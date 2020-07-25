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В ЕС обеспокоены изменениями в законе о госзакупках: "Это одно из величайших достижений после Майдана"

В ЕС обеспокоены изменениями в законе о госзакупках:

В Европейском Союзе обеспокоены изменениями в законе о госзакупках и призывают Украину поддерживать промышленность так, чтобы не нарушать положений соглашения об ассоциации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в ответе представительства ЕС в Киеве на запрос журналистов издания.

Европейский Союз обеспокоен инициативой украинских политиков ограничить доступ к публичным закупкам для продукции машиностроения, если она не будет иметь обязательной локальной составляющей - то есть если хотя бы часть компонентов не будет произведена в Украине.

По информации издания, позиция дипломатической миссии такова, что эти документы однозначно будут нарушать принцип недискриминации, заложенный в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в обязательствах Украины в рамках Всемирной торговой организации.

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"Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19, есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО", - отметили в представительстве ЕС.

Как отмечает Европейская дипломатическая миссия, повышение прозрачности государственных закупок способствовало тому, что украинцы стали больше получать за свои деньги, и предоставило дополнительные возможности для бизнеса. В представительстве ЕС называют этот факт "одним из главных достижений постмайданных правительств".

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Евросоюз уже неоднократно доносил свою позицию по законопроекту № 3739 на различных встречах с украинской стороной, последний раз на встрече премьер-министра Дениса Шмыгаля с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе 23 июля. И ЕС "будет продолжать это делать столько, сколько будет необходимо", уверяют в киевском представительстве ЕС. Отвечая на вопрос DW о шагах Брюсселя в ответ, в дипломатической миссии ЕС отметили, что они будут зависеть от решений, принятых Украиной.

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Напомним, законопроектом № 3739 предлагается внести изменения в закон о публичных закупках "с целью модернизации украинской промышленности". Речь идет об установлении временно - с 1 января 2021 сроком на десять лет - особенностей осуществления процедур закупки отдельных товаров. С целью усовершенствования процедуры оценки тендерных предложений предлагается установить перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации является обязательным при проведении публичных закупок.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находясь в Брюсселе 23 июля, признал, что положения законопроекта № 3739 противоречат соглашению об ассоциации с ЕС, и пообещал "искать золотую середину" до принятия законопроекта во втором чтении.

Автор: 

госзакупки (961) машиностроение (33) Евросоюз (17264)


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Топ комментарии
+28
В ЕС обеспокоены изменениями в законе о госзакупках: "Это одно из величайших достижений после Майдана" - Цензор.НЕТ 8330
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25.07.2020 14:35
+24
Зебилы заслужили того, чтобы их лишили безвиза. Впрочем, большинство из них этому будет только тихо радоваться, мол сам не езжу, нехрен и другим по европам шастать.
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25.07.2020 14:36
+20
дурко! этим недозаконом, слуги реализовали схему:
- европейский подрядчик, условно, 1000 евро
- украинский подрядчик - 10000000 евро
выбраем украинского, потому что это "отечественный производитель"
по факту, "отечественный" - не имеет на балансе обородувания, создан "вчера", директор - алкашь-бомж, готов дать откат
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25.07.2020 15:01
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******** сдало Украину евросоюзу, теперь хаваем эту радость1
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25.07.2020 18:40 Ответить
Молодец Зеля, пошли они нафуй, хотим как в Хабаровске!!!!
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25.07.2020 20:21 Ответить
В ЕС обеспокоены изменениями в законе о госзакупках: "Это одно из величайших достижений после Майдана".

Вот оно как. А я все не мог понять, какие же величайшие достижения принес Майдан, а это закон о закупке в явропах)). Заехал вчера в АТБ, яблоки - Польша, сливы - Италия, абрикосы - Турция... и это в Украине, Карл... Здобули...
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26.07.2020 05:37 Ответить
Осенью и Беларусь еще картошкой поможет...
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26.07.2020 13:57 Ответить
Зебилы сливают и ассоциацию с ЕС!!

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26.07.2020 06:01 Ответить
Зедебилов на мыло!!! всех без разбора, от президента,. до кухарки и фотографа!!!
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26.07.2020 13:35 Ответить
"Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19, есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО", - отметили в представительстве ЕС

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Сев поток 2,ваши способы давно известны.
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26.07.2020 14:02 Ответить
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