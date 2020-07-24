Зеленский поблагодарил президента Египта за решение этой страны покрывать лечение украинских туристов в случае их заражения коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси поблагодарил его за решение египетских властей покрыть лечение украинских туристов в случае заражения коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Twitter.

"Я ценю готовность Абдель Фаттаха ас-Сиси обеспечивать безопасность туристов. Украинцы стали первыми иностранными туристами, посетившими Египет после возобновления международных рейсов. Приветствуем решение о покрытии расходов на лечение наших туристов в случае COVID-19", - отметил украинский президент.

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