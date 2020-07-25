Австрия внесла Украину в "красный" список и ограничивает въезд на свою территорию
С понедельника, 27 июля, Австрия приняла решение ограничить въезд на свою территорию для жителей 32 стран, в том числе для граждан Украины, из-за ситуации с распространением коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.
"К сожалению, с 27 июля Австрия ограничивает въезд на свою территорию для граждан 32 стран, где ситуация с пандемией не улучшается. Украина в этом списке. Поскольку авиасообщения и не было, это плохая новость в первую очередь для тех, кто въезжает в Австрию машиной. Теперь этот канал работает только на транзит", - отметил посол.
Он также добавил, что украинцы, въезжающие из другой страны Шенгенского пространства, и которые не были последние 14 дней в Украине и других странах риска, должны предъявить PCR-тест и пойти на 10-дневный карантин (с подтверждением места его проведения).
В свою очередь граждане Украины, которые имеют вид на жительство в Австрии, должны предъявить отрицательный тест, не давшее, чем 72 часа.
"То же касается сезонных рабочих, медицинского персонала, дипломатов или если гражданина или гражданку Украины ожидает в Австрии муж или жена, или если они направляются в Австрию на свадьбу или похороны. В таком случае PCR-тест обязателен, но въезжать нельзя", - написал Щерба.
Также среди стран, попавших в "красный список": США, Швеция, Россия, Болгария, Румыния, Молдова, Беларусь и другие.
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бургерам краще перебздіти, а наші дебіли, за гуманітарні подачки, скоро половину України зробить хворими, за то китайцям у всьому світі раді..
при наплювательському відношення України до карантинних заходів...
трішки радує те,що в раші ситуація гірше.
Повна карта країн,що відкривають авіасполучення з рашею 1 серпня :
Великобританія, Туреччина та Танзанія.
Зрозуміло, чому в Британію - російські еліти давно не були вдома і заскучили за затишними лондонськими вулицями.
Зрозуміло, чому в Туреччину - російські "посполиті" дуже хочуть "на морюшко", а Сочі та Крим - не гумові і дорогі.
Але чому Танзанія?
23.07.2020, 11:46
Нове вогнище COVID-19 у Польщі: усі захворілі - українці
Нове вогнище коронавірусу викрили в господарстві, яке розташоване в гміні Суш (Вармінсько- Мазурське воєводство), неподалік міста Ілава.
Як пoвідoмляє https://www.yavp.pl/uk Yavp.pl з пoсиланням на https://niezalezna.pl/342117-ukraincy-zakazeni-koronawirusem-pracowali-pod-ilawa?fbclid=IwAR3EE1gGCq-Vn9W6T7Tixm7cdjEnLe_VNATyoBzyZHf4xn4DCjJp6Clc4VY niezalezna.pl , усі захворілі - це громадяни України, які приїхали на роботу в господарство.
Минулої середи вірус COVID-19 викрили одразу в 17 осіб, що стало рекордом добового приросту для воєводства взагалі. На коронавірус захворіло 3 молоді дівчини, 4 хлопця, 6 жінок та 2 чоловіки середнього віку, а також 2 жінки старшого віку.
Кількома днями раніше COVID-19 підтвердили ще в 2-х українців, які працювали і проживали на території цього ж господарства. Загалом там працює понад 100 громадян України, які приїхали на сезонну роботу в різні періоди.
Т