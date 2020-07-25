Наемники РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб ООС
За минувшие сутки, 24 июля, наемники российско-оккупационных войск 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.
"24 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки противник трижды применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Наемники также обстреляли позиции украинских защитников вблизи Гнутово, Лебединского, Пищевика и Широкино, использовав гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у Новотошковского и Хутора Свободный.
По данным разведки, за минувшие сутки, украинские бойцы ранили одного наемника.
"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", - добавили в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм вблизи Опытного. Также враг привел гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы вблизи Водяного.
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Может и в Раду их введут ?
Візьми соєву канхветку від ЗЕ. Заробив.
У резолюції 34-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН № 140 від 14.12.1979 підкреслюється, що використання найманців - це «загроза міжнародному миру і безпеки і, подібно до вбивства, піратству, геноциду, є всюди злочином проти людства». Відповідно до цього Найманці не користуються заступництвом норм права збройних конфліктів; вони не можуть мати статусу комбатантів або військовополонених, на них не поширюється право притулку. Тобто влада Укараїни є фактично колабораціоніською, вона покладає відповідальність на міфічних найманців, а не на окупаційні війська РФ. Ганьба і журналістам і владі які говрять неправду.
https://www.facebook.com/OksaVla?fref=ufi Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российский военных на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
В 2014 році естафету від совка перейняла Фашистська росія.
Перейняли естафету ті, чиї "отци" та "дєди" віддали своє життя заради Миру у всьому Мирі у Другій Світовій війні!!!
Мільйони загиблих радянських солдат зараз у труні перекидаються від того, на що перетворилася російська федерація і як їхні сини та онуки на росії стали на бік ФАШИЗМА!!!
1941-1945 мільйони росіян віддали своє життя у боротьбі з німецька-фашистськими загарбниками, СМЕРТЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ....... за те, щоб ******* росіянє перетворилися на ФАШИСТІВ?!
ПОЗОР росіянам!!!
росіянін = фашист!!!
російська федерація = фашистська росія!!!
росія не має права проводити Паради Перемоги, бо ******* росія перетворилася на Фашистську Німеччину "образца" 1941 року!!!
Экс-советник президента Украины, блогер Юрий Бирюков пишет на своей странице в Facebook, - Мир - это хорошо. И, если не мир, а хотя бы прекращение огня - это хорошо, а вот погибшие украинские военные - это не просто «плохо», это трагедия. Объявлено прекращение огня. Не стоит даже сомневаться, наши будут его соблюдать, нагонять проверяющих, нагонят контролеров, рапорта, пояснительные, а вот боевики - вряд ли.
Бирюков отмечает, будут ли боевики выполнять условия соглашений - вопрос риторический. Уже проходили этого много раз. Особенно это касается работы снайперов, особенно это касается российских снайперов. Со снайперами можно бороться с помощью специальных подразделений контрснайперской борьбы. Они заточены именно на подавление огня вражеских снайперов, а не привычно-понятную работу линейных снайперов.
Сегодня в 9 утра всем особым тактическим группам контр-снайпинга поступило распоряжение отойти с первой линии обороны, прекратить выполнение боевых задач и сосредоточится на базах.
«Мир - это хорошо! Мир, но не капитуляция», - написал Юрий Бирюков.
Ну, на границе Приднестровья тоже не стреляют...
Зрада наших військових, яка відбудеться сьогодні в 00:00
Максимальне поширення!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=309629733418917&id=106277180910961¬if_t=feedback_reaction_generic