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Новости Национализация "Приватбанка"
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"Приватбанк" заявляет в суде в США об отмывании Коломойским и Боголюбовым почти 800 млн долларов

"Приватбанк", который был национализирован 2016 года, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 000 000 долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Свой первоначальный иск "Приватбанк" подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.

В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает "Приватбанк", еще 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал "Приватбанк" разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк сохранит политику в отношении "ПриватБанка" и продолжит судиться с Коломойским, - Шевченко

Автор: 

отмывание денег (197) США (27073) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+46
І знову Порошенко винуватий, що Бєня крав?
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24.07.2020 23:04
+36
Тата Бєню беруть за сраку. Буратіна напружився.
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24.07.2020 23:11
+35
Так смешно читать кукарекание зеленой слизи....Моника там идет подельником. R.I.C.O статус, давление на свидетелей. Все, как на процессах против главарей мафии. И сроки там Монике корячатся такие же. Зебилы,ваш духовный лидер - один из главарей организованной преступной группировки. Это не я сказал - это говорит суд штата Делавер, который применил к Монике статус R.I.C.O. А вы,недоразвитое стадо, - уже его подельники. Вы хоть понимаете, в какой блудняк вы своим дебилизмом загнали Украину, недоразвитые гуманоиды?
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24.07.2020 23:36
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гнусавого наркошу за такое вздернуть на виселице мало будет
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25.07.2020 01:05 Ответить
Беня мудро поступил, отмывал деньги в Америке. Один из умнейших евреев.
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25.07.2020 01:19 Ответить
Лучше вы сразу отмыл бабло в стране-помойке. Без заморочек уже вместе с Моникой сидело бы в ростове.
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25.07.2020 01:51 Ответить
Мыть бабло на Роисе может только полоумный. Вероятность потерять все выше среднего.

Именно поэтому вся роисянская элита держит бабло подальше от дома.
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25.07.2020 02:00 Ответить
наша, младь, ылыта, лучше? Не знает, Чьи это бабки?
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25.07.2020 02:16 Ответить
Мыть в Штатах это потерять все, еще и на 40 лет присесть
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25.07.2020 15:18 Ответить
а Суркіса в складі отої групи нема? А Медведчука?
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25.07.2020 01:32 Ответить
Там несколько лиц интернациональнoй национальности плюс Зеленский и Баканов.
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25.07.2020 01:54 Ответить
весели, брате, часы настали....
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25.07.2020 01:59 Ответить
курва, гивняних патронив бракуе на таке кацапске падло...
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25.07.2020 02:13 Ответить
як не висточить - гризти буду
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25.07.2020 02:15 Ответить
Як раз бiля тебе купа iх живе, брате. Чому я звидти 20 рокив тому зьiхав?
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25.07.2020 02:19 Ответить
теж себе питаю чому?
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25.07.2020 02:22 Ответить
Cornfields, woods, hills, I own about a half-mile of a stream, next-door neighbor is way out of my AR-15 rifle range, deer hunting right out of my back porch chair, no niggers, no russians, my police chief and my sheriff knows me by my first name.....Should I go on?
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25.07.2020 02:38 Ответить
так за рыжего и голосни - он такой же хвастун как и ты.
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25.07.2020 02:42 Ответить
Вообще не собираюсь голосовать.. И какое в дупу, хвастовство? Купил это все заброшенное с 1950-хз-знает какого года, сам все отстроил...Уже 18 лет 2 кредита плачу, когда все это окупится хотя бы в ноль - хз. Нормально хвастанул, ну
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25.07.2020 02:51 Ответить
от и я не собираюсь - мне ета борьба нанайских дидов в никуда не стучит.
и внучка в школу не пойдет по рыжему желанию ... - сами мо чему научим.
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25.07.2020 02:57 Ответить
Внучка Софийка уже внуку Богдану " Лента за лентою" спива...правда, надо иметь богатую фантазию, шоб слова различить, но мелодия прослушивается....ну,по большйе части.
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25.07.2020 03:10 Ответить
мои то же драчуны - но если кто другой, бабуля, на внука наезд какой сделает?
Емилы перед ним и будет стоять пока угроза ему не ищезнет..
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25.07.2020 03:19 Ответить
Ну, Баба тоже - шо жандарм,а до Диду бегут справедливости шукати, притому Софийка младенца этому на подсознательном уровне учит. А опосля Диду от Бабы звиздюлей отримуе, коли никто не бачить
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25.07.2020 03:27 Ответить
так и е - вже потим до мене и в колени слезы....
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25.07.2020 03:29 Ответить
Але це ж и е спокийна старость, не?
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25.07.2020 03:33 Ответить
не чувствую ще старости - а може и ты и прав...
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25.07.2020 03:37 Ответить
А шо ее чувствовать? Она сама постукае. Не чувствуешь себя старым - ну, значит, не старый. Сходи, как я, на стрельбище с шерифами на kill-house, сравни показатели. Я, на полторых ногах, в 75% проходного балла вложился на прошлой неделе. С "Гансом" - гдр-овским ПМом с 10-зарядными магазинами, и "Сарой"- 12 калибром Ithaca-37, с 7-зарядной трубой, пистолетной рукояткой и складным прикладом.
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25.07.2020 03:55 Ответить
я лучше на коньки и на хоккейчик и пOтом облиться - не люблю убивать....
но если надо будет? - буду.
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25.07.2020 04:02 Ответить
В смысле , если надо - встанешь на коньки, и клюшкой их...? Это дело тренировок требует, долгих, брат, до автоматизьмы. Даже доставание пистоля из кобуры. I hate to tell you, but it is what it is.
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25.07.2020 04:10 Ответить
руки помнят и сделают, не тока клюшку держали...
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25.07.2020 04:13 Ответить
А мне приятно наблюдать выражение на ихних мордах. Да и для самого себя невредно.
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25.07.2020 04:22 Ответить
I hate to tell you, but it is not good what you here just typed
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25.07.2020 04:23 Ответить
славные такие - друг за друга горой!
и ето правильно.....
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25.07.2020 03:47 Ответить
и не смущает шо та рыжая падлюка ***** в засос любит?
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25.07.2020 02:45 Ответить
а впрочем мне по хер ....
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25.07.2020 02:47 Ответить
сделали шо сделали - теперь охаем...
ну не падлюки ли мы?
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25.07.2020 02:33 Ответить
Такие суды-капля в море.Разгосударствление,приватизация собственности и переход на полную конвертируемость своей валюты сделали свое дело в странах Балтии по одной простой причине-народ отказался от совка(совьетская оккупация)сразу после распада сы-ра-сы-р.Украинское правительство до сих пор были, есть и будут преступными предателями украинского народа-они совки и их нужно уничтожить,как мафиозный клан.Иначе украинцам удачи не видать-будут похожи на курдов.
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25.07.2020 03:50 Ответить
даже не мильярд? - говорить не о чем....
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25.07.2020 04:39 Ответить
Та эти воришки ...миллиарды украли.
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25.07.2020 06:07 Ответить
Зебилы должны компенсировать народу Украины материалные и моральные убытки после ухода или изгнания наркомана .
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25.07.2020 08:31 Ответить
The irony is that usually foreign companies are the victims of the venal state of the Ukrainian legal system, as they have to subscribe to nominal rule of law and pretend the rulings of the court are legitimate. The oligarchs face no such constraints and will only abide by legal decisions if they go in their favour. Judicial decisions can be weaponised in corporate disputes and they can keep running a case around the hundreds of regional courts until their opponent simply gets tired and gives up.
Ирония заключается в том, что обычно иностранные компании являются жертвами плачевного состояния украинской правовой системы, поскольку они должны подписаться под номинальным верховенством закона и делать вид, что решения суда являются законными. Олигархи не сталкиваются с такими ограничениями и будут соблюдать законные решения, только если они пойдут iM на пользу. Судебные решения могут стать оружием в корпоративных спорах, и они могут продолжать вести дела вокруг сотен региональных судов, пока их оппонент просто не устанет и не сдастся.https://www.intellinews.com/interview-privatbank-under-attack-but-on-the-mend-185460/
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25.07.2020 08:51 Ответить
"Приватбанк" заявляє в суді США про відмивання Коломойським і Боголюбовим майже 800 млн доларів - Цензор.НЕТ 516
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25.07.2020 09:25 Ответить
Тонкий натяк на товсті обставии?!
В 2008 - 2010роках?
Правільно поросята "всьоюлькавкралахіхікаючізпутінимнакаблукахівкалясці?"
Почекайте,а хто ж тоді при сифілісному і його спільникові голові НБУ Стельмаху був головою наглядової ради?
Як,хто? - П.А. Порошенко...
Повторюю ще раз тільки для біо повноцінних всі біди в Україні йдуть від руйнівної, багаторічної і наполегливої роботи на РФ агента російських спецслужб П.А.Порошенко.
Дякуйте далі придуркі!!!
***
У новому документі йдеться, зокрема, про те, що, як стверджує "Приватбанк", іще 86 мільйонів доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголювов відмили в період 2008-2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку "Ренесанс-капітал".Джерело: https://censor.net/ua/n3210083
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25.07.2020 10:11 Ответить
А потом агент российских спецслужб организовал армию, поднял страну и дал отпор хозяевам!
Ты долбодятел и доказываешь, что у зебилов провалы с логикой. От тупизны все это. Думать для вас больно. Вот и пустили страну на дно!
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25.07.2020 13:58 Ответить
А чому промовчали про офшори Зе, через які обмивали гроші?
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25.07.2020 11:57 Ответить
Это расскроется по ходу следствия...
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26.07.2020 15:07 Ответить
Скоро Коломойшеское уе...ще поедет составить компанию Паше Лазаренко.
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25.07.2020 12:28 Ответить
можна подумати , що американці не зовсім у курсі ....

Ще пару років тому дуже хотіли поговорити про деякі цікаві речі з Коломойським
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25.07.2020 13:30 Ответить
Українці не мають надії на українські суди, але слава Богу є Америка, хай живе "зовнішнє управління"!
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25.07.2020 19:49 Ответить
Вот это правильно делает "Приватбанк" ! Раз в Украине олигархам стало на правосудие наплевать, их будут судить в США. А там и до электростула недалеко!
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26.07.2020 15:03 Ответить
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