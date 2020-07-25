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Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину от COVID-19, - Зеленский

Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину от COVID-19, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в Украине и мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил последние данные по распространению инфекции, отметив, что сегодня зафиксирован еще один антирекорд заражения - 1 106 человек. Среди лидеров по количеству выявленных новых больных – Ривненская область, город Киев и Львовская область. Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 тыс. населения. По словам главы правительства, будет обращено внимание на Закарпатье, Волынь, Львовщину и Буковину в связи с заполнением койкомест в опорных больницах, чтобы обеспечить их достаточное количество. В Закарпатье заполнение составляет 64%, в трех других регионах - более 40%.

Шмыгаль также обратил внимание на то, что Черновицкая область значительно улучшила показатели по заболеваемости и уверенно отошла от лидерства по распространению COVID-19 благодаря жестким мерам, которых придерживался регион несколько месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю количество активных больных COVID-19 в Украине возросло на 364 человека, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

Зеленский поинтересовался выполнением задачи по включению Украины в очереди на получение вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена.

"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди", - подчеркнул президент.

Читайте: Ученые достигли серьезных успехов в разработке вакцины от COVID-19, но ее вряд ли можно будет массово применять ранее 2021 г., - ВОЗ

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20782) карантин (16729) Степанов Максим (2062) Шмыгаль Денис (2723) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+29
Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину от COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8789
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25.07.2020 16:43
+25
Селедки ему дайте. Килограмма два
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25.07.2020 16:44
+25
Какие то странные высказывания. Как будто пятиклассник высказывается. Выбрали президента...
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25.07.2020 16:45
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Україна має бути серед перших країн, які зможуть закупити вакцину від COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 126
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25.07.2020 17:30 Ответить
Ти не Вова ти Євкакій, от потрібно було б цю вакцину закупити на 35млрд.грн.які були на боротьбу з ковідом, а не віддати їх Укравтодору, щоб він украв на ямах на дорогах. Вова іди у відставку.
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25.07.2020 17:30 Ответить
25.07.20 - "Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину от COVID-19, - Зеленский"

24.07.20 - https://biz.censor.net/n3209956

Україна має бути серед перших країн, які зможуть закупити вакцину від COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4663
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26.07.2020 10:13 Ответить
Сегодня на Майдан в Хабаровске вышло 100 000.Зеля не бойся,Запад нам поможет,даже тушонкой Рузвельта и Ножками Буша... и даже бинтами и Порохом
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25.07.2020 17:33 Ответить
При чем тут Хабаровск, где Киев, а где Хабаровск.
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25.07.2020 17:42 Ответить
Тебе чего надо дятел? я тебе поставил лайк.Отвали
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25.07.2020 17:44 Ответить
Дятел ты... пиши лучше... а чего то хотел сказать? Если про Хабаровск поболтать то давай.
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25.07.2020 17:47 Ответить
Вакцина будет платная или согласно закона о защите населения от инфекционных заболеваний, бесплатной.
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25.07.2020 17:39 Ответить
на гонорее и туберкулёзе не забудь пропиариться...
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25.07.2020 17:40 Ответить
Молодец президент, все четко и о делу, в отличии от соевого барыги.
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25.07.2020 17:41 Ответить
Трындеть он может и любит, но "обещать жениться , не значит жениться" . Ферштейн!?
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25.07.2020 17:43 Ответить
Согласно официальным данным,США поставили в дохлый СССР с 1941-45 гг.тысячи тонн Пенициллина и Стрептоцида,представляете скольких солдат спасли американские препараты,которых в совке сраном не было ничего,от слова СОВСЕМ...
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25.07.2020 17:43 Ответить
Туман 2 фильм.
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25.07.2020 17:45 Ответить
Будь-яка заява зеленського - це обов'язково похвальба. Він і взагалі слуги такі вмілі в цій справі. А довірливі уккраїнці сприймають це як правду - бач, який молодець.
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25.07.2020 17:44 Ответить
Отож.
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25.07.2020 17:45 Ответить
Ніхто цього клоуна в Україні не сприймає всерйоз.
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25.07.2020 18:08 Ответить
Ніхто тілька вас тролів несприймає всерйоз.
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25.07.2020 18:22 Ответить
73 % Зелемойских засуньте Путлеру в ЖО....
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25.07.2020 17:46 Ответить
Выходит, что они хотят за наши же деньги нас и угробить. А если даже и бесплатно, то "чи вмер, чи здох" - один хрен.
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25.07.2020 17:55 Ответить
Если САМ взял под личный контроль, то вакциной Украина будет обеспечена, только одной из последних....
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25.07.2020 18:03 Ответить
Не переживай, китайской - из первых.
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25.07.2020 19:52 Ответить
Якщо ця зелена пліснява взяла під особистий контроль закупку вакцини, то отримаємо те, коли він взяі під особистий контроль пораненого солдата в сірій зоні і закінчиться це смертю.
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25.07.2020 18:07 Ответить
Хабар (типу як на бородьбу з ковидлою від США, яка сама по вуха в пандемії) від Білла Гейтса в 10 млн. доларів отримали зелені слуги урода, тепер будуть мільярди кидати його корпорації на закупку тієї вакцини. Все було продумано - штучний вірус, а далі збагачення фармкорпорацій. З чим усіх і вітаю.
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25.07.2020 18:09 Ответить
У бариги на крові піар понад усьо!
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25.07.2020 18:13 Ответить
Хрен вы на бедном народе заработаете, кто даст гарантии, что вместо вакцины не может быть плацебо.
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25.07.2020 18:18 Ответить
Нафига нам институты вирусологии, если они не участвуют в создании вакцины и не могут ответить на вопрос о биологических свойствах вакцины. Независимое государство это не только конституционный суд и генштаб, это еще и собственная микробиология, готовая ответить на любой вопрос и произвести любую вакцину.
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25.07.2020 18:27 Ответить
С дважды не судимого ДАУНетскага хряка хоть поржать можно было,от этого тошнит даже детей...
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25.07.2020 18:28 Ответить
Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцинуИсточник: https://censor.net.ua/n3210131
Хххххххххххххххххх

Ублюдок по имени/фамилии Владимир Зеленский, а как же твое обещание премии в миллион долларов украинским ученьім завакцину от ковида?

Зажала деньги, гнида зеленая?
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25.07.2020 18:49 Ответить
Заградотряды от Зеленского.
Алексей Петров.https://m.youtube.com/watch?v=a8YZMvbFU4Q
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25.07.2020 18:50 Ответить
а губозакаточну?
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25.07.2020 18:51 Ответить
Україна має бути серед перших країн, які зможуть закупити вакцину від COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7661
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25.07.2020 19:02 Ответить
Зеленський вже брав під особистий контроль спасіння бійця , який четверо діб стікав кров'ю. Чим закінчився той особистий контроль всі пам'ятають ??? Те ж станеться і з закупкою вакцини
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25.07.2020 19:12 Ответить
Какой дебилизм. Ее можно применять только через 2-3 года. Или вы хотите быть подопытными крысами.
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25.07.2020 19:28 Ответить
Наш народ оказался сильно живучим,за всю " пандемию" в Украине ,умерло 1590 человек от ковида,пусть опубликуют,сколько в этом году умерло от других заболеваний.
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25.07.2020 22:15 Ответить
Зе, ты зачем создал коронавирус?
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25.07.2020 19:36 Ответить
Схрєналі?
Україна не стала першою серед країн, які налагодили виробництво, чи закупили достатню кількість захисних засобів, медичного обладнання, а навіть швидких тестів, хоч такі вже створені українськими розробниками. Зате вона опинилася серед тих країн, які першими попродавали стратегічні запаси захисних засобів... Значить, не дуже все те їй і потрібно.

Ті, кому справді потрібно, налагоджують виробництво всіх необхідних заходів у себе, або створюють їх стратегічні запаси заздалегідь.
Чехія, наприклад, десятками мільйонів закуповує захисні маски та інші засоби (і возить все це або українськими літаками, або залізницею в обхід України), а Польща і власні швидкі тести створила, і розробкою вакцини займається на всю катушку (Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) і навіть пробує створити ефективні ліки від коронавірусу (Biomed Lublin).
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25.07.2020 19:38 Ответить
Если и купят то чтоб перепродать как и с масками их не что не остановит.
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25.07.2020 20:02 Ответить
Никто не купит,на нас будут бесплатно проводить опыты как в африканских странах ,где после вакцинизации,стони тысяч детей умерли." Идея, что Африка могла бы послужить лабораторией для опытов по испытанию вакцины для всего остального мира, явно недопустима",Боррель глава дипломатии ЕС "а наш СЛУГА заявляет , "Украина должна быть среди первых стран",испытай в первых рядах сначала на себе и своей семье,это надо быть ,я даже не могу подобрать слов,чтобы такое заявлять,и это президент как будто УКраина страна третьего мира.
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25.07.2020 22:05 Ответить
Катя, а можно ссылку на источник о сотнях тысяч умерших от вакцин детей Африки?
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26.07.2020 00:03 Ответить
Антип61 для вас
По данным, опубликованным авторитетным американским изданием Politico, с 2000 года Фонд Гейтса вложил в ВОЗ более 2 миллиардов 400 миллионов долларов. Одной из самых значимых строчек расходов значится борьба с детским полиомиелитом. Билл Гейтс решил искоренить эту болезнь в Индии. На его деньги была разработана программа вакцинации населения под названием «Пульс Полио».
Результаты оказались ошеломляющими. На сайте greenmedinfo, где ученые со всего мира публикуют свои работы, была обнаружена статья с заголовком«491 000 детей, парализованных за 17 лет, предлагает исследование индийской программы вакцины против полиомиелита». То есть лекарство миллиардера парализовало полмиллиона человек. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://finance.rambler.ru/other/44069694/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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26.07.2020 10:06 Ответить
https://censor.net/user/105661 для Вас.
Индия находится в Азии. Вопрос был "Катя, а можно ссылку на источник о сотнях тысяч умерших от вакцин детей Африки?"
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26.07.2020 21:01 Ответить
https://youtu.be/E4_YSghZwgs для Антипа 61
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27.07.2020 01:10 Ответить
https://censor.net/user/105661 для Вас.

Червонская, будучи по образованию вирусологом, не имеет медицинского образования, не является в настоящее время научным работником и не имеет публикаций в рецензируемых журналах в области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F иммунологии , никогда не принимала участия в исследованиях воздействия вакцин на организм человека. Сама идея антивакцинаторства признана специалистами маргинальной и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 псевдонаучной ; тезисы Червонской неоднократно опровергались специалистами и врачамиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-vnpoemp-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-13 [13] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-14 [14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-15 [15] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-16 [16] . В частности А. Н. Мац, кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией мембранных процессов https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC._%D0%98.%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1 НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D РАМН , отметилhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-vnpoemp-12 [12] :
В публикациях Г. П. Червонской вполне банальные мысли соседствуют с юношеским максимализмом, преувеличениями и явным бредом. В одной из её статей «участковые вакцинаторы… невероятными мифами о пользе прививок искалечили сознание не одного поколения нашей страны». И действовали они согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0 предначертаниям бывшего директора ЦРУ США - «Мы бросим все на… оболванивание и одурачивание русских людей. Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим верить в них. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России…» «И находят!» - комментирует Г. П. Червонская. Но никогда не говорил и не писал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81 Аллен Даллес того, что так понравилось ей. Пресловутые предначертания были изготовлены во времена холодной войны на Лубянке.
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27.07.2020 06:44 Ответить
https://youtu.be/E4_YSghZwgs для Антипа61
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27.07.2020 01:37 Ответить
https://youtu.be/_xxGPsaSeE0
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27.07.2020 02:04 Ответить
То есть Ваш источник информации о сотнях тысяч умерших от вакцин детей Африки, это проникновенный закадровый голос из антипрививочных роликов с Ютуба.
Извините, но я сильно сомневаюсь в доверности такой информации.
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27.07.2020 07:19 Ответить
А хто на цій оборутці нагріє рученьки...як там гарна Богатирьова,вже працює?А то Супрун-Супрун (саботували вірні піхотинці Тодуров,х....єва .народна лікарка і вся погань на місцях) все повалила а ось красуння повернулась з бігів а тут все на місці (бо ніщо й не рухнулось...а які зміни при повному фінансовому і фізичному саботажі) якщо щось і робили то тільки-шкідництво.
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25.07.2020 20:04 Ответить
А Украина не хочет быть первой страной которая скажет ВОЗ иди на хер?
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25.07.2020 20:07 Ответить
Поздно. Первая уже есть.
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25.07.2020 21:08 Ответить
Для этого надо наверное выбрать другого президента .
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25.07.2020 20:09 Ответить
Нашому стратегу : сильні світу цього (тільки не у нас:наші грабують і все в офшори) запропонували у своїх країнах підвищити податки з своїх доходів...щоб не розорити людей,що б все запрацювало а наші підвищити електороенергію (розрушити атомну енергетику),комунальні.Лишенько нам....
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25.07.2020 20:10 Ответить
Украина должна быть среди первых стран, погнавших в шею клоуна у власти
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25.07.2020 20:18 Ответить
А як бути з тими людьми .які кожного дня виздоровлюють без всяких вакцин?
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25.07.2020 20:36 Ответить
Они не знают, шо зеля собрался закупать вакцину.
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25.07.2020 21:10 Ответить
А ножкой оно топнуло? Нет? Тогда ничего не выйдет...
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25.07.2020 20:44 Ответить
Тебе никто ничего не должен, пацюк
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25.07.2020 21:30 Ответить
Я думав шо він скаже,шо Україна має першою розробити.А закупити оце так,напевно дуже складно.Турборежим...,дійсно як пятикласник
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25.07.2020 21:40 Ответить
В Германии не станут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, ввиду мнроготысячных протестов,а у нас гарант бежит поперед паровоза. " Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину от COVID-19, - Зеленский" .Ещё неизвестно, какой вред может нанести эта вакцинация, на иммунную систему,а Зеленский согласен провести опыты над украинцами в первых рядах,закупая за миллионы ,а может даже в виде подарунка ,списав миллионы бюджетнызх денег, у фарм компаниях этот препарат,пусть провакцинирует слуг народа и свое семейство в первую очередь
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25.07.2020 21:52 Ответить
??? Tyпaя?

Kтo в Украинe вводит обязательную вакцинацию от коронавируса?
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25.07.2020 22:01 Ответить
среди первых стран, которые смогут закупить вакцину

Клоуны в конце очереди. То ли шутят, то ли болеют. Поди их разбери...
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25.07.2020 21:56 Ответить
Кому должна, почему должна?
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25.07.2020 22:11 Ответить
мне одному кажется что зебаран опять что то найкосил?
за что не возьмется бедосик, кругом полный трындец))))
самое прикольное, народ подал петицию презику, что бы он никуда не ездил с визитами,

поскольку куда не приедет кругом начинаются проблемы. типа сиди у себя и не рыпайся)))
там уже несколько сотен подписалось.и вам рекомендую. ))))
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25.07.2020 23:47 Ответить
Зная повадки кловуна, эта вакцина будет гуманитарной, но купить ее можно будет только в Эпицентре...
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25.07.2020 23:59 Ответить
Большая проблема , когда Осел Оманский обнюхавшись начинает думать , что его слова в Украине и тем белее в мире могут хоть что то значить.
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26.07.2020 00:00 Ответить
Не зрозуміла: а де радість і подяка та уклін до землі усіх короно-істеричних ?
Мусите прославляти свою тлю за таку нечувану турботу: уже займайте чергу на вакцинацію.
І всіх своїх близьких позаписуйте.
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26.07.2020 00:03 Ответить
Vedana, писсимист это хорошо информированный оптимист.
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26.07.2020 05:54 Ответить
Кто бы сомневался...с откатом и по завышенным ценам...и с обязательным прививанием...
1) При приеме на работу должна быть справка о прививке
2) При поступлении в школу должна быть справка о прививке всех членоыв семьи
3) При получении спаравки или выписки госдокумента соискатель должен предоставить справку о прививке...
Прививку можно сделать в любой поликлинике по месту регистрации в паспорте после подачи заявления в обозначенные органами местного самоуправления дни ...стоимость прививки не должна превышать 3 минимальных зарплат...
Малоимущим слоям населения прививка проводиться бесплатно после предоставления выписки пенсионного фонда согласованного решением горисполкома...
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26.07.2020 00:08 Ответить
Все выезжающие за рубеж и все вьезжающие должны быть уколоты
Все не привитые должны сидеть дома на самоизоляции

госслужащим. учителям, сотрудникам органов прививки за счет государства
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27.07.2020 00:54 Ответить
Первой после Омана получит...
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26.07.2020 03:11 Ответить
Про вирусологию пересични знают примерно столько же как и про геодезию. Послушайте
вирусолога на Укр-лайф в ютубе у Люси. Чтоб не было сомнений. И перестаните быть папуасами в этом вопросе или буратинами перед котом Базилио.
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26.07.2020 04:59 Ответить
Фуууу! От души отлегло....
Я всё не могла понять- зачем Зеля продаёт свою недвижимость....
Оказывается он начал собирать деньги на закупку вакцины для своего народа!!!!
Украинцы за ним,как за каменной стеной ! Только,вот,тюрьмы тоже стены имеют.....
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26.07.2020 05:49 Ответить
Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай.
Эвакуацию раненого сержанта Ярослава Журавель он уже «держал» под контролем.
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26.07.2020 08:12 Ответить
Мовчи вже, Дебіле, - вівці будуть думати, що ти розумний.
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26.07.2020 08:22 Ответить
Он просто безнадежен палата номер шесть для него не подходит нужна более интенсивная палата
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26.07.2020 08:42 Ответить
Зефилис поражает в первую очередь мозг! И зефилитики тому яркое подтверждение!
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26.07.2020 09:14 Ответить
Єхай
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26.07.2020 11:20 Ответить
Понравилось деньги пилить .65 млрд распилили-и кроме указа носить намордники купленные за свои же деньги, ничего не сделано .Беларусь и Швеция ,оказались самыми разумными ,потому что применяют лекарство там где оно нужно.А этот главпархатый зеленокожий опять накупит разной дряни и будет нам 100% вакцинация ,за наши же попиленные деньги .Интересно ,на сколько разбогатеет зеленозадая банда негодяев от лжевируса?
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26.07.2020 11:42 Ответить
Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Источник: https://censor.net/n3210131

А ХТО НЕ ЗАХОЧЕ СОБІ РОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ - ТОМУ ВІДКЛЮЧИМО ГАЗ
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26.07.2020 13:48 Ответить
всё что хотите - за ваши деньги
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26.07.2020 16:34 Ответить
хтось за власні гроші буде колоти собі цей експериментальний поспіхом виготовлений шмурдяк, від якого 20 і 50% (в двох тестуваннях від різних виробників) абсолютно здорових піддослідних мали побічні реакції, які вимагали негайного втручання медиків? пухом земля
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26.07.2020 13:50 Ответить
вырок красиво сказал... но сделает ли...
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26.07.2020 16:12 Ответить
***
Этот парняга думает отпетлять от ответственности так же, как он отпетлял от четырех повесток в военкомат
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26.07.2020 16:16 Ответить
порох №2. Тот гонялся за оружие, этот за вакцинами.
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26.07.2020 16:49 Ответить
Бреше,як моя собака,з 61 млрд,воно 35 пустило на будівництво доріг,інші вже позтринькав,де воно візьме гроші?
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26.07.2020 17:05 Ответить
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26.07.2020 17:41 Ответить
Зеленский сдает украину потому что так утину захотелось и ему ГАРИТ - денег нет, ес нефть и газ почти не покупает, дв шатает креслоприсыхальца. И ОНО ЦЕПИЛОСЬ ДРЫСТУНА натянуть.
Зеленского с понедельника не должно быть на месте президента- это предатель. На выноч
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26.07.2020 18:12 Ответить
Нашому стратегу : сильні світу цього (тільки не у нас:наші грабують і все в офшори) запропонували у своїх країнах підвищити податки з своїх доходів...щоб не розорити людей,що б все запрацювало а наші підвищити ціну на електороенергію (розрушити атомну енергетику),комунальн,і що б ще здерти з простих людей (ти нічого не переплутав:сам чомусь літаєш,кортежі).Може якщо тебе так треба зберігати,тратитись (ти ж не цар а слуга) нах ти нам потрібен?Бери приклад з Швеції,де президент до роботи їздить на громадському транспорті (І ніхто не збирається її вбивати і нікого не потрібно обороняти)Чому у нас президент це якесь тавро;йому потрібні замки,кортежі,охорона-тому що злодій? Лишенько нам....
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27.07.2020 11:35 Ответить
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