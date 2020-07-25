Фракция "Слуга народа" не собирает подписи для проведения внеочередной сессии Рады, - Корниенко
Народные депутаты фракции "Слуга народа" не собирают подписи для проведения внеочередной сессии Верховной Рады.
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции и глава партии Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас все депутаты отправились работать на округа, очень вдохновенно работают с избирателями и нам просто технически будет непросто собрать 150 подписей. Если говорить о необходимости, то она всегда есть. Во-первых, история с тем, что затянулось рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе, которое технически и хронологически выбило несколько десятков хороших законов из повестки дня - к ним можно возвращаться или думать, что делать с ними дальше", - сказал Корниенко на брифинге в ходе партийного тренинга "Слуги народа" в КВЦ "Парковый".
Он отметил, что помимо тех законопроектов, которые не успели рассмотреть в ходе очередной сессии парламента, есть и такие, которые заблокированы постановлениями и не могут вступить в силу.
"Также есть проблемы организационные: постановлением заблокирован закон о зелёном рынке энергии. Это может обойтись стране ещё дополнительно в несколько сотен миллионов гривен и нужно это учитывать", - добавил нардеп.
Первый заместитель председателя фракции также заявил, что в партии не идёт процесс сбора подписей для проведения внеочередной сессии Верховной Рады.
"Если говорить о каких-то датах, то я бы сейчас не называл конкретных дат. Конкретики по поводу этого у депутатов нет, сбора подписей нет, подписных листов нет - процесс никакой не идёт. Идут разные разговоры и консультации, которые могут закончиться внеочередными сессиями или уже очередной сессией, она должна быть по Конституции в первый вторник сентября", - сказал Корниенко.
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Недавно Верховный Потерпевший "вдохновенно работал" на хрущёвской дачке.
Точно на округи? Мені навіть стрьомно подумати, як цей діпутат після земельного дерибану і укрупнення районів, що ці імбецили проголосували, може повернутись і вести якусь "роботу".
Источник: https://censor.net/n3210136
https://censor.net.ua/news/3140417/poroshenko_tak_i_ne_ponyal_pochemu_ya_ne_poshel_s_nim_na_vybory_nam_s_nim_ne_po_doroge_groyisman
До 2019 предприятия занимались выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов, овощеводством, декоративным садоводством и выращиванием продукции питомников. Дополнительную прибыль предприятия получали от оптовой торговли зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. В течении 14 лет они вносили значительную долю в бюджет области и давали рабочие места местным жителям.
1. Валковская государственная исследовательская станция
2. Вовчанская государственная исследовательская станция
3. Купянская государственная исследовательская станция
Предприятия были мощными семенными и исследовательскими центрами Харьковской области, но с 2019 года киевское руководство отменило опыты и передало в товарное производство все земли. Теперь поля бывших исследовательских станций обрабатывает ЧАО «Чугуевский Агортехсервис», большинство земли засеяно подсолнечником, который истощает землю, но дает наибольшие прибыли. О дальнейшем развитии предприятий и земельный участков никто не заботится, при этом в реестре указано, что все они "ликвидированы по собственному желанию":
Акционеры "Агротехсервис" незаконно обрабатывают государственные земли и получают колоссальные прибыли. Организация имеет тесную связь с ООО «Агротрадиция» и Верета Андреем Михайловичем, который упоминался в прессе как бенефициар банкротства ГП «Борки». Данный субъект вместе с "подельниками" и покровителями из судебной системы обрабатывает целые массивы государственной земли, при этом ни копейки не уплачивая в бюджет.
Мы призываем правоохранительные и государственные органы остановить незаконное уничтожение госпредприятий и принять меры для установления всех причастных к этому личностей и привлечь их к ответственности.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/396890-likvidatsija_gospredprijatij_po_sobstvennomu_helaniju
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На ответственные должности ставятся люди, которые не имеют ни знаний, ни опыта, ни понимания стоящих перед ними задач, а только амбиции и жажду пиара. Отсутствие стратегии, отсутствие логики принятия решений, отсутствие профессионализма...