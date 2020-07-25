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На Хмельнитчине произошло ДТП с участием скорой помощи, 9 пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

В г. Каменце-Подольском Хмельницкой области произошло дорожно-транспортного происшествия с участием кареты скорой помощи, в котором травмировались 9 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Хмельнитчине произошло ДТП с участием скорой помощи, 9 пострадавших, - Нацполиция 01

"Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 24 июля, около 18:35.

Предварительно установлено, что 30-летний местный житель, управляя автомобилем "Хонда Аккорд" допустил столкновение с каретой экстренной медицинской помощи. "Скорая", как отмечается, двигалась по главной дороге с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, транспортируя 75-летнюю пенсионерку в городскую больницу.

На Хмельнитчине произошло ДТП с участием скорой помощи, 9 пострадавших, - Нацполиция 02

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В результате ДТП травмировались 9 человек: водитель автомобиля "Хонда Аккорд" и трое его пассажиров, а также водитель "скорой", 63-летний врач, 33-летняя медсестра, больная и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Маршрутка улетела в кювет на Днепропетровщине, есть пострадавшие. ФОТО

Автор: 

ДТП (7684) Каменец-Подольский (76) Нацполиция (16552) скорая (367)


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Топ комментарии
+3
"Швидка" рухалась головною доргою зі з проблисковими маячками Джерело: https://censor.net/ua/n3210117
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25.07.2020 15:07
+2
А это ничего, что мы сотню лет боевую гусеничную машину, называем "бачок"?...
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25.07.2020 14:10
+1
А не надо пренебрегать правилами дорожного движения.
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25.07.2020 13:42
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А не надо пренебрегать правилами дорожного движения.
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25.07.2020 13:42 Ответить
А бидлота хіба знає правила чи навіть про існування правил !!))
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25.07.2020 14:16 Ответить
При упоминании автомобиля скорой помощи больше всего нравится слово "карета". И даже странно, почему авторы текста написали Хонда Аккорд, а не использовали знаменитое "иномарка".
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25.07.2020 13:51 Ответить
А это ничего, что мы сотню лет боевую гусеничную машину, называем "бачок"?...
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25.07.2020 14:10 Ответить
Назва,танк, була з метою маскування !!
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25.07.2020 14:15 Ответить
Я знаю.... чого і "стібусь"... Ну, а потім? А "каретами" називають ці транспортні засоби теж традиційно,з тих пір, як в них коней запрягали... В деяких арміях світу, до цих пір, є "ескадрони"... От тільки коні у них важать по півсотні тонн, і залізні... У поляків "хорунжі" давно вже не мають стосунку до прапорів, а "шланги" не кусаються...
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25.07.2020 14:54 Ответить
Ничего. Потому что у нас в запасе ещё есть мотолыга, шишига и буханка.
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25.07.2020 15:45 Ответить
Ясно... Ти мені "кацапів" нагадуєш... Коли їх питаєш, навіщо вони набзділи, вони, замість сказать, що це ненавмисно, стараються демонстративно, голосно перднуть...
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25.07.2020 15:50 Ответить
Ну ты и перднул
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25.07.2020 18:02 Ответить
Ти переплутав.. То тобі пазухою підійшло...
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25.07.2020 18:08 Ответить
Яр, заканчивай уже. Взрослый неглупый мужик, а ведёшь себя как школьник. С уважением и удачи тебе.
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25.07.2020 21:12 Ответить
Я не понял... Ты решил "выпендриться", я ответил, объяснение дав, вопросом на вопрос. Ты "полез в бутылку"... А я "веду себя, как школьник"? А тебе не кажется, что именно ты, в самом начале, повёл себя, как "школьник"? "Прежде, чем орать, что кто-то "обосрался", стоит оглянуться и понюхать свой зад - может, он воняет сильнее?..."
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26.07.2020 00:51 Ответить
"Швидка" рухалась головною доргою зі з проблисковими маячками Джерело: https://censor.net/ua/n3210117
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25.07.2020 15:07 Ответить
На Хмельниччині сталася ДТП за участю швидкої допомоги, 9 постраждалих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8115
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25.07.2020 20:07 Ответить
Бидлоті завди було пох..., швидка чи пожежна, воно їде !!))
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25.07.2020 14:13 Ответить
"Раздайся грязь,навоз плывёт!" !!!)))
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25.07.2020 14:18 Ответить
75-летняя пенсионерка больна COVID-19?
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25.07.2020 14:58 Ответить
"Черемушки"- впізнаю район:гопота на гопоте
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25.07.2020 16:17 Ответить
сиділо в хонді тіло й швидесенько летіло.
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26.07.2020 14:38 Ответить
 
 