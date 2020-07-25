Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину от COVID-19, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в Украине и мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил последние данные по распространению инфекции, отметив, что сегодня зафиксирован еще один антирекорд заражения - 1 106 человек. Среди лидеров по количеству выявленных новых больных – Ривненская область, город Киев и Львовская область. Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 тыс. населения. По словам главы правительства, будет обращено внимание на Закарпатье, Волынь, Львовщину и Буковину в связи с заполнением койкомест в опорных больницах, чтобы обеспечить их достаточное количество. В Закарпатье заполнение составляет 64%, в трех других регионах - более 40%.

Шмыгаль также обратил внимание на то, что Черновицкая область значительно улучшила показатели по заболеваемости и уверенно отошла от лидерства по распространению COVID-19 благодаря жестким мерам, которых придерживался регион несколько месяцев.

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Зеленский поинтересовался выполнением задачи по включению Украины в очереди на получение вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена.

"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди", - подчеркнул президент.

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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.