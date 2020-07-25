Количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов. Больницы отдельно, районы отдельно, - "слуга народа" Корниенко
После укрупнения районов количество объектов инфраструктуры (школ, больниц и т.п.) не сократится до числа районов.
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Больницы отдельно, районы отдельно. Количество больниц, школ, спортивно-юношеских школ, домов ветеранов и другой инфраструктуры не сократится до количества районов. Есть механизм межмуниципального сотрудничества, межрайонного сотрудничества - мы сейчас над ним работаем, и точно государство будет сохранять большинство инфраструктуры", - сказал Корниенко в субботу на брифинге в ходе партийного тренинга "Слуги народа" в КВЦ "Парковый".
По его словам, предоставление услуг останется на уровне громад, более того, будут созданы мобильные центры для предоставления административных услуг в сёлах и посёлках.
"Для людей это не должно повлиять на качество их жизни, потому что те услуги, которые предоставляются людям, должны предоставляешься в громаде на низовом уровне. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в каждый общине был Центр предоставления административных услуг, есть проект по мобильным ЦПАУ - это такие специальные машины, которые будут ездить по громадам и предоставлять услуги прямо в сёлах и посёлках, чтобы людям не надо было даже в центр громады ехать", - сказал председатель партии СН.
Корниенко видит одной из ключевых задач на местном уровне в реализации второй очереди медицинской реформы.
"Что касается школ и больниц: этот процесс идёт параллельно, и он начался давно. Сказать, что сейчас мы укрупнили районы, и все закрылось - это неправильно, потому что все закрыли ещё до нас. Наша задача сейчас, во-первых - правильно реализовать вторую очередь медицинской реформы, сейчас мы ее приостановили, нужно дождаться от Минздрава как они это видят и дальше двигаться по этому вопросу", - добавил нардеп.
Как говорит Корниенко, есть предусмотренные механизмы того, как финансировать те объекты инфраструктуры, которые не может обеспечить община в одиночку.
"Что касается опорных школ, то эта реформа идёт на финальных этапах. Наша позиция - каждый случай нужно рассматривать отдельно. Этим должна заниматься местная государственная власть: ОГА и РГА и только в полном контакте с жителями и облсоветами. И если определенная громада говорит о недопустимости закрытия школы, то нужно искать возможности или на уровне межмуниципального сотрудничества, когда несколько громад могут содержать школу, которую не может содержать одна", - добавил первый заместитель председателя фракции СН.
Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.
Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.
17 июля 2020 г. Верховная Рада поддержала в целом проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов", образовав в Автономной Республике Крым и областях 136 новых районов и ликвидировала существующие 490 районов.
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Звісно ж, яка різниця, чи 10 км до райцентру, чи 50. Скільки вже там того життя.
Кожному своє корито!?
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Звичайно, що лікарень стане значно менше, бо тоді гроші лікарів стануть грошима слуг народу. А ще так слугам легше фальсифікувати вибори.
Окремо рельси і вагони,
Окремо усікі й гордони,
Авто окремо від гальма,
В зампреда горе от ума.
Украинская армия была способна это сделать?
Назови признаки того, что она была на это способна.
Не забудь заглянуть в Констиуцию.
Поскольку тут медицина бессильна...
Чому я так стверджую!? Зараз поясню і поділюся своїми думками. Якщо я десь буду не правий або щось пропущу то добавляйте і поправляйте в коментарях.
Деталі цієї комедійної вистави, ще довго будуть обсмоктувати в пресі та соцмережах тому я на них зупинятись не буду. Також будуть довго реготати специ з інших країн.
А я думаю про інше. Навіщо Зеленський повівся на цю ганьбу!?
Я впевнений, що він знав про події які відбудуться у Луцьку.
Розробляли цю "спеоперацію" в Національній поліції, скоріш за все в мутному Департаменті захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, а керував генерал Коваль.
Впевнений що перед подіями була нарада на якій був Баканов, Авакой і Зеленський. Може ще хтось був, але це не важливо.
Аваков запевнив що операція пройде по запланованому сценарію і він бере на себе всю відповідальність. Тому СБУ із самого початку не вмішувалась в події які безпосередньо відносяться до їх компетенції.
Всі деталі і проколи свідчать про те, що так все і відбувалося.
Читаю в физбуці, що Зеленський відкрив Скриньку Пандори тим що пішов на виконання вимог терориста. Ні Друзі, він відкрив іншу скриньку - Тепер всі хто буде готувати терористичні акти на території України будуть впевнені, що їх вимоги будуть виконуватися. Тобто це може сдетонувати цілу хвилю справжніх терористичних актів.
В своєму бажанні залишитися на посаді ще пару-тройку місяців або пів року, Аваков створює небезпеку для України на майбутнє і цю проблему ми будемо розгрібати не одне десятиріччя.
Треба терміново створити в парламенті тимчасову-слідчу комісію для проведення розслідування подій в Луцьку які загрожують безпеці Україні та її громадянам від злочинних дій керівництва держави.
Или где ваша ср@ная дижитализация...
Что же потом удивляются, почему все нормальные люди стремятся уехать, а останется один зелёный понос.