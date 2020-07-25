За полтора года украинские воины получили 1,9 млн грн за уничтожение 76 единиц вражеской военной техники, - Генштаб ВСУ
С начала 2019 украинские воины уже получили около 1,9 млн грн за 76 единиц уничтоженной военной техники российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"За период 2019-20 годов вооруженные формирования Российской Федерации имеют многочисленные потери БПЛА, армейских грузовиков, орудий, минометов и т.п. С начала 2019 г., по состоянию на июль текущего года, общая сумма выплаченного вознаграждения за уничтожение техники составила почти 1,9 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Кроме того, за успешное выполнение боевых задач в течение 2019-20 годов. военнослужащим ВСУ выплачено вознаграждение в сумме 6,3 миллиона гривен (из них 2,5 млн в 2020 году). За участие в боевых действиях за этот же период - 34,1 миллиона гривен (из них 12,9 млн в 2020 году).
Справка:
Вознаграждение за уничтоженную (захваченную) технику противника распределяется между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в уничтожении (захвате) техники, в зависимости от личного вклада. Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания в составе воинской части (подразделения, группы) распределяется между военнослужащими, которые выполняли задачи в зависимости от личного вклада и периода участия в выполнении задания. Выплачивается на воинскую часть
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то просто стрелять перестали... то за пол года миллионы списали на поощрение за уничтожение вражеской техники...
это 50 танков или 20 самолетов уничтожили значит.
по 2 танка в неделю бьют.
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина ВС РФhttps://www.kommersant.ru/doc/4432630?utm_source=smi2_agr# https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4432630&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4432630&imageUrl=https%3A%2F%2Fim.kommersant.ru%2FSocialPics%2F4432630_26_0_1508349882&title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&description=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4432630&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4432630%0A%D0%9F%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции. Как сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов, в акции принимало участие три бронемашины. Акция «Керченский десант "Дорога мужества"» была посвященна Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Но из-за течения и бокового ветра одна из БРДМ-2 затонула, эвакуированный экипаж не пострадал.
«После прохождения отрезка примерно в пять километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это наложился фактор сильного бокового ветра, о котором мы не были предупреждены. Ветер оказался сильнее, чем мы ожидали. Таким образом, вода начала поступать в БРДМ-2»,
По его словам, помпы не справились с потоком воды, БРДМ-2 спасти не удалось. Угрозы разлива топлива нет. Две другие бронемашины по требованию МЧС вернулись на точку старта в Тамань.