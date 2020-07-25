Киевская партийная организация "Батькивщины" взята под контроль строительным лобби столицы, - депутат Киевсовета Веремеенко. ДОКУМЕНТ

Новое руководство Киевской партийной организации "ВО "Батькивщина" будет действовать в ущерб громаде.

Такое мнение в Facebook высказала глава Оболонской районной парторганизации "ВО "Батькивщина", депутат Киевсковета Ольга Веремеенко, передает Цензор.НЕТ.

Из-за несогласия с новой политикой женщина покинула ряды партии, в которой находилась 20 лет.

"Почему я так поступаю? Ответ очень прост - Киевская партийная организация "ВО "Батькивщины" окончательно взята под контроль строительным лобби Киева. Я не для того столько времени, сил и ресурсов положила на благо общего результата, чтобы теперь отстаивать интересы застройщиков. Я не могу действовать в ущерб громаде Киева. Я не могу беспрекословно и молча голосовать так, как скажет новоявленное руководство Киевской партийной организации "ВО "Батькивщины". Ведь это противоречит моим принципам, вредит Киеву и киевлянам", - уверена Веремеенко.

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