"Приватбанк" заявляет в суде в США об отмывании Коломойским и Боголюбовым почти 800 млн долларов

"Приватбанк", который был национализирован 2016 года, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 000 000 долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Свой первоначальный иск "Приватбанк" подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.

В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает "Приватбанк", еще 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал "Приватбанк" разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.

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