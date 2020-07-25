За полгода в реестр коррупционеров НАПК попали более двух тысяч человек

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с начала 2020 года внесло в реестр коррупционеров 2018 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАПК.

"За первые шесть месяцев этого года в реестр внесены 2018 лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - говорится в сообщении.

Как уточняется, 429 человек совершили уголовные правонарушения, 1532 привлечены к административной и еще 57 - к дисциплинарной ответственности.

По данным НАПК, чаще всего в реестр коррупционеров попадают сотрудники (в том числе бывшие) Государственной уголовно-исполнительной службы и Национальной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд закрыл производство против Зеленского за неподачу им сообщения об изменении имущественного состояния, в связи с его иммунитетом

Так, в реестр коррупционеров включены 102 сотрудники ГУИС, из них двое привлечены к уголовной ответственности. Оба – рядовой и сержант внутренней службы - за принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

К админответственности за несвоевременное представление декларации привлечены 99 сотрудников ГУИС и еще один - к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор.

"175 сотрудников Национальной полиции пополнили списки Реестра. Из них 12 привлечены к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения: 5 полицейских - за принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды (три сержанта, один лейтенант и один старший лейтенант полиции)", - проинформировали в НАПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК начало проверку в Госэкоинспекции

Отмечается, что 7 полицейских попали в этот реестр за злоупотребление влиянием, то есть принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или другого лица за влияние на принятие решения - с ним два старшие лейтенанты, три капитана, один майор и один подполковник.

156 работников органов Национальной полиции привлечены к административной ответственности за несвоевременное представление декларации. За несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии привлечен один полицейский.

"7 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности. Из них: 4 были уволены за получение неправомерной выгоды или подарка; 3 получили выговор за непринятие мер по недопущению конфликта интересов, а также совершение действий в условиях реального конфликта интересов; 1 получил строгий выговор за декларирование недостоверной информации", - уточняется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский

Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом в этом году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр работников НПУ снизилось на 33%, а ГУИС - на 11%. Все данные лиц вносятся в реестр коррупционеров после решения суда и привлечения их к ответственности (наложения штрафов, лишения свободы и т. п.), указали в НАПК.