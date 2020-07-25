За неделю количество активных больных COVID-19 в Украине возросло на 364 человека, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

По итогам недели (18.07 - 24.07) количество активных больных COVID-19 в Украине возросло на 364 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

В течение недели (18.07 - 24.07) зафиксировано:

▪️ 5 818 новых случаев;

▪️ 4 618 людей, выздоровели;

▪️ 105 смертей от осложнений, вызванных COVID-19;

Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

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Проведено 73 820 ПЦР-исследований.