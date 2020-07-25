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Разведка США заявляет об угрозе избирательной инфраструктуре со стороны России, Китая и Ирана

Разведка США заявляет об угрозе избирательной инфраструктуре со стороны России, Китая и Ирана

Соединенные Штаты официально обвинили Россию, Китай, а также Иран в усилиях, направленных на дискредитацию политических сил в США, подрыв выборов 2020 года, а также уменьшение доверия к демократии в американском обществе.

С таким заявлением выступил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы видим, как наши противники стремятся скомпрометировать политические кампании в США, кандидатов, а также имеют другие политические цели", - отметил Эванина, уточнив, что речь идет об угрозе избирательной инфраструктуре государства.

Руководитель американской контрразведки подчеркнул: "Мы продолжаем отслеживать вредоносных киберсубъектов, которые стремятся получить доступ к сетям в отдельных штатах и в федеральном масштабе, в том числе тех, что отвечают за управление избирательным процессом".

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Эванина уточнил, что имеет в виду прежде всего Россию, Китай и Иран, хотя угроза выборам в США не исключается и со стороны других государств и негосударственных субъектов.

По его словам, "цель России – ослабить Соединенные Штаты и уменьшить нашу глобальную роль", а также подорвать доверие к демократическому процессу в США путем дезинформации, работы интернет-троллей и т. п.

Что касается Китая, то эта страна, по словам руководителя контрразведывательной структуры США, активизирует влияние на американскую политическую среду и политических деятелей, которые выступают против интересов КНР.

А Иран, по убеждению Эванины, сосредотачивает усилия на операциях влияния в интернете. Это включает, в том числе, распространение дезинформации в социальных медиа с целью "подорвать демократические институты в США и разделить страну накануне выборов".

Также читайте: Байден заявил о вмешательстве РФ в выборы президента США: Русские продолжают. Им придется заплатить реальную цену

Напомним, в начале ноября этого года в США состоятся выборы президента, а также части Конгресса.

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выборы (24756) США (27082)


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Топ комментарии
+7
Як завжди: грабувати і вбивати. Нічого більше не уміють, хіба брехати.
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25.07.2020 03:24
+6
Разведка США заявляет об угрозе избирательной инфраструктуре со стороны России, Китая и Ирана - Цензор.НЕТ 5580
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25.07.2020 02:52
+6
Іран - релігійні фанатики.НР
КНР - червоні комуняки-маоісти.
Кацапстан - споконвічна ракова пухлина на тілі людства.
Що ще не зрозуміло? Це ми і без розвідки знаємо.
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25.07.2020 07:14
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Правила форума Совет форумчан
Современная русня это вам не динозавры Совка, они ваши же технологии будут использовать лучше, чем вы их использовали. Мир изменился и победитель во 2-й холодной войне не предопределён.
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25.07.2020 02:34 Ответить
Чем русня теперь будет зарабатывать на жизнь?
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25.07.2020 03:01 Ответить
Як завжди: грабувати і вбивати. Нічого більше не уміють, хіба брехати.
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25.07.2020 03:24 Ответить
Разведка США заявляет об угрозе избирательной инфраструктуре со стороны России, Китая и Ирана - Цензор.НЕТ 5580
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25.07.2020 02:52 Ответить
ворог не в 5-й графі, це отравлені червоними свідомість: китай,росія, куба
у нас теж совків та вати, щирих, вагонами
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25.07.2020 11:09 Ответить
нужно быть рыжим, шо бы етого не видеть....
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25.07.2020 03:08 Ответить
да и зеленым, чтобы не реагировать. Я вот о чем: Анкл Сэм обеспокоился одними только замаскированными поползновениями. А здесь у нас - самое прямое вмешательство в украинские выборы, политику, государственность непосредственно через выставление условий (!) И опосредованно через своих проки рабиновичей, мертвеччуков и, самое главное, через вову зеленского и его руководителя Дерьмака... точнее, непосредственно через дерьмака и вову, и опосредованно через прокси... и любая реакция на такое вмешательство заговаривается ненужными новостями, by event making типа луцкого и полтавского "теракта", ложной беременностью дуры-мандель, и даже переездом (скандальчик,но быстро забывается) на кончезаспину дачу... а если кто-то отважится заговорить - тут на сцену выходит Шлюха Венидиктовна и Пес Рюкзаков с Блюдолизом Тоськой... а по г+г, ай си ти ви и прочим увеселительным каналам идет ежедневная туобо-дебилизация кварталами, дизелями и варьятами. Ну как тут не вмешиваться кацапам козломордым в украинскую жизнь, такую незащищенную, на 73% туповаНтую...
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25.07.2020 08:29 Ответить
Орангутан,как всегда, не согласен с выводами разведки, бо оно знает все обо всем лучше, чем кто-либо другой.
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25.07.2020 03:18 Ответить
Все режимы во время кризиса или выборов ведут себя одинаково, рассказывают про заговор врагов, под предлогом угрозы демократии берут под контроль интернет, ужесточают цензуру.
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25.07.2020 03:22 Ответить
а кацапня не угроза?
шо перед выборами, шо после?
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25.07.2020 03:50 Ответить
та вы уже взяли бубу - ее и жуйте...
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25.07.2020 03:52 Ответить
Вам - это тем, кто знает, как зовут фюрера русни?
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25.07.2020 04:00 Ответить
Ви самі себе руйнуєте зсередини своїми дебільними blm, колінкуєте, як останні ідіоти, перед кожною спортивною грою, хто не прихилить коліно через урку - обливаєте помиями, хто напише / скаже - All Lives Matter - звільняєте з роботи, б*єте-вбиваєте, хто захищає себе - засуджуєте, а чорним можна все.
Що там з приписками-фальсифікацями по ковіду ?
Де ж ваша розхвалена свобода слова, коли газетки і тб тупо нав*язують лише одну думку, а іншим не дозволяють висловитися - он на yahoo уже навіть коменти відключили цього тижня, бо люди пишуть не те, що політики і продажні проститути-"журналісти" їм втокмачують.
Тому їм закривають рот.
Під носом у себе не бачите, а кричите про загрозу від москалів, чайнізів та іранців.
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25.07.2020 04:03 Ответить
бачимо, Ведана, все бачимо и blm и колином на горло, - все бачимо...
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25.07.2020 04:44 Ответить
ще мене з Канады не повчали, а так вже вси....
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25.07.2020 04:56 Ответить
Так отож.
Бо уся дурість од вас іде до нас.
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25.07.2020 05:57 Ответить
а ви не піддавайтесь на нас придурків - чі такі слабенькі?
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25.07.2020 06:05 Ответить
завжди як папа скаже робите чі самі ще трохі думаете?
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25.07.2020 06:13 Ответить
Я думаю. Завжди.
Але таких, як я, значно менше в суспільстві. На жаль.
А дурість нав*язується тупою, бездумною і агресивною більшістю.
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25.07.2020 07:24 Ответить
noone's perfect)))...
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25.07.2020 08:31 Ответить
а як колино чoрне а горло биле?
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25.07.2020 05:05 Ответить
Все вышеперечисленное имеет место быть, но и отрицать угрозу со стороны кацапов и китайцев - глупо.
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25.07.2020 18:57 Ответить
У Лукашенко было три соперника с внешней крышей. Буржуй Бабарико, колхозник Тихановский и мутный Цепкало. ВСЕХ ТРО​​​​​​​ИХ ДО МАЯ НИКТО НЕ ЗНАЛ. До мая они политикой не занимались, а в мае провозгласили СОЮЗ МЕЧА И ОРАЛА. Вся раскачка улицы в 2020 году - это они. Я офигел, когда увидел, что Ольгино топит за них. С Тихановским понятно. Он приехал из Москвы с бюджетом, при этом неосторожно выложил фото с куратором на фоне ТАСС. Бабарико - это Газпром, тут все ясно. Просто в Труба не верила, что Бацька окажется такой наглый и хлопнет всю их белорусскую контору. Когда Бацька оказался именно такой наглый, Газпром возмущенно заскрипел вентилями. Но тут выяснилось, что за деятельностью его белорусской дочки уже давно следят умные, усталые глаза генерального секретаря Вашингтонского обкома.И ГАЗПРОМ ПРИТУХ. Оставался Цепкало. На него выпустили маленького, но злодроченого турка, который показал видео-кассету с Цепкалой и двумя тёлками без трусов, а потом побежал в суд, требовать с кандидата ДОЛЖОК. Цепкало решил в суд не ходить и свинтил в Москву.
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25.07.2020 05:18 Ответить
Реклама бульбоносу зачтена.
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25.07.2020 09:30 Ответить
То что кремль с бацькой каши уже не сварит -это давно не одному мне видно.
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25.07.2020 11:36 Ответить
А где видосик с теми телками без трусов можно посмотреть? Для друга спрашиваю.
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25.07.2020 19:00 Ответить
нашему по барабану - он не верит в разведку.
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25.07.2020 05:42 Ответить
Разведка США заявляет об угрозе избирательной инфраструктуре со стороны России, Китая и Ирана - Цензор.НЕТ 1193......
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25.07.2020 06:09 Ответить
thank you
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25.07.2020 06:22 Ответить
шустрый ты, деда, и предсказуемый не смешной ....
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25.07.2020 06:31 Ответить
Вашему ..***** ..!? ..100% ..*ПО ЦИМБАЛАМ * ?
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25.07.2020 06:10 Ответить
а от и баран прикацапленый отмекался )))
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25.07.2020 06:19 Ответить
картинку запости и не мешай....
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25.07.2020 06:21 Ответить
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25.07.2020 06:22 Ответить
всем спасибо за вечер...
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25.07.2020 06:46 Ответить
Іран - релігійні фанатики.НР
КНР - червоні комуняки-маоісти.
Кацапстан - споконвічна ракова пухлина на тілі людства.
Що ще не зрозуміло? Це ми і без розвідки знаємо.
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25.07.2020 07:14 Ответить
не згоден, в ру - це ті ж самі совєтські пролетарії, безбожники та ледарі
нормальні теж є, але мало
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25.07.2020 11:15 Ответить
Что-то разведка США сгущает краски. Ведь так говорил один "вяликий презедент"- "надо лишь посмотреть в глаза х@йла и увидишь там мир".
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25.07.2020 07:16 Ответить
Я так думаю:
- Мир отразится в незакритих глазенках дохлого пуки. Других вариантов нет!
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25.07.2020 07:32 Ответить
зачем кацапам мешать американам, если те и сами прекрасно ушатывают свою страну...
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25.07.2020 07:24 Ответить
И что же, больше не будут Путина печатать на обложке Таймс?
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25.07.2020 07:30 Ответить
Обнуляйтер всея Мавзолея и рюсскага Мира попадет в Рай,а они в ад... Сам себя спалил,Андрей Панин,под видом Путлера КГБиста... хреновый ты актер Андрюха....
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25.07.2020 08:23 Ответить
Азіяти намагаються насрати всьому світові.
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25.07.2020 08:26 Ответить
Та отключите им айфоны
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25.07.2020 08:28 Ответить
Все в жизни повторяется , в 20-х годах прошлого века Москва тоже пьіталась "раскачивать" Европу и США , посредством деятельности Коминтерна . Там бьіло финансирование "своей" прессьі , вербовка агентов , пропаганда. Кстати , США установили дипотношения с СССР только после того , как Сталин свернул всю нелегальную деятельность агентов Коминтерна в Штатах.
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25.07.2020 08:33 Ответить
Я не поленился и просмотрел внимательно фильмы с участием Андрея Панина,главная особенность его речи,жистикуляцию,привычки и главное походку.Первое что бросается сразу,это паузы в речи и мычание,второе,это прихрамывающая походка,которую изменить по жизни невозможно...,за строение ушных раковин говорить не буду,это что строение рельефа отпечатков пальцев,которые изменить невозможно...
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25.07.2020 08:36 Ответить
То есть Вы согласны с Третьяковой о стирилизации потомственных алкоголиков ?😀😀😀
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25.07.2020 08:51 Ответить
Нет.Я согласен с блогером Валерой Крымским,который нарыл все об этом болване все что можно и нельзя....
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25.07.2020 08:56 Ответить
А если форма ушей сразу выдаёт дебила , а он ещё и размножается? 😀😀😀
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25.07.2020 08:58 Ответить
Дебилы наше все,потому и была Перестройка.... с ускорением и гласностью
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25.07.2020 09:12 Ответить
"Разведка США заявляет об угрозе избирательной инфраструктуре со стороны России, Китая и Ирана" - если есть угроза избирательной инфраструктуре США со стороны России, то можно представить что Россия сделала с выборами в Украине, поэтому и победил Голобородько и мы так и остались самыми бедными в Европе.
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25.07.2020 08:43 Ответить
я вас розчарую, якщо скажу, що Україна ніколи не була найбіднішою в Європі?
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25.07.2020 12:15 Ответить
И главный вопрос. почему мать и отец Андрея Панина не были на похоронах сына в марте 2013 г..Ответ простой,он жив...в роли... Путлера ВВ....
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25.07.2020 08:46 Ответить
позвони йому, денні...
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25.07.2020 11:16 Ответить
Дря Рашки, всё закончится как обычно. Раздачей продовольствия
Розвідка США заявляє про загрозу виборчій інфраструктурі з боку Росії, Китаю та Ірану - Цензор.НЕТ 695
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25.07.2020 11:24 Ответить
У Трампа от таких новостей опять диарея.
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25.07.2020 11:29 Ответить
В Америці всі проблеми із за чорних, яких туди завезли кацапи в часи работоргівлі, хай їм грець.
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25.07.2020 12:38 Ответить
 
 