РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8721 посетитель онлайн
Новости
3 128 65

Количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов. Больницы отдельно, районы отдельно, - "слуга народа" Корниенко

Количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов. Больницы отдельно, районы отдельно, -

После укрупнения районов количество объектов инфраструктуры (школ, больниц и т.п.) не сократится до числа районов.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Больницы отдельно, районы отдельно. Количество больниц, школ, спортивно-юношеских школ, домов ветеранов и другой инфраструктуры не сократится до количества районов. Есть механизм межмуниципального сотрудничества, межрайонного сотрудничества - мы сейчас над ним работаем, и точно государство будет сохранять большинство инфраструктуры", - сказал Корниенко в субботу на брифинге в ходе партийного тренинга "Слуги народа" в КВЦ "Парковый".

По его словам, предоставление услуг останется на уровне громад, более того, будут созданы мобильные центры для предоставления административных услуг в сёлах и посёлках.

"Для людей это не должно повлиять на качество их жизни, потому что те услуги, которые предоставляются людям, должны предоставляешься в громаде на низовом уровне. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в каждый общине был Центр предоставления административных услуг, есть проект по мобильным ЦПАУ - это такие специальные машины, которые будут ездить по громадам и предоставлять услуги прямо в сёлах и посёлках, чтобы людям не надо было даже в центр громады ехать", - сказал председатель партии СН.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Децентрализация - это реально конец эпохи бедности, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО

Корниенко видит одной из ключевых задач на местном уровне в реализации второй очереди медицинской реформы.

"Что касается школ и больниц: этот процесс идёт параллельно, и он начался давно. Сказать, что сейчас мы укрупнили районы, и все закрылось - это неправильно, потому что все закрыли ещё до нас. Наша задача сейчас, во-первых - правильно реализовать вторую очередь медицинской реформы, сейчас мы ее приостановили, нужно дождаться от Минздрава как они это видят и дальше двигаться по этому вопросу", - добавил нардеп.

Как говорит Корниенко, есть предусмотренные механизмы того, как финансировать те объекты инфраструктуры, которые не может обеспечить община в одиночку.

"Что касается опорных школ, то эта реформа идёт на финальных этапах. Наша позиция - каждый случай нужно рассматривать отдельно. Этим должна заниматься местная государственная власть: ОГА и РГА и только в полном контакте с жителями и облсоветами. И если определенная громада говорит о недопустимости закрытия школы, то нужно искать возможности или на уровне межмуниципального сотрудничества, когда несколько громад могут содержать школу, которую не может содержать одна", - добавил первый заместитель председателя фракции СН.

Также читайте: Укрупнение районов ничего не изменит для граждан, но сэкономит несколько миллиардов бюджетных денег, - "слуга народа" Безгин

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.

17 июля 2020 г. Верховная Рада поддержала в целом проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов", образовав в Автономной Республике Крым и областях 136 новых районов и ликвидировала существующие 490 районов.

Автор: 

район (40) инфраструктура (253) Слуга народа (2634) Корниенко Александр (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов. Больницы отдельно, районы отдельно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5215
показать весь комментарий
25.07.2020 16:01
+10
"Для людей это не должно повлиять на качество их жизни"

Звісно ж, яка різниця, чи 10 км до райцентру, чи 50. Скільки вже там того життя.
показать весь комментарий
25.07.2020 16:00
+8
"Больницы отдельно, районы отдельноИсточник: https://censor.net/n3210129

Окремо рельси і вагони,
Окремо усікі й гордони,
Авто окремо від гальма,
В зампреда горе от ума.
показать весь комментарий
25.07.2020 16:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сумнівно. Але основна мета - взяти під контроль місцеву владу...
показать весь комментарий
25.07.2020 15:58 Ответить
Корнієнко не розуміє що районна влада не буде в повному обсязі фінансувати лікарні та школи в сусідньому районному центрі, який втратив статус районного центру! Ми отримаємо конфлікти та мітинги протесту у всіз колишніх районниз центрах!
показать весь комментарий
25.07.2020 16:08 Ответить
Все він добре розуміє, але його цікавлять гроші лише у власній кишені. Далі для нього хоч потоп.
показать весь комментарий
25.07.2020 16:13 Ответить
Потрібна велика державна програма підтримки та розвитку малих населених пунктів - хуторів, сіл, смт, містечок, щоб мешканці таких населених пунктів отримували реальну допомогу від держави на будівництво та підтримку критичної інфраструктури - лікарень/фельдшерських пунктів, шкіл, артезіанських свердловин, водопроводів, газопроводів, доріг, освітлення, зв'язку, відділень пошти, магазинів, аптек, транпортного сполучення. Простими заявами Корнієнка проблему знищення малих населених пунктів України не вирішиш. Те що зараз робить влада скорочуючи кількість районів - це катастрофа для віддалених сіл і для колишніх райцентрів!
показать весь комментарий
25.07.2020 17:34 Ответить
туфта це все, після "корабельных сосен", друкувати Корнієнко- це дуркувати.
показать весь комментарий
25.07.2020 16:53 Ответить
"Для людей это не должно повлиять на качество их жизни"

Звісно ж, яка різниця, чи 10 км до райцентру, чи 50. Скільки вже там того життя.
показать весь комментарий
25.07.2020 16:00 Ответить
Количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов. Больницы отдельно, районы отдельно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5215
показать весь комментарий
25.07.2020 16:01 Ответить
Котлети окремо, а мухи окремо?
Кожному своє корито!?
показать весь комментарий
25.07.2020 16:05 Ответить
Писями по воде виляно!
показать весь комментарий
25.07.2020 16:07 Ответить
Тьху, ты... Висями по воде пиляно!
показать весь комментарий
25.07.2020 16:08 Ответить
Та шож такое то.? Вилами по воде писано!!!
показать весь комментарий
25.07.2020 16:09 Ответить
Очень плохо. В Украине врачей как собак.
показать весь комментарий
25.07.2020 16:08 Ответить
Так уже сокращается. Вы все медицинские программы в разы сократили, сос...н корабельный.
показать весь комментарий
25.07.2020 16:09 Ответить
Количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов. Больницы отдельно, районы отдельно, - "слуга народа" Корниенко
--------------------------------------------------------------
Звичайно, що лікарень стане значно менше, бо тоді гроші лікарів стануть грошима слуг народу. А ще так слугам легше фальсифікувати вибори.
показать весь комментарий
25.07.2020 16:11 Ответить
Количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов. Больницы отдельно, районы отдельно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7992
показать весь комментарий
25.07.2020 16:12 Ответить
"Больницы отдельно, районы отдельноИсточник: https://censor.net/n3210129

Окремо рельси і вагони,
Окремо усікі й гордони,
Авто окремо від гальма,
В зампреда горе от ума.
показать весь комментарий
25.07.2020 16:13 Ответить
Идиоты мля !!! В период возможного кацапо-вторжения в Украину перекроить районы что сами дупля не могут собрать а что говорить о простых людях !!! .. это - спланированная диверсия !!!
показать весь комментарий
25.07.2020 16:13 Ответить
А ты, https://censor.net/user/314213, выступая против Порошенко не участвуешь в этой "спланированной диверсии"?
показать весь комментарий
25.07.2020 16:35 Ответить
я против порошка был еще с 2004 года, и если судить по твоей порохо-логике то тогда да ..
показать весь комментарий
25.07.2020 16:38 Ответить
Рыг?
показать весь комментарий
25.07.2020 16:39 Ответить
ты дурак!? нет конечно..я просто рядовой нац-патриот Украины которому весь этот цирк что происходит у нас меня ****** уже до икоты...я жду хунту !!!
показать весь комментарий
25.07.2020 16:50 Ответить
а я жду когда рашка равзвалится. Будем ждать вместе?
показать весь комментарий
25.07.2020 16:55 Ответить
согласен..ждем... только когда она к куям развалится - нужно отойти немного в сторону - чтобы не обрызгало дерьмом..
показать весь комментарий
25.07.2020 17:05 Ответить
Обычно таким хамам как ты отвечаю вдвойне. Но мне ты интересен как пациент для изучения. Есть пару вопросов. Как ты мог топить против Порошенко в 2004 году? И где ты топил? И очень любопытно, где твои "национальные" патриоты сейчас? Сейчас, когда судят патриотов Украины, где они?
показать весь комментарий
25.07.2020 17:06 Ответить
https://censor.net/user/314213, по "порохо-логике", как ты её назвал, Президента и Верховного главнокомандующего оценивают по выполнению его обязанностей по Конституции.
показать весь комментарий
25.07.2020 16:54 Ответить
он простой провокатор. Хунту он ждет. Еще и из "нац.-патриотов". Это дорога в пропасть
показать весь комментарий
25.07.2020 17:09 Ответить
... угу - только пЭтя спасет Украину.. .. Дорогу в пропасть указал нам твой кумир-диабетчик и зелень верно продолжает его начатое дело !!! Если бы не итоги его президентства то народ бы никогда не избрал зеленого - его избрал протестный электорат - типа - кто угодно только не пэтя !!! Так что все то что имеем мы сейчас - заслуга на 80% твоего кумира !!!
показать весь комментарий
25.07.2020 17:19 Ответить
В победе клоуна есть "заслуга" Порошенко. Это очевидно. Но вопрос был другой. Где сейчас твои нац. патриоты? назови мне хоть одного активного лидера национальных сил, которые ведут борьбу с прокацапским реваншем
показать весь комментарий
25.07.2020 17:48 Ответить
За зеленого говорить не чего - там полный провал... за пэтю буду краток - если бы ни петро то Мы закончили бы эту войну еще в 2015-м !!! .. но постоянные перемирия, котлы, мародерство на армии, коррупция, и т.д. сделали свое дело - Патриотизм что в ВСУ что у Народа упал до минимума... и зеленое чучело продолжает все то что делал сивый гЭтьман только в турборежиме... у меня к тебе ВСЕ - можешь не отвечать..
показать весь комментарий
25.07.2020 17:12 Ответить
https://censor.net/user/314213, расскажи - каким образом можно было закончить войну в 2015 году?

Украинская армия была способна это сделать?
Назови признаки того, что она была на это способна.
показать весь комментарий
25.07.2020 17:16 Ответить
ты дебил... Мы вели уличные бои в Луганске и Донецке - орки бежали с них как обосцанные!! и тут петя со своими перемириями- отходим...а кто гиркина выпустил из Словянска, склады проданные и потом взорванные что БК у ВСУ осталось максимум на неделю интенсивных боев как в 2015-н......(посмотри карту за 2015-й и сейчас - где мы были тогда и где сейчас!! ) короче - мне не о чем с тобой тут говорить..
показать весь комментарий
25.07.2020 17:25 Ответить
Игорь Монахов, расскажи - это Порошенко обстреливал территорию Украины с территории паРаши?
показать весь комментарий
25.07.2020 17:29 Ответить
Игорь Монахов, расскажи - сколько ВСУ, СБУ, милиции перешло на сторону оккупантов?
показать весь комментарий
25.07.2020 17:30 Ответить
Игорь Монахов, расскажи - сколько гражданских машин было в "колонне" Гиркина?
показать весь комментарий
25.07.2020 17:32 Ответить
а ударные бригады из Расеи не участвовали в боях против ВСУ? Орки бежали, а регулярные войска из параши наступали. Но виноват опять Петя?
показать весь комментарий
25.07.2020 17:51 Ответить
Не было никаких уличных боев в Донецке, это фейк ру.сми.
показать весь комментарий
25.07.2020 17:55 Ответить
были...
показать весь комментарий
25.07.2020 20:11 Ответить
Не повторяй тут рашенских тупых фейков.
показать весь комментарий
25.07.2020 19:59 Ответить
Ось! Зверніть увагу! Я вже давно це бачу-одне в одне! Людей терором підводять до одного-проголосувати так як треба, щоб це все скінчилось!
показать весь комментарий
25.07.2020 17:19 Ответить
Колись історики подивляться на події зі сторонні і зрозуміють, що існує єдиний центр.
показать весь комментарий
25.07.2020 17:20 Ответить
колись і притомні форумчани прозріють... Думаєш, я тобі забуду вислів про гуцулів під час паводку?
показать весь комментарий
25.07.2020 20:26 Ответить
https://censor.net/user/314213, поподробней про котлы, воспользовавшись толковым словарём.
показать весь комментарий
25.07.2020 17:19 Ответить
Про що із ним говорити? -там месидж зрозумілий.
показать весь комментарий
25.07.2020 17:21 Ответить
https://censor.net/user/314213, расскажи - какое из 27 дел заведено на Порошенко по "мародёрству по армии"?
показать весь комментарий
25.07.2020 17:21 Ответить
https://censor.net/user/314213, расскажи - какое хоть одно дело в качестве Президента и Верховного главнокомандующего продолжает Блазень?
Не забудь заглянуть в Констиуцию.
показать весь комментарий
25.07.2020 17:25 Ответить
Количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов. Больницы отдельно, районы отдельно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5126
показать весь комментарий
25.07.2020 16:15 Ответить
https://www.5.ua/ru/polytyka/on-khochet-chtobi-emu-aplodyrovaly-y-vse-parubyi-rasskazal-o-svoei-dlytelnoi-besede-s-zelenskym-220182.html "ОН ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕМУ АПЛОДИРОВАЛИ, И ВСЕ": ПАРУБИЙ РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ ДЛИТЕЛЬНОЙ БЕСЕДЕ С ЗЕЛЕНСКИМ


Количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов. Больницы отдельно, районы отдельно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9664
показать весь комментарий
25.07.2020 16:15 Ответить
Два урода
показать весь комментарий
26.07.2020 12:17 Ответить
Суть медичної реформи у тому, щоб "по своєму ліжку простягати ніжки...🤔
показать весь комментарий
25.07.2020 16:16 Ответить
С диагнозом этого пациента все как бы понятно...
Поскольку тут медицина бессильна...
показать весь комментарий
25.07.2020 16:20 Ответить
Зеботи - спеціально для вас
Кількість об'єктів інфраструктури не скоротиться до кількості районів. Лікарні окремо, райони окремо, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5393
показать весь комментарий
25.07.2020 16:21 Ответить
Зеленський знав про сценарій який готується в Луцьку.
Чому я так стверджую!? Зараз поясню і поділюся своїми думками. Якщо я десь буду не правий або щось пропущу то добавляйте і поправляйте в коментарях.
Деталі цієї комедійної вистави, ще довго будуть обсмоктувати в пресі та соцмережах тому я на них зупинятись не буду. Також будуть довго реготати специ з інших країн.
А я думаю про інше. Навіщо Зеленський повівся на цю ганьбу!?
Я впевнений, що він знав про події які відбудуться у Луцьку.
Розробляли цю "спеоперацію" в Національній поліції, скоріш за все в мутному Департаменті захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, а керував генерал Коваль.
Впевнений що перед подіями була нарада на якій був Баканов, Авакой і Зеленський. Може ще хтось був, але це не важливо.
Аваков запевнив що операція пройде по запланованому сценарію і він бере на себе всю відповідальність. Тому СБУ із самого початку не вмішувалась в події які безпосередньо відносяться до їх компетенції.
Всі деталі і проколи свідчать про те, що так все і відбувалося.
Читаю в физбуці, що Зеленський відкрив Скриньку Пандори тим що пішов на виконання вимог терориста. Ні Друзі, він відкрив іншу скриньку - Тепер всі хто буде готувати терористичні акти на території України будуть впевнені, що їх вимоги будуть виконуватися. Тобто це може сдетонувати цілу хвилю справжніх терористичних актів.
В своєму бажанні залишитися на посаді ще пару-тройку місяців або пів року, Аваков створює небезпеку для України на майбутнє і цю проблему ми будемо розгрібати не одне десятиріччя.
Треба терміново створити в парламенті тимчасову-слідчу комісію для проведення розслідування подій в Луцьку які загрожують безпеці Україні та її громадянам від злочинних дій керівництва держави.
показать весь комментарий
25.07.2020 16:24 Ответить
Основоположникам медицинского геноцида Порошенко и Зеленскому впору на коленях просить прощение у украинского народа за содеянное с медициной и медработниками. И у какого шутника хватило ума план по уничтожению народа Украины назвать "медицинской реформой"? Петя и Вова! Вы не реформаторы, вы убийцы!!!
показать весь комментарий
25.07.2020 16:24 Ответить
Кількість об'єктів інфраструктури не скоротиться до кількості районів. Лікарні окремо, райони окремо, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5202
показать весь комментарий
25.07.2020 16:30 Ответить
Как раз тот случай когда дилетантство этих ослов зашкаливает. Тело отдельно - мозги отдельно
показать весь комментарий
25.07.2020 16:38 Ответить
Чи не це - головна мета так званої медреформи - звільнити села, селища і маленькі містечка від українців? Адже тоді влада зможе розпоряджатися українськими чорноземами як заманеться.
показать весь комментарий
25.07.2020 16:39 Ответить
А не пішла би ти додому Пенелопа. (Одісей).
показать весь комментарий
25.07.2020 16:39 Ответить
Полупокер брехливий.І лікарні і школи ви вже скорочуєте,буде госпітальний округ з однією лікарнею а за середньою освітою прийдеться їхати кілометрів тридцять...Ти,кретин квартальний,зібрався в кожній громаді зробити військомат,рес,газову,соц.службу,паспортний стіл,прокуратуру,суд,поліцію і т.д?І ще виїзний варіант всього цього?З приміщеннями,персоналом,авто і іншим забезпеченням?Це ти так,йолопе,розповідаєш що зекономиш два мільярда гривень? Не набридло брехати людям,фуфел ти?
показать весь комментарий
25.07.2020 17:07 Ответить
Сказки для зедебилов,а кто их будет содержать из какого бюджета?
показать весь комментарий
25.07.2020 17:45 Ответить
Лож, пиж...дёж и провокация Не слушайте этого дебильного корниенко!! Как раз резкое, сокращения штатов и инфраструктуры, а по ихнему реформа и есть главная цель Степановской реформы медицины!! Что у нас, блин, за государство, каждый новый сусулик -министр МОЗ считает себя умнее предыдущих, даже если он не медик. Всё перекраивает под себя, что бы за 2-3 года, побольше заработать бабла!! А ВР и кабмин потакают этим ворюгам!! Все предыдущие министры МОЗ,за тридцать лет, были ворами!! Но почему-то все от тюрьмы отмазались!!
показать весь комментарий
25.07.2020 18:15 Ответить
Який тоді сенс в адмінреформі, коли райони нарізані по одному закону, а фінансування медицини, освіти, зовсім по іншим. Отримали какофоню з державного будівництва. Реформа задумувалась, ще до цих дохлих пацюків олігархії як така, де район повинен мати всі механізми вирішення податкових, освітніх, правових, медичних, земельних, будівничих, бізнесових,дозвільних і інших питань щоб не пхатись в міста і столицю. А вийшло як в дитячій пісні - дупа є, а слова немає!
показать весь комментарий
25.07.2020 18:18 Ответить
Мда..., колись такі «дєятєлі» вже о п'ятій ранку під гастрономом кучкуваьись, а тут «каліства абьєктав інфраструктури...». Цирк тай годі.
показать весь комментарий
25.07.2020 18:36 Ответить
Машины, которые будут ездить по громадам и предоставлять услуги. Это просто какое-то средневековье. Это вместо того, чтобы сделать везде нормальные дороги, поднимать уровень жизни, чтобы в семье было по несколько автомобилей и 50-100 км было не расстоянием - 30-50 минут и ты на месте. Как это во всем цивилизованном мире.
Или где ваша ср@ная дижитализация...
Что же потом удивляются, почему все нормальные люди стремятся уехать, а останется один зелёный понос.
показать весь комментарий
25.07.2020 20:03 Ответить
 
 