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В Украине снова близкое к рекордному количество новых случаев COVID-19 - 1106, умерли 19 человек
За минувшие сутки, 24 июля, в Украине зафиксировано 1106 новых случаев коронавируса. 19 человек умерли и 611 – выздоровели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО
В частности, больше всего новых случаев выявлено в Ривненской области – 143. В Киеве зафиксировано 129 случаев, во Львовской – 114.
Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 63 929 случаев коронавируса, 1590 летальных исходов и 35 497 выздоровлений.
Отметим, цифра 1106 является почти рекордной. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки (1109) было обнаружено 26 июня.
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Результатов: примерно 10 900 000 (0,58 сек.)
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маска "пропускає" 0.7 часток з вірусом..Якщо вона на незараженому..
якщо вона і на інфікованому,і на здоровому -то 0.015...
враховуючи все-таки капельний шлях розповсюдження...
15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
25.06 - 40008 - новых 994
26.06 - 41117 - новых 1109
27.06 - 42065 - новых 948
28.06 - 42982 - новых 917
29.06 - 43628 - новых 646 v - Пн
30.06 - 44334 - новых 706
01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
03.07 - 46763 - новых 876
04.07 - 47677 - новых 914
05.07 - 48500 - новых 823
06.07 - 49043 - новых 543 v - Пн
07.07 - 49607 - новых 564
08.07 - 50414 - новых 807
09.07 - 51224 - новых 810
10.07 - 52043 - новых 819
11.07 - 52843 - новых 800
12.07 - 53521 - новых 678
13.07 - 54133 - новых 612 v - Пн
14.07 - 54771 - новых 638
15.07 - 55607 - новых 836
16.07 - 56455 - новых 848
17.07 - 57264 - новых 809
18.07 - 58111 - новых 847
19.07 - 58842 - новых 731
20.07 - 59493 - новых 651 v - Пн
21.07 - 60166 - новых 673
22.07 - 60995 - новых 829
23.07 - 61851 - новых 856
24.07 - 62823 - новых 972
25.07 - 63929 - новых 1106
Не бачу проблеми.
Коломойському ж не захочеться домалювати 90% клоуну щоб залишитись у кормушці?
***** ну нет уже давным давно 52 миллионов.. НЭ-ТУ
42 - еще поверю. Но никак не 52.
Може по документах нас знов 52 млн, 10 з яких досі не відвідало "свої" квартири зате справно "голосують" на виборах?
По поводу населения:
По данным Государственной службы статистики Украины, оценочная численность наличного населения Украины на 1 января 2020 года (без учёта Крыма и Севастополя) составила 41 902 416 человек, что на 250,8 тыс. человек меньше аналогичного показателя предыдущего года.
Можно конечно возразить и сказать, мол статистика врёт.
Ок. Если учитывать тренды
1. Потеря Крыма
2. Потеря еще двух областей
То те люди, которые уезжают думают так. Если моя страна не может обеспечить мне безопасность - то нахера мне эта страна? И едут куда-нить в Россию, Польшу, Чехию. Опять таки выбор куда ехать обуславливается наличием либо отсутствием серного вещества.
Второй критерий сваливаемости из страны - это нищенские зарплаты. Все еще.
Люди не умирают, они просто валят.
Кому, скажи мне, интересно жить в стране в которой 45% ****** выбирают ЗЕкретина который страну возвращает в дерьмо (Россию)???
Причем этим ******* даже если доказательства показать - они орут "выфсеврете".
Жить рядом с клиническими ЗЕ-кретинами очень сложно и это пожалуй тренд на 2020 год - 2022 года.
А тут еще и веет ветром что можем еще 4 области потерять.
Сумарно - картина по областям - говно. Зарплаты - давно говно. Безопасности нет. И рядом еще клинические идиоты которые орут (цитата с моей прошлой работы): Зеленский классный, просто у него команда херовая.
На вопрос - а кто выбирал команду? он так и не ответил.
Занавес.
До винайдення ефективної вакцини.(оскільки частина населення-припустимо третина перехворіє),то на Україну буде достатньо закупити 10 млн доз.(все йде до того,що це будуть німецькі @Pfizer)
(хтось категорично відмовиться,комусь буде протипоказано -головне прищепити медиків і "соціально активні категорії"...
сало з дніпропетровщини чи харківщини -НЕ ДОПОМОЖУТЬ !!
вони що,надіються,що їх ...уйню приймуть "на віру" ?
Минздрав Израиля видит ориентир: названо условие тотального карантина10 июля 2020
12:35
Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн. Тотальный карантин в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции Covid-19 вернётся в Израиль, если число суточных заражений достигнет 2000. Об этом, как стало известно сегодня, 10 июля, заявил министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн в ходе закрытого заседания в своём ведомстве.
https://eadaily.com/ru/news/2020/07/10/minzdrav-izrailya-vidit-orientir-nazvano-uslovie-totalnogo-karantina
Побыло пару дней под 2000 и пошло на спад.
Вчера уже 500.
А сидеть в бункере будешь вместе со своим фуйлом, если тебя туда пустят.
особливо з цим старалася ще перед Паскою московська кагебешна секта РПЦ..
КОРОНАВИРУС Израиль перешагнул "красную черту", за которой находится режим тотального карантина: каждый двенадцатый - с коронавирусом
23 ИЮЛЯ 2020
Третий день кряду в Израиле фиксируют антирекорды: вчера выявлено 2032 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее это цифра равнялась 2022. Таковы данные штаба по борьбе с коронавирусом.
За сутки на 22 человека выросло количество пациентов с диагнозом "коронавирус", чье состояние здоровья оценивается как тяжелое. Всего же насчитывается 295 таких пациентов.
Также зафиксирован антирекорд в соотношении сделанных тестов к количеству новых случаев инфицирования - 8,3%. Иными словами, вирус подтверждается у каждого двенадцатого тестируемого.
Ранее министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в случае увеличения количества новых инфицированных за сутки до 2000 человек, в стране будет введен режим тотального карантина.
Эксперты считают, что введение такого режима нереально: это нанесет сокрушительный удар по экономике и вызовет всплеск социального недовольства в обществе.
Свидетельством того, что власти не намерены претворять в жизнь план "2000", является назначение профессора Рони Гимзо куратором национальной программы борьбы с коронавирусом. Он считается противником введения режима тотального карантина и готов прибегнуть к такому варианту только в том случае, если будут исчерпаны все другие возможности.
найбільш"соціально активні" вже перехворіли..
якісь 10 відсотків "колективного імунітету" в Україні.. тому очікується плавний ріст заражених в Україні..до білоруських цифр...
Це вже трохи менш критино,ніж на початках епідемії..
https://www.youtube.com/watch?v=Rpe32eOsjuY
до речі.за рахунок не держави,а місцевих бюджетів...
ДУРАНТИНОФІЛИ,НАДО ПОДНАЖАТЬ !!!
наступні "орієнтири"- Франція,Ізраїль...
не вийде..
Це "недосяжні вершини" Президентів-Дурантинофілів..
Зато, развалена экономика, закрыты предприятия, на конец года ожидается 20% безработных.
Мендель под разными никами эту хирню оправдывает.
Скорее бы родила наследника гидранту и занялась подгузниками.
Поки тебе вірус не трахне, не заспокоїшся.
1.так ніхто не рахує.
Infection Fatality Rate (IFR) = Deaths / Cases = 23,430 / 1,694,781 = 1.4% (1.4% of people infected with SARS-CoV-2 have a fatal outcome, while 98.6% recover).
2.відвертий пі..ьож.. зараз смертність від грипу 0.1.
3.
Львівська область і далі борсається у коронавірусній повені, яка накрила регіон у травні-червні цього року: потік людей, які звертаються до лікарів із підозрою на коронавірусну інфекцію ніяк не зменшується - за минулу добу звернулося 253 особи, із них ушпиталено 114 осіб, 139 скеровано на самоізоляцію - такі дані https://loda.gov.ua/news?id=52728 подає прес-служба Львівської обласної державної адміністрації .
За минулу добу діагноз «COVID-19» лабораторно підтверджений у 114 пацієнтів. Від коронавірусу та пов'язаних із ним ускладнень протягом минулої доби померло шестеро пацієнтів (в тому числі один у ЛОІКЛ). За минулу добу https://varta.com.ua/news/lviv/1214858 не зафіксовано жодного випадку одужання від коронавірусу серед мешканців Львівської області .
Таким чином, станом на ранок 25 липня 2020 року на Львівщині від початку епідемії інфікувалися вірусом SARS-COV-2 уже 8702 особи (+ 114 за минулу добу), померло від коронавірусу і пов'язаних із ним ускладнень - 227 осіб (+ 6), лабораторно підтверджено одужання у 1919 мешканців Львівщини ( + 0). Таким чином, кількість «активних» пацієнтів із коронавірусом складає 6556 осіб (+108 за минулу добу), тобто офіційно продовжує хворіти понад три чверті від усіх інфікованих коронавірусом на Львівщині.
Настрашились вірусу і заховались до кінця пандемії, потім знову повилазять. Вірус був придуманий для того щоб всі інші хвороби втекли. Не знав?