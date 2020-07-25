За полтора года украинские воины получили 1,9 млн грн за уничтожение 76 единиц вражеской военной техники, - Генштаб ВСУ

С начала 2019 украинские воины уже получили около 1,9 млн грн за 76 единиц уничтоженной военной техники российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"За период 2019-20 годов вооруженные формирования Российской Федерации имеют многочисленные потери БПЛА, армейских грузовиков, орудий, минометов и т.п. С начала 2019 г., по состоянию на июль текущего года, общая сумма выплаченного вознаграждения за уничтожение техники составила почти 1,9 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, за успешное выполнение боевых задач в течение 2019-20 годов. военнослужащим ВСУ выплачено вознаграждение в сумме 6,3 миллиона гривен (из них 2,5 млн в 2020 году). За участие в боевых действиях за этот же период - 34,1 миллиона гривен (из них 12,9 млн в 2020 году).

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Справка:

Вознаграждение за уничтоженную (захваченную) технику противника распределяется между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в уничтожении (захвате) техники, в зависимости от личного вклада. Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания в составе воинской части (подразделения, группы) распределяется между военнослужащими, которые выполняли задачи в зависимости от личного вклада и периода участия в выполнении задания. Выплачивается на воинскую часть