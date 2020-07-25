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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

Наемники РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

За минувшие сутки, 24 июля, наемники российско-оккупационных войск 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

"24 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки противник трижды применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Наемники также обстреляли позиции украинских защитников вблизи Гнутово, Лебединского, Пищевика и Широкино, использовав гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у Новотошковского и Хутора Свободный.

По данным разведки, за минувшие сутки, украинские бойцы ранили одного наемника.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм вблизи Опытного. Также враг привел гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы вблизи Водяного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вырезали кости из тела погибшего под Зайцево медика Илина, а раненый морпех Журавель истек кровью, - штаб ООС

Автор: 

обстрел (27716) наемники рф (2091) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+22
Барига на крові каже шо це не щітаіцца. Та сторона готується до миру.
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25.07.2020 08:31
+15
Партию х#ем на рояли исполняет преЗЕдент Украины Янелох, солист Сивоха. "Я люблю тебя, Россия!"
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25.07.2020 08:41
+13
Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6588
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25.07.2020 08:40
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Барига на крові каже шо це не щітаіцца. Та сторона готується до миру.
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25.07.2020 08:31 Ответить
ровно така ж мисль і в мене вознікла - та сторона трініруєцця у встановлені режиму ПВ
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25.07.2020 08:56 Ответить
израиль за поцарапаные автомобили на голандских высотах,бомбил сирию ракетами и вертолетами!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13июля русско фашисты поиздевалися над медиком и солдатами ВСУ,а украина ноль реакции..........................
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25.07.2020 08:38 Ответить
Не Україна, а миролюбний капітулянт зеленський, який "особисто контролював ситуацію" пожираючи криветки на держдачі. Та генерал хомчак, призначений зеленським головнокомандувачем, через його "видатні" командирські заслуги в Іловайську.
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25.07.2020 09:20 Ответить
бирюков написал уже . что эта мразь запретила эвакуацию раненого группам спецназа которые готовы были её провести . насколько же этот ублюдок ненавидит страну и её защитников
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25.07.2020 10:40 Ответить
А ты в курсе что Израиль оккупировали эти высоты? То есть сепары бомбят всу за поцарапаняе автомобили, ты на это намекаешь?
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25.07.2020 10:30 Ответить
Кому Израиль - сепары, для того, как говорится и кобыла невеста
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25.07.2020 10:48 Ответить
Нет б...ть оккупанты.
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25.07.2020 10:53 Ответить
Про сепаров - ты, сам так сравнил, твоей рукой никто не писал, кацапский подпевала
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25.07.2020 12:29 Ответить
Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6588
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25.07.2020 08:40 Ответить
И при этом политики типа ЗЕ собираются выборы среди этой мрази делать?

Может и в Раду их введут ?
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25.07.2020 08:41 Ответить
Для не очень умных сторонников Пети - выборы в 2020 году там не проводятся!
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25.07.2020 08:48 Ответить
Где ты видел умных сторонников Зеленского, тем более сегодня?
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25.07.2020 09:23 Ответить
Партию х#ем на рояли исполняет преЗЕдент Украины Янелох, солист Сивоха. "Я люблю тебя, Россия!"
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25.07.2020 08:41 Ответить
Испорожнился? Молодец, го за рошенкой!
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25.07.2020 08:49 Ответить
Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7481
Візьми соєву канхветку від ЗЕ. Заробив.
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25.07.2020 08:52 Ответить
Вам уже и такие выдают, надо же...
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25.07.2020 16:29 Ответить
Cоєвого скота на нари, а зелю в Ростов.
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25.07.2020 08:53 Ответить
а тебе в прізідєнти)
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25.07.2020 08:54 Ответить
Для чого домовлялися про припинення вогню?
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25.07.2020 08:49 Ответить
чому "9 раз порушували" ? Красівше це назвати: "«та сторона» 9 раз встановлювала режим припинення вогню"
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25.07.2020 08:51 Ответить
Буцім "та сторона" трініруєця достойно встрєтіть 27 іюля
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25.07.2020 08:53 Ответить
Найманці російсько окупаціних військ. Це оксіморон. Там не має найманців там регулярні війська РФ. І питання до влади, якщо там найманці чому їх беруть в полон, обмінюють чому РФ, як країна яка наймає цих найманців, надає їм зброю не в трибуналі ООН?
У резолюції 34-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН № 140 від 14.12.1979 підкреслюється, що використання найманців - це «загроза міжнародному миру і безпеки і, подібно до вбивства, піратству, геноциду, є всюди злочином проти людства». Відповідно до цього Найманці не користуються заступництвом норм права збройних конфліктів; вони не можуть мати статусу комбатантів або військовополонених, на них не поширюється право притулку. Тобто влада Укараїни є фактично колабораціоніською, вона покладає відповідальність на міфічних найманців, а не на окупаційні війська РФ. Ганьба і журналістам і владі які говрять неправду.
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25.07.2020 08:52 Ответить
А как ты будешь европейцам рассказывать про регулярную армию РФ если международная наблюдательная миссия ОБСЕ находящаяся на Донбассе ее там не видим о чем не раз заявляли ее главы?
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25.07.2020 08:59 Ответить
А ОБСЕ тоже преступники если там наемники, поскольку согласно резолюции ООН № 140 от 14.12.1979 , подчёркивается, что использование Наемников - это «угроза международному миру и безопасности и, подобно убийству, пиратству, геноциду, является повсюду преступлением против человечества». Соответственно этому Наемники не пользуются покровительством норм права вооруженных конфликтов; они не могут иметь статуса комбатантов или военнопленных, Это при такой формулировке ОБСЕ выполняет роль инертной сиделки возле газовой камеры в концлагере. Короче мы утоноли во вранье и власти, и мировых "миротворцев" и оккупантов - всех против всех.
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25.07.2020 09:06 Ответить
Зачем европейцам рассказывать? Они и так знают,но морозятся. Да и хрен бы с ними. Главное что кацапне не даёт разгуляться США,водя им хером по козлиным мордам.
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25.07.2020 10:09 Ответить
структурно це армія РФ - зброя, ресурси, організація; але рядовий особовий склад у них в основному із мєсних колаборантів
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25.07.2020 08:59 Ответить
Офіцерський склад кацапня, а решта тамжінашілюді.
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25.07.2020 09:14 Ответить
«Найманець» розкривається в ст. 47 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року. Відповідно до зазначеної статті Найманець - це особа, яка: спеціально завербована на місці або за кордоном для того, щоб брати безпосередню участь у збройному конфлікті; фактично бере безпосередню участь у воєнних діях, керуючись головним чином бажанням одержати особисту вигоду у вигляді матеріальної винагороди від воюючої сторони та: не є ні громадянином сторони, що перебуває в конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території контрольованої такою стороною; не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті; не відправлено будь-якою. державою, яка не є такою, що знаходиться в конфлікті стороною, для виконання офіційних обов'язків як представник своїх збройних сил.
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25.07.2020 09:23 Ответить
Беженец с оккупированного московскими «ихтамнетами» Донбасса рассказал, что в его пгт (поселок городского типа) насчитывающий около ШЕСТЬСОТ дворов, только две семьи не ходили весной 2014 в гараж на Рехферендум. Местные коллаборанты угрожали ночью облить их дома бензином и поджечь.
https://www.facebook.com/OksaVla?fref=ufi Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российский военных на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
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25.07.2020 08:58 Ответить
Сейчас в опорниках первой линии забрали даже пулеметы, оставили лишь штатное оружие - автомат.. Капитуляция скоро.
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25.07.2020 08:58 Ответить
Як скоро, вже відбулась у Мінську
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25.07.2020 09:01 Ответить
от же жжжж.... то хай на першу лінію поставлять не солдат, а штабних генералів з пістолєтами
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25.07.2020 09:01 Ответить
А може зробити як кацапи і вперед жінок і дітей генералів?
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25.07.2020 09:06 Ответить
Не будет никакой капитуляции не сцы)) все как было так и останется. Вялотекущий конфликт ещё на долгие годы.
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25.07.2020 09:01 Ответить
совок - знищував всі народності та нації.
В 2014 році естафету від совка перейняла Фашистська росія.

Перейняли естафету ті, чиї "отци" та "дєди" віддали своє життя заради Миру у всьому Мирі у Другій Світовій війні!!!

Мільйони загиблих радянських солдат зараз у труні перекидаються від того, на що перетворилася російська федерація і як їхні сини та онуки на росії стали на бік ФАШИЗМА!!!

1941-1945 мільйони росіян віддали своє життя у боротьбі з німецька-фашистськими загарбниками, СМЕРТЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ....... за те, щоб ******* росіянє перетворилися на ФАШИСТІВ?!

ПОЗОР росіянам!!!

росіянін = фашист!!!
російська федерація = фашистська росія!!!

росія не має права проводити Паради Перемоги, бо ******* росія перетворилася на Фашистську Німеччину "образца" 1941 року!!!
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25.07.2020 09:02 Ответить
На юго-западе Москвы дрались армяне и азеры.Конфликт нарастает.
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25.07.2020 09:15 Ответить
Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 759
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25.07.2020 09:20 Ответить
С 27.07.2020 начнется настоящее прекращение огня. Вот самое-самое.До этого было не то. Сейчас же и генсек ООН, и Европа, и США - все верят, что это будет железное перемирие. Ведь с кем-с кем, а с Россией всегда можно договорится, как учил Бисмарк, Будапештский меморандум и преподаватели Зеленского в военно-цирковом училище.
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25.07.2020 09:21 Ответить
25.07.2020.
Экс-советник президента Украины, блогер Юрий Бирюков пишет на своей странице в Facebook, - Мир - это хорошо. И, если не мир, а хотя бы прекращение огня - это хорошо, а вот погибшие украинские военные - это не просто «плохо», это трагедия. Объявлено прекращение огня. Не стоит даже сомневаться, наши будут его соблюдать, нагонять проверяющих, нагонят контролеров, рапорта, пояснительные, а вот боевики - вряд ли.
Бирюков отмечает, будут ли боевики выполнять условия соглашений - вопрос риторический. Уже проходили этого много раз. Особенно это касается работы снайперов, особенно это касается российских снайперов. Со снайперами можно бороться с помощью специальных подразделений контрснайперской борьбы. Они заточены именно на подавление огня вражеских снайперов, а не привычно-понятную работу линейных снайперов.
Сегодня в 9 утра всем особым тактическим группам контр-снайпинга поступило распоряжение отойти с первой линии обороны, прекратить выполнение боевых задач и сосредоточится на базах.
«Мир - это хорошо! Мир, но не капитуляция», - написал Юрий Бирюков.
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25.07.2020 09:27 Ответить
Хомчака на осину. Тряпка и мразь.
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25.07.2020 10:12 Ответить
Интересно, из каких соображений выбрали 27-ое для вечного перемирия?
Ну, на границе Приднестровья тоже не стреляют...
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25.07.2020 10:20 Ответить
Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6361
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25.07.2020 10:27 Ответить
і знову "порохоботська туга за безнадійно втраченим минулим" )))
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25.07.2020 10:57 Ответить
ага)именно поэтому зерыги так усыраются от страха от "реванша Пороха" - все боль у тебя впереди ,додик
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25.07.2020 11:08 Ответить
Орки пострілюють? Та то все херня, головне, щоб наші не стріляли, бо так шмаркля і засцяний з ****** домовились.
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25.07.2020 10:53 Ответить
ЦЕ ЗАВЖДИ ПРАЦЮЄ !

Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2560
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25.07.2020 10:56 Ответить
В Україні дві проблеми - русскіє та русскій язик. В Россії також.
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25.07.2020 11:27 Ответить
https://m.facebook.com/pogrebiskii/?refid=52&notif_t=feedback_reaction_generic&__tn__=C-R Олександр Погребиський

Зрада наших військових, яка відбудеться сьогодні в 00:00
Максимальне поширення!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=309629733418917&id=106277180910961&notif_t=feedback_reaction_generic
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25.07.2020 13:37 Ответить
 
 