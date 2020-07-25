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Антикоррупционный суд приговорил адвоката и следователя к 3 и 4 годам лишения свободы за получение 50 тыс. долл. взятки

Антикоррупционный суд приговорил адвоката и следователя к 3 и 4 годам лишения свободы за получение 50 тыс. долл. взятки

Высший антикоррупционный суд признал виновными бывшего старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Киевской области и адвоката в получении 50 тыс. долл. взятки и приговорил их к лишению свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Адвокату суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на 2 года. В срок отбывания наказания будет зачтен срок содержания адвоката под стражей - с 27 декабря 2016 по 12 января 2017 из расчета 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы.

Экс-следователю суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на 2 года. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС приговорил одесского судью Целуха к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества за взятку в $2,5 тыс. ФОТО

Как установлено в приговоре, в 2016 году следователь запросил 50 тыс. долл. взятки за переквалификацию уголовного дела с мошенничества на злоупотребление влиянием. В качестве посредника для получения средств он привлек адвоката.

Автор: 

взятка (6179) приговор (1234) юстиция (758) Антикоррупционный суд (1218)


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Топ комментарии
+5
Почему в долларах считают ? В Украине разве деньги доллары? В Китае за такую взятку растреливают ,а семье высылают счёт заплатить за две пули в лобешню.
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25.07.2020 00:14
+4
Вообще то нужно растрелять всю семью как пособников вместе с детьми .Всё имущество конфисковать .Мы уверены ,что после первой тысячи уничтоженых корупцинеров взяточников ,корупция в Украине упадёт до 2 % .
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25.07.2020 00:21
+4
Новина гарна, проте рибка якась дрібненька,тюлька !!))
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25.07.2020 00:31
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Стандартная схема адвоката и следака, нет денег- сиди по полной за украденный бутерброд.
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25.07.2020 00:13 Ответить
Новина гарна, проте рибка якась дрібненька,тюлька !!))
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25.07.2020 00:31 Ответить
Почему в долларах считают ? В Украине разве деньги доллары? В Китае за такую взятку растреливают ,а семье высылают счёт заплатить за две пули в лобешню.
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25.07.2020 00:14 Ответить
Та так воно й має бути. Тільки покарання залегкі як для посадовців.
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25.07.2020 00:17 Ответить
там второй - токо один посадовец
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25.07.2020 02:42 Ответить
Вообще то нужно растрелять всю семью как пособников вместе с детьми .Всё имущество конфисковать .Мы уверены ,что после первой тысячи уничтоженых корупцинеров взяточников ,корупция в Украине упадёт до 2 % .
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25.07.2020 00:21 Ответить
наивный как и все 73 процента
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25.07.2020 01:04 Ответить
наконец антикорсуд заработал, как бы порошок не блокировал его работу
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25.07.2020 06:24 Ответить
Недопуск к кормушке на 2 года, не считая тюрячки? Смешно...
А пожизненно лишать права работать в госструктурах слабо? Пусть идут работать в частный сектор...
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25.07.2020 07:47 Ответить
а почему после отсидки только 2 года а не вообще запрет на этот вид деятельности..в поле и у станка много работы..пусть туда идут а не опять под соблазн получить взятку и потом сидеть за счет налогоплательщиков
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25.07.2020 08:56 Ответить
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити!
- Розумна річ! - всі зачали гукать.
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
1858
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25.07.2020 09:57 Ответить
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,-
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
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25.07.2020 09:58 Ответить
А адвокат тут яким боком? Це його робота захист підсудного, якщо у нього вимагають хабар слідчі , то це стосоється таких неякісних слідчих.
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25.07.2020 12:32 Ответить
не густо, таких строк на одній нозі можна пересидіти на параші навіть. І вийдуть обидва достроково через рік чи два.
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25.07.2020 13:43 Ответить
Мелкая рыбешка. Судейскую мафию всю нужно сажать, чего стоят только ОАСК и ВРП.
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25.07.2020 19:38 Ответить
 
 