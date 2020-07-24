Суд в Москве подтвердил статус "нежелательной организации" в РФ для Всемирного конгресса украинцев
Московский городской суд признал законным решение Генеральной прокуратуры России о признании нежелательной деятельности в РФ Всемирного конгресса украинцев.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сообщается, что рассмотрев апелляционную жалобу ВКУ, Мосгорсуд отклонил ее и оставил в силе решение суда первой инстанции.
ВКУ был признан нежелательным организацией на территории РФ в 2019 году, после чего представители Всемирной украинской диаспоры обратились в суд РФ с иском о признании этого решения незаконным. По результатам его рассмотрения 11 марта 2020 Тверской суд Москвы в удовлетворении иска отказал.
Напоминаем, в июле 2019 власти России признали Всемирный конгресс украинцев "нежелательной организацией", заявив, что деятельность организации представляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности России".
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Прошу писати з малої літери...щоб було видно всю "значимість" цих істот для України...
Сьогодні з багатьох пріоритетів роботи ВКУ головний це - захист України від кривавої російської агресії. ВКУ постійно пояснювати всій світовій спільноті, що Росія кривавий - агресор, окупант суверенної української землі Криму і Донбасу, щоб ніхто в світі ніколи не забував про це, аж до повного звільнення тимчасово окупованою кремлем частини української території Криму і Донбасу. Ось через це таке люте вороже ставлення кремлівських фашистів )(уйла до СКУ за його величезну незламну підтримку, в мужній святій боротьбі українського народу України проти клятих російських окупантів.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!