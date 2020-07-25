В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД. ФОТОрепортаж

Правоохранители устанавливают обстоятельства огнестрельного ранения двух студентов-иностранцев в Печерском районе Киева ночью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня ночью в 2:30 в полицию Киева поступило сообщение врача, в медицинское учреждение обратилось двое иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей. В ходе отработки этой информации полицейские установили, что пострадавшие получили ранения в 21:30 на ул.Коновальца, что в Печерском районе столицы", - говорится в сообщении.

Установлено, что во время конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин, в результате чего двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног. Впоследствии они самостоятельно обратились в больничное учреждение.

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"Однако один из них отказался от предоставления ему медицинской помощи. От написания каких-либо официальных заявлений пострадавшие также отказались", - отметили в МВД.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. (ЕРДР). Следственным отделом Печерского управления полиции открыто два уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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