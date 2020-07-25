В ЕС обеспокоены изменениями в законе о госзакупках: "Это одно из величайших достижений после Майдана".

В Европейском Союзе обеспокоены изменениями в законе о госзакупках и призывают Украину поддерживать промышленность так, чтобы не нарушать положений соглашения об ассоциации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в ответе представительства ЕС в Киеве на запрос журналистов издания.

Европейский Союз обеспокоен инициативой украинских политиков ограничить доступ к публичным закупкам для продукции машиностроения, если она не будет иметь обязательной локальной составляющей - то есть если хотя бы часть компонентов не будет произведена в Украине.

По информации издания, позиция дипломатической миссии такова, что эти документы однозначно будут нарушать принцип недискриминации, заложенный в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в обязательствах Украины в рамках Всемирной торговой организации.

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"Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19, есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО", - отметили в представительстве ЕС.

Как отмечает Европейская дипломатическая миссия, повышение прозрачности государственных закупок способствовало тому, что украинцы стали больше получать за свои деньги, и предоставило дополнительные возможности для бизнеса. В представительстве ЕС называют этот факт "одним из главных достижений постмайданных правительств".

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Евросоюз уже неоднократно доносил свою позицию по законопроекту № 3739 на различных встречах с украинской стороной, последний раз на встрече премьер-министра Дениса Шмыгаля с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе 23 июля. И ЕС "будет продолжать это делать столько, сколько будет необходимо", уверяют в киевском представительстве ЕС. Отвечая на вопрос DW о шагах Брюсселя в ответ, в дипломатической миссии ЕС отметили, что они будут зависеть от решений, принятых Украиной.

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Напомним, законопроектом № 3739 предлагается внести изменения в закон о публичных закупках "с целью модернизации украинской промышленности". Речь идет об установлении временно - с 1 января 2021 сроком на десять лет - особенностей осуществления процедур закупки отдельных товаров. С целью усовершенствования процедуры оценки тендерных предложений предлагается установить перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации является обязательным при проведении публичных закупок.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находясь в Брюсселе 23 июля, признал, что положения законопроекта № 3739 противоречат соглашению об ассоциации с ЕС, и пообещал "искать золотую середину" до принятия законопроекта во втором чтении.