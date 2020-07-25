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Новости Коронавирус и карантин
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В мире новый суточный антирекорд заболеваемости COVID-19 - 288,4 тыс. заражений, 6194 человека умерли

В мире новый суточный антирекорд заболеваемости COVID-19 - 288,4 тыс. заражений, 6194 человека умерли

В пятницу, 24 июля, в мире диагностировали рекордные 288 378 заражений коронавирусом, 6194 пациентов умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, а также центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Так, в США за минувшие сутки диагностировали 77 885 случаев коронавируса, в Бразилии 58 249, в Индии 48 892, ЮАР 13 944, Мексика 8438 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 170 странах мира.

Сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

В мире новый суточный антирекорд заболеваемости COVID-19 - 288,4 тыс. заражений, 6194 человека умерли 01

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Здається,у багатьох дурантинофілів з Лахті відпустка..

Де Басаврюк,Стоян ,Силенко...
Чому пропав наш Крисолов ?
Хоч ні..живий ще"австралієць"
і кілька новачків...
Полтава й Тічер що Англійський...
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25.07.2020 09:21 Ответить
Українські лікарі паразитують на державному бюджеті, їх розвелось як псів.
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25.07.2020 09:34 Ответить
Они пробухивают премию, полученную за повышение ежедневной заболеваемости ковидом в Украине. Теперь они пьют бояру под песню "Этат день мы приближали, как магли..." и закусывают кто зябликами, кто крысами, а кто ягелем...
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25.07.2020 13:08 Ответить
Задрали уже пугать. Уже никто в эту хню не верит.
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25.07.2020 10:14 Ответить
Врут всё? А в чем именно?
Ты же умный человек.
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25.07.2020 13:23 Ответить
Раша,поднажми...
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25.07.2020 11:28 Ответить
 
 