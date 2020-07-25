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В мире новый суточный антирекорд заболеваемости COVID-19 - 288,4 тыс. заражений, 6194 человека умерли
В пятницу, 24 июля, в мире диагностировали рекордные 288 378 заражений коронавирусом, 6194 пациентов умерли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, а также центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Так, в США за минувшие сутки диагностировали 77 885 случаев коронавируса, в Бразилии 58 249, в Индии 48 892, ЮАР 13 944, Мексика 8438 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 170 странах мира.
Сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.
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Де Басаврюк,Стоян ,Силенко...
Чому пропав наш Крисолов ?
Хоч ні..живий ще"австралієць"
і кілька новачків...
Полтава й Тічер що Англійський...
Ты же умный человек.