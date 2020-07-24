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На Львовщине главврач больницы попался на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке руководителя коммунальной больницы одного из городов Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Львовщине главврач больницы попался на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция 01

Главврач требовал от пациентки взятку в сумме 2 000 долларов за оформление медицинских документов о наличии у нее заболевания дыхательных путей, на основании которых женщина могла получить государственные выплаты по состоянию здоровья.

Злоумышленника задержали 24 июля, во время получения им части взятки в сумме 1 000 долларов.

На Львовщине главврач больницы попался на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине главврач попалась на взятке 700 долл. за заключение о непригодности призывника к военной службе, - Нацполиция. ФОТО

На Львовщине главврач больницы попался на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция 03

Решается вопрос о сообщении руководителю больницы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368, а также избрании ему меры пресечения. За совершенное медику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: В Черновцах сотрудник военкомата попался на взятке 2,7 тыс. долл. за помощь в уклонении от призыва, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

взятка (6179) Нацполиция (16550) врачи (1517) Львовская область (2930)


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Топ комментарии
+5
Оформление инвалидности медику после ковида?
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24.07.2020 23:24
+3
Гарна новина, але чомусь весь час рибка дрібненька, тюлька якась !!
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24.07.2020 23:32
+3
То суддя за 2,5 т.зелені, тут лікарь за 2,0т., дрібнота якась , де корумповані акули!!!)))
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24.07.2020 23:36
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Правила форума Совет форумчан
Це, мабуть, реформа медицини.
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24.07.2020 23:22 Ответить
Гарна новина, але чомусь весь час рибка дрібненька, тюлька якась !!
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24.07.2020 23:32 Ответить
Оформление инвалидности медику после ковида?
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24.07.2020 23:24 Ответить
А як пишуть "захворювання дихальних шляхів")) не дай бог не сказать, що святий ковід призвів до корупції)) а то й так люди вже розчарувалися в святому ковіді, а тут ще й корупція від "героїв" фронту ковідного. Ої виявляється герої ковідного фронту ********** ковідні гроші. Тільки що цікаво на реальному фронті Атовці реально ризикували своїм життям, а ковідний фронт в більшості своїй це тупий маскарад для лохів, які до 2020 року не знали про те що існують пневмонії і що старі люди помирають
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25.07.2020 01:17 Ответить
А Вы наверное член секты "плоской земли"? И не лох?
Набросаем все в один котел - так правдоподобнее будет?
Вы, батенька, на ставке или по уму пишите?
Вы не упомянули, что среди ваших родственников и всех их друзей нет ни одного "ковидного" больного.
Слишком примитивно...
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25.07.2020 08:44 Ответить
О типичный прием тех кто в шлеме связывать все в одну кучу. Плоскую землю и так далее цель оправдать свою сектантскую веру в ужасный святой ковид) безсимптомный вирус на основе непонятных тестов)
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25.07.2020 11:18 Ответить
Всі медичні заклади - комунальні некомерційні підприємства. Вивіску на своїй лікарні (поліклініці) читали?
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25.07.2020 07:31 Ответить
не плохо в день да и авто у него по таким разбегом стрёмное ,короче не удаха он в среде нечестных
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24.07.2020 23:30 Ответить
10 лет c конфискатом за "верность" Гиппократу сволочу и было бы правильно но...
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24.07.2020 23:43 Ответить
То суддя за 2,5 т.зелені, тут лікарь за 2,0т., дрібнота якась , де корумповані акули!!!)))
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24.07.2020 23:36 Ответить
Акули з'їдають "рибалок" до того, тому журналісти не встигають написати.. .
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25.07.2020 12:38 Ответить
В ТЮРЯГУ и обезпочить умно , что бы сцал через трубочку поц и другим подобным наука была
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24.07.2020 23:46 Ответить
Місто?
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24.07.2020 23:49 Ответить
шото никто власть не ругает...
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25.07.2020 06:42 Ответить
Ботоферма с 8.00 начнет работать,ботики еще спят-горожане ведь.
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25.07.2020 07:15 Ответить
Врачи не попадаются их сдают когда надо подставить.
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25.07.2020 07:14 Ответить
 
 