В двух областях на западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра, - ГСЧС

На западе Украины, а именно во Львовской и Ивано-Франковской областях, ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Повышение уровня воды в реках ожидается в течение трех дней.

"По данным Укргидрометцентра, вечером 25 июля и в течение 26 - 27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 метра над уровнями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

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