Киевская партийная организация "Батькивщины" взята под контроль строительным лобби столицы, - депутат Киевсовета Веремеенко. ДОКУМЕНТ
Новое руководство Киевской партийной организации "ВО "Батькивщина" будет действовать в ущерб громаде.
Такое мнение в Facebook высказала глава Оболонской районной парторганизации "ВО "Батькивщина", депутат Киевсковета Ольга Веремеенко, передает Цензор.НЕТ.
Из-за несогласия с новой политикой женщина покинула ряды партии, в которой находилась 20 лет.
"Почему я так поступаю? Ответ очень прост - Киевская партийная организация "ВО "Батькивщины" окончательно взята под контроль строительным лобби Киева. Я не для того столько времени, сил и ресурсов положила на благо общего результата, чтобы теперь отстаивать интересы застройщиков. Я не могу действовать в ущерб громаде Киева. Я не могу беспрекословно и молча голосовать так, как скажет новоявленное руководство Киевской партийной организации "ВО "Батькивщины". Ведь это противоречит моим принципам, вредит Киеву и киевлянам", - уверена Веремеенко.
Пожалуйста, подождите...
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часи давні..Не варто відволікатись ...
Порошенка є за що садити..
ЛИше за "Схеми " він "напрацював" років на 10-ть...
https://24tv.ua/******************************************************************************************
А чому не агентесса фуйлового кума мертвечука? Бо тимошенко з мертвечуком співпрацюють?
Хоча чому ЧОМУСЬ..
На осінь вибори... ))))))))))
Три новинні українські телеканали - "NewsОne", "112.Україна" і "ZIK" упродовж року перейшли під контроль кремлівського агента Віктора Медведчука.
https://censor.net/ua/n3132489
...
Справжня роль Порошенка на посту Головнокомандуючого, коротко і по суті:
- 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області,
оголосивши "перемир'я". Так ним було створено ЛНР.
- 05 липня 2014 року він пропустив колону російських військ Гіркина в Донецьк,
5 годин забороняючи її обстрілювати артою, і 17 годин - бомбити авіацією. Так ним було створено ДНР.
- 24 серпня 2014 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Іловайск, що забезпечило стабільність ЛНР.
Це він відмітив парадом, куди зігнав техніку, яка могла захистити останніх бійців,
що виходили з котла в зеленому коридорі, про який він домовився,
коли їх впритул розстрілювали російські війська, поки він морочив голови на параді.
Упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік, тіла 18 чоловік не були взагалі знайдені.
- 18 лютого 2015 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Дебальцево,
що дозволило влаштувати пряму залізничну колію з Луганська в Донецьк, і що забезпечило стабільність ДНР.
В період з 24 січня по 18 лютого 2015 року: 159 загиблих, 118 полонених, 36 зниклих безвісти.
За чіткий аналіз дякую Sergiy Chebozekov.
...
Як це можливо в країні де президент "майданівець" шанує Бандеру і рішуче бореться з Путіним?!!
****
Віктор Медведчук контролює щонайменше третину ринку дизельного пального України
https://espreso.tv/article/2018/11/07/na_chomu_zaroblyaye_medvedchuk_zolota_truba_u_novograd_volynskomu
....
17 червня[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%E2%80%94_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2014)&veaction=edit§ion=39 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%E2%80%94_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2014)&action=edit§ion=39 ред. код ]
О, "АнтиПор", "круто".
Без бою, кажеш?
- В ніч з 16 на 17 червня внаслідок обстрілу терористів позицій прикордонників поблизу села https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Олексіївське 31 військовий отримав пораненняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%E2%80%94_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2014)#cite_note-114 [114] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владислав Селезньов повідомив, що на сході Луганської області внаслідок зіткнення бойовиків і силовиків знищено до 30 терористів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%E2%80%94_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2014) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
- 05 липня 2014 розповів всю правду про Слов'янськ і гіркіна!
https://www.youtube.com/watch?v=C_Bafr1Sdm4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%E2%80%94_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2014) - 24 серпня 2014 Предательство генерала Хомчака и комбата Березы
https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ
- 18 лютого 2015 року Дебальциве здали. Вас там не було, щоб утримати.
То як там зі спільним позовом тимошенко-мертвечука, на користь "газпрома"? Задовольнили чи послали?
з біографії.
Із грудня 1999-го по січень 2001-го - віце-прем'єр-міністр України з питань паливно-енергетичного комплексу. До цього була народною депутаткою 3-го скликання як самовисуванка по виборчому округу №99 (частина м.Кропивницький, Бобринецький, Кіровоградський, Кампаніївський, Маловисківський, Новоукраїнський та Устимівський райони). Тоді Тимошенко була першою заступницею голови https://www.chesno.org/party/75/ ВО "Громада" , заснованого https://www.chesno.org/politician/69300/ Павлом Лазаренком , балотувалась у списку за номером 6, але обрала мажоритарний мандат.
Із січня 1997 до 1998 року - народна депутатка 2 скликання від Бобринецького виборчого округу №229 (Кіровоградська область).
Із грудня 1999-го по січень 2001-го - віце-прем'єр-міністр України з питань паливно-енергетичного комплексу. До цього була народною депутаткою 3-го скликання як самовисуванка по виборчому округу №99 (частина м.Кропивницький, Бобринецький, Кіровоградський, Кампаніївський, Маловисківський, Новоукраїнський та Устимівський райони). Тоді Тимошенко була першою заступницею голови https://www.chesno.org/party/75/ ВО "Громада" , заснованого https://www.chesno.org/politician/69300/ Павлом Лазаренком , балотувалась у списку за номером 6, але обрала мажоритарний мандат.
13.02.2001 була заарештована ГПУ за розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Проти політикині була відкрита кримінальна справа у РФ за підозрою у підкупі посадовців Міноборони РФ. Пізніше ці справи були закриті, а Тимошенко випустили на волю./
цього достатньо щоб пояснити,чому Юлєчка завжди :це 2007.Крим.
Юля. Часть 1 https://demshinst.livejournal.com/2174.html
Юля. Часть 2, https://demshinst.livejournal.com/2332.html
Юля. Часть 3, https://demshinst.livejournal.com/2802.html
Юля. Часть 4, https://demshinst.livejournal.com/2862.html
Юля. Часть 5, https://demshinst.livejournal.com/3205.html
Юля . Эпилог, https://demshinst.livejournal.com/3442.html
В ефірі "Інформаційного вечора" на "5 каналі" економіст, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук розповів про те, як Тимошенко роздавала хабарі високопосадовцям міноборони Російської Федерації. Ті відсиділи строк за одержання хабара, а Юлія Володимирівна вискочила сухенькою із води.
"Коли ми говоримо про "газові угоди" Тимошенко, треба повернутися в часи, коли вона вела справи з Лазаренком, у часи ЄЕСУ (корпорація "Єдині енергетичні системи України" - ред.). Оборот ЄЕСУ становив більш як 10 млрд доларів, і за даними прокуратури, більш як 2,3 млрд доларів було виведено на офшорні рахунки. Це офіційно підтверджена інформація", - зазначає економіст.
Він продовжує:
"Крім того, тоді ж пані Тимошенко давала хабарі високопосадовцям міноборони Росії, були навіть кримінальні справи. За ці справи були засуджені чиновники Міноборони РФ - з реальними строками, які люди відсиділи. Збитки за цією справою оцінювалися в 100 мільйонів доларів. Збитки сталися через те, що вони (посадовці міноборони Росії - ред.) закупали в Тимошенко товарно-матеріальні цінності за завищеними цінами".
За словами Кушнірука, проти пані Тимошенко була відкрита кримінальна справа, вона навіть офіційно перебувала у міжнародному розшуку.
"Ця ситуація тягнулася до 2005 року. І це можна було б вважати політичним переслідуванням, якби не один нюанс - високопосадовці міноборони Росії визнали факт отримання хабарів і вони отримали реальні строки", - наголошує експерт.
Справу проти Ю.Тимошенко відкрили й в Україні, втім, до суду не дійшло.
"Коли проти Тимошенко в Україні велися кримінальні справи,… кримінальні та корупційні зв'язки пані Тимошенко знайшли, але Росія відмовилася співпрацювати. Марта Борщ (прокурор, яка вела справу Тимошенко) зазначала, що Росія відмовилася співпрацювати з ними по звинуваченнях на адресу Тимошенко, і в прокуратури не вистачало доказів, які можна було висунути в суді, адже тут важливо, щоб докази були максимально повні й затверджені. Це була ситуація станом на початок 2005 року", - розповідає економіст.
А вже на кінець того ж таки 2005 року справу проти Тимошенко закрили - попри те, що свою провину вона визнала.
"У березні 2005 року на неофіційному рівні стало відомо, що Тимошенко налагодила спілкування з Путіним завдяки Медведчуку. І головне питання, яке ставила Тимошенко - потрібно закрити кримінальні справи проти неї. Вони були закриті наприкінці 2005 року за так званими нереабілітуючими обставинами. Вона (Тимошенко - ред.) визнала себе винною, але справу закрили, адже сплив термін, протягом якого можна було порушити кримінальну справу", - констатує співрозмовник.
За його словами, по-іншому закрити це провадження було неможливо, адже в Росії люди реально відсиділи за те, що визнали - Тимошенко давала їм хабарі. "Тобто, не можна було закрити за іншими обставинами", - резюмує гість.
Отже, передумови кризи 2008/09 року беруть свій початок ще з 1996р., аж по 2005рр.
Але ситуація була ще складнішою. Бо події Майдану 2004/05рр. показали Путіну, що являє собою справжня Україна і її народ. Ці події показали Путіну і російській еліті, що вони не можуть домогтися і мати в Україні, умовно кажучи, проросійських політиків, які погодяться лягти під них. І тому вони в 2005-му поставили перед собою завдання - ліквідацію української державності. Політики і Тимошенко, і Янукович в цьому контексті для них були однакові. Вони були потрібні їм лише в тій мірі, в якій сприяли реалізації плану послаблення України, відриву її від Заходу, і анулюванню інтересу Заходу до України - що би сприяло повномасштабному розчленуванню України.
Коли Тимошенко в 2008-му році стала вдруге Прем'єр-міністром, вона вже в лютому 2008-го погналася в РФ. Саме з того часу вона на настійливе прохання Путіна почала здійснювати кроки, які реалізують сценарій по розриву процесу зближення України з Заходом. А саме:
-блокує видобування вуглеводнів на чорноморському шельфі України;
-блокує аверс на пряме використання нафтопроводу Одеса-Броди;
-вона блокує надання НАТО Україні ПДЧ і кроки Ющенка в цій справі;
-вона ігнорує зустріч зі вселенським париіархом Варфоломієм, коли той в 2008-му здійснює візит в Україну;
-вона і її фракція у ВР блокують постанову ВР стосовно визнання агресії РФ проти Грузії в серпні 2008р.;
-більше того, влітку 2008-го Тимошенко зникає з України, їде у відпустку, ніхто не знає, де вона знаходиться; були розмови, що вона на Сардинії зустрічається з емісарами Путіна по умовах підтримки її на чергових виборах Президента України. Вважаю, що такі прохання своєї підтримки Путіним вона висувала ще на початку того року. Свідчення тому: в той час російські ЗМІ різко змінили своє ставлення до ЮВТ в сторону лояльності: її, замість маиюків, почали хвалити.
-5 жовтня 2008 року Тимошенко підписує з Путіним меморандум по газовим угодам, які мають бути укладені з 2009-го року. Згідно умов цього документу, Україна брала зобов'язання до кінця року повністю розрахуватися з боргами, і в такому випадку Україна отримувала право підписати багаторічний контракт на закупівлю газу. Причому, на період перших трьох років Україні надавався пільговий період з метою поступового переходу з занижених цін на газ до світових. До речі, на транзит російського газу до Європи також були занижені ціни.
На той момент у світі розпалилась економічна криза; українські виробники-експортери вже не потребували значних обсягів газу. Але Тимошенко надає доручення Нафтогазу, щоб компанія збільшила закупівлю обсягів газу. Без всяких аргументів. Але ще на середину грудня Україна має непогашену заборгованість перед Газпромом за обсяг газу, отриманого у вересні-жовтні: у Нвфтогазу елементарно не було грошей. Більше того, підприємства-споживачі не мають грошей, як розраховуватись за газ, оскільки не можуть продати свою продукцію через кризу.
В той момент Путіна контракт Газпрому і Нафтогазу цікавив не в першу чергу (хоча потім газпромівці публічно зізнавались, що такого вигідного укладеного контракту вони ще не підписували ні з ким). Путіну в 2009-му потрібно було створити ситуацію блокади транспортування газу Україною, щоби примусити Європу будувати обхідні газогони. І Тимошенко допомагає йому в цій справі. Наприклад, ще в середині грудня 2008-го вона не робить жодних кроків по виконанню згаданого вище меморандуму по сплаті шаленої заборгованості. А термін підписання нового контракту - ось-ось.
Тому Президент Ющенко втручається в переговори з МВФ, і домовляється стосовно дозволу використання золотовалютних резервів НБУ для оплати заборгованості Газпрому (ось звідки ростуть ноги нарощування прямого боргу України перед МВФ та СБ за період прем'єрства Тимошенко!). Віктор Ющенко особисто зустрічався з представниками МВФ, вів переговори, щоб Україні дозволили використати золотовалютні резерви на погашення боргів за цей газ. Коли був оплачений газ за вересень та жовтень, і Ющенко вже почав казати, що принаймні ми врегулювали проблему, і можна сподіватися, що буде підписана ця угода. Але Путін заявив, що нічого подібного: йому потрібно, щоб було погашено борг газ за листопад та розрахунковий за грудень. Причому такого ніколи не було раніше. Тому що, умовно кажучи, діючий контракт передбачав, що розраховуються постфактум: коли завершується період в два місяці, після того, як погодять документи, накладні - і після того розрахунок іде. Ні, каже Путін, потрібно, щоб ви розрахувалися за весь газ, який поставлений, в тому числі, в грудні.
Віктор Ющенко знову змушений був зустрічатися з МВФ і знову вести переговори, щоб дозволили заплатити і за цей газ. Коли вже заплатили і за цей газ, 30 грудня поїхав в Москву Дубина з чіткими домовленостями, що є цей меморандум підписаний пані Тимошенко, згідно з яким ціна на газ, якщо брати цей перехідний трирічний період, має бути на кінець року десь 198 доларі за тисячу кубів. А при цьому Путін сказав Дубині: 250 доларів, і все, і не менше. Для України це означало в умовах падіння попиту на газ, складної ситуації в економіці з точки зору наших основних споживачів, це було банкрутство. Тому фактично не було у Дубини навіть можливості підписувати цю угоду, бо його би розірвали в Україні. В такому випадку проти Дубини відкривалась би кримінальна справа за порушення меморандуму та доручень Президента та Кабміну України.
Першого січня 2009-го прокрутили телевізійне перекритя-закручування вентилю. І от тут починається саме цікаве: на протязі більше двох тижнів Тимошенко не робить жодних кроків по врегулюванню ситуації. Європа тим часом волає, що вона сидить без газу… І в Європі погоджуються з Путіним, мовляв, доведеться будувати обхідні газогони - бо з Україною є проблеми, і можемо залишитись без газу. (І от після того приступили до проектування NordStream-1). А Путіна цікавило здійснити силовий (в кращому для нас випадку - гібридний) напад на Україну. Для того, щоб здійснити військове вторгнення на Україну, Путіну потрібно було, щоб в Європі до України не було жодного інтересу. Але, коли через Україну пролягає головна газова труба, і він починає агресію - то Європа стає заручником, і вона вимушена втручатися.
Після того, як на протязі отих 17-ти днів Ющенко намагається домовитись з ЄС, щоб спільно, єдиною команою виступати проти Росії в переговорах по газу, але… Тут 18-го числа Тимошенко зривається, і приїзжає в Москву з директивами для Нафтогазу, які повністю відповідають вимогам Газпрому, і згідно яких вона примушує Дубину підписати з Міллером відповідний договір. Висновок: вона вела приховані переговори з Путіним навколо цих контрактів за спиною всіх (Президента, Кабміну, ВР, народу України)
Насамкінець слід зазначити, що після запуску NordStream-2 і виведення на повну потужність південних газових труб в обхід України в 2021-му році, коли повністю зникне залежність Європи від українського газогону - стає абсолютно реальною повномасштабна військова агресія РФ проти нашої країни. Так, принаймі, вважають експерти НАТО.
https://www.5.ua/polityka/bula-v-mizhnarodnomu-rozshuku-iak-tymoshenko-davala-khabari-vysokoposadovtsiam-minoborony-rf-184987.html
у протилежному переконані лише упороті прихильники Секти"Церкви Свідків Непорочного зачаття Богині Юлії"..
ТИмошенко КУДИ СТРАШНІША ЗАГРОЗА була завжди для України НА НАЙВИЩИХ ПОСАДАХ,ніж навіть Янукович ...
а нагадайте-но ,скільки недосиділа Юлєчка за фальсифікацію Директив Уряду на газових переговорах,внаслідок чого Україна втратила від 32 до 90 млрд доларів(за різними оцінками) від "Геніального газового договору "путін-тимошенко"