Золотовалютный резерв Украины близок к максимуму, который был в 2012 году, - советник президента Устенко
Золотовалютный резерв Украины в настоящее время близок к максимальному уровню, который был за последнее десятилетие, - в 2012 году.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в эфире одного из телеканалов.
"Золотовалютный резерв страны сейчас находится на уровне $28,5 млрд. Подписаны соглашения с ЕС, что означает, что в ближайшее время мы с вами сможем получить программу макрофинансовой помощи в EUR1,2 млрд – это $1,5 млрд. "Зрада", о которой говорили предшественники, о том, что МВФ больше никогда не даст денег – тоже не оправдалась. $2 млрд были получены вчера на внешних рынках, поэтому золотовалютные резервы будут достаточно быстро пополнены и уйдут за отметку в $30 млрд. К слову сказать, теперешний уровень – это уровень, аналогичный тому максимальному уровню, который был за последнее, фактически, десятилетие – в 2012 году. Сейчас мы находимся на уровне 2012 года", - сказал он.
Устенко отметил, что, представляя нового главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко, президент Владимир Зеленский четко сказал о том, что надеется и уверен в независимости НБУ. "Потом добавил – независимым от всех, что более чем позитивно воспринималось всеми рыночными игроками", - указал он.
Советник главы государства напомнил, что новый глава Нацбанка уже провел телефонные переговоры с представителями МВФ и европейских институций, а 24 июля президент Зеленский говорил с представителями ЕБРР в телефонном режиме, разговор был более чем позитивный, и ЕБРР заявили, что они восхищены скоростью реформирования украинской экономики.
"Тоже знаковое дополнительное событие, которое было на этой неделе, – это размещение наших европейских облигаций. Они были размещены на $2 млрд. Фактически, заместили те старые долги, которые были сделаны ранее предыдущим правительством, на длинный и более дешевый. Экономия для нас, а это порядка миллиарда гривен в год, - вот это размещение. Поэтому это позитивный шаг, который пытался сорвать своим заявлением прежний глава Национального банка страны (Яков Смолий. – Ред.)", - подчеркнул он.
Устенко отметил, что после заявлений такого рода о якобы политическом давлении ожидаемо увеличилась волатильность курса гривни.
"У них (предыдущего главы НБУ. – Ред.) была проблема с коммуникациями – это правда, но точно не было проблем, связанных с политическим давлением. И это крайне плохо, когда глава монетарных властей заявляет подобного рода вещи. И более отвратительно выглядели только шаги, которые следовали из Лондона от бывшего главы Национального банка госпожи Гонтаревой, которая, фактически, в журнале "Central Banking" писала пасквили по поводу реформ, по поводу Украины, по поводу давления. В общем, всё, что было – это был поток отвратительной информации. Рынок отреагировал на это крайне негативно. Отреагировал крайне негативно – волатильность увеличилась", - пояснил он.
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шмигаль вже розуміє шо йому дупа..
Если осенью этот баланс нарушится,то будет дефолт.Потому 15 % не захотят кормить 85%,словами Ведмедева ...ДЕНЕГ нет просто....сейчас... ..вы держитесь там...
На конец 2019 года отношение гос долга к ввп 50,3%,и это лучший показатель с 2014
https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial/
Вот вам сайт ,делайте выводы,что ,куда и как ускоряется.
Доречі, я вважаю його досить талановитим майстром.
вон зебилы сами во всём сознались :
"Доходность по ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила по 30%, при отсутствии какого-либо риска. Как можно было такое допустить? Безосновательно отобрали деньги через курс у промышленников, у аграриев, не пополнили резервы, когда могли пополнить", - рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко..."
Аууууууу, ЛОХииииииии!
Вы думаете, что после года офигенно наглого ВРАНЬЯ, вам вдруг скажут правду?
Госрезерв мыши доедают, маски-шмаски все распродают, облигации-гривны печатают, производство падает, кредиты кредитами закрывают, корона-кризис на гончаров-кризис наслаивается, .......
И... ВДРУГ!... рекордный ЗВР?!!!
Всі гроші що дає нам запад тупо зливаються у кремлівський общак
https://censor.net/comments/locate/3210113/019214d1-706e-72**-bde1-1e1aa27d47a0
Но , видно, не судьба ... большинство само добровольно захотело выживать «каг в моладасти» в начале 90-х при кравчуке...
"Сегодня, 17 января 2019 года, курс доллара по версии НБУ - 28,00 гривен/доллар.
Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,82 гривен за доллар, продажи - 28,20 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка: 28,00 гривен/доллар, продажа - 28,06 гривен/долларов" 2018 г доллар ниже 27,8 не опускался.
***! Всё время сравнивали с 1913-м.
В 1913-м, ракетных крейсеров "0", а в 1980 - есть! ПАбеда!
В 1913-м, тракторов нет, а в 1984-м - дохера! Опять пАбеда!
Что ни сравнивали, везде пАбеда!
Потом додумались сравнивать добычу торфа в США и самом совке. И тут удивительная пабеда, по очкам. И похер что, америкосам насрать было на торф, у них АЭС.
Ну т.д.
Эти членограи, додумались сравнивать с ... 2012-м годом. Так сравнивайте с совком или на худой конец, опять с 1913-м.
Эпический физдец.
"Официальные международные резервы Украины на 30 июня 2020 (млн. долл. США
1.Активы в иностранной валюте 27083,43 94.98%
a. Ценные (туалетные!) бумаги 21 914,71 76.85%
b. Валюта и депозиты 5168,72 18.13%
2.Резервная позиция в МВФ 0,33 0.00%
3.СПЗ 1,47 0.01%
4 . Монетарное золото 1429,97 5.01%
Резервные активы (всего) : 28515,20 100.00%."
Так шо зебилы есть вам чем сраку на кройняк подтерать ! радуйтесь дальше ....
Свадьба вице-премьер министра Резникова и ведущей ICTV Юлии Зорий.
Оба очень приятные.
Поздравляю
2020: ЗВР 28,5 млрд дол, госдолг 48,5 млрд. дол. Итого: минус 20,0 млрд. дол.
Тут и экспертом не нужно быть, чтобы увидеть, что за прошедшие 7 лет Украина стала должна на 6 млрд. дол. больше. ЗВР увеличиваются исключительно за счет наращивания госдолга, который когда-то придется отдавать.
Добре, що народ поьроху перестає вестись на побєдниє гасла і намагається дістатись суті
От дані з сайту Мінфіну про співідношення ЗВР та державного боргу, яке й характеризує стан фінансів країни. А не просто абсолютні цифри окремо. Дані приведені на початок кожного року.