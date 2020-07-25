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В двух областях на западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра, - ГСЧС

В двух областях на западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра, - ГСЧС

На западе Украины, а именно во Львовской и Ивано-Франковской областях, ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Повышение уровня воды в реках ожидается в течение трех дней.

"По данным Укргидрометцентра, вечером 25 июля и в течение 26 - 27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 метра над уровнями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия передала 1 млн гривен на ликвидацию последствий паводков на западе Украины, - посол Непоп

Автор: 

дожди (229) паводок (294) Ивано-Франковская область (926) Львовская область (2932)


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Топ комментарии
+1
О ужас!
О темпера, о морес!
Сотни тысяч лет в Карпатах не было дождей, и вот теперь!
Впрочем, сто тысяч лет в Карпатах деревья на горах росли....
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25.07.2020 10:38
+1
Нічого страшного. .Для того і пеньки влада забезпечила кожному маленькому українцю щоб можна на них перечекати повінь, або дупою сісти і подумати над системою виборів і призначення чиноників. .
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25.07.2020 11:04
+1
Був там в далёкому 1998...!!!
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25.07.2020 11:46
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О ужас!
О темпера, о морес!
Сотни тысяч лет в Карпатах не было дождей, и вот теперь!
Впрочем, сто тысяч лет в Карпатах деревья на горах росли....
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25.07.2020 10:38 Ответить
зеля,хоть ща не очкуй, бегом на
14-ти ЗЕПЕДах,на предстоящий подьем,стань в ожидаемую точку,не выше 1м,жди и не сцы,с головой не накроет,ты выше,зато это будет уже не видос,это будет ПРЯМОЙ ЭФИР!Креативненькая фишка,не?
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25.07.2020 10:57 Ответить
Нічого страшного. .Для того і пеньки влада забезпечила кожному маленькому українцю щоб можна на них перечекати повінь, або дупою сісти і подумати над системою виборів і призначення чиноників. .
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25.07.2020 11:04 Ответить
Сьогодні тільки приїхав з Франковщини. Був на Говерлі...
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25.07.2020 11:36 Ответить
Був там в далёкому 1998...!!!
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25.07.2020 11:46 Ответить
занесли чи самі та ніжками? Місцевим про Франковщину не насмілились розказати?
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25.07.2020 13:07 Ответить
На гелікоптері прилетів.
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25.07.2020 13:58 Ответить
бендерів налякались?
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25.07.2020 14:22 Ответить
Та я вас благаю.... Не бачив я там кого лякатись. Тим паче бендерів...
А у екскурсовода взагалі зебілізм головного мозку...
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25.07.2020 14:51 Ответить
добре, що порозумілись, але з Луцькими та Франковськими областями, треба боротись. Та й стаття про Дністер, що геть до Говерли ні до чого.
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25.07.2020 15:00 Ответить
 
 