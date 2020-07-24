Суд в Москве подтвердил статус "нежелательной организации" в РФ для Всемирного конгресса украинцев

Московский городской суд признал законным решение Генеральной прокуратуры России о признании нежелательной деятельности в РФ Всемирного конгресса украинцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что рассмотрев апелляционную жалобу ВКУ, Мосгорсуд отклонил ее и оставил в силе решение суда первой инстанции.

ВКУ был признан нежелательным организацией на территории РФ в 2019 году, после чего представители Всемирной украинской диаспоры обратились в суд РФ с иском о признании этого решения незаконным. По результатам его рассмотрения 11 марта 2020 Тверской суд Москвы в удовлетворении иска отказал.

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Напоминаем, в июле 2019 власти России признали Всемирный конгресс украинцев "нежелательной организацией", заявив, что деятельность организации представляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности России".