В Бердянске количество заболевших COVID-19 сотрудников подстанции скорой возросло до 19 человек

Количество заболевших коронавирусом сотрудников Бердянской подстанции скорой медицинской помощи (СМП) в Запорожской области возросло до 19 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 19.00 24.07.2020 года 19 работников Бердянской подстанции СМП имеют положительный ПЦР-тест. Однако лишь у 7 работников есть клинические проявления в виде насморка и повышенной температуры, другие работники клинических проявлений не имеют", - говорится в сообщении областного центр экстренной медицинской помощи.

Все больные находятся под наблюдением семейных врачей.

Каждый из сотрудников подстанции "скорой" прошел 2-кратное тестирование, в случае двойного отрицательного теста такой работник будет допущен к работе. Также на территории подстанции проведена дезинфекция всех помещений.

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Вместе с местными властями Бердянска разработан комплексный план привлечения дополнительных бригад скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи населению и создания дополнительного пункта базирования бригад.