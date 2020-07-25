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Новости Коронавирус и карантин
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Родных и близких в больницах можно посещать без ПЦР-теста на коронавирус, - Степанов

Родных и близких в больницах можно посещать без ПЦР-теста на коронавирус, - Степанов

В Украине для посещения в больницах родных и близких (кроме заболевших COVID-19) не обязательно иметь справку о негативном результате ПЦР-тестировании на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на традиционном ежедневном брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Не существует никаких запретов относительно посещения. Не существует обязательного условия при посещении иметь справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования. Единственный запрет касается больных коронавирусом, находящихся с этим диагнозом в больницах. Их посещать нельзя. В то же время, когда вы посещаете своего близкого человека в больнице, подумайте, нет ли у вас коронавируса, поэтому если к основному заболеванию, которым болеет ваш близкий человек, еще добавится COVID-19, это может осложнить течение основного заболевания и серьезно повлиять на здоровье близкого вам человека", - сказал Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
а если честно - бред...
больницы первые кто должен придерживаться противоэпидемических мер всегда и в условия пандемии карантинных мер дополнительно-усиленно (ибо в больницах...из здоровых - только доктора...и то не всегда)))...а уж посетители...где они ехали, кто на них чихал, за что они руками... хватались-держались....))))
какие-то меры - однозначно необходимы (я не о справках))) - сменная одежда-обувь, одноразовые маски и бахилы ну и возможность помыть руки или чем-то обработать их
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25.07.2020 14:47
+3
1106 больных / день.
А МинЗдрав думает че бы еще из "карантина" по отменять?
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25.07.2020 13:47
+2
Странно...зимой во время гриппа - никаких посещений родственников, орут как резанные "нельзя!", а при заболеваемости 1106 человек в сутки ковидом - "заходи хто хошь!"
Наш минздрав - самый странный минздрав в мире
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25.07.2020 16:32
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От спасиба, а мыто были не в курсе.
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25.07.2020 13:46 Ответить
1106 больных / день.
А МинЗдрав думает че бы еще из "карантина" по отменять?
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25.07.2020 13:47 Ответить
а если честно - бред...
больницы первые кто должен придерживаться противоэпидемических мер всегда и в условия пандемии карантинных мер дополнительно-усиленно (ибо в больницах...из здоровых - только доктора...и то не всегда)))...а уж посетители...где они ехали, кто на них чихал, за что они руками... хватались-держались....))))
какие-то меры - однозначно необходимы (я не о справках))) - сменная одежда-обувь, одноразовые маски и бахилы ну и возможность помыть руки или чем-то обработать их
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25.07.2020 14:47 Ответить
Вобщемто в больницах так оно и есть...
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25.07.2020 15:00 Ответить
так и должно быть...
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25.07.2020 15:18 Ответить
В Украине людей силой забирают в больницы. Такого нет нигде в Европе.
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25.07.2020 16:16 Ответить
Что ? Вы Максим наверно бот с росии.
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25.07.2020 20:01 Ответить
Это вы наверно бот с россии. Не читаете постановления правительства Украины.
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26.07.2020 01:26 Ответить
Странно...зимой во время гриппа - никаких посещений родственников, орут как резанные "нельзя!", а при заболеваемости 1106 человек в сутки ковидом - "заходи хто хошь!"
Наш минздрав - самый странный минздрав в мире
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25.07.2020 16:32 Ответить
передайте кто-нибудь степанову - что он редкостный дебил.
Друг попал в больницу в Германии, да еще на день рождения, так он жене с ребенком мог только из окна помахать. Посещения запрещены
Страна дебилов во главе с министром.
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25.07.2020 20:20 Ответить
 
 