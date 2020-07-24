"Приватбанк" заявляет в суде в США об отмывании Коломойским и Боголюбовым почти 800 млн долларов
"Приватбанк", который был национализирован 2016 года, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 000 000 долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.
Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.
Свой первоначальный иск "Приватбанк" подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.
В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает "Приватбанк", еще 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".
Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал "Приватбанк" разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.
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Именно поэтому вся роисянская элита держит бабло подальше от дома.
и внучка в школу не пойдет по рыжему желанию ... - сами мо чему научим.
Емилы перед ним и будет стоять пока угроза ему не ищезнет..
но если надо будет? - буду.
и ето правильно.....
ну не падлюки ли мы?
Ирония заключается в том, что обычно иностранные компании являются жертвами плачевного состояния украинской правовой системы, поскольку они должны подписаться под номинальным верховенством закона и делать вид, что решения суда являются законными. Олигархи не сталкиваются с такими ограничениями и будут соблюдать законные решения, только если они пойдут iM на пользу. Судебные решения могут стать оружием в корпоративных спорах, и они могут продолжать вести дела вокруг сотен региональных судов, пока их оппонент просто не устанет и не сдастся.https://www.intellinews.com/interview-privatbank-under-attack-but-on-the-mend-185460/
В 2008 - 2010роках?
Правільно поросята "всьоюлькавкралахіхікаючізпутінимнакаблукахівкалясці?"
Почекайте,а хто ж тоді при сифілісному і його спільникові голові НБУ Стельмаху був головою наглядової ради?
Як,хто? - П.А. Порошенко...
Повторюю ще раз тільки для біо повноцінних всі біди в Україні йдуть від руйнівної, багаторічної і наполегливої роботи на РФ агента російських спецслужб П.А.Порошенко.
Дякуйте далі придуркі!!!
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У новому документі йдеться, зокрема, про те, що, як стверджує "Приватбанк", іще 86 мільйонів доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголювов відмили в період 2008-2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку "Ренесанс-капітал".Джерело: https://censor.net/ua/n3210083
Ты долбодятел и доказываешь, что у зебилов провалы с логикой. От тупизны все это. Думать для вас больно. Вот и пустили страну на дно!
Ще пару років тому дуже хотіли поговорити про деякі цікаві речі з Коломойським