В ЕС обеспокоены изменениями в законе о госзакупках: "Это одно из величайших достижений после Майдана"
В Европейском Союзе обеспокоены изменениями в законе о госзакупках и призывают Украину поддерживать промышленность так, чтобы не нарушать положений соглашения об ассоциации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в ответе представительства ЕС в Киеве на запрос журналистов издания.
Европейский Союз обеспокоен инициативой украинских политиков ограничить доступ к публичным закупкам для продукции машиностроения, если она не будет иметь обязательной локальной составляющей - то есть если хотя бы часть компонентов не будет произведена в Украине.
По информации издания, позиция дипломатической миссии такова, что эти документы однозначно будут нарушать принцип недискриминации, заложенный в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в обязательствах Украины в рамках Всемирной торговой организации.
"Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19, есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО", - отметили в представительстве ЕС.
Как отмечает Европейская дипломатическая миссия, повышение прозрачности государственных закупок способствовало тому, что украинцы стали больше получать за свои деньги, и предоставило дополнительные возможности для бизнеса. В представительстве ЕС называют этот факт "одним из главных достижений постмайданных правительств".
Евросоюз уже неоднократно доносил свою позицию по законопроекту № 3739 на различных встречах с украинской стороной, последний раз на встрече премьер-министра Дениса Шмыгаля с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе 23 июля. И ЕС "будет продолжать это делать столько, сколько будет необходимо", уверяют в киевском представительстве ЕС. Отвечая на вопрос DW о шагах Брюсселя в ответ, в дипломатической миссии ЕС отметили, что они будут зависеть от решений, принятых Украиной.
Напомним, законопроектом № 3739 предлагается внести изменения в закон о публичных закупках "с целью модернизации украинской промышленности". Речь идет об установлении временно - с 1 января 2021 сроком на десять лет - особенностей осуществления процедур закупки отдельных товаров. С целью усовершенствования процедуры оценки тендерных предложений предлагается установить перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации является обязательным при проведении публичных закупок.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находясь в Брюсселе 23 июля, признал, что положения законопроекта № 3739 противоречат соглашению об ассоциации с ЕС, и пообещал "искать золотую середину" до принятия законопроекта во втором чтении.
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Вот оно как. А я все не мог понять, какие же величайшие достижения принес Майдан, а это закон о закупке в явропах)). Заехал вчера в АТБ, яблоки - Польша, сливы - Италия, абрикосы - Турция... и это в Украине, Карл... Здобули...
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Сев поток 2,ваши способы давно известны.