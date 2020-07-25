Антикоррупционный суд приговорил адвоката и следователя к 3 и 4 годам лишения свободы за получение 50 тыс. долл. взятки

Высший антикоррупционный суд признал виновными бывшего старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Киевской области и адвоката в получении 50 тыс. долл. взятки и приговорил их к лишению свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Адвокату суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на 2 года. В срок отбывания наказания будет зачтен срок содержания адвоката под стражей - с 27 декабря 2016 по 12 января 2017 из расчета 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы.

Экс-следователю суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на 2 года.

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Как установлено в приговоре, в 2016 году следователь запросил 50 тыс. долл. взятки за переквалификацию уголовного дела с мошенничества на злоупотребление влиянием. В качестве посредника для получения средств он привлек адвоката.