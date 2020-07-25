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Золотовалютный резерв Украины близок к максимуму, который был в 2012 году, - советник президента Устенко

Золотовалютный резерв Украины близок к максимуму, который был в 2012 году, - советник президента Устенко

Золотовалютный резерв Украины в настоящее время близок к максимальному уровню, который был за последнее десятилетие, - в 2012 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в эфире одного из телеканалов. 

"Золотовалютный резерв страны сейчас находится на уровне $28,5 млрд. Подписаны соглашения с ЕС, что означает, что в ближайшее время мы с вами сможем получить программу макрофинансовой помощи в EUR1,2 млрд – это $1,5 млрд. "Зрада", о которой говорили предшественники, о том, что МВФ больше никогда не даст денег – тоже не оправдалась. $2 млрд были получены вчера на внешних рынках, поэтому золотовалютные резервы будут достаточно быстро пополнены и уйдут за отметку в $30 млрд. К слову сказать, теперешний уровень – это уровень, аналогичный тому максимальному уровню, который был за последнее, фактически, десятилетие – в 2012 году. Сейчас мы находимся на уровне 2012 года", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падение ВВП Украины на 5% и рост инфляции до 6%, - макроэкономический прогноз НБУ на 2022 год

Устенко отметил, что, представляя нового главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко, президент Владимир Зеленский четко сказал о том, что надеется и уверен в независимости НБУ. "Потом добавил – независимым от всех, что более чем позитивно воспринималось всеми рыночными игроками", - указал он.

Советник главы государства напомнил, что новый глава Нацбанка уже провел телефонные переговоры с представителями МВФ и европейских институций, а 24 июля президент Зеленский говорил с представителями ЕБРР в телефонном режиме, разговор был более чем позитивный, и ЕБРР заявили, что они восхищены скоростью реформирования украинской экономики.

"Тоже знаковое дополнительное событие, которое было на этой неделе, – это размещение наших европейских облигаций. Они были размещены на $2 млрд. Фактически, заместили те старые долги, которые были сделаны ранее предыдущим правительством, на длинный и более дешевый. Экономия для нас, а это порядка миллиарда гривен в год, - вот это размещение. Поэтому это позитивный шаг, который пытался сорвать своим заявлением прежний глава Национального банка страны (Яков Смолий. – Ред.)", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Золотовалютные резервы Украины достигли семилетнего максимума и составляют $25,3 млрд, - НБУ

Устенко отметил, что после заявлений такого рода о якобы политическом давлении ожидаемо увеличилась волатильность курса гривни.

"У них (предыдущего главы НБУ. – Ред.) была проблема с коммуникациями – это правда, но точно не было проблем, связанных с политическим давлением. И это крайне плохо, когда глава монетарных властей заявляет подобного рода вещи. И более отвратительно выглядели только шаги, которые следовали из Лондона от бывшего главы Национального банка госпожи Гонтаревой, которая, фактически, в журнале "Central Banking" писала пасквили по поводу реформ, по поводу Украины, по поводу давления. В общем, всё, что было – это был поток отвратительной информации. Рынок отреагировал на это крайне негативно. Отреагировал крайне негативно – волатильность увеличилась", - пояснил он.

Автор: 

золотовалютный резерв (145) Устенко Олег (51)


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Топ комментарии
+48
А это все нехороший Смолий и нехороший Порох 5 лет старались - ЗВР восстанавливали после Яныка.
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25.07.2020 12:52
+45
ВВП падает, а ЗВР растут.

У этой задачки только одно решение )))
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25.07.2020 12:48
+36
офшоры, убил брата, монтажная пена и распятый мальчик
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25.07.2020 12:59
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первое что приходит в голову - пора пилить
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25.07.2020 13:12 Ответить
Мыши с Госрезерву уже на низком старте.
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25.07.2020 13:17 Ответить
Госрезерв зерна сьели мыши - хлеб дорожает с каждым днем - мыши доберуться до ЗВР - будет доллар дорожать....
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25.07.2020 14:08 Ответить
і шо? ці гроші на обслуговування боргів, а не проїдання..
шмигаль вже розуміє шо йому дупа..
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25.07.2020 13:13 Ответить
Объясню на пальцах.Формула 15 % и 85% действует столетиями,где 15 % это Коломойские Фирташы... а 85 % это мы с вами....
Если осенью этот баланс нарушится,то будет дефолт.Потому 15 % не захотят кормить 85%,словами Ведмедева ...ДЕНЕГ нет просто....сейчас... ..вы держитесь там...
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25.07.2020 13:13 Ответить
Я в экономике если честно слабоват) кто скажет мне как оно так что любому простому гражданину видно что уровень жизни падает а у правительства что то там ростет?
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25.07.2020 13:15 Ответить
Золотовалютний резерв України близький до максимуму, який був у 2012 році, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 7004
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25.07.2020 13:18 Ответить
сам же й відповів: "а у правительства что то там ростет"...при чьому тут простий громадянин...
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25.07.2020 20:22 Ответить
А ты просто не "гражданин"... Гражданин, это депутан Яременко! У него как раз не падает!
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26.07.2020 08:34 Ответить
и шо нам с вашего запаса?!! нам от него не холодно не жарко. для нас важно что вы повышаете с сентября тариф на электроэнергию на 55 процентов. отсанавливаете энергоблоки АЭС от преизбытка электроэнергии, и в то же время людям повышаете стоимость оной. логика просто жылезабитоная.... у вас она есть конечно. еще больше снять шкуру с нищего населения Украины
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25.07.2020 13:15 Ответить
Хотели новые лица Януковича? Получите распишитесь.
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25.07.2020 19:47 Ответить
Свидетели доллара по 8 помнят те славные времена 2012-го. Правда, куда делись те рекордные золотовалютные резервы через год, рыгозебилы навряд смогут ответить. Боюсь чтобы не случилось в 2021-м дежавю с ноябрем 2013м когда петухович ездил к москалям на поклон за 3 млрд.
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25.07.2020 13:18 Ответить
Гройсман оставил 25 ярдов звр,+150 ярдов профицита Гройсмана съедены еще в сентябре 2019 года.Итого,в этом году надо погасить по прежним кредитам 2 ярда долларов...график погашения висит на сайте Кабмина.По моим подсчетам Октябрь дефольт...и Венесуэла №2
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25.07.2020 13:20 Ответить
Не 25,а 21,5,если точнее,к тому же вы не написали сколько долгов он оставил.
На конец 2019 года отношение гос долга к ввп 50,3%,и это лучший показатель с 2014
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25.07.2020 14:21 Ответить
И где здесь заслуга зеленого говна? Экономика как локомотив - с 2017 ускорялась, с середины до конца 2019 ехала по инерции и тормозила. А шо сейчас??
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25.07.2020 19:16 Ответить
Дополнительно приводим глобальный график с динамикой изменения индекса промышленной продукции (промпроизводства) в Украине за последние годы нарастающим итогом:

https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial/

Вот вам сайт ,делайте выводы,что ,куда и как ускоряется.
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26.07.2020 11:52 Ответить
І це лише за рік презедентства зе. А що через 5 років буде? Обженемо Польщу, і поляки будуть їздити до нас батрачити?))))
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25.07.2020 13:21 Ответить
По любе.
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25.07.2020 13:40 Ответить
Уже ездят, только чтоб не батрачить а поржать ))
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25.07.2020 19:48 Ответить
Новый глава Нацбанка до такой степени независимый, что хранит свои сбережения (и немалые) в швейцарских банках. Не в украинских, и не в своём, который возглавлял последние годы.
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25.07.2020 13:22 Ответить
Вчера получил зарплату 10 978 гривен,где банкомат выдал 1000 купюры с изображением Вернадского,которые ввели в оборот в октябре.А это значит печатный станок включен...Выводы делайте сами...
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25.07.2020 13:27 Ответить
А печатный станок никогда не выключается.
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25.07.2020 13:36 Ответить
Если бы так было,то сейчас ты бы за доллар платил 5 миллионов гривен..
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25.07.2020 13:41 Ответить
Зношені виводять з обігу, а замість них..... ? Молодець, розумничка!
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25.07.2020 13:42 Ответить
Цікаво, коли встигли зноситися 1000 гривневі банкноти?
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26.07.2020 12:30 Ответить
Тепер працюють, перевиконуючи план.Дійсно 1000 купюри пішли косяком.
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25.07.2020 13:41 Ответить
Как только введут в оборот 5 000 купюры это значит капздец...
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25.07.2020 13:30 Ответить
а на них украинский писатель Шолом Алейхем

Золотовалютний резерв України близький до максимуму, який був у 2012 році, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 6512
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25.07.2020 14:03 Ответить
Його у всьому світі знають. А вас персонально скоріше за все ні.
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25.07.2020 14:08 Ответить
От саме тому на 5000-ній купюрі буде його зображення, а не моє.

Доречі, я вважаю його досить талановитим майстром.
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25.07.2020 15:13 Ответить
Это не ваша заслуга
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25.07.2020 13:31 Ответить
Можно подумать до Гончарука овгз никто не выпускал.
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25.07.2020 13:31 Ответить
под 8% - никто.
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25.07.2020 13:35 Ответить
та какие там 8 % ...?
вон зебилы сами во всём сознались :
"Доходность по ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила по 30%, при отсутствии какого-либо риска. Как можно было такое допустить? Безосновательно отобрали деньги через курс у промышленников, у аграриев, не пополнили резервы, когда могли пополнить", - рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко..."
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25.07.2020 16:36 Ответить
Ой-дураки-дураки...
Аууууууу, ЛОХииииииии!
Вы думаете, что после года офигенно наглого ВРАНЬЯ, вам вдруг скажут правду?
Госрезерв мыши доедают, маски-шмаски все распродают, облигации-гривны печатают, производство падает, кредиты кредитами закрывают, корона-кризис на гончаров-кризис наслаивается, .......
И... ВДРУГ!... рекордный ЗВР?!!!
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25.07.2020 13:35 Ответить
Золотовалютний резерв України близький до максимуму, який був у 2012 році, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9531
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25.07.2020 13:37 Ответить
ОГВЗ выпустили для 15 % Коломойских Зелемойских ,а не для 85 %....нас с вами...планы партии это не планы народа...,
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25.07.2020 13:40 Ответить
Зеля должен Бене за рекламную президентскую кампанию.... сколько ярдов не знаю...
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25.07.2020 13:46 Ответить
Ругаются порохо и зелеботы, на Украину всем плевать. Хозяина пропихнуть это главное. Точно как западенцы, перекопали все под лунный пейзаж, выкорчевали все, все что выкопали и выкорчевали - продали, и теперь выступают какие они патриоты.
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25.07.2020 13:46 Ответить
да вали отсюда брехло подкасапское
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25.07.2020 17:43 Ответить
Все покаже осінь, не весна, а осінь. Подивимося на долар, на ціни і на послуги. А ще подивимося на заробітчан і на Беню. Все в нас робиться під одну особу Беню. Як тільки у нього не наступить "кінець бідності", то можливо наріду хоч щось перепаде. Бо відосіки їх більше не займають. Вони дешеві і не ситі.
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25.07.2020 13:47 Ответить
ура долар по 8 скоро буде
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25.07.2020 13:48 Ответить
Все это очень мило, только растет резерв за счет займов под очень не слабый по мировым понятиям процент. Фактически, его пополнение - нехитрый бизнес наших западных друзей.
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25.07.2020 13:51 Ответить
ЗВР растет не только за счет займов , а и за счет выкупа НБУ излишков валюты на межбанковской валютной бирже. За 2019 чистая покупка 7,93 млрд долларов .https://ubr.ua/finances/exchange-market/skolko-dollarov-kupil-nbu-na-mezhbanke-pojavilis-itohi-hoda-3889534 Но , так как долги , взятые и украденные хряком яыком больше , приходится брать в долг у МВФ под 2 - 3% годовых , если их не хватает , занимаем на рынке согласно инвестиционному рейтингу , к сожалению мусорному на уровне В , поэтому там проценты выше , это естественно.Но идем вперед , во всяком случае при Гонтаревой и Смолие шли.
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25.07.2020 17:49 Ответить
А кто подсчитал, что хряк украл из гос. долга? Если брать в общем, то падение золотого запаса за время правления Янека как раз равняется разнице, уплаченной за газ по юлькиной цене с харьковской скидкой и нормальной мировой - 320 долл., каковую Газпром предлагал 31.12.2008, а до того - 250. Одновременно было явление роста ЗП и пенсий в постоянных ценах вплоть до 2014, при этом ВВП 2 года практически не рос. Если посчитать рост ЗП и пенсий с 2010 по 2014, не обеспеченный ростом производительности общественного труда, то как раз получится сумма роста внешнего долга при Янеке, так что украсть он мог только то, что до него и после него воровали и воруют пламенные революционеры - Ахметов, Петя, Коломойский, за что они его и сместили.
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25.07.2020 20:11 Ответить
Не надо врать , да одни книги , которые были найдены у хряка в Межигорье показывают сколько денег ему приносили только налом ,или вы думаете что золотой батон Деркач ему просто так подарил ? Все делается через откаты бюджетных средств ,например , закупка 1000 " Скорых" , такая машина стоит 90 тыс евро , а , если обычный бусик покрасить и наполнить носилками и прочей мелочью,получается 40 тысяч евро. Разница 50 тыс умноженная на 1000 равно 50 миллионов евро на одних машинах украдено.Инфа 100% .Прирост пенсий и минималки компенсировали девальвацией гривни с 5 до 8 гривен в 2008 , вот этой разницей финансировали бюджет, плюс заимствования .Ахметка и компашка крали при яныке на дотациях из бюджета шахтерам в размере 13 млрд гривен в год , это 1,6 млрд гривен . Шахтерам кукиш , а деньги себе .И так годами.Ну и главный источник рефинансирование НБУ . Тут Беня порезвился на славу , и Бахматюк , и Лагун , и Гиленко -наперсточник , их десятки и сотни. Откуда Гонтарева набрала исков на 300 млрд гривен ? Это по курсу восемь почти 40 млрд долларов , а там были заимствования еще по курсу пять . Думаю , сумма еще больше , просто все размазано по бюджетным статьям и по годам очень сильно.Пете и тырить не надо , все украл его отец и построил империю , сын только сливки снимал и снимает.
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25.07.2020 20:25 Ответить
Это даже не поток сознания, а вместосознания. Какое отношение курс бакса 5 имеет к займам с 2010 по 2014 годы? Какой в жопе золотой батон, которого в природе не бывало? Какая разница, что п...дела воровка Гонтарева? Есть ясные арифметичски проверяемые зависимости, которые я изложил, какое отношение частности имеют к общему, если их приведено 0,00000001% от всех имевшихся?
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25.07.2020 20:41 Ответить
ты изложил бред собачий , курс имеет значение для бюджета , за счет которого и выплачиваются пенсии , открою тайну , золотой батон это реальность как и Межигорье , поедь и посмотри на какие миллионы баксов там наврочено, у тебя нули в профиле , новенький , потому что тебе никто не верит и никто тебя не читает , брехун жалкий . Гонтарева спасла банковскую систему , и это тебя бесит прокасапское .
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25.07.2020 21:00 Ответить
Престиж крепчает, мощно возрастает процент жиров у масле
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25.07.2020 21:08 Ответить
Хряк не тільки крав з держборгу, а ще й допомогав красти іншим - поцікався чому у нас завжди дефіцит у зовнішній торгівлі з Беларусью та мордовією?
Всі гроші що дає нам запад тупо зливаються у кремлівський общак
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25.07.2020 21:25 Ответить
Такое впечатление, что под 10 никами здесь один идиот строчит.
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25.07.2020 22:11 Ответить
Тобто про діяльність на користь мордовії у тебе заперечень немає?
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26.07.2020 22:16 Ответить
Толку от етого ЗВР. Если бы хоть копецка из етих денег шла на восстановление производства или национализацию украиденных Ахметовым, Фирташем, Бойком, Коломойским и Парашенком енергетических компаний и Обленерго. А так все ети деньги уйдут на затыкание никак ненажрущихся ртов олигофренов и чиновников и дотации ихних фиктивный фирм и спекуляции банкиров на колебании курса.
https://censor.net/comments/locate/3210113/019214d1-706e-72**-bde1-1e1aa27d47a0
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25.07.2020 13:57 Ответить
на национализацию деньги не нужны , суд постановил национализировать , все давай назад чувак. Хочешь оставить себе дальше ? Доплачивай по рыночной цене миллиарды долларов вбюджет .Скупали или даром или за копейки. А ЗВР нужны для оплаты импорта , это важная вещь для любой страны .
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25.07.2020 17:51 Ответить
О, Боже, яка Зра-ада! Скільки можна терпіти ці знущання, зелений клован? Негайно поверни ЗВР до стану січня 2015 року, тобто до 7,5 млрд.
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25.07.2020 14:28 Ответить
А чому не 2019? Клован в 2015 презЕдентом став?
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25.07.2020 15:32 Ответить
краще до рівня 2000 року - тоді кремлівський посіпака (колега нинішнього) також орудував як хотів
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25.07.2020 21:20 Ответить
А кто же увеличил ЗВР в Украине за эти годы ? Гонтарева . Не давала воровать ре финансирование НБУ , подала 3000 исков на 300 млрд гривен . Через четыре года результат . Именно за требования вернуть долги Нацбанку Гонтареву обзывали и алкоголичкой , и воровкой .
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25.07.2020 14:36 Ответить
А, як по відношеню до 2019року?????
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25.07.2020 14:36 Ответить
.... и? Какова заслуга в этом бенямойских зЭзыдёнышей и обслуг уродов?!
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25.07.2020 15:16 Ответить
Не случись в апреле прошлого года организованного каломойским и сабакавым совково-ватного реванша - сегодняшние показатели по тому же уровню ЗВР, уверен, были бы на порядок больше...
Но , видно, не судьба ... большинство само добровольно захотело выживать «каг в моладасти» в начале 90-х при кравчуке...
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25.07.2020 15:20 Ответить
теперь понятно почему такая ситуация с экономикой и бюджетом. Потому что у Зебила такие советники. Мне кажется конкретно этот советник примерно того же калибра как и тот, который Бубе на серьезных щщах вливал в уши про реальность зарплат в 4000 баксов для учителей
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25.07.2020 15:17 Ответить
Общая сумма внешнего государственного и гарантированного государством долга по состоянию на конец февраля 2020 года составляла 49,81 млрд долл.ДЯКУЮ!
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25.07.2020 15:18 Ответить
Хочу нагадати,коли поц став президентом доллар був 24 грн.За рік його так званого керівництва він вже 28 грн.Тепер про золотовалютні резерви.Нам припідносять,як величезне досягнення,що золотовалютні запаси в країні досягли рівня 2012 року.Це що - це топтання на місці за 30 років незалежності і звичайне окозамилювання.Запаси країни,яка розвивається повинні до цього часу зрости втричі,ось це би було досягененням.
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25.07.2020 15:30 Ответить
Ну что ты порохоботы брешете и не краснеете
"Сегодня, 17 января 2019 года, курс доллара по версии НБУ - 28,00 гривен/доллар.
Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,82 гривен за доллар, продажи - 28,20 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка: 28,00 гривен/доллар, продажа - 28,06 гривен/долларов" 2018 г доллар ниже 27,8 не опускался.
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26.07.2020 10:27 Ответить
МВФ даст денег и деньги уйдут на пополнение ЗВР???!!! А как же обслуживание тех самых кредитов? Ну долбо@б. Мразь и брехло. Типичная зелень.
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25.07.2020 15:31 Ответить
зедебилы хвастают золотовалютным резервом, значит там уже ничего нет или скоро не будет.В банке скорей всего лежат чугунные чушки крашенные золотом , для зелохов.
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25.07.2020 15:37 Ответить
Мне всегда нравилось совкое сравнение промышленности и остального хлама с... барабанная дробь... 1913 годом.
***! Всё время сравнивали с 1913-м.
В 1913-м, ракетных крейсеров "0", а в 1980 - есть! ПАбеда!
В 1913-м, тракторов нет, а в 1984-м - дохера! Опять пАбеда!
Что ни сравнивали, везде пАбеда!
Потом додумались сравнивать добычу торфа в США и самом совке. И тут удивительная пабеда, по очкам. И похер что, америкосам насрать было на торф, у них АЭС.
Ну т.д.
Эти членограи, додумались сравнивать с ... 2012-м годом. Так сравнивайте с совком или на худой конец, опять с 1913-м.
Эпический физдец.
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25.07.2020 15:55 Ответить
Нема Петьки - є резерв!
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25.07.2020 16:02 Ответить
Это все Зеленский негодяй уже больше года страну к дефолту готовит.
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25.07.2020 16:03 Ответить
Так Янукович тоді все крав, чи ще така версія, "Азаров на підтримку курсу 8.5грн за бакс все спускав" чи все так погано?
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25.07.2020 16:04 Ответить
в такой новости было бы уместно указать полностью структуру золотовалютных резервов НБУ :
"Официальные международные резервы Украины на 30 июня 2020 (млн. долл. США

1.Активы в иностранной валюте 27083,43 94.98%
a. Ценные (туалетные!) бумаги 21 914,71 76.85%
b. Валюта и депозиты 5168,72 18.13%

2.Резервная позиция в МВФ 0,33 0.00%

3.СПЗ 1,47 0.01%

4 . Монетарное золото 1429,97 5.01%
Резервные активы (всего) : 28515,20 100.00%."


Так шо зебилы есть вам чем сраку на кройняк подтерать ! радуйтесь дальше ....
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25.07.2020 16:26 Ответить
Ну хоч не все зміг вкрасти, щось і до ЗВР дійшло. Яник почав грести лопатою як тільки побачив ті запаси, але 100% Зелюди вже у НБУ
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25.07.2020 16:30 Ответить
https://gordonua.com/bulvar/news/54-letniy-reznikov-zhenilsya-na-vedushchey-kanala-ictv-1510915.html

Свадьба вице-премьер министра Резникова и ведущей ICTV Юлии Зорий.
Оба очень приятные.
Поздравляю
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25.07.2020 17:23 Ответить
Оце тобі і на.. виявляється , що Янукович ще й нічого так собі керував, що на його роки правління рівняються ці держиморди-пани.
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25.07.2020 17:37 Ответить
На фоне столь грандиозных достижений, девальвация гривны выглядит довольно странно..
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25.07.2020 17:45 Ответить
Нынешние власти ждут увеличения импорта в Украину в связи с окончанием карантина . Поэтому рассчитывают за счет таможенных платежей уменьшит дефицит бюджета. Все просто . Но , то что надо будет отдавать долги в сентябре 2020 тоже в валюте , а значит из бюджета уйдет на это больше гривен они пока не догадываются.
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25.07.2020 17:55 Ответить
хорошо, правильно.
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25.07.2020 19:15 Ответить
Так это же заслуга Смолия и его команды, которого Зеленский незаконно уволил (и это дело будущего судебного разбирательства). Но зато теперь ЗеШевченко ситуацию исправит, вспомните ещё Смолия, когда никому ненужные бумажки будете считать пересчитывать. Как все таки Зеленский любит примазываться к чужим успехам, пытаясь сделать их своими: золотовалютные резервы, "большое строительство"........
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25.07.2020 19:28 Ответить
2012: ЗВР 24,4 млрд дол, госдолг 38,7 млрд. дол. Итого: минус 14,3 млрд. дол.

2020: ЗВР 28,5 млрд дол, госдолг 48,5 млрд. дол. Итого: минус 20,0 млрд. дол.
Тут и экспертом не нужно быть, чтобы увидеть, что за прошедшие 7 лет Украина стала должна на 6 млрд. дол. больше. ЗВР увеличиваются исключительно за счет наращивания госдолга, который когда-то придется отдавать.
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25.07.2020 19:39 Ответить
якби ж то ЗВР та держборг зростали б паралельно, а так це рівноцінно взяттю у борг 6 млрд як ви правильно і помітили.
Добре, що народ поьроху перестає вестись на побєдниє гасла і намагається дістатись суті
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25.07.2020 20:19 Ответить
а как насчет войны и 1,6 миллиона переселенцев , потери части индустриального Донбасса ? Нет сравнения с 2012 годом ?
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25.07.2020 21:07 Ответить
А как насчет якобы дотационных Донбасса и Крыма? А теперь сменили пластинку? Теперь по вашему Донбасс и Крым оказывается кормили всю Украину, что и деньги у МВФ можно не брать? Не спорю, в Украине под лозунги о войне раздули бюджет ВСУ и МВД до астрономических размеров. А деньги осваивают на Ленинской кузне и Богдане, которые тюхают армии всякий металлолом. Или напрямую у россиян закупают металлолом, а потом перепродают его армии со наценкой в ТЫСЯЧУ процентов. Забыли уже о свинарчуках? Рассказывать тут будешь мне о войне и о Донбассе.
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26.07.2020 10:59 Ответить
объем ВВП и уровень дотаций из бюджета разные вещи. Карлик на московии дотирует автопром , оборонку и прочее , но при этом эти отрасли дают рабочие места и объем ВВП .Про Свинарчуков все брехня . Суд ростановил чтобы журналюга Бигус извинился перед Свинарчуком за брехню. Мимо кассы все . Брехун , методичку смени.
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02.08.2020 20:05 Ответить
Що мені "подобається" в наших "елітах" - це те, що вони навіть не намагаються не жити у борг
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25.07.2020 20:16 Ответить
Нема про що сперечатись
От дані з сайту Мінфіну про співідношення ЗВР та державного боргу, яке й характеризує стан фінансів країни. А не просто абсолютні цифри окремо. Дані приведені на початок кожного року.
Золотовалютний резерв України близький до максимуму, який був у 2012 році, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9007
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26.07.2020 08:04 Ответить
В 2008 та 2009 роках зовнішній державний борг покривався ЗВР майже на 100%, а далі при диктатурі Свинохряка ЗВР почали витрачатись на підтримання "стабільного" курсу гривні і на кінець 2013 року зовнішній державний борг покривався ЗВР лише на 19%.
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26.07.2020 08:14 Ответить
До девальвації готові ... раз, два
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26.07.2020 12:30 Ответить
Саме цікаве те що, після Пороху залишався запас 2008 року. 12 знаменував початок повного краху золотовалютного фонду. А ще цій владі я зовсім не вірю іх місце на тому світі...
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26.07.2020 18:43 Ответить
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