В Украине снова близкое к рекордному количество новых случаев COVID-19 - 1106, умерли 19 человек

За минувшие сутки, 24 июля, в Украине зафиксировано 1106 новых случаев коронавируса. 19 человек умерли и 611 – выздоровели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО

В частности, больше всего новых случаев выявлено в Ривненской области – 143. В Киеве зафиксировано 129 случаев, во Львовской – 114.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 63 929 случаев коронавируса, 1590 летальных исходов и 35 497 выздоровлений.

Отметим, цифра 1106 является почти рекордной. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки (1109) было обнаружено 26 июня.

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