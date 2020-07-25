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Новости Коронавирус и карантин
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Австрия внесла Украину в "красный" список и ограничивает въезд на свою территорию

С понедельника, 27 июля, Австрия приняла решение ограничить въезд на свою территорию для жителей 32 стран, в том числе для граждан Украины, из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"К сожалению, с 27 июля Австрия ограничивает въезд на свою территорию для граждан 32 стран, где ситуация с пандемией не улучшается. Украина в этом списке. Поскольку авиасообщения и не было, это плохая новость в первую очередь для тех, кто въезжает в Австрию машиной. Теперь этот канал работает только на транзит", - отметил посол.

Он также добавил, что украинцы, въезжающие из другой страны Шенгенского пространства, и которые не были последние 14 дней в Украине и других странах риска, должны предъявить PCR-тест и пойти на 10-дневный карантин (с подтверждением места его проведения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине снова близкое к рекордному количество новых случаев COVID-19 - 1106, умерли 19 человек

В свою очередь граждане Украины, которые имеют вид на жительство в Австрии, должны предъявить отрицательный тест, не давшее, чем 72 часа.

"То же касается сезонных рабочих, медицинского персонала, дипломатов или если гражданина или гражданку Украины ожидает в Австрии муж или жена, или если они направляются в Австрию на свадьбу или похороны. В таком случае PCR-тест обязателен, но въезжать нельзя", - написал Щерба.

Также среди стран, попавших в "красный список": США, Швеция, Россия, Болгария, Румыния, Молдова, Беларусь и другие.

Автор: 

Австрия (820) карантин (16729) Щерба (69) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Зелень уже окончательно угрохала безвиз
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25.07.2020 12:30
+5
ЗЕпредатели в угоду Путину решили отменить безвизовый режим с Евросоюзом ? Записывают ВСЕХ больных пневмониями, простудами в пациентов с COVID-19 , и хоп ,Украина в "красном списке ".
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25.07.2020 12:34
+2
так держать, товарищи отдыхающие и клаберы Украины!
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25.07.2020 12:18
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Правила форума Совет форумчан
тест, не давшее, чем 72 часа - албанцы чертовы...
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25.07.2020 12:18 Ответить
підлога вареника
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25.07.2020 12:20 Ответить
або ліва чи права губа)))
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25.07.2020 13:08 Ответить
Австрія внесла Україну в "червоний" список і обмежує в'їзд на свою територію - Цензор.НЕТ 7293
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25.07.2020 12:59 Ответить
так держать, товарищи отдыхающие и клаберы Украины!
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25.07.2020 12:18 Ответить
зеленые мастера спорта по ковиду покраснели...
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25.07.2020 12:21 Ответить
Зато в Турцию украинцы летают свободно отдыхать
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25.07.2020 12:22 Ответить
Какой ужоссс!!! И как же теперь наши депутаты и чиновники к своим семьям попадут?
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25.07.2020 12:22 Ответить
деревенщина, что за керню ты несёшь? австрия - одно из самых приятных мест отдыха, украинцев там всегда была масса!
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25.07.2020 14:53 Ответить
Зелень уже окончательно угрохала безвиз
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25.07.2020 12:30 Ответить
это все проделки австрийского генштаба
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25.07.2020 13:48 Ответить
Так это" зеленые" вас заставляют ходить без масок , потому что кацапня разносит , что вируса нет ? Или вам дибилам тяжело натянуть маску в магазине и других закрытых помещениях ?Многие , такие как я не могут приехать в Украину в отпуск , потому что по приезду должен сидеть на карантине 2 недели в Украине ( Португалия тоже в красной зоне , и ни каких "зеленых" здесь нет ) и по возвращению тоже отсидеть 2 недели . Получается" супер отпуск " , сплошной карантин . Так кто виноват ?"Зеленные" ? Или сами же,дибилы , что вас в Европу не пускают ?
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25.07.2020 18:12 Ответить
ЗЕпредатели в угоду Путину решили отменить безвизовый режим с Евросоюзом ? Записывают ВСЕХ больных пневмониями, простудами в пациентов с COVID-19 , и хоп ,Украина в "красном списке ".
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25.07.2020 12:34 Ответить
Оце тебе штирить
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25.07.2020 12:38 Ответить
так так и есть! по поседним достоверным данным, во всей Запорожской области, за последние 2 месяца, больных ковидом-19 найдено 0 штук! это при том, что искали даже среди бомжей и наркоманов!
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25.07.2020 14:55 Ответить
есть подозрение, что зелёные специально разгоняют панику, чтобы подготовить почву под ограничение, в случае необходимости, массовых мероприятий
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25.07.2020 14:56 Ответить
На мільйон населення в Австрії більше хворих.В нас померлих мало.Хіба ще хтось не зрозумів,що тут пачками не будуть помирати?
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25.07.2020 12:46 Ответить
Дебилы выбирают дебилов - круговорот дебилов в природе.
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25.07.2020 13:13 Ответить
а чем в єто время занятьі умньіе ?
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25.07.2020 15:18 Ответить
"красный" министр украинского МОЗа сделал Украину настолько "красной",что безвиз со странами ЕС "покраснел"
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25.07.2020 14:10 Ответить
то, може б фірташа вже відпустили ?
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25.07.2020 15:15 Ответить
І жодної статистики,стосовно хворих українців, в тій же Австрі,
бургерам краще перебздіти, а наші дебіли, за гуманітарні подачки, скоро половину України зробить хворими, за то китайцям у всьому світі раді..
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25.07.2020 15:56 Ответить
закономірне рішення..
при наплювательському відношення України до карантинних заходів...

трішки радує те,що в раші ситуація гірше.

Повна карта країн,що відкривають авіасполучення з рашею 1 серпня :
Австрія внесла Україну в "червоний" список і обмежує в'їзд на свою територію - Цензор.НЕТ 6187

Великобританія, Туреччина та Танзанія.
Зрозуміло, чому в Британію - російські еліти давно не були вдома і заскучили за затишними лондонськими вулицями.
Зрозуміло, чому в Туреччину - російські "посполиті" дуже хочуть "на морюшко", а Сочі та Крим - не гумові і дорогі.

Але чому Танзанія?
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25.07.2020 17:01 Ответить
Австрія внесла Україну в "червоний" список і обмежує в'їзд на свою територію - Цензор.НЕТ 6439

23.07.2020, 11:46

Нове вогнище COVID-19 у Польщі: усі захворілі - українці



Нове вогнище коронавірусу викрили в господарстві, яке розташоване в гміні Суш (Вармінсько- Мазурське воєводство), неподалік міста Ілава.
Як пoвідoмляє https://www.yavp.pl/uk Yavp.pl з пoсиланням на https://niezalezna.pl/342117-ukraincy-zakazeni-koronawirusem-pracowali-pod-ilawa?fbclid=IwAR3EE1gGCq-Vn9W6T7Tixm7cdjEnLe_VNATyoBzyZHf4xn4DCjJp6Clc4VY niezalezna.pl , усі захворілі - це громадяни України, які приїхали на роботу в господарство.

Минулої середи вірус COVID-19 викрили одразу в 17 осіб, що стало рекордом добового приросту для воєводства взагалі. На коронавірус захворіло 3 молоді дівчини, 4 хлопця, 6 жінок та 2 чоловіки середнього віку, а також 2 жінки старшого віку.

Кількома днями раніше COVID-19 підтвердили ще в 2-х українців, які працювали і проживали на території цього ж господарства. Загалом там працює понад 100 громадян України, які приїхали на сезонну роботу в різні періоди.

Т
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25.07.2020 21:41 Ответить
 
 