Лукашенко .Он еще может оказаться самым правильным президентом . Во всяком случае мое предложение поменять на зеленое .
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25.07.2020 20:42 Ответить
Біларусі нема людей які б заслуговували щоб очолити боротьбу народу за права. Он уже "опозиціонер" Цепкало втік від "переслідувань" у московію. На чому б вони не піарились але то все московські агенти.
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25.07.2020 22:36 Ответить
Армия пойдет громить протесты лишь в одном случае: если она обеспечена финансово. Но, когда офицер думает о том, где занять денег до зарплаты, чтоб купить еды - мозгом он будет на стороне протестующих. Да, военных учат выполнять приказ, да и психологическая составляющая (если они пртив нас - згачит враги), но чтоб так взять и дать очередь в толпу... это непросто сделать, особенно, если нет опыта.
Кто-то знает, сколько получает в РБ офицер спецназа?
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25.07.2020 22:45 Ответить
Судячи зі смислу статті, це ніякий не спецназ, а воєнізовані формування, призначені для розгону цивільних протестів.
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27.07.2020 13:02 Ответить
Кстати, знаю что украинские военные Луку хвалят и говорят, что за одного Луку отдали бы 100 зеленских)))
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25.07.2020 22:46 Ответить
Естественным, то есть, богоугодным гражданским обществом может быть такое общество, которое состояло бы из двух основных частей. Одна, из которых, предпочитала бы жить по законам материального мира, то есть - по законам дикой природы - кто сильнее тот и прав. Другая же - по законам религиозной веры. Благодаря таким взаимоотношениям в обществе, создавались предпосылки для его эффективного становления. В противном же случае, появлялась ещё одна, незначительная по своему количественному, но от лукавого, часть общества, которая прибирала всё к своим рукам, и начинала править обществом в угоду лукавому.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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26.07.2020 14:45 Ответить
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