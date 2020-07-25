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Новости Борьба с коррупцией
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За полгода в реестр коррупционеров НАПК попали более двух тысяч человек

За полгода в реестр коррупционеров НАПК попали более двух тысяч человек

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с начала 2020 года внесло в реестр коррупционеров 2018 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАПК.

"За первые шесть месяцев этого года в реестр внесены 2018 лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - говорится в сообщении.

Как уточняется, 429 человек совершили уголовные правонарушения, 1532 привлечены к административной и еще 57 - к дисциплинарной ответственности.

По данным НАПК, чаще всего в реестр коррупционеров попадают сотрудники (в том числе бывшие) Государственной уголовно-исполнительной службы и Национальной полиции.

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Так, в реестр коррупционеров включены 102 сотрудники ГУИС, из них двое привлечены к уголовной ответственности. Оба – рядовой и сержант внутренней службы - за принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

К админответственности за несвоевременное представление декларации привлечены 99 сотрудников ГУИС и еще один - к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор.

"175 сотрудников Национальной полиции пополнили списки Реестра. Из них 12 привлечены к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения: 5 полицейских - за принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды (три сержанта, один лейтенант и один старший лейтенант полиции)", - проинформировали в НАПК.

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Отмечается, что 7 полицейских попали в этот реестр за злоупотребление влиянием, то есть принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или другого лица за влияние на принятие решения - с ним два старшие лейтенанты, три капитана, один майор и один подполковник.

156 работников органов Национальной полиции привлечены к административной ответственности за несвоевременное представление декларации. За несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии привлечен один полицейский.

"7 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности. Из них: 4 были уволены за получение неправомерной выгоды или подарка; 3 получили выговор за непринятие мер по недопущению конфликта интересов, а также совершение действий в условиях реального конфликта интересов; 1 получил строгий выговор за декларирование недостоверной информации", - уточняется в сообщении.

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Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом в этом году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр работников НПУ снизилось на 33%, а ГУИС - на 11%. Все данные лиц вносятся в реестр коррупционеров после решения суда и привлечения их к ответственности (наложения штрафов, лишения свободы и т. п.), указали в НАПК.

Автор: 

коррупция (8573) НАПК (1224)


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Топ комментарии
+9
Смотри не перепутай !
Это в клетке обвиняемая волонтер, детский кардиохирург, а это спокойно рядом с адвокатом луцкий террорист , державший в заложниках 20 человек.

За пів року до реєстру корупціонерів НАЗК потрапили понад дві тисячі осіб - Цензор.НЕТ 4816 За пів року до реєстру корупціонерів НАЗК потрапили понад дві тисячі осіб - Цензор.НЕТ 9299
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25.07.2020 09:32
+5
Без Зельцмана реестр не полон
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25.07.2020 09:34
+3
Ловля блох, или имитация деятельности.
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25.07.2020 09:06
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Правила форума Совет форумчан
А слуг народу перевірили на корупцію?
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25.07.2020 09:00 Ответить
Цікаво,що за хрєнь,адмінвідповідальність та дисципвідповідальність?? )))
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25.07.2020 09:07 Ответить
Це обов'язок накрити поляну владі для тих, кого спіймали.
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25.07.2020 09:10 Ответить
штраф та догана на роботі
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25.07.2020 09:10 Ответить
545-те кітайське попередження !!!)))
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25.07.2020 09:13 Ответить
проверили..так проверили, что решили, что первый клоун-коррупционер имеет президентский иммунитет и при декларированных 25 млн имеет право "потерять в уме" 5 млн. 5 лямов туда, 5 - сюда, какая разница... все равно на его обслуживание в сутки тратится больше...
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25.07.2020 09:17 Ответить
Ганьба за такі покарання хабарників.
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25.07.2020 09:01 Ответить
Хабарник має сидіти на нарах, незалежно від суми хабаря !!)))
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25.07.2020 09:11 Ответить
И независимо от занимаемой должности
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25.07.2020 09:19 Ответить
Не вийде! От Зєля у реєстр чомусь не потрапив. Хоча за законом мав би черезнедекларування доходів. Та й суд відмовив у провадженні щодо нього через імунітет. Тому читати ОЦЕ не має ніякого змісту. То все - звичайна лапша.
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25.07.2020 10:13 Ответить
Плебсу потрібні хліб та видовища !!!)))
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25.07.2020 10:37 Ответить
А ще ковбаса за 2,20. Хоча через неможливість отримання такої дешевої ковбаси плебс задовільнять я і просто її обіцянками.
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25.07.2020 10:45 Ответить
Ковбасу замінить локшина на вуха, 73% лохтарата !!)))
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25.07.2020 10:58 Ответить
Ловля блох, или имитация деятельности.
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25.07.2020 09:06 Ответить
Владою, яку ти обрав.
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25.07.2020 09:11 Ответить
Та що обирав ти взагалі нічого не робила окрім як оббирати країну.
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25.07.2020 09:16 Ответить
А ця що робить?
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25.07.2020 09:23 Ответить
Тут нема статті! Тобто ти просто флудиш і не відповідаєш за свої слова. Ми говоримо про сьогоднішню владу і її дії. Що будеш говорити після того, як народ їх вижене геть?
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25.07.2020 09:33 Ответить
Скольких из них в итоге посадили ?
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25.07.2020 09:07 Ответить
У владні крісла.
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25.07.2020 09:10 Ответить
интересно было бы глянуть на реестр коррупционеров, находящихся на нарах
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25.07.2020 09:12 Ответить
Нуль цілих та йух десятих !!!)))
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25.07.2020 09:14 Ответить
Наверное "и т.п." самое жесткое наказание
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25.07.2020 09:15 Ответить
баканов с виллой в испании и фирмой там же не задекларированной есть? А зеленский не уплативший налог за покупку ОВГЗ, не задекларировавший виллу там же в испании?
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25.07.2020 09:21 Ответить
Смотри не перепутай !
Это в клетке обвиняемая волонтер, детский кардиохирург, а это спокойно рядом с адвокатом луцкий террорист , державший в заложниках 20 человек.

За пів року до реєстру корупціонерів НАЗК потрапили понад дві тисячі осіб - Цензор.НЕТ 4816 За пів року до реєстру корупціонерів НАЗК потрапили понад дві тисячі осіб - Цензор.НЕТ 9299
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25.07.2020 09:32 Ответить
Думаю, що Виктор Пользователь це подобається!
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25.07.2020 09:34 Ответить
Ничего не изменилось-НАПК вылавливает только тех,кого "видит" или кого дозволяют...Почему-то львиную долю НАПК делают журналисты.значит,либо полностью нужно менять руководство,либо полностью перезагрузить этот орган.Вот последний случай с "отловленным" журналистами новоназначенцем.главой НБУ Шевченко,дело обстояло точно так "не,вижу.нее хочу знать".А там незадекларированы были 100 миллионов денег и "кольца-браслеты...Что касается "наказаний",то законом НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ административные наказания или штрафы...ЗАКОН ПРЕДУСМОТРЕННА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за фальшивые,недостоверные декларации как способ уклониться от расследования пот возможной колррупции и неплатежам налогов.
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25.07.2020 09:34 Ответить
Не позорься, еще раз погугли😀
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25.07.2020 09:36 Ответить
если сам себе плюсы ставишь.то позоришься сам...не тупи.и отвечай по существу если есть что и по фактам.а не тупняк в виде общего "тра-ля-ля"...по теме,задокументированы "правки" в декларации чиновников.которых "высветили" журналисты и последний как раз Шевченко,который "внёс изменения" в декларацию,а это,ПОГУГЛИ САМ, не предусмотрено законом (подаваться должна декларация,соответствующая истинности,всё остальное-нарушение закона)
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25.07.2020 09:51 Ответить
Без Зельцмана реестр не полон
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25.07.2020 09:34 Ответить
Ну если зеля...
Каков поп, таков и приход.
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25.07.2020 09:44 Ответить
спортивна риболовля на каналі "дискавері" ...впіймав ...поцілував ...відпустив ...
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25.07.2020 10:06 Ответить
НАПК ,ГБР ,САП,НАБУ должны отчитаться сколько денег ушло на их содержание и сколько эти борцы с корупцией вернули в бюджет Украины?
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25.07.2020 10:16 Ответить
На создании всех этих органов - "борцов с коррупцией" настаивали наши европейские и американские друзья. В обмен на политическую и финансовую поддержку. А вот то что происходило и происходит дальше с этими органами - их особо не интересует. Но это очень должно интересовать нас - граждан Украины. Т.к. если сопоставить сколько стоит государству содержание всех этих НАПК, НАБУ, САП, ГБР и т.п., и сколько они вернули в бюджет коррупционных (украденных) денег, то волосы дыбом встанут от маразма ситуации.
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25.07.2020 10:25 Ответить
а разве они должны быть в реестре, а не в тюрьме?????
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25.07.2020 10:26 Ответить
На нари з конфіскатом,всього майна,нажитого непосильною працею !!!)))
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25.07.2020 10:54 Ответить
Аж цельных две тыщщи! Круто... Если учесть что в стране их 99% на душу населения... Знаете что это напоминает? В эякуляте туева хуча сперматозоидов, а повезет лишь одному. Такое вот соревнование между гандонами и шустряками, не иначе...
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25.07.2020 10:29 Ответить
Якщо саджати по 10-ку корумпованої гидоти щодня, то за рік якісь позитивні зрушення відчуються !!!))
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25.07.2020 10:42 Ответить
Та воно так, та головне тут "якщо"...
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25.07.2020 11:04 Ответить
За пів року до реєстру корупціонерів НАЗК потрапили понад дві тисячі осіб - Цензор.НЕТ 1191
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25.07.2020 12:53 Ответить
не знаю що там у авакінській мусарні за корупціонери вписані у цю статистику, а от у ДКВС із сотні корупціонерів яких притягнули до адмінвідповідальності напевне 100% це інспектори, що допустили помилки при заповненні декларацій держслужбовця. Оце нам у НАЗК явили самих крутих курупціонерів у країні та заклали їх у статистику. Показали і свою "величезну" роботу по боротьбі з корупцією. Це просто ЗДІПІПЕЦЬ!
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25.07.2020 13:18 Ответить
Лазареву не забыли туда вписать,и в прокуратуре и у бакашки знают какие сети она крышует от неуплаты есв.
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25.07.2020 14:04 Ответить
в реестр более двух тысяч, на зону ни одного.
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28.07.2020 09:24 Ответить
 
 