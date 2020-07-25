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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 129 человек, 81 житель столицы выздоровел

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 129 человек, 81 житель столицы выздоровел

В Киеве количество больных коронавирусной болезнью увеличилось на 129 человек, 81 житель столицы выздоровел, госпитализированы 19 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на странице в Фейсбуке.

"Друзья! Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 129 человек. На сегодня в столице уже 7525 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Так, за минувшие сутки выздоровел 81 человек. Всего коронавирус преодолели 2748 жителей Киева. В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов, а остальные заболевшие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

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По словам мэра, среди заболевших: 68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, и 4 девочки от одного года до 17 лет. Также 53 мужчины в возрасте от 21 до 68 лет и четверо мальчиков от 6 до 15 лет. Заболели, в том числе, и двое медиков.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 22. В Соломенском – 18. И в Печерском, и Голосеевском - по 16 случаев", - подытожил Кличко.

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Виздоровлють же якось і без всяких "вакцин".Чому ж ефіопська мавпа волає про обовязкову вакцинацію?
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25.07.2020 11:53 Ответить
Тепер завжди буде тільки "в результате неосторожного обращения"?
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25.07.2020 11:54 Ответить
***
из уст в уста передавали
что вирус может быть в слюне
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25.07.2020 12:37 Ответить
 
 