Будем консультироваться с международными партнерами, чтобы законопроект о локализации не нарушал обязательств Украины, - "слуга народа" Корниенко
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также руководители фракции "Слуга народа" будут проводить консультации с международными партнерами, чтобы принятый в 1-ом чтении законопроект №3739 о локализации не противоречил международным обязательствам Украины,
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции и руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Надо понять один момент: должны ли мы выполнять обязательства перед международными партнёрами? Абсолютно должны - это наши партнеры, мы вместе работаем, мы идём в Европейский союз, интегрируемся в мировую экономику, мы должны быть в той дорожной карте, в которой мы уже несколько лет находимся. Должны ли мы параллельно работать над защитой и развитием собственной экономики? Также должны. Мы вот между этими двумя полюсами мы должны найти тот механизм, который не будет нарушать международные договора, не будет вызывать возражений у международных партнеров, но в тоже время будет помогать нашей экономике расти", - сказал Корниенко в субботу на брифинге в ходе партийного тренинга "Слуги народа" в КВЦ "Парковый".
По словам депутата, некоторые положения законопроекта №3739, который был принят Радой в первом чтении, противоречат международным договорам Украины и Кабмин вместе с депутатами будут вести переговоры с партнерами, чтобы получить вариант текста, который удовлетворит и украинских производителей и будет отвечать нормам, под которыми Украина подписалась в рамках соглашения об Ассоциации с ЕС.
"Локализация - это распространённое явление, во многих странах оно есть и по разному реализовано. Та модель, которая предложена авторами и под ней все руководители фракции подписались на первое чтение, она действительно может рассматриваться партнерами, как определённый выход за рамки наших договоров. Мы сейчас проводим консультации, из проводит и Минэкономразвития и мы, как руководители фракции с нашими международными партнерами и правительство много над этим работает, чтобы выйти на ту модель локализации, на те условия, которые не будут противоречить международным договорам Украины, но будут выполнять свою основную задачу - поддержку нашей промышленности, которая в это время точно нуждается в дополнительных стимулах и со стороны государства, потому что падение промышленного производства и нам нужно постепенно говорить о том, что мы в Украине тоже можем и должны промышленные товары производить", - добавил первый зампредседателя фракции СН.
Корниенко отметил, что локализация производства будет касается именно предприятий и будет мало ощутима для конечного потребителя.
"Это локализация промышленная, там очень мало что коснётся конечного потребителя. Это касается производителей большой техники, добывающей промышленности - это все развитие промышленности. Поэтому мы будем проводить дальше консультации, сейчас есть время на подачу правок ко второму чтению. Я думаю, что ближе к сентябрю и в сентябре будем проводить консультации и определять тот формат закона, который будет приемлемым для международных обязательств Украины и при этом развивать нашу экономику и промышленность", - уточнил нардеп.
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Двоє знайшлися. Де третій?
Нє рибьята дємократи- только ЧАЙ!
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А, если ты по жизни должен, то все немного иначе - или отдавай долги здесь и сейчас, или учитвай интересы тех, кому ты должен.
Гоните мне 1,5 лярда, которые я вложил в клуб, и рулите как считаете нужным.
Наші товари і так в 99% випадків дешевші за європейські (бо в ЄС робоча сила в рази дорожча і комунальні платежі більші в рази), а тендери ПроЗорро по ціні проходять. Навіщо тоді цей закон???? Щоб наші корупціонери могли штучно завищуватии ціну того самого Лайноса на тендері?
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1287026147008577536 30 мин
С учетом того, что до конца года нужно выплатить где-то $10 млрд долгов, а МВФ, возможно, самоустраниться от этого ********* цирка, лишней десяточки в резервах просто нет (опуститься ниже $15 млрд они не могут - будет паника).
Т.е. схема 2013 "держим курс до выборов" не прокатит!
Поэтому, наиболее логичным для "них" принять компромиссный вариант: срочная эмиссия, курс 30 уже в августе, но виновным в этом будет назначен "независимый" Нацбанк и Порошенко; тезисы: "у нас курс плавающий, к январю он упадет", "гривна стабильна и всегда потом укрепляется" и т.д
Смогут ли они держать курс ~28 до ноября? Да! Но тогда бюджетные проблемы станут заметны невооруженнным взглядом и выборы придется проводить на фоне повсеместных задержек зарплат, остановившихся производств и строек и т.д. Тут придется выбирать из двух зол. А потом - всё равно 33
В Європі вищі зарплати у робітників, дорожча комуналка і тд... А ще плюс ввізне мито! Наші товари і так без цього закону можуть вигравати тендери, бо ПроЗорро обирає найдешевшу пропозицію! А завдяки цьому закону наші почнуть накручувати ціну!
Это с какими? коза ностра , якудза, братки...? Мда, интеллект так и прёт
иначе может поехать крыша от словесного поноса зебаранов))))