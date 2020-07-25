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Новости Агрессия России против Украины
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За полтора года украинские воины получили 1,9 млн грн за уничтожение 76 единиц вражеской военной техники, - Генштаб ВСУ

За полтора года украинские воины получили 1,9 млн грн за уничтожение 76 единиц вражеской военной техники, - Генштаб ВСУ

С начала 2019 украинские воины уже получили около 1,9 млн грн за 76 единиц уничтоженной военной техники российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"За период 2019-20 годов вооруженные формирования Российской Федерации имеют многочисленные потери БПЛА, армейских грузовиков, орудий, минометов и т.п. С начала 2019 г., по состоянию на июль текущего года, общая сумма выплаченного вознаграждения за уничтожение техники составила почти 1,9 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, за успешное выполнение боевых задач в течение 2019-20 годов. военнослужащим ВСУ выплачено вознаграждение в сумме 6,3 миллиона гривен (из них 2,5 млн в 2020 году). За участие в боевых действиях за этот же период - 34,1 миллиона гривен (из них 12,9 млн в 2020 году).

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Справка:
Вознаграждение за уничтоженную (захваченную) технику противника распределяется между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в уничтожении (захвате) техники, в зависимости от личного вклада. Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания в составе воинской части (подразделения, группы) распределяется между военнослужащими, которые выполняли задачи в зависимости от личного вклада и периода участия в выполнении задания. Выплачивается на воинскую часть

Автор: 

армия (8502) Генштаб ВС (6444) Донбасс (26957) ВСУ (6676) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
это наверное штабные и паркетные получили...ибо они ж главные уничтожители...
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25.07.2020 12:56
+5
и опять какая-то белиберда...
то просто стрелять перестали... то за пол года миллионы списали на поощрение за уничтожение вражеской техники...
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25.07.2020 13:11
+5
А в это время их презедент совершенно нечаянно забывает внести в декларацию очень много миллионов - совпадение - не думаю - тоже настрелял на фронте.
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25.07.2020 13:23
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Правила форума Совет форумчан
Тепер їм виплачуватимуть за знищення власної?(((Як же я ненавиджу цю владу.
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25.07.2020 12:44 Ответить
Теперь все будут наслаждаться миром, разоружением , хабами на границе с Лугандоном , чтобы им было удобнее с фашистами жить и голым окладом
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25.07.2020 12:51 Ответить
"За период 2019-20 годов вооруженные формирования Российской Федерации имеют многочисленные потери БПЛА, армейских грузовиков, орудий, минометов и т.п." -- Бріхня, Зілєнскій же запрітіл стрілять!Источник:https://censor.net/n3210112
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25.07.2020 12:56 Ответить
это наверное штабные и паркетные получили...ибо они ж главные уничтожители...
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25.07.2020 12:56 Ответить
Включая полгода при Порохе.
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25.07.2020 13:03 Ответить
Маловато будет...
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25.07.2020 13:09 Ответить
и опять какая-то белиберда...
то просто стрелять перестали... то за пол года миллионы списали на поощрение за уничтожение вражеской техники...
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25.07.2020 13:11 Ответить
ну за 2020 год - 2.5 миллиона.
это 50 танков или 20 самолетов уничтожили значит.
по 2 танка в неделю бьют.
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25.07.2020 13:21 Ответить
Сложно оценить тот героизм и самоотверженность наших воинов - героев на передовой, которые не смотря на предательские запреты отвечать врагу на его обстрелы , на его минные ловушки, на его диверсии, героически выдерживают натиск путинской орды, позволяя нам жить мирной жизнью, многим позволяя отдыхать и развлекаться, путешествовать и атаковать курорты....Наши воины "выгребают" за всех нас, за президента - уклониста и предателя, за зелёную кодлу мародёров и коллаборантов и "слуг путена" ..... Подвиг наших воинов неоценим.... Мы все в вечном долгу у них....Как спится нашему президенту и командованию ВСУ после соучастия в убийстве нашего героя, 4 дня умиравшего от ран в серой зоне, без малейших попыток его спасти? Этот смертный грех сложно будет искупить....Если это возможно, вообще.....
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25.07.2020 13:11 Ответить
"многим позволяя отдыхать и развлекаться, путешествовать и атаковать курорты" ну да. у мнигих украинских гнид, как сказал петлюра, есть лишние деньги, которые они не волонтерам отдают а в барах и на курортах пробухивают...
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25.07.2020 13:30 Ответить
А в это время их презедент совершенно нечаянно забывает внести в декларацию очень много миллионов - совпадение - не думаю - тоже настрелял на фронте.
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25.07.2020 13:23 Ответить
Усьо пропало,зрада кругом.Зеля останавись.
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25.07.2020 13:32 Ответить
Яка ще зєля ? Шмаркля !
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25.07.2020 15:44 Ответить
Шмаркля вже ніхто, після того як на виборах пролетіла. Нині Зеля головний.
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25.07.2020 18:39 Ответить
25.07.2020, 12:47
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина ВС РФhttps://www.kommersant.ru/doc/4432630?utm_source=smi2_agr# https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4432630&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4432630&imageUrl=https%3A%2F%2Fim.kommersant.ru%2FSocialPics%2F4432630_26_0_1508349882&title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&description=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4432630&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4432630%0A%D0%9F%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции. Как сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов, в акции принимало участие три бронемашины. Акция «Керченский десант "Дорога мужества"» была посвященна Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Но из-за течения и бокового ветра одна из БРДМ-2 затонула, эвакуированный экипаж не пострадал.
«После прохождения отрезка примерно в пять километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это наложился фактор сильного бокового ветра, о котором мы не были предупреждены. Ветер оказался сильнее, чем мы ожидали. Таким образом, вода начала поступать в БРДМ-2»,
По его словам, помпы не справились с потоком воды, БРДМ-2 спасти не удалось. Угрозы разлива топлива нет. Две другие бронемашины по требованию МЧС вернулись на точку старта в Тамань.
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25.07.2020 13:38 Ответить
Генерали отримали 1.8млн грн, а рядовий склад- 100к на всіх.
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25.07.2020 14:07 Ответить
если разделить то это копейки
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25.07.2020 14:22 Ответить
НЄ ВЄРЮ! Адже Зеленський наказав не стріляти, так стверджують свідки несвятого Петра.Невже вони брешуть?
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25.07.2020 18:38 Ответить
При этом по иформации Д.Жвании президент Порошенко за эти 5 лет обогатился на 4,5 млрд. баксов - чувствуете разницу в доходах?
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25.07.2020 22:47 Ответить
Роскажіть краще як ви зараз роззброюєте хлопців, щоби вони не могли більше знищувати ворожу техніку, а їх зможуть вбивати...
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26.07.2020 00:24 Ответить
 
 