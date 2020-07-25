В двух областях на западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра, - ГСЧС
На западе Украины, а именно во Львовской и Ивано-Франковской областях, ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Повышение уровня воды в реках ожидается в течение трех дней.
"По данным Укргидрометцентра, вечером 25 июля и в течение 26 - 27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 метра над уровнями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
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+1 амфаш
показать весь комментарий25.07.2020 10:38 Ссылка
+1 Ozirius Shewu
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+1 Владимир #467749
показать весь комментарий25.07.2020 11:46 Ссылка
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О темпера, о морес!
Сотни тысяч лет в Карпатах не было дождей, и вот теперь!
Впрочем, сто тысяч лет в Карпатах деревья на горах росли....
14-ти ЗЕПЕДах,на предстоящий подьем,стань в ожидаемую точку,не выше 1м,жди и не сцы,с головой не накроет,ты выше,зато это будет уже не видос,это будет ПРЯМОЙ ЭФИР!Креативненькая фишка,не?
А у екскурсовода взагалі зебілізм головного мозку...