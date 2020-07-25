В Бердянске количество заболевших COVID-19 сотрудников подстанции скорой возросло до 19 человек
Количество заболевших коронавирусом сотрудников Бердянской подстанции скорой медицинской помощи (СМП) в Запорожской области возросло до 19 человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По состоянию на 19.00 24.07.2020 года 19 работников Бердянской подстанции СМП имеют положительный ПЦР-тест. Однако лишь у 7 работников есть клинические проявления в виде насморка и повышенной температуры, другие работники клинических проявлений не имеют", - говорится в сообщении областного центр экстренной медицинской помощи.
Все больные находятся под наблюдением семейных врачей.
Каждый из сотрудников подстанции "скорой" прошел 2-кратное тестирование, в случае двойного отрицательного теста такой работник будет допущен к работе. Также на территории подстанции проведена дезинфекция всех помещений.
Вместе с местными властями Бердянска разработан комплексный план привлечения дополнительных бригад скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи населению и создания дополнительного пункта базирования бригад.
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Однако лишь у 7 работников есть клинические проявления в виде насморка и повышенной температуры
Тест на антитела показывает реакцию организма на вирус - было ли (или есть сейчас) заражение.
Оптимальный вариант - Антитела плюс, ПЦР минус - лзначает, что вы бессимптомно уже перенесли Ковид.
В описанном случае говорится о тампонах. Антитела же обнаруживаются в сыворотке реакией PCR. На 4 -6 -й день заболевания появляются в крови Ig M и свидетельствуют об активной форме инфекции. Через 2 недели начинают появляться Ig G и постепенно наращивают титр. Вот как раз высокий титр Ig G говорит об иммунитете.
Тампоны обнаруживают присутствие вируса, даже при асимптоматичекой инфекции. Сейчас в Италии имеется методика, которая позволяет заключить результат тампона за 7 минут!
Если за день - два периодически полоскать рот и закапывать нос Хлорексидином, нифига не обнаружат у асимптоматиков.
Десятки миллиардов, Карл, вместо целевого назначения на борьбу с ковид, ушли на распил через "строительство дорог".
Зато коррупции нет! (Потому что об этом теперь молчат). Все эти "борцуны" отработали кремлевскую денежку - и заткнулись.