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За неделю количество активных больных COVID-19 в Украине возросло на 364 человека, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА
По итогам недели (18.07 - 24.07) количество активных больных COVID-19 в Украине возросло на 364 человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.
В течение недели (18.07 - 24.07) зафиксировано:
▪️ 5 818 новых случаев;
▪️ 4 618 людей, выздоровели;
▪️ 105 смертей от осложнений, вызванных COVID-19;
Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.
Проведено 73 820 ПЦР-исследований.
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Км #454894
показать весь комментарий25.07.2020 12:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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