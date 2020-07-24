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Новости Агрессия России против Украины
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Суд в Москве подтвердил статус "нежелательной организации" в РФ для Всемирного конгресса украинцев

Суд в Москве подтвердил статус

Московский городской суд признал законным решение Генеральной прокуратуры России о признании нежелательной деятельности в РФ Всемирного конгресса украинцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что рассмотрев апелляционную жалобу ВКУ, Мосгорсуд отклонил ее и оставил в силе решение суда первой инстанции.

ВКУ был признан нежелательным организацией на территории РФ в 2019 году, после чего представители Всемирной украинской диаспоры обратились в суд РФ с иском о признании этого решения незаконным. По результатам его рассмотрения 11 марта 2020 Тверской суд Москвы в удовлетворении иска отказал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не может не радовать, что неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", - МИД о запрете в России "Всемирного конгресса Украинцев"

Напоминаем, в июле 2019 власти России признали Всемирный конгресс украинцев "нежелательной организацией", заявив, что деятельность организации представляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности России".

Автор: 

россия (96074) украинцы (3873) Всемирный Конгресс Украинцев (162)


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Топ комментарии
+45
нічого дивного.
Шкода, що в Україні таким чином нездатні заборонити зажопів, коміків, шаріків та іншу касапську мразоту. 73/43%зебілів, ви ж так нагаласували!
Блін, навіть декомунізацію до логічного кінця не довели...
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24.07.2020 22:52
+36
Гниль кацапская!!
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24.07.2020 22:51
+31
А обнуленный, что то блеял про один нарот...
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24.07.2020 22:59
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Бояться москалі українців. І таки є мотив - вони знають свій гріх, москалі - криваві вбивці, брехуни й злодії.
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25.07.2020 07:55 Ответить
Що там ОПЗЖ, Медведчук, Шарій, Беркут, Жванія, Зеленгський і його ручний миротворець Сивоха засудили дії окупантів в ООН?
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25.07.2020 08:59 Ответить
такі призвіща як шарії, сивохи, пшонки, табачнікі, труханови, добкіни, шуфричі, медведчуки, бойки, бужанські, єрмаки, вілкули, азірови, єфремови, путіни, лаврови, ... ... ... і т. д.
Прошу писати з малої літери...щоб було видно всю "значимість" цих істот для України...
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25.07.2020 21:12 Ответить
-З більш як 46 мільйонів українців, які проживають в світі, 35 мільйонів живуть на території Української держави. Решта називають своїм домом Канаду, США, Бразилію, Аргентину, Австралію, ворожу Росію ...- і ще десятки країн, формуючи багатомільйонну українську діаспору. У 1967 році українські організації створили єдину координаційну систему управління, під назвою Світовий конгрес українців.
Сьогодні з багатьох пріоритетів роботи ВКУ головний це - захист України від кривавої російської агресії. ВКУ постійно пояснювати всій світовій спільноті, що Росія кривавий - агресор, окупант суверенної української землі Криму і Донбасу, щоб ніхто в світі ніколи не забував про це, аж до повного звільнення тимчасово окупованою кремлем частини української території Криму і Донбасу. Ось через це таке люте вороже ставлення кремлівських фашистів )(уйла до СКУ за його величезну незламну підтримку, в мужній святій боротьбі українського народу України проти клятих російських окупантів.
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25.07.2020 09:21 Ответить
Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 1616Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 4772Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 1270Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 4073Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 302Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 2964Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 6780Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 3027Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 1448Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 7656Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 3609
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25.07.2020 10:22 Ответить
коли вже у нас в Україні ми визнаємо небажаними медведчуківсько-добкінсько-рабиновичсько-шарієвський та інших виродків мерзотний "конгрес" *************** хохлосранців?
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25.07.2020 13:49 Ответить
Сцуки БОЯТСЯ Всемирной украинской диаспоры! И это - радукт!
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25.07.2020 18:33 Ответить
радует!!!
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25.07.2020 18:34 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.07.2020 21:09 Ответить
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