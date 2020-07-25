Разведка США заявляет об угрозе избирательной инфраструктуре со стороны России, Китая и Ирана

Соединенные Штаты официально обвинили Россию, Китай, а также Иран в усилиях, направленных на дискредитацию политических сил в США, подрыв выборов 2020 года, а также уменьшение доверия к демократии в американском обществе.

С таким заявлением выступил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы видим, как наши противники стремятся скомпрометировать политические кампании в США, кандидатов, а также имеют другие политические цели", - отметил Эванина, уточнив, что речь идет об угрозе избирательной инфраструктуре государства.

Руководитель американской контрразведки подчеркнул: "Мы продолжаем отслеживать вредоносных киберсубъектов, которые стремятся получить доступ к сетям в отдельных штатах и в федеральном масштабе, в том числе тех, что отвечают за управление избирательным процессом".

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Эванина уточнил, что имеет в виду прежде всего Россию, Китай и Иран, хотя угроза выборам в США не исключается и со стороны других государств и негосударственных субъектов.

По его словам, "цель России – ослабить Соединенные Штаты и уменьшить нашу глобальную роль", а также подорвать доверие к демократическому процессу в США путем дезинформации, работы интернет-троллей и т. п.

Что касается Китая, то эта страна, по словам руководителя контрразведывательной структуры США, активизирует влияние на американскую политическую среду и политических деятелей, которые выступают против интересов КНР.

А Иран, по убеждению Эванины, сосредотачивает усилия на операциях влияния в интернете. Это включает, в том числе, распространение дезинформации в социальных медиа с целью "подорвать демократические институты в США и разделить страну накануне выборов".

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Напомним, в начале ноября этого года в США состоятся выборы президента, а также части Конгресса.