Разведка США заявляет об угрозе избирательной инфраструктуре со стороны России, Китая и Ирана
Соединенные Штаты официально обвинили Россию, Китай, а также Иран в усилиях, направленных на дискредитацию политических сил в США, подрыв выборов 2020 года, а также уменьшение доверия к демократии в американском обществе.
С таким заявлением выступил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня мы видим, как наши противники стремятся скомпрометировать политические кампании в США, кандидатов, а также имеют другие политические цели", - отметил Эванина, уточнив, что речь идет об угрозе избирательной инфраструктуре государства.
Руководитель американской контрразведки подчеркнул: "Мы продолжаем отслеживать вредоносных киберсубъектов, которые стремятся получить доступ к сетям в отдельных штатах и в федеральном масштабе, в том числе тех, что отвечают за управление избирательным процессом".
Эванина уточнил, что имеет в виду прежде всего Россию, Китай и Иран, хотя угроза выборам в США не исключается и со стороны других государств и негосударственных субъектов.
По его словам, "цель России – ослабить Соединенные Штаты и уменьшить нашу глобальную роль", а также подорвать доверие к демократическому процессу в США путем дезинформации, работы интернет-троллей и т. п.
Что касается Китая, то эта страна, по словам руководителя контрразведывательной структуры США, активизирует влияние на американскую политическую среду и политических деятелей, которые выступают против интересов КНР.
А Иран, по убеждению Эванины, сосредотачивает усилия на операциях влияния в интернете. Это включает, в том числе, распространение дезинформации в социальных медиа с целью "подорвать демократические институты в США и разделить страну накануне выборов".
Напомним, в начале ноября этого года в США состоятся выборы президента, а также части Конгресса.
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у нас теж совків та вати, щирих, вагонами
шо перед выборами, шо после?
Що там з приписками-фальсифікацями по ковіду ?
Де ж ваша розхвалена свобода слова, коли газетки і тб тупо нав*язують лише одну думку, а іншим не дозволяють висловитися - он на yahoo уже навіть коменти відключили цього тижня, бо люди пишуть не те, що політики і продажні проститути-"журналісти" їм втокмачують.
Тому їм закривають рот.
Під носом у себе не бачите, а кричите про загрозу від москалів, чайнізів та іранців.
Бо уся дурість од вас іде до нас.
Але таких, як я, значно менше в суспільстві. На жаль.
А дурість нав*язується тупою, бездумною і агресивною більшістю.
КНР - червоні комуняки-маоісти.
Кацапстан - споконвічна ракова пухлина на тілі людства.
Що ще не зрозуміло? Це ми і без розвідки знаємо.
нормальні теж є, але мало
- Мир отразится в незакритих глазенках дохлого пуки. Других вариантов нет!