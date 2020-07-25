Россия тайно усиливает военное присутствие в Ливии, - Пентагон

Российская Федерация продолжает скрыто перебрасывать военную технику и оборудование в Ливию для проведения военных операций и дестабилизации обстановки в регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Как отмечается, при этом Россия нарушает резолюцию ООН 1970 года.

"Россия продолжает играть деструктивную роль в Ливии путем поставки вооружения для группировки "Вагнер", - заявил командующий операций Африке генерал морской пехоты Брэдфорд Геринг.

Ведомство также представило снимки, на которых изображены самолеты Су-24, Ил-76, системы ПВО "Панцирь", тяжелые бронеавтомобили "Тигр", другая бронетехника и личный состав, принадлежащие российской группировке "Вагнер".





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