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Новости Коронавирус и карантин
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В Бердянске количество заболевших COVID-19 сотрудников подстанции скорой возросло до 19 человек

В Бердянске количество заболевших COVID-19 сотрудников подстанции скорой возросло до 19 человек

Количество заболевших коронавирусом сотрудников Бердянской подстанции скорой медицинской помощи (СМП) в Запорожской области возросло до 19 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 19.00 24.07.2020 года 19 работников Бердянской подстанции СМП имеют положительный ПЦР-тест. Однако лишь у 7 работников есть клинические проявления в виде насморка и повышенной температуры, другие работники клинических проявлений не имеют", - говорится в сообщении областного центр экстренной медицинской помощи.

Все больные находятся под наблюдением семейных врачей.

Каждый из сотрудников подстанции "скорой" прошел 2-кратное тестирование, в случае двойного отрицательного теста такой работник будет допущен к работе. Также на территории подстанции проведена дезинфекция всех помещений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Бердянске на подстанции скорой помощи вспышка COVID-19, заболели 8 сотрудников

Вместе с местными властями Бердянска разработан комплексный план привлечения дополнительных бригад скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи населению и создания дополнительного пункта базирования бригад.

Автор: 

Бердянск (443) карантин (16729) скорая (367) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Бабло списывают суки ...65 миллиардов гриваков ушли в офшоры....
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25.07.2020 15:14
+1
Заболевших или у которых обнаружены антитела к ковиду?
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25.07.2020 14:59
+1
Саму статью читать пробовали?

Однако лишь у 7 работников есть клинические проявления в виде насморка и повышенной температуры
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25.07.2020 15:02
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Заболевших или у которых обнаружены антитела к ковиду?
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25.07.2020 14:59 Ответить
Саму статью читать пробовали?

Однако лишь у 7 работников есть клинические проявления в виде насморка и повышенной температуры
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25.07.2020 15:02 Ответить
Само наличие или отсутствик вируса в организме определяют по ПЦР.
Тест на антитела показывает реакцию организма на вирус - было ли (или есть сейчас) заражение.
Оптимальный вариант - Антитела плюс, ПЦР минус - лзначает, что вы бессимптомно уже перенесли Ковид.
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25.07.2020 16:04 Ответить
Секреторные IG A положительные и у асимтоматиков.
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25.07.2020 17:48 Ответить
https://www.ordinemedicilatina.it/i-test-anticorpali-nella-diagnosi-di-infezione-da-covid-19/
В описанном случае говорится о тампонах. Антитела же обнаруживаются в сыворотке реакией PCR. На 4 -6 -й день заболевания появляются в крови Ig M и свидетельствуют об активной форме инфекции. Через 2 недели начинают появляться Ig G и постепенно наращивают титр. Вот как раз высокий титр Ig G говорит об иммунитете.
Тампоны обнаруживают присутствие вируса, даже при асимптоматичекой инфекции. Сейчас в Италии имеется методика, которая позволяет заключить результат тампона за 7 минут!
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25.07.2020 17:19 Ответить
Тампон обнаруживает РНК коронавируса, даже при малой концентрации вируса в носу и глотке. Тампон проводят не только в носу, а и в носовых пазухах - синусах.
Если за день - два периодически полоскать рот и закапывать нос Хлорексидином, нифига не обнаружат у асимптоматиков.
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25.07.2020 17:29 Ответить
Если вирус в продвинутой фазе уходит вниз по дых. путям (бронхи, лёгкие), тампон из носа и Pharynx (глотка) будет уже негативным. В таком случае проводят PCR.
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25.07.2020 17:32 Ответить
Бабло списывают суки ...65 миллиардов гриваков ушли в офшоры....
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25.07.2020 15:14 Ответить
Зеленский-ВОР !
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25.07.2020 15:15 Ответить
И где де наши борцы с ко-ко-коррупцией, неужели уже побороли?
Десятки миллиардов, Карл, вместо целевого назначения на борьбу с ковид, ушли на распил через "строительство дорог".
Зато коррупции нет! (Потому что об этом теперь молчат). Все эти "борцуны" отработали кремлевскую денежку - и заткнулись.
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25.07.2020 16:07 Ответить
Значит заболело только семь, а остальные просто инфицированы раз чуствуют себя удовлетворительно
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25.07.2020 16:50 Ответить
Тоже мне... заболели... соплями.
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25.07.2020 20:06 Ответить
Интересно то, что насморк не входит в список симптомов COVID-19. Им точно тест на этот вирус делали . Может на какой-то другой, мало ли.
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25.07.2020 23:53 Ответить
 
 