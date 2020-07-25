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Будем консультироваться с международными партнерами, чтобы законопроект о локализации не нарушал обязательств Украины, - "слуга народа" Корниенко

Будем консультироваться с международными партнерами, чтобы законопроект о локализации не нарушал обязательств Украины, -

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также руководители фракции "Слуга народа" будут проводить консультации с международными партнерами, чтобы принятый в 1-ом чтении законопроект №3739 о локализации не противоречил международным обязательствам Украины,

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции и руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Надо понять один момент: должны ли мы выполнять обязательства перед международными партнёрами? Абсолютно должны - это наши партнеры, мы вместе работаем, мы идём в Европейский союз, интегрируемся в мировую экономику, мы должны быть в той дорожной карте, в которой мы уже несколько лет находимся. Должны ли мы параллельно работать над защитой и развитием собственной экономики? Также должны. Мы вот между этими двумя полюсами мы должны найти тот механизм, который не будет нарушать международные договора, не будет вызывать возражений у международных партнеров, но в тоже время будет помогать нашей экономике расти", - сказал Корниенко в субботу на брифинге в ходе партийного тренинга "Слуги народа" в КВЦ "Парковый".

По словам депутата, некоторые положения законопроекта №3739, который был принят Радой в первом чтении, противоречат международным договорам Украины и Кабмин вместе с депутатами будут вести переговоры с партнерами, чтобы получить вариант текста, который удовлетворит и украинских производителей и будет отвечать нормам, под которыми Украина подписалась в рамках соглашения об Ассоциации с ЕС.

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"Локализация - это распространённое явление, во многих странах оно есть и по разному реализовано. Та модель, которая предложена авторами и под ней все руководители фракции подписались на первое чтение, она действительно может рассматриваться партнерами, как определённый выход за рамки наших договоров. Мы сейчас проводим консультации, из проводит и Минэкономразвития и мы, как руководители фракции с нашими международными партнерами и правительство много над этим работает, чтобы выйти на ту модель локализации, на те условия, которые не будут противоречить международным договорам Украины, но будут выполнять свою основную задачу - поддержку нашей промышленности, которая в это время точно нуждается в дополнительных стимулах и со стороны государства, потому что падение промышленного производства и нам нужно постепенно говорить о том, что мы в Украине тоже можем и должны промышленные товары производить", - добавил первый зампредседателя фракции СН.

Корниенко отметил, что локализация производства будет касается именно предприятий и будет мало ощутима для конечного потребителя.

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"Это локализация промышленная, там очень мало что коснётся конечного потребителя. Это касается производителей большой техники, добывающей промышленности - это все развитие промышленности. Поэтому мы будем проводить дальше консультации, сейчас есть время на подачу правок ко второму чтению. Я думаю, что ближе к сентябрю и в сентябре будем проводить консультации и определять тот формат закона, который будет приемлемым для международных обязательств Украины и при этом развивать нашу экономику и промышленность", - уточнил нардеп.

Автор: 

Минэкономразвития (652) Евросоюз (17264) Слуга народа (2634) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+8
З одеського зоопарку втекли троє гамадрилів

Двоє знайшлися. Де третій?Будем консультироваться с международными партнерами, чтобы законопроект о локализации не нарушал обязательств Украины, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2649
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25.07.2020 17:02
+8
Будемо консультуватися з міжнародними партнерами, щоб законопроєкт про локалізацію не порушував зобов'язань України, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6999
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25.07.2020 17:22
+6
любитель сосен не поудмал что надо было раньше консультироваться? зебилы хавайте, вы не совершили ошибку - вы просто тупые
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25.07.2020 17:08
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Кто конечный потребитель Ассоциации с ЕС?
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25.07.2020 16:58 Ответить
ПЕС!!
))
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25.07.2020 17:04 Ответить
Старое и убогое должно умереть,а новое -народиться.Сколько можно ехать в рай.на угле,который добыт смертями шахтёров и потом,после сжигания безнаказанно укорачивает жизнь остальным украинцам ,животным и природе!
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25.07.2020 17:02 Ответить
З одеського зоопарку втекли троє гамадрилів

Двоє знайшлися. Де третій?Будем консультироваться с международными партнерами, чтобы законопроект о локализации не нарушал обязательств Украины, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2649
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25.07.2020 17:02 Ответить
Можливо на корабельній сосні.
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25.07.2020 17:32 Ответить
Будут с водкою дебати -отвечай:
Нє рибьята дємократи- только ЧАЙ!
©
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25.07.2020 17:03 Ответить
Бредятина какая то ! Сначала свои национальные интересы, а потом ..........партнеры , которые конкуренты!
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25.07.2020 17:03 Ответить
Это тогда, когда ты у партнеров денег не наодалживал и продолжаешь одалживать.

А, если ты по жизни должен, то все немного иначе - или отдавай долги здесь и сейчас, или учитвай интересы тех, кому ты должен.
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25.07.2020 17:08 Ответить
Суркис недавно очень понятно объяснил эту тему ультрас Динамо.
Гоните мне 1,5 лярда, которые я вложил в клуб, и рулите как считаете нужным.
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25.07.2020 17:20 Ответить
Зеркально наоборот - входить в Европейское тороговое пространство - национальные интересы Украины а вводить в Закон о Госзакупках лобистские пункты для олигархов это бредятина
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25.07.2020 17:15 Ответить
Емм, ви не розумієте суті закону про "локалізацію" Він дозволяє по тендеру купувати умовно Ланос по ціні Мерса просто тому, що Лайнос локалізований!

Наші товари і так в 99% випадків дешевші за європейські (бо в ЄС робоча сила в рази дорожча і комунальні платежі більші в рази), а тендери ПроЗорро по ціні проходять. Навіщо тоді цей закон???? Щоб наші корупціонери могли штучно завищуватии ціну того самого Лайноса на тендері?
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25.07.2020 17:38 Ответить
любитель сосен не поудмал что надо было раньше консультироваться? зебилы хавайте, вы не совершили ошибку - вы просто тупые
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25.07.2020 17:08 Ответить
а разве не слышно что Вас уже послали (без чтения),после принятого Вами в первом чтении?
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25.07.2020 17:19 Ответить
В переводе на нормальный язык: ЕС не даст денег, если закон будет принят в том виде, о котором так мечтают "слуги".
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25.07.2020 17:21 Ответить
Будемо консультуватися з міжнародними партнерами, щоб законопроєкт про локалізацію не порушував зобов'язань України, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6999
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25.07.2020 17:22 Ответить
Смотри Кутузов, не перепутай локализацию с утилизацией.
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25.07.2020 17:30 Ответить
ему бы с такой ряхой сосны на пилораме на доски распускать...
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25.07.2020 17:35 Ответить
Тільки глянув на статтю, одразу ж подумав приблизно те саме. 😊 Але думаю, що то в мене особиста неприязнь. А виявляється, то просто морда характерна. Великого, але тупого шахрая.
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25.07.2020 19:25 Ответить
https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1287026147008577536 30 мин

С учетом того, что до конца года нужно выплатить где-то $10 млрд долгов, а МВФ, возможно, самоустраниться от этого ********* цирка, лишней десяточки в резервах просто нет (опуститься ниже $15 млрд они не могут - будет паника).
Т.е. схема 2013 "держим курс до выборов" не прокатит!
Поэтому, наиболее логичным для "них" принять компромиссный вариант: срочная эмиссия, курс 30 уже в августе, но виновным в этом будет назначен "независимый" Нацбанк и Порошенко; тезисы: "у нас курс плавающий, к январю он упадет", "гривна стабильна и всегда потом укрепляется" и т.д
Смогут ли они держать курс ~28 до ноября? Да! Но тогда бюджетные проблемы станут заметны невооруженнным взглядом и выборы придется проводить на фоне повсеместных задержек зарплат, остановившихся производств и строек и т.д. Тут придется выбирать из двух зол. А потом - всё равно 33
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25.07.2020 17:36 Ответить
Закон про локалізацію - однозначно на руку тендерній мафії, яка тепер зможе на тендерах продавати наші товари втридорога! Закон не потрібен, бо наші товари і так в більшості випадкі виграють тендери, бо вони ДЕШЕВШІ за європейські!
В Європі вищі зарплати у робітників, дорожча комуналка і тд... А ще плюс ввізне мито! Наші товари і так без цього закону можуть вигравати тендери, бо ПроЗорро обирає найдешевшу пропозицію! А завдяки цьому закону наші почнуть накручувати ціну!
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25.07.2020 17:43 Ответить
Якби цей закон діяв у 2016, то Київ би не отримав, наприклад, чудові польські трамваї Песа! Наші Електрони в принципі не гірші, але поляки поставили по тендеру 50 трамваїв майже одразу, а Електронів би ми ждали роки 4, з темпами їх виробництва...
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25.07.2020 17:46 Ответить
В прошлом году на Столичном рынке продавался картофель украинский и белорусский по практически одинаковой цене. Но, деньги полученные нашими производителями (наверное) полностью тратились в Украине и возвращались пенсионерам, учителям, врачам. Деньги, полученные зарубежными производителями (возможно даже в валюте) скорее всего полностью ушли из страны. Какая разница...?
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25.07.2020 20:19 Ответить
Ну немає нічого, чого б ці стаханівці, за один рік, не перетворили б в руїну. І не кажіть, що вони профани. Це цинічні, професійні ліквідатори єіропейського майбутнього України.
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25.07.2020 17:48 Ответить
By hook or by crook .
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25.07.2020 17:53 Ответить
Рабы
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25.07.2020 18:11 Ответить
чучело , хто з вами "консультировться" буде ...поставили цілу країну раком ...сосни грьобані
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25.07.2020 18:30 Ответить
Алкарик не может быть "государственным деятелем" по определению. Ему лечиться надо, а он нам еще что-то "советует".
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25.07.2020 18:33 Ответить
Все законы Зеленским и его бандой принимаются только в пользу олигархии, имеющей в условиях Украины исключительно уголовный. криминальный характер. Говорить о каких -то проевропейских реформах в этом случае- это насмешка над здравым смыслом.
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25.07.2020 18:38 Ответить
Будемо консультуватися з міжнародними партнерами, щоб законопроєкт про локалізацію не порушував зобов'язань України, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2024
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25.07.2020 18:38 Ответить
Клятий путін, що ж ти робиш?!
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25.07.2020 18:59 Ответить
Будем консультироваться с международными партнерами

Это с какими? коза ностра , якудза, братки...? Мда, интеллект так и прёт
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25.07.2020 21:50 Ответить
когда зеимбецилы открывают рот надо закрывать уши.))))
иначе может поехать крыша от словесного поноса зебаранов))))
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25.07.2020 23:25 Ответить
 
 