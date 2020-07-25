Зеленский назначил пожизненные стипендии пострадавшим за правозащитную деятельность и участникам Второй мировой войны
Президент Зеленский подписал указы о назначении ряда пожизненных стипендий.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении пожизненных государственных именных стипендий гражданам Украины, подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность, а также участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939-1945 лет, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на прес-службу Офиса президента.
Оба указа № 291 и № 292 обнародованы на сайте ОП.
Отмечается, что указы вступают в силу со дня их опубликования.
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+37 Nata Dozenko
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Про це в ефірі "Прямого" розповів волонтер, радник п'ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков.
"Коли розповідають про те, що президент Зеленський тримав щось там під особистим контролем і відправив туди аж якого генерала Хомчака, в цей же момент дві групи спецназу сиділи в розпорядженні 137-го окремого батальйону морської піхоти і чекали дозволу вийти і забирати тіла, і шукати поранених. Вони чекали дозволу. Їм було дано прямий наказ не висуватися. Ось в цьому був "особистий контроль" Володимира Олександровича Зеленського. Це факти. Я не буду називати прізвища бійців спецназу, але я знаю по прізвищах, хто і де там знаходився. Так що, розповідати ось цю всю єресь дуже красиво, коли неможливо озвучувати факти, в тому числі прізвища", підкреслив Бірюков.
"Я просто практично похвилинно знаю всю цю історію і знаю прізвища бійців, знаю спецназ, знаю контрснайперів, які сьогодні, наприклад, розпорядженням генерала Ганущака - це заступник командувача Операцією об'єднаних сил - з фронту прибрані всі групи контрснайперской боротьби", - додав Бірюков.
если это хоть на половину правда, то нам пипец..
Зеленый гной таки уничтожит Украину если его не смыть по быстрому..
ВИДЕО
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/videos/2705732186362248/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=309629733418917&ref=watch_permalink
это уже понятно..
заплатит нация за Клоуна - по приколу крупной монетой своими жизнями..
выбираем цвет одно и того же олигархического прожорливого хамелеона.
Абсолютно верно.
И потому - при выборе - нужно смотреть на реально сделанные кандидатами дела, за предыдущие годы. А не на то, что происходит перед глазами вот прямо сейчас, как предвыборное шоу.
Честно? Мне никогда не было страшно так за Украину,как сейчас!!!
далі можна не читати, люба інфа легко передбачувана
красные пришли грабят. И пока люди не научатся давать отпор чиновникам в громадах, а громады министрам государства, грабеж будет только процветать до последнего взодоха страны.
Электроэнергия
может подорожать
Цена на электроэнергию в Украине должна быть поднята, а льготы переведены в денежную форму. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Отвечая на вопрос о повышении цены на электроэнергию для населения до уровня рыночной, Гетьманцев подчеркнул, что это необходимо делать, а незащищенным слоям населения предоставлять адресные субсидии в денежной форме. Этот подход поддерживает и его коллега Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
"Полностью поддерживаю монетизацию [льгот] как и Галина Третьякова - она тоже поддерживает эту идею, это ее комитет. И вообще за этим будущее. Мы не сможем и дальше финансировать такой объем льгот. Кроме того льготы часто несправедливые, многие льготы получают по поддельным документам или по документам, оформленным с нарушением процедуры. Они обременяют бюджет с одной стороны, с другой и не должны отходить тем людям, которые на них не имеют права. Поэтому я полностью поддерживаю подход монетизации, мы должны переводить льготы в денежную форму. То же касается цены на электроэнергию", - прокомментировал Гетьманцев.
Субсидия урежет соцпомощь. Утверждены новые правила получения выплат от государства
Напомним, что цена на электроэнергию для домохозяйств не пересматривалась с марта 2017 года, и составляют 0,9 грн при потреблении электроэнергии до 100 кВт/ч в месяц, и 1,68 грн при потреблении более 100 кВт/ч.
http://budport.com.ua/news/18195-***************-dlya-naseleniya-dolzhna-byt-dorozhe-ceny-nuzhno-podnyat-getmancev
Так она и сейчас компенсируется, через субсидии.
Наоборот, получается еще более справедливый строй, чем при совке - богатые (с доходами) платят полную цену, остальным - скидка, платить за коммуналку. не более 15% от дохода.
А ты еще чем-то недоволен.
Во вторых зачем платить пожизненную пенсию грантоедам и их подтанцовке титушкам? Все таки это их профессиональный риск как и каждого наемника.
скоростьпартизанить.
адже ти претендуєш на посаду фінансового аналітика, можливо країні не вистачає саме тебе
Зєнелох42 повинен відповісти на камеру, ну хочаб "відосік".
ваши доказательств не доказательства ..
у нас свои доказательства." .
особливо тупим.
порохоботи,ніхто за вас гуглити не буде...
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
Нагородження непричетних..
(ряжених совєтських ветеранів і соросят шабуніних-гонтарєвих,у котрих щось згоріло)
4 доби помирав український воїн- всім байдуже....