На Львовщине главврач больницы попался на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке руководителя коммунальной больницы одного из городов Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Главврач требовал от пациентки взятку в сумме 2 000 долларов за оформление медицинских документов о наличии у нее заболевания дыхательных путей, на основании которых женщина могла получить государственные выплаты по состоянию здоровья.

Злоумышленника задержали 24 июля, во время получения им части взятки в сумме 1 000 долларов.

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Решается вопрос о сообщении руководителю больницы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368, а также избрании ему меры пресечения. За совершенное медику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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