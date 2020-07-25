Родных и близких в больницах можно посещать без ПЦР-теста на коронавирус, - Степанов
В Украине для посещения в больницах родных и близких (кроме заболевших COVID-19) не обязательно иметь справку о негативном результате ПЦР-тестировании на коронавирус.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на традиционном ежедневном брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Не существует никаких запретов относительно посещения. Не существует обязательного условия при посещении иметь справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования. Единственный запрет касается больных коронавирусом, находящихся с этим диагнозом в больницах. Их посещать нельзя. В то же время, когда вы посещаете своего близкого человека в больнице, подумайте, нет ли у вас коронавируса, поэтому если к основному заболеванию, которым болеет ваш близкий человек, еще добавится COVID-19, это может осложнить течение основного заболевания и серьезно повлиять на здоровье близкого вам человека", - сказал Степанов.
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А МинЗдрав думает че бы еще из "карантина" по отменять?
больницы первые кто должен придерживаться противоэпидемических мер всегда и в условия пандемии карантинных мер дополнительно-усиленно (ибо в больницах...из здоровых - только доктора...и то не всегда)))...а уж посетители...где они ехали, кто на них чихал, за что они руками... хватались-держались....))))
какие-то меры - однозначно необходимы (я не о справках))) - сменная одежда-обувь, одноразовые маски и бахилы ну и возможность помыть руки или чем-то обработать их
Наш минздрав - самый странный минздрав в мире
Друг попал в больницу в Германии, да еще на день рождения, так он жене с ребенком мог только из окна помахать. Посещения запрещены
Страна дебилов во главе с министром.