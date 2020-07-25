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Новости Силовики
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В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД. ФОТОрепортаж

Правоохранители устанавливают обстоятельства огнестрельного ранения двух студентов-иностранцев в Печерском районе Киева ночью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД 01

"Сегодня ночью в 2:30 в полицию Киева поступило сообщение врача, в медицинское учреждение обратилось двое иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей. В ходе отработки этой информации полицейские установили, что пострадавшие получили ранения в 21:30 на ул.Коновальца, что в Печерском районе столицы", - говорится в сообщении.

Установлено, что во время конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин, в результате чего двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног. Впоследствии они самостоятельно обратились в больничное учреждение.

В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД 02

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В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД 03

"Однако один из них отказался от предоставления ему медицинской помощи. От написания каких-либо официальных заявлений пострадавшие также отказались", - отметили в МВД.

В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД 04

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. (ЕРДР). Следственным отделом Печерского управления полиции открыто два уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

Киев (25665) Нацполиция (16552) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) стрельба (3266)


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Топ комментарии
+22
Смотри не перепутай! Это в клетке обвиняемая волонтер, детский кардиохирург, а это спокойно рядом с адвокатом луцкий террорист , державший в заложниках 20 человек.В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД - Цензор.НЕТ 7649В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД - Цензор.НЕТ 3064
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25.07.2020 13:17
+12
В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД - Цензор.НЕТ 418
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25.07.2020 13:18
+7
Переконаний, що самооборона: один проти двох; стріляв по ногах. Якби не ствол мужика би скалічили і обісцяли.
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25.07.2020 14:18
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Правила форума Совет форумчан
а на шестерке полиция и криминалисты приехали?
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25.07.2020 13:16 Ответить
Смотри не перепутай! Это в клетке обвиняемая волонтер, детский кардиохирург, а это спокойно рядом с адвокатом луцкий террорист , державший в заложниках 20 человек.В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД - Цензор.НЕТ 7649В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД - Цензор.НЕТ 3064
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25.07.2020 13:17 Ответить
Земрази...
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25.07.2020 13:18 Ответить
Якаийсь свідок янєлохМінє42 кидає у спам.... не хочуть зебили правду чути.
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25.07.2020 14:25 Ответить
В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД - Цензор.НЕТ 418
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25.07.2020 13:18 Ответить
З Одеського зоопарку тікають слуги кремля - гамадріли 🤣
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25.07.2020 13:36 Ответить
Пашинский ?
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25.07.2020 13:19 Ответить
а что за иностранные ))) с аткудава? ))))
иностранные бывают разные... иногда борзые (ну раз заяву писать не стали - значит за дело поучили?
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25.07.2020 13:22 Ответить
азеры, пардон, жители солнечного Бакы)
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25.07.2020 13:24 Ответить
Сам ты, пардон, хохол.
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25.07.2020 19:19 Ответить
Такі от вони............ нинішні реалії життя на Україні.
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25.07.2020 13:24 Ответить
На Україні не знаю, а В України не так все й погано.
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25.07.2020 13:48 Ответить
Краще ніж на рашкє й то добре.
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25.07.2020 14:22 Ответить
Ой лихо то яке куме!Так,а шо такое куме сталося?
-Не змогли вимовити слово Паляниця мабуть.
-Вон воно як!А я подумал,батько розлютився,що ВНО не здали.
-Та може и так!Будьмо куме.Нехай одужують.
В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД - Цензор.НЕТ 1585
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25.07.2020 13:52 Ответить
Переконаний, що самооборона: один проти двох; стріляв по ногах. Якби не ствол мужика би скалічили і обісцяли.
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25.07.2020 14:18 Ответить
А чого ж гадаєш заяву не писали.
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25.07.2020 14:21 Ответить
99% іноземні студенти доє#алися й отримали, тому й заяву не пишуть. А якої країни іноземці??? Дєті гор чи кацUPи ?
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25.07.2020 14:20 Ответить
Цікаво, як нарадникові вдалося навіть вночі розпізнати у них іноземців?
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25.07.2020 14:24 Ответить
Иностранные студенты должны разъехаться по своим странам.Сессии закончились в конце июня.Шалтай -болтай.
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25.07.2020 15:17 Ответить
А как, если границы закрыты?!
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25.07.2020 19:18 Ответить
https://censor.net/news/3210114/v_kieve_na_pecherske_dvoe_studentovinostrantsev_poluchili_ognestrelnye_raneniya_nog_mvd_fotoreportaj
сл. богу, что не жопп
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25.07.2020 15:46 Ответить
И до цензора армяне добрались?! Армянин стрелял по азербайбжанцам, че скрываете?!
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25.07.2020 19:17 Ответить
невже сам Арсен?
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25.07.2020 20:53 Ответить
 
 