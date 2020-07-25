Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину от COVID-19, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в Украине и мерах по предотвращению распространения коронавируса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил последние данные по распространению инфекции, отметив, что сегодня зафиксирован еще один антирекорд заражения - 1 106 человек. Среди лидеров по количеству выявленных новых больных – Ривненская область, город Киев и Львовская область. Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 тыс. населения. По словам главы правительства, будет обращено внимание на Закарпатье, Волынь, Львовщину и Буковину в связи с заполнением койкомест в опорных больницах, чтобы обеспечить их достаточное количество. В Закарпатье заполнение составляет 64%, в трех других регионах - более 40%.
Шмыгаль также обратил внимание на то, что Черновицкая область значительно улучшила показатели по заболеваемости и уверенно отошла от лидерства по распространению COVID-19 благодаря жестким мерам, которых придерживался регион несколько месяцев.
Зеленский поинтересовался выполнением задачи по включению Украины в очереди на получение вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена.
"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди", - подчеркнул президент.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.
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Хххххххххххххххххх
Ублюдок по имени/фамилии Владимир Зеленский, а как же твое обещание премии в миллион долларов украинским ученьім завакцину от ковида?
Зажала деньги, гнида зеленая?
Алексей Петров.https://m.youtube.com/watch?v=a8YZMvbFU4Q
Україна не стала першою серед країн, які налагодили виробництво, чи закупили достатню кількість захисних засобів, медичного обладнання, а навіть швидких тестів, хоч такі вже створені українськими розробниками. Зате вона опинилася серед тих країн, які першими попродавали стратегічні запаси захисних засобів... Значить, не дуже все те їй і потрібно.
Ті, кому справді потрібно, налагоджують виробництво всіх необхідних заходів у себе, або створюють їх стратегічні запаси заздалегідь.
Чехія, наприклад, десятками мільйонів закуповує захисні маски та інші засоби (і возить все це або українськими літаками, або залізницею в обхід України), а Польща і власні швидкі тести створила, і розробкою вакцини займається на всю катушку (Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) і навіть пробує створити ефективні ліки від коронавірусу (Biomed Lublin).
По данным, опубликованным авторитетным американским изданием Politico, с 2000 года Фонд Гейтса вложил в ВОЗ более 2 миллиардов 400 миллионов долларов. Одной из самых значимых строчек расходов значится борьба с детским полиомиелитом. Билл Гейтс решил искоренить эту болезнь в Индии. На его деньги была разработана программа вакцинации населения под названием «Пульс Полио».
Результаты оказались ошеломляющими. На сайте greenmedinfo, где ученые со всего мира публикуют свои работы, была обнаружена статья с заголовком«491 000 детей, парализованных за 17 лет, предлагает исследование индийской программы вакцины против полиомиелита». То есть лекарство миллиардера парализовало полмиллиона человек. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://finance.rambler.ru/other/44069694/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Индия находится в Азии. Вопрос был "Катя, а можно ссылку на источник о сотнях тысяч умерших от вакцин детей Африки?"
Червонская, будучи по образованию вирусологом, не имеет медицинского образования, не является в настоящее время научным работником и не имеет публикаций в рецензируемых журналах в области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F иммунологии , никогда не принимала участия в исследованиях воздействия вакцин на организм человека. Сама идея антивакцинаторства признана специалистами маргинальной и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 псевдонаучной ; тезисы Червонской неоднократно опровергались специалистами и врачамиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-vnpoemp-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-13 [13] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-14 [14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-15 [15] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-16 [16] . В частности А. Н. Мац, кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией мембранных процессов https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC._%D0%98.%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1 НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D РАМН , отметилhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-vnpoemp-12 [12] :
В публикациях Г. П. Червонской вполне банальные мысли соседствуют с юношеским максимализмом, преувеличениями и явным бредом. В одной из её статей «участковые вакцинаторы… невероятными мифами о пользе прививок искалечили сознание не одного поколения нашей страны». И действовали они согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0 предначертаниям бывшего директора ЦРУ США - «Мы бросим все на… оболванивание и одурачивание русских людей. Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим верить в них. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России…» «И находят!» - комментирует Г. П. Червонская. Но никогда не говорил и не писал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81 Аллен Даллес того, что так понравилось ей. Пресловутые предначертания были изготовлены во времена холодной войны на Лубянке.
Извините, но я сильно сомневаюсь в доверности такой информации.
Kтo в Украинe вводит обязательную вакцинацию от коронавируса?
Клоуны в конце очереди. То ли шутят, то ли болеют. Поди их разбери...
за что не возьмется бедосик, кругом полный трындец))))
самое прикольное, народ подал петицию презику, что бы он никуда не ездил с визитами,
поскольку куда не приедет кругом начинаются проблемы. типа сиди у себя и не рыпайся)))
там уже несколько сотен подписалось.и вам рекомендую. ))))
Мусите прославляти свою тлю за таку нечувану турботу: уже займайте чергу на вакцинацію.
І всіх своїх близьких позаписуйте.
1) При приеме на работу должна быть справка о прививке
2) При поступлении в школу должна быть справка о прививке всех членоыв семьи
3) При получении спаравки или выписки госдокумента соискатель должен предоставить справку о прививке...
Прививку можно сделать в любой поликлинике по месту регистрации в паспорте после подачи заявления в обозначенные органами местного самоуправления дни ...стоимость прививки не должна превышать 3 минимальных зарплат...
Малоимущим слоям населения прививка проводиться бесплатно после предоставления выписки пенсионного фонда согласованного решением горисполкома...
Все не привитые должны сидеть дома на самоизоляции
госслужащим. учителям, сотрудникам органов прививки за счет государства
вирусолога на Укр-лайф в ютубе у Люси. Чтоб не было сомнений. И перестаните быть папуасами в этом вопросе или буратинами перед котом Базилио.
Я всё не могла понять- зачем Зеля продаёт свою недвижимость....
Оказывается он начал собирать деньги на закупку вакцины для своего народа!!!!
Украинцы за ним,как за каменной стеной ! Только,вот,тюрьмы тоже стены имеют.....
Эвакуацию раненого сержанта Ярослава Журавель он уже «держал» под контролем.
А ХТО НЕ ЗАХОЧЕ СОБІ РОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ - ТОМУ ВІДКЛЮЧИМО ГАЗ
Этот парняга думает отпетлять от ответственности так же, как он отпетлял от четырех повесток в военкомат
Зеленского с понедельника не должно быть на месте президента- это предатель. На выноч